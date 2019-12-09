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 Зустріч у Парижі: радники лідерів "нормандської четвірки" пішли виправляти текст домовленостей

Радники лідерів "нормандської четвірки" пішли, щоб правити деякі з пунктів підсумкового комюніке саміту.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомило джерело в українській делегації, інформує Цензор.НЕТ.

За словами джерела, поки що було пройдено кілька пунктів.

Як повідомлялося, зустріч лідерів "нормандської четвірки", присвячена врегулюванню ситуації на сході України, почалася в понеділок в Єлисейському палаці в Парижі.

Читайте також: Зеленський, Меркель, Макрон і Путін сіли за стіл переговорів - протокольну частину зустрічі завершено - тепер іде спілкування без преси. ФОТО

Це перший саміт "нормандського формату" за більш ніж три роки. Попереднього разу подібна зустріч на рівні лідерів проходила в жовтні 2016 року в Берліні. З нинішнього складу "четвірки" в ньому брали участь лише президент РФ Володимир Путін і канцлер ФРН Ангела Меркель. Президенти Франції й України Емманюель Макрон і Володимир Зеленський вперше є учасниками такої зустрічі.

На зустріч чотирьох лідерів відводиться близько трьох годин. За підсумками зустрічі заплановано пресконференцію лідерів країн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164372
 
 
 Топ коментарі
 
Найдите на фото президента страны, язык и культуру которой веками уничтожают, на которую подло напали, аннексировали полуостров, убили 14 000 граждан, 2 региона оккупировали, наводнили бандами и оружием, 2 млн сделали беженцами, патриотов берут в заложники и пытают...

Встреча в Париже: советники лидеров "нормандской четверки" ушли исправлять текст договоренностей - Цензор.НЕТ 7142
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Самые стремительные в истории переговоры.
Быстрее только сдача в плен под дулом автомата.
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Судя по счастливому портрету Зели, у Украины все ништяк. Или, по крайней мере, у него лично.
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неа.... - с Зе спокойнее...
Все понимают что капитуляция неизбежна как восход солнца....
Все уже определенно - Украина плавно и без неожиданностей идет в Малороссию....
Можно планировать на долгосрочные перспективы что то....

А с Порошенко хрен ты знал, что будет завтра....
А вдруг война и ты уже в окопе должен защищать Батьковщину...?
Поэтому за Зе малороссы и проголосовали... - с ним спокойнее...
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Бред какой-то. Только идиот мог не замечать, как барыга в течение 5 лет медленно, но уверенно сливал Украину. Щебетал он, правда, патриотично. Но его дела на столько разнились со словами, что к концу его каденции и идиоту стало понятно, что если его не убрать и срочно, то малороссией Украина таки станет без вариантов.
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ТИ ж номерний фсбешнік --заткнись і не смерди.
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звісно, ватнюхи мочили штанці, але зовні видавіались спокійними
правда ж, максютка ? Зустріч у Парижі: радники лідерів "нормандської четвірки" пішли виправляти текст домовленостей - Цензор.НЕТ 420
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Не знаю, что вы там "мочили", но умными вы точно не казались. Никогда. Зустріч у Парижі: радники лідерів "нормандської четвірки" пішли виправляти текст домовленостей - Цензор.НЕТ 926
Зустріч у Парижі: радники лідерів "нормандської четвірки" пішли виправляти текст домовленостей - Цензор.НЕТ 9055
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про тебе мова.
ти настільки недалекий, що навіть цього не збагнув.
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Не. "Недалёкий" тот, кто 5 лет славит вора, барыгу и мародера. Или платный, продажный бот. Выбирай. Зустріч у Парижі: радники лідерів "нормандської четвірки" пішли виправляти текст домовленостей - Цензор.НЕТ 6925
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максютка, ти потрапив пальцем в небо в обох випадках.
але для тебе це досить характерно.
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А ТОЛКУ ОТ КОМЮНИКЕ? ОНО НИНАЧТО НЕ ОБЯЗИВАЕТ! ТАК ЧТО ПОЛУЧАЕТСЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ДАЖЕ ТОГО О ЧЕМ ОНИ ТАМ ДОГОВОРИЛИСЬ НИКТО НЕ БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ!
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Что там эта зеленая гнида подписывает?
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Переговоры затягиваются еще на пару часов, а не правки делаются.
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Если Будапештским меморандумом подтерлись, то зачем обращать внимание на какую то промокашку от 4-х клоунов.
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Вважаю помилкою, що Президент не взяв із собою Пораженка. Світоч світової дипломатії міг би чай підносити. Було б порохоботам щастя. А в кінці можна було б віддати Сивого бабі Анжелі. На погашення зовнішнього боргу 🇺🇦.
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Теперь всё будет налаживаться, есть такая надежда.
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Ну они же там, что то конструктивное решили, либо поймут, что Украина не договороспособна и уже пустят Украину в последнее свободное плавание.
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И ещё есть вариант, все олигархи и старые политики, хотят, чтобы весь мир оставил Украину в покое и они правили как раньше.
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У кацапов - вне сомненья . Санкции им летом снимут . .
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Схоже, підписується щось подібне до акту молодого Лікантропа у серпні 1939.
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и так все было понятно.

Алексей Арестович
6 декабря в 15:12 ·

- Ой, как интересно!..
Немецкая пресса опубликовала график Нормандских переговоров в Париже.
На все про все от начала встречи до совместной пресс-конференции запланировано 2-3 часа.

Это, с высокой вероятностью, означает, что итоговый документ уже согласован, потому, что только на протокольную часть + перевод, уйдёт минут сорок.
Т.е. все уже договорено?
А Зеленский с Ермаком месяц нас уверяли, что ничего ещё не решено, про готовность к тяжёлым переговорам, про план «Б», про, если что-то пойдёт не так, мы им как покажем...
Что же, поздравлять вас, соврамши: и всей Украине и солидным западным изданиям, товарищи?..
На господ, судя по вашему поведению, вы пока не тянете.
З.Ы. Ещё один вариант- последующие отдельные переговоры только Путина и Зеленского, в которые Меркель и Макрон мараться не захотят.
Интересно, а сколько они продлятся, если что?..
Ай. Яй. Яй.
Столько лет на сцене, а врать не научились.)
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Коммюнике - официальное сообщение о ходе международных переговоров, о состоявшемся международном соглашении.Весь вопрос в том, какие документы будут приняты (Законы) и подписаны (договора) потом по результатам сегодняшней встречи
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"Обозреватель" сообщил, что началась встреча тет-а-тет с пу..
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Я тут временами почитываю фейсбук , и вычитал кое что , от чего волосы дыбом Зустріч у Парижі: радники лідерів "нормандської четвірки" пішли виправляти текст домовленостей - Цензор.НЕТ 3476 .. Ибо пишут это не простые люди , а дипломированные журналисты , и депутаты . Итак , первый номинант на самую глупую ( по смыслу ) публикацию , журналист - Алеся Бацман ( жена Митяя Гордона ) . Пишет - Зеленский хочет вернуть Донбасс на своих условиях: чтобы и граница под нашим контролем, и главное, наша полиция контролирует все административные центры. И только после этого выборы . Путин теоритически готов на это пойти.....Плюс именно санкции по Донбассу самые болезненные для России, и Путин бы очень хотел от них наконец-то избавиться.
Казалось бы история вин-вин. Но Сурков сильно против . Ушаков наоборот эту тему лоббирует.)))https://www.facebook.com/alesia.batsman/posts/10218900288929828
Вы можете представить себе что Сурков мешает пуцьке , пойти на наши условия . ?? Лично я - нет .
Второй претендент , депутат СН , мудрая девонька Лизонька Богуцкая Зустріч у Парижі: радники лідерів "нормандської четвірки" пішли виправляти текст домовленостей - Цензор.НЕТ 2500 ,, но тот её бред на ФБ , комментированию вообще не подлежит. Ибо как можно комментировать вот это - Порошенко продал Крым Путину за 5 млрд$... Зустріч у Парижі: радники лідерів "нормандської четвірки" пішли виправляти текст домовленостей - Цензор.НЕТ 3476 . У меня нет слов . ЭТО! ещё и собрало несколько сот лайков . Ужас . Ну там и другие понаписывали " перлов" , но всё пересказывать долго .
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