 Зустріч у Парижі: радники лідерів "нормандської четвірки" пішли виправляти текст домовленостей

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомило джерело в українській делегації, інформує Цензор.НЕТ.
За словами джерела, поки що було пройдено кілька пунктів.
Як повідомлялося, зустріч лідерів "нормандської четвірки", присвячена врегулюванню ситуації на сході України, почалася в понеділок в Єлисейському палаці в Парижі.
Це перший саміт "нормандського формату" за більш ніж три роки. Попереднього разу подібна зустріч на рівні лідерів проходила в жовтні 2016 року в Берліні. З нинішнього складу "четвірки" в ньому брали участь лише президент РФ Володимир Путін і канцлер ФРН Ангела Меркель. Президенти Франції й України Емманюель Макрон і Володимир Зеленський вперше є учасниками такої зустрічі.
На зустріч чотирьох лідерів відводиться близько трьох годин. За підсумками зустрічі заплановано пресконференцію лідерів країн.
Все понимают что капитуляция неизбежна как восход солнца....
Все уже определенно - Украина плавно и без неожиданностей идет в Малороссию....
Можно планировать на долгосрочные перспективы что то....
А с Порошенко хрен ты знал, что будет завтра....
А вдруг война и ты уже в окопе должен защищать Батьковщину...?
Поэтому за Зе малороссы и проголосовали... - с ним спокойнее...
правда ж, максютка ?
ти настільки недалекий, що навіть цього не збагнув.
але для тебе це досить характерно.
Алексей Арестович
6 декабря в 15:12 ·
- Ой, как интересно!..
Немецкая пресса опубликовала график Нормандских переговоров в Париже.
На все про все от начала встречи до совместной пресс-конференции запланировано 2-3 часа.
Это, с высокой вероятностью, означает, что итоговый документ уже согласован, потому, что только на протокольную часть + перевод, уйдёт минут сорок.
Т.е. все уже договорено?
А Зеленский с Ермаком месяц нас уверяли, что ничего ещё не решено, про готовность к тяжёлым переговорам, про план «Б», про, если что-то пойдёт не так, мы им как покажем...
Что же, поздравлять вас, соврамши: и всей Украине и солидным западным изданиям, товарищи?..
На господ, судя по вашему поведению, вы пока не тянете.
З.Ы. Ещё один вариант- последующие отдельные переговоры только Путина и Зеленского, в которые Меркель и Макрон мараться не захотят.
Интересно, а сколько они продлятся, если что?..
Ай. Яй. Яй.
Столько лет на сцене, а врать не научились.)
Казалось бы история вин-вин. Но Сурков сильно против . Ушаков наоборот эту тему лоббирует.)))https://www.facebook.com/alesia.batsman/posts/10218900288929828
Вы можете представить себе что Сурков мешает пуцьке , пойти на наши условия . ?? Лично я - нет .
Второй претендент , депутат СН , мудрая девонька Лизонька Богуцкая ,, но тот её бред на ФБ , комментированию вообще не подлежит. Ибо как можно комментировать вот это - Порошенко продал Крым Путину за 5 млрд$... . У меня нет слов . ЭТО! ещё и собрало несколько сот лайков . Ужас . Ну там и другие понаписывали " перлов" , но всё пересказывать долго .