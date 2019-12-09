 Зустріч у Парижі: радники лідерів "нормандської четвірки" пішли виправляти текст домовленостей

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомило джерело в українській делегації, інформує Цензор.НЕТ.

За словами джерела, поки що було пройдено кілька пунктів.

Як повідомлялося, зустріч лідерів "нормандської четвірки", присвячена врегулюванню ситуації на сході України, почалася в понеділок в Єлисейському палаці в Парижі.

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Це перший саміт "нормандського формату" за більш ніж три роки. Попереднього разу подібна зустріч на рівні лідерів проходила в жовтні 2016 року в Берліні. З нинішнього складу "четвірки" в ньому брали участь лише президент РФ Володимир Путін і канцлер ФРН Ангела Меркель. Президенти Франції й України Емманюель Макрон і Володимир Зеленський вперше є учасниками такої зустрічі.

На зустріч чотирьох лідерів відводиться близько трьох годин. За підсумками зустрічі заплановано пресконференцію лідерів країн.