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 Політика України
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Все про:протест (1019) нормандська четвірка (804)

 Активістів Нацкорпусу і ветеранів АТО затримувала паризька поліція за акцію протесту перед Єлисейським палацом

У Парижі, де стартувала "нормандська зустріч", поліція затримала ветеранів російсько-української війни й активістів "Національного Корпусу".

Як передає Цензор.НЕТ, про це 9 грудня повідомляється на Youtube-каналі "Нацкорпусу".

Зазначається, що активісти прибули до Парижа, щоб закликати президента України "не йти на поступки перед РФ" і не "здавати національні інтереси під час переговорів". Зокрема, активісти вимагали "не допустити амністії терористів, виборів в ОРДЛО до отримання контролю над кордоном, капітулянтського розведення військ" тощо.

Акцію влаштували біля Єлисейського палацу.

В руках учасники протесту тримали плакат із написом "Не капітулюй Путіну - ти не лох", а також - прапори РФ і "ЛДНР", які згодом порвали.

Після цього їх затримала поліція. Згодом активістів відпустили.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164371
 
   
 Топ коментарі
 
Теперь ваш зебильный выводок воевать пойдет -ветераны свое повоевали
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Ветеранам нужно определиться с Нац. корпусом, или они настоязие Ветераны АТО или ряженные Билецкого-Авакова.
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Олег Лоцман - да ты больной на голову.... Активистов Нацкорпуса и ветеранов АТО задерживала парижская полиция за акцию протеста перед Елисейским дворцом - Цензор.НЕТ 9862

полиция задержала ветеранов российско-украинской войны и активистов "Национального Корпуса".Источник: https://censor.net.ua/n3164371
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а ЧО эти петухи -ажаны не задерживают кацапские типа "жОлтые" жЫлеты???
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...та абарЗЕли совсем. Надо им дать отведать палаток и горящих шин. Пора собирать сцену, Пэтро вжэ выехал...
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Теперь ваш зебильный выводок воевать пойдет -ветераны свое повоевали
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лерка, езжай воевать ты! мо дури убавится. хотя сомнительно.
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А ты у любителей муссолини бактериологическую войну ведеш?
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кацик чтоле? Если уж *ведеш*, то и остальное пиши на мовi . А если пишешь на рю , то пиши хоть грамотно : ведЁшЬ*.
А лучше на двоих с леркой - на фронт.
Кстати, назови мне микроорганизмы, используемые в бакт. войне, грамотей (ка).
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Грамотность свою в аннал себе засунь Тебе очень поможет
Для ТП сообщаю - я живу на войне С 2014 года
А микроорганизмы ты используеш - бледную трепонему
И тварям,которые свалили да еще квакают за клована я обязательно нанесу увечья при личной встрече
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Олег Лоцман - да ты больной на голову.... Активистов Нацкорпуса и ветеранов АТО задерживала парижская полиция за акцию протеста перед Елисейским дворцом - Цензор.НЕТ 9862

полиция задержала ветеранов российско-украинской войны и активистов "Национального Корпуса".Источник: https://censor.net.ua/n3164371
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там были и те кто по-настоящему воевал... ветераны..
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"Впоследствии активистов отпустили."

И правильно сделали, Ибо ...

Источник: https://censor.net.ua/n3164371
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Парижская полиция - капитулянты и агенты кремля. Представляю какой визг начался бы - случись такое на Банковой.
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а зачем на банковой такое делать? какой смысл?
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Ветеранам нужно определиться с Нац. корпусом, или они настоязие Ветераны АТО или ряженные Билецкого-Авакова.
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Петики уже поддерживают Нацкорпус. Это ж он на Банковой.
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У пуйла такие оппозиционеры тоже есть, называются контролируемой оппозицией.
Куда подевался Нацкорпус из пунктов разведения? Обещали там быть постоянно.
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Та есть там и нормальные, а есть жены рюкзакяна.
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Как вариант..или просто слишком много не смуглых хлопцев в одном месте собрались..того и гляди хвашизм какой замутят..
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Видать, вели себя неприлично. Это вам не Украина.
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Макрон не зря целовал Меркель и Питлера но с Зеленским просто поздоровался. Европа вместе с фашистской Россией будут принуждать Украину к капитуляции как в 1918, это закончилось Геноцидом украинцев.
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То о чем я говорил!Но упоротые спамили.
Просто один вопрос?ЗАЧЕМ ОНИ ЭТО ДЕЛАЮТ???
Зачем злить французов,зачем показывать рога в Париже?
Чем акция нет эякуляции интересна французам?
И за чей счет банкет?
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Хороший лозунг для зебилов-"нет эакуляции".
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пэдротов, за чей ещё!
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Друзья Авакова французы задержали жен Авакова. Лол.
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It's crazy Активістів Нацкорпусу і ветеранів АТО затримувала паризька поліція за акцію протесту перед Єлисейським палацом - Цензор.НЕТ 1400 идиоты не у ***** требуют уйти с Донбасса, а у Президента куйню несусветную...... Та сядет Петя при любой погоде Активістів Нацкорпусу і ветеранів АТО затримувала паризька поліція за акцію протесту перед Єлисейським палацом - Цензор.НЕТ 8740 хотя профессиАнальным активистам похер, лиш бы платил во время!
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Дать им по иплу и фатит, въезд в ЕС им уже запрещен!! Надеюсь хоть непродешевили...
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по иплу - это надо было Ж. Ж. предупредить...
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Еще не вечер.
Утром я слышал какие то наши нэбайдужи ахтивисты,отгребли от местных нэбайдужих ахтивистов.
Бо срать в Париже позволенно только местным ахтивистам.облаченным в желтое.
Наших попросили срать у себя!
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