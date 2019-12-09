 Активістів Нацкорпусу і ветеранів АТО затримувала паризька поліція за акцію протесту перед Єлисейським палацом

Як передає Цензор.НЕТ, про це 9 грудня повідомляється на Youtube-каналі "Нацкорпусу".
Зазначається, що активісти прибули до Парижа, щоб закликати президента України "не йти на поступки перед РФ" і не "здавати національні інтереси під час переговорів". Зокрема, активісти вимагали "не допустити амністії терористів, виборів в ОРДЛО до отримання контролю над кордоном, капітулянтського розведення військ" тощо.
Акцію влаштували біля Єлисейського палацу.
В руках учасники протесту тримали плакат із написом "Не капітулюй Путіну - ти не лох", а також - прапори РФ і "ЛДНР", які згодом порвали.
Після цього їх затримала поліція. Згодом активістів відпустили.
А лучше на двоих с леркой - на фронт.
Кстати, назови мне микроорганизмы, используемые в бакт. войне, грамотей (ка).
Для ТП сообщаю - я живу на войне С 2014 года
А микроорганизмы ты используеш - бледную трепонему
И тварям,которые свалили да еще квакают за клована я обязательно нанесу увечья при личной встрече
полиция задержала ветеранов российско-украинской войны и активистов "Национального Корпуса".Источник: https://censor.net.ua/n3164371
И правильно сделали, Ибо ...
Источник: https://censor.net.ua/n3164371
Куда подевался Нацкорпус из пунктов разведения? Обещали там быть постоянно.
Просто один вопрос?ЗАЧЕМ ОНИ ЭТО ДЕЛАЮТ???
Зачем злить французов,зачем показывать рога в Париже?
Чем акция нет эякуляции интересна французам?
И за чей счет банкет?
Утром я слышал какие то наши нэбайдужи ахтивисты,отгребли от местных нэбайдужих ахтивистов.
Бо срать в Париже позволенно только местным ахтивистам.облаченным в желтое.
Наших попросили срать у себя!