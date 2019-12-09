 Генасамблея ООН прийняла резолюцію, яка засуджує мілітаризацію Криму: 63 країни - за, 19 - проти. ІНФОГРАФІКА

За ухвалення резолюції проголосували 63 країни, проти - 19, утримались - 66. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
Резолюцію з такою назвою Генасамблея ООН приймає вдруге, проте нинішній документ доповнено принципово новими положеннями.
У ньому, зокрема, міститься заклик до РФ "утриматися від зусиль щодо розширення своєї юрисдикції на ядерні об’єкти та інфраструктуру в Криму", а також висловлюється занепокоєння з приводу використання захоплених українських підприємств оборонної промисловості.
Резолюція нагадує Росії про заборону призивати до армії держави-окупанта осіб з окупованих територій, "у тому числі шляхом тиску чи пропаганди, спрямованих на забезпечення добровільного призову", засуджує використання освіти для залучення до служби в армії і закликає Москву "припинити цю незаконну діяльність".
У документі також приділено увагу соціально-економічним аспектам російської агресії. "Проблеми безпеки та нарощування військових сил у Чорному та Азовському морях і надалі дестабілізують економіку та соціальну сферу, особливо в прибережних регіонах України", - ідеться в документі.
Генасамблея ООН висловлює занепокоєння навмисним перешкоджанням руху через Керченську протоку, зокрема "під приводом військових навчань" у Чорному й Азовському морях та Керченській протоці.
Нинішня резолюція, як і попередня, засуджує будівництво мосту через Керченську протоку, що сприяє мілітаризації Криму та "обмежує розмір суден, які можуть дістатися до українських портів на узбережжі Азовського моря".
Нарощування військової присутності РФ у частинах Чорного та Азовського морів та переслідування торговельних суден "ще більше погіршує економічну та соціальну ситуацію в прилеглій Донецькій області, яка вже зазнала збитків від окупації Криму", - ідеться в документі.
Генасамблея ООН також засуджує поїздки російських посадовців до Криму й закликає всі держави-члени ООН утримуватися від візитів у регіон без узгоджень з Україною.
Крім того, резолюція закликає всі держави-члени співпрацювати з ООН "для якнайшвидшого припинення російської окупації Криму та утримуватися від будь-яких угод з РФ щодо Криму, які не відповідають цій меті".
Проект резолюції підготували 39 країн, серед яких США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Україна, Італія, Швеція, країни Балтії, Угорщина, Болгарія та інші.
Попередню резолюцію з такою самою назвою ГА ООН ухвалила 18 грудня 2018 року. У документі наголошується на безпекових загрозах, які Росія створює для України, Чорноморського регіону і всієї Європи перекиданням до Криму військ і зброї, зокрема літаків і ракет, здатних переносити ядерний заряд. Вперше звучить прямий заклик до Росії негайно вивести з Криму свої війська і невідкладно припинити його тимчасову окупацію.
Впервые звучит прямой призыв к России незамедлительно вывести из Крыма свои войска и немедленно прекратить его временную оккупацию.
Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую милитаризацию Крыма: 63 страны - за, 19 - против.
Предварительную резолюцию с таким же названием ГА ООН приняла 18 декабря 2018. В документе подчеркнуты угрозы, которые Россия создает для Украины, Черноморского региона и всей Европы переброской в Крым войск и оружия, в том числе самолетов и ракет, способных переносить ядерный заряд.
Всі ті ж на манежі
Іран і Зімбабве проти нас...
На лице у них улыбки
И играет клоун на трубе....
А точно он не лох?
- "Мы за мир... но за "русский"..."
БРАВО ГАВНОДАВЫ ! ! !
заголовки отдельно тект отдельно ?
Беларусь, Казахстан, Афганистан, Зимбабве, Венесуэла... Что там ещё?
Впервые звучит прямой призыв к России незамедлительно вывести из Крыма свои войска и немедленно прекратить его временную оккупацию.
Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую милитаризацию Крыма: 63 страны - за, 19 - против.
Предварительную резолюцию с таким же названием ГА ООН приняла 18 декабря 2018. В документе подчеркнуты угрозы, которые Россия создает для Украины, Черноморского региона и всей Европы переброской в Крым войск и оружия, в том числе самолетов и ракет, способных переносить ядерный заряд.
самая крутая резолюция это сильная армия вооружённая ядерным оружием
Идите на ..уй