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Все про:Крим (6874) ООН (1305) резолюція (206)

 Генасамблея ООН прийняла резолюцію, яка засуджує мілітаризацію Криму: 63 країни - за, 19 - проти. ІНФОГРАФІКА

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (Україна), а також частин Чорного та Азовського морів".

За ухвалення резолюції проголосували 63 країни, проти - 19, утримались - 66. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Резолюцію з такою назвою Генасамблея ООН приймає вдруге, проте нинішній документ доповнено принципово новими положеннями.

У ньому, зокрема, міститься заклик до РФ "утриматися від зусиль щодо розширення своєї юрисдикції на ядерні об’єкти та інфраструктуру в Криму", а також висловлюється занепокоєння з приводу використання захоплених українських підприємств оборонної промисловості.

Резолюція нагадує Росії про заборону призивати до армії держави-окупанта осіб з окупованих територій, "у тому числі шляхом тиску чи пропаганди, спрямованих на забезпечення добровільного призову", засуджує використання освіти для залучення до служби в армії і закликає Москву "припинити цю незаконну діяльність".

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У документі також приділено увагу соціально-економічним аспектам російської агресії. "Проблеми безпеки та нарощування військових сил у Чорному та Азовському морях і надалі дестабілізують економіку та соціальну сферу, особливо в прибережних регіонах України", - ідеться в документі.

Генасамблея ООН висловлює занепокоєння навмисним перешкоджанням руху через Керченську протоку, зокрема "під приводом військових навчань" у Чорному й Азовському морях та Керченській протоці.

Нинішня резолюція, як і попередня, засуджує будівництво мосту через Керченську протоку, що сприяє мілітаризації Криму та "обмежує розмір суден, які можуть дістатися до українських портів на узбережжі Азовського моря".

Нарощування військової присутності РФ у частинах Чорного та Азовського морів та переслідування торговельних суден "ще більше погіршує економічну та соціальну ситуацію в прилеглій Донецькій області, яка вже зазнала збитків від окупації Криму", - ідеться в документі.

Генасамблея ООН також засуджує поїздки російських посадовців до Криму й закликає всі держави-члени ООН утримуватися від візитів у регіон без узгоджень з Україною.

Крім того, резолюція закликає всі держави-члени співпрацювати з ООН "для якнайшвидшого припинення російської окупації Криму та утримуватися від будь-яких угод з РФ щодо Криму, які не відповідають цій меті".

Проект резолюції підготували 39 країн, серед яких США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Україна, Італія, Швеція, країни Балтії, Угорщина, Болгарія та інші.

Попередню резолюцію з такою самою назвою ГА ООН ухвалила 18 грудня 2018 року. У документі наголошується на безпекових загрозах, які Росія створює для України, Чорноморського регіону і всієї Європи перекиданням до Криму військ і зброї, зокрема літаків і ракет, здатних переносити ядерний заряд. Вперше звучить прямий заклик до Росії негайно вивести з Криму свої війська і невідкладно припинити його тимчасову окупацію.

Генасамблея ООН прийняла резолюцію, яка засуджує мілітаризацію Криму: 63 країни - за, 19 - проти 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164370
 
   
 Топ коментарі
 
Резюлюции хороши, когда их можно подтвердить силой, или хотя бы миротворцами.
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Так. Це прокозлорилі ублюдки. Типу Білорусь, Казахстану і інших уродів.
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Резюлюции хороши, когда их можно подтвердить силой, или хотя бы миротворцами.
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Urgent! Максимум Ре-Пост! Шановний Президент Зеленський Перемога в ООН означає що потрібно підняти питання про негайного виведення всіх Громадян Росії і Російських військ і військових кораблів з Криму і всіх Окупованих територій України Луганській і Донецькій Області України.
Впервые звучит прямой призыв к России незамедлительно вывести из Крыма свои войска и немедленно прекратить его временную оккупацию.
Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую милитаризацию Крыма: 63 страны - за, 19 - против.
Предварительную резолюцию с таким же названием ГА ООН приняла 18 декабря 2018. В документе подчеркнуты угрозы, которые Россия создает для Украины, Черноморского региона и всей Европы переброской в ​​Крым войск и оружия, в том числе самолетов и ракет, способных переносить ядерный заряд.
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Люблю Цензор, кого тут только тут не встретишь...
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Таблиця голосування за «кримську» безпекову резолюцію / Voting results regarding the draft resolution on the problem of the militarization of Crimea

Всі ті ж на манежі

Іран і Зімбабве проти нас...

Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую милитаризацию Крыма: 63 страны - за, 19 - против - Цензор.НЕТ 8276 Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую милитаризацию Крыма: 63 страны - за, 19 - против - Цензор.НЕТ 7100
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Армяшки и бсср особенно раздражают. Точнее, не так они, как хорошие дипотношения с ними украинских чиновников.
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Вірменія, Білорусь, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Іран, Киргизстан, Лаос, М'янма, Нікарагуа, Філіпіни, Рашка, Сербія, Судан, Сирія, Венесуела, Зімбабве.
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Тьху бл****. Хочешь чтобы все обблевались? Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую милитаризацию Крыма: 63 страны - за, 19 - против - Цензор.НЕТ 6068
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Кукол дергают за нитки
На лице у них улыбки
И играет клоун на трубе....
А точно он не лох?
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Зєля не зрозумів французькою, але путлєра добре зрозумів.
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Как всегда,папуасы,извращенцы и доморощенные сцарьки со стажем 25+ против?
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19 стран поддерживают оккупацию Крыма и превращение его в военную базу?
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Так. Це прокозлорилі ублюдки. Типу Білорусь, Казахстану і інших уродів.
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ещеб штаты санкции по сп2 ввели и былоб замечательно
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Огласите список стран-врагов Украины? И внести етих уродов в Миротворец.
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и гадать не нужно все дибильные диктаторы с полу мертвыми экономиками поддержали куйло и рф Китай воздержался..... разумный мир по прежнему поддерживает Украину.
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Китай против. И стоило б над этим задуматься.
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Ну и??? приняли резолюцию..молодцы что дальше? В папочку на полочку, типа мы свой долг выполнили очередную бамажку замарали кривульками...Надоели уже эти паразиты двуличные.
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А де резолюцiя по виведенню терористiв 8ї Армiї з окупованої ОРДЛИ?
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Проти Казахстан, Вірменія, Бєларусь, росія, Венесуела...?
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Братушкі: Armenia, Belarus, Burundi, Cambodia, China, Cuba, КНДР, Іран, Киргизстан, Лаос, М'янма, Нікарагуа, Філіпіни, Рашка, Сербія, Судан, Сирія, Венесуела, Зімбабве.
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Armenia, Belarus, Burundi, Cambodia, China, Cuba, КНДР, Іран, Киргизстан, Лаос, М'янма, Нікарагуа, Філіпіни, Рашка, Сербія, Судан, Сирія, Венесуела, Зімбабве - жополизы параши .

БРАВО ГАВНОДАВЫ ! ! !
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А список 19-ти можно не озвучивать, он стабилен как дебилизм любителей маладыхлиц!
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Сербия, Бурунди, Камбоджия, Филлипины, Зимбабве...
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китай. киргизы, куба, иран, мянма, лаос, никарагуа, сирия. филлипины. зимбабве, кореянцы ына. еще какая то мелкота...казахов не видно было..
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ИНФОГРАФИКА ГДЕ ?
заголовки отдельно тект отдельно ?
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Список подонков в студию!
Беларусь, Казахстан, Афганистан, Зимбабве, Венесуэла... Что там ещё?
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неужели трудно перейти по ссылке, забухал?
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Зачем писать такую новость, если она кастрированная? Проще было написать так: "Есть новость про 19 стран-подонков, читай по ссылке"
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Urgent! Максимум Ре-Пост! Шановний Президент Зеленський Перемога в ООН означає що потрібно підняти питання про негайного виведення всіх Громадян Росії і Російських військ і військових кораблів з Криму і всіх Окупованих територій України Луганській і Донецькій Області України.
Впервые звучит прямой призыв к России незамедлительно вывести из Крыма свои войска и немедленно прекратить его временную оккупацию.
Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую милитаризацию Крыма: 63 страны - за, 19 - против.
Предварительную резолюцию с таким же названием ГА ООН приняла 18 декабря 2018. В документе подчеркнуты угрозы, которые Россия создает для Украины, Черноморского региона и всей Европы переброской в ​​Крым войск и оружия, в том числе самолетов и ракет, способных переносить ядерный заряд.
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Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую милитаризацию Крыма: 63 страны - за, 19 - против. ИНФОГРАФИКА
самая крутая резолюция это сильная армия вооружённая ядерным оружием
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Озабочены, обеспокоены и все такое
Идите на ..уй
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кому-кому, а белорусам все эти голосования нельзя забывать...
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Уважают в ООН Путина, заботятся, шоб Владимиру Владимировичу было чем жопу подтирать.
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