 Генасамблея ООН прийняла резолюцію, яка засуджує мілітаризацію Криму: 63 країни - за, 19 - проти. ІНФОГРАФІКА

За ухвалення резолюції проголосували 63 країни, проти - 19, утримались - 66. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Резолюцію з такою назвою Генасамблея ООН приймає вдруге, проте нинішній документ доповнено принципово новими положеннями.

У ньому, зокрема, міститься заклик до РФ "утриматися від зусиль щодо розширення своєї юрисдикції на ядерні об’єкти та інфраструктуру в Криму", а також висловлюється занепокоєння з приводу використання захоплених українських підприємств оборонної промисловості.

Резолюція нагадує Росії про заборону призивати до армії держави-окупанта осіб з окупованих територій, "у тому числі шляхом тиску чи пропаганди, спрямованих на забезпечення добровільного призову", засуджує використання освіти для залучення до служби в армії і закликає Москву "припинити цю незаконну діяльність".

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У документі також приділено увагу соціально-економічним аспектам російської агресії. "Проблеми безпеки та нарощування військових сил у Чорному та Азовському морях і надалі дестабілізують економіку та соціальну сферу, особливо в прибережних регіонах України", - ідеться в документі.

Генасамблея ООН висловлює занепокоєння навмисним перешкоджанням руху через Керченську протоку, зокрема "під приводом військових навчань" у Чорному й Азовському морях та Керченській протоці.

Нинішня резолюція, як і попередня, засуджує будівництво мосту через Керченську протоку, що сприяє мілітаризації Криму та "обмежує розмір суден, які можуть дістатися до українських портів на узбережжі Азовського моря".

Нарощування військової присутності РФ у частинах Чорного та Азовського морів та переслідування торговельних суден "ще більше погіршує економічну та соціальну ситуацію в прилеглій Донецькій області, яка вже зазнала збитків від окупації Криму", - ідеться в документі.

Генасамблея ООН також засуджує поїздки російських посадовців до Криму й закликає всі держави-члени ООН утримуватися від візитів у регіон без узгоджень з Україною.

Крім того, резолюція закликає всі держави-члени співпрацювати з ООН "для якнайшвидшого припинення російської окупації Криму та утримуватися від будь-яких угод з РФ щодо Криму, які не відповідають цій меті".

Проект резолюції підготували 39 країн, серед яких США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Україна, Італія, Швеція, країни Балтії, Угорщина, Болгарія та інші.

Попередню резолюцію з такою самою назвою ГА ООН ухвалила 18 грудня 2018 року. У документі наголошується на безпекових загрозах, які Росія створює для України, Чорноморського регіону і всієї Європи перекиданням до Криму військ і зброї, зокрема літаків і ракет, здатних переносити ядерний заряд. Вперше звучить прямий заклик до Росії негайно вивести з Криму свої війська і невідкладно припинити його тимчасову окупацію.