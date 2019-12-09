 Неподалік від пам'ятника убитому ватажкові "ДНР" Захарченку в окупованому Донецьку встановили бюст Кобзона. ФОТО

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Церемонію відвідав депутат російської Держдуми з окупованого Криму Андрій Козенко. Він зачитав послання вдови співака Нінель Кобзон. Вона написала, що "шахтарський край був дорогим для Йосипа Давидовича з дитинства".

Як повідомляється, новий пам’ятник відкрили біля бюсту вбитому ватажкові "ДНР" Олександрові Захарченку.

У заході брав участь нинішній керівник угруповання "ДНР" Денис Пушилін.





Фото: twitter.com/den_kazansky

Нагадаємо, Кобзон публічно підтримував підтримувані Росією угруповання "ДНР" і "ЛНР" і неодноразово приїжджав на непідконтрольну українській владі територію Донбасу.

У травні 2018 року Україна позбавила російського співака Йосипа Кобзона всіх звань і державних нагород.

У січні 2019 року Рада Євросоюзу виключила зі списку санкцій російського співака Йосипа Кобзона, який помер 30 серпня 2018 року.