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 Суспільство
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Все про:Донецьк (533) пам'ятник (538) Кобзон (27)

 Неподалік від пам'ятника убитому ватажкові "ДНР" Захарченку в окупованому Донецьку встановили бюст Кобзона. ФОТО

В окупованому Донецьку відкрили пам'ятник російському співаку і політику Йосипу Кобзону, який демонстративно підтримував "ЛНР/ДНР".

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Церемонію відвідав депутат російської Держдуми з окупованого Криму Андрій Козенко. Він зачитав послання вдови співака Нінель Кобзон. Вона написала, що "шахтарський край був дорогим для Йосипа Давидовича з дитинства".

Як повідомляється, новий пам’ятник відкрили біля бюсту вбитому ватажкові "ДНР" Олександрові Захарченку.

У заході брав участь нинішній керівник угруповання "ДНР" Денис Пушилін.

Неподалік від памятника убитому ватажкові ДНР Захарченку в окупованому Донецьку встановили бюст Кобзона 01
Неподалік від памятника убитому ватажкові ДНР Захарченку в окупованому Донецьку встановили бюст Кобзона 02
Фото: twitter.com/den_kazansky

Нагадаємо, Кобзон публічно підтримував підтримувані Росією угруповання "ДНР" і "ЛНР" і неодноразово приїжджав на непідконтрольну українській владі територію Донбасу.

У травні 2018 року Україна позбавила російського співака Йосипа Кобзона всіх звань і державних нагород.

У січні 2019 року Рада Євросоюзу виключила зі списку санкцій російського співака Йосипа Кобзона, який помер 30 серпня 2018 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164368
 
 
 Топ коментарі
 
А кафе "Сепар" зробити Храмом усекновения главьі страстотерпца Захарченка.
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kurwa, і ви хочете цей сраний совок всунути в Україну?
Лише мур та рів з крокодилами і система охорони на взірець охорони стартових позицій в РВСН. Ця ракова пухлина доб'є Україну.
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