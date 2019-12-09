EN|RU|UK
Теми дня: Нормандські переговори Газова війна Ринок землі Записи Труби Скандали в Слузі народу Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство
  818  33
Все про:інтернет (394) Гончарук_Олексій (351)

 До кінця року влада перевірить якість інтернету в усіх соціальних об'єктах, - Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив органам виконавчої влади перевірити всі соціальні об'єкти і пункти надання послуг на доступ до якісного інтернету.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас вже є офіційна статистика щодо підключення до інтернету українських шкіл. На черзі - дитсадки, бібліотеки, лікарні, ЦНАП, музеї та інші об'єкти. Це дозволить ефективно використовувати бюджетні кошти на підключення до широкосмугового доступу важливих соціальних об'єктів", - повідомив Гончарук.

Цю інформацію збирає Міністерство цифрової трансформації. Громадяни можуть залишити відгук про якість підключення хоч у школах, хоч у себе вдома, на сайті https://broadband.gov.ua/. Швидкість з'єднання визначається автоматично, достатньо лише зайти на сайт і пройти експрес-тест зі свого комп'ютера або смартфона.

Читайте також: Рівень покриття України інтернетом сягає 70%, - глава Мінцифри Федоров

"Сучасний і швидкісний інтернет у лікарнях, навчальних закладах або закладах, що надають послуги, дозволить українцям отримувати якісніші послуги, а громадянам - не втрачати зв'язок із державою та один з одним", - додав Гончарук.

До кінця року влада перевірить якість інтернету в усіх соціальних обєктах, - Гончарук 01До кінця року влада перевірить якість інтернету в усіх соціальних обєктах, - Гончарук 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164367
 
   
 Топ коментарі
 
І новим законом піднімуть плату за Інтернет в 10 разів.
 показати весь коментар
 
Все идит к етому. Рабов опять хотят отрезать от окружающего мира информации и заставить смотреть зомбоящик с тремя государственно-пропагандистскими каналами. На Рашке ето делают силовым путем, а нас же просто безумным повышением цен для рабов.
 показати весь коментар
 
Вы ЗЕгенераты сначала почистите украинскую интернет сферу и побаньте явно прокремлёвские сайты, а потом уже давайте проверяйте какой там доступ у селян к интернету. Ато через лет 10 в стране будет 99% ЗЕбилов которые хотят с Расиюшкой строить СССР 2.0 под руководством мудрого вождя Хуйла.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
І новим законом піднімуть плату за Інтернет в 10 разів.
 показати весь коментар
 
 
А этому недоразумению нечем заняться кроме интернета ну конечно эра бедности прошла местные бюджеты урезали в два раза да зедебил зарплаты учителям догонят до 4000 грн а не до 4000 евро да зеурод пенсии детям войны в 2000 грн не повышают так зелечмо и почему этим не заняться Вы сделали всю Украину главное чтобы Порошенко В следующем году хлебай щастя не подавись До кінця року влада перевірить якість інтернету в усіх соціальних об'єктах, - Гончарук - Цензор.НЕТ 200
 показати весь коментар
 
Завтра в ВР одобрят правки в законопроект, которые увеличат плату за интернет в 10 раз
Дмитрий Сизов, Владимир Кондрашов вчера 16:22
https://internetua.com/zavtra-v-vr-odobryat-pravki-v-zakonoproekt-kotorye-uvelicsat-platu-za-internet-v-10-raz
 показати весь коментар
 
 
Якщо відчистити іржу, полірнути внутрішні стінки і покрити їх сріблом - то буде працювати.
 показати весь коментар
 
Саме зебобіки й повісяться після прийняття цього закону. Ані тобі квартал подивитися онлайн, ані в "одноклассниках" потусуватися.
 показати весь коментар
 
Думаешь ето не реально? Вполне могут так сделать. Сразу скажут что повышаются цены в 200 раз. Как всегда рабы выйдут на улицу возмущаться. И власть пойдет на уступки и сойдемся в цене не в 200 а всего лишь в 100 или 50 раз. Рабы радостно будут хлопать и танцевать что победили и напугали власти и олигофренов.
 показати весь коментар
 
 
Хліб і так дорогий , відносно зарплати там, чи прожиткового, чи в переводі на долар , але на росії то совсім попа з цим, там його і їсти не можливо
 показати весь коментар
 
Так мені радіти з того, що кацапи хліб поганий їдять? Порівнюєте себе весь час з бидлом
 показати весь коментар
 
Все идит к етому. Рабов опять хотят отрезать от окружающего мира информации и заставить смотреть зомбоящик с тремя государственно-пропагандистскими каналами. На Рашке ето делают силовым путем, а нас же просто безумным повышением цен для рабов.
 показати весь коментар
 
 
Я за свої гроші користуюся, а вам відключать.
 показати весь коментар
 
 
Вы лучше снабдите соц. обьекты мобильной связью, ато ето не выносимо и дорого дозвониться с мобильного на стационарный телефон укртелекома, особенно когда там не берут трубку а включают режим ожидания с раздражающей музыкой за которые со счета снимает приличные деньги.
 показати весь коментар
 
 
Музичку так підбирають щоб меньше телефонували і не перевантажували, коли ж на лінії нікого немає, вас все одно ставляють нібито в чергу, якої немає, а щоб не повадно було
 показати весь коментар
 
кровати и постель с посудой в больницы не думали купить?
 показати весь коментар
 
 
Брехуни... Це що перша трагедія... Ікожен раз влада звиздить про перевірки... Не буде публічних посадок будуть далі трагедії.
 показати весь коментар
 
 
Дорога Днепр - Запорожье . Сильный туман . Разметки почти нет . Ещё летом стёрлась . Гончарук , проверь . До конца года власти проверят качество интернета во всех социальных объектах, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4870
 показати весь коментар
 
 
Если у нас власть вдруг за что то берется руками- жди повышения цен ничего общего улучшением и качеством не имеющие. На Рашке ето называет национализация и ущемление прав и свобод, а у нас то же самое называется покращенням и евростандартами.
 показати весь коментар
 
 
А на ентой прроверрке ничего не подцепишшшшшь???
Переписьпись наверна...
🤗
 показати весь коментар
 
Вы ЗЕгенераты сначала почистите украинскую интернет сферу и побаньте явно прокремлёвские сайты, а потом уже давайте проверяйте какой там доступ у селян к интернету. Ато через лет 10 в стране будет 99% ЗЕбилов которые хотят с Расиюшкой строить СССР 2.0 под руководством мудрого вождя *****.
 показати весь коментар
 
 
Ботоферма шакаладная влетит в копеечку
путчистам....
😁
 показати весь коментар
 
А прикольну штуку Гончарук знайшов ! (А може АраХам якийсь підказав по дружбі).Сам такою користуюсь...



 показати весь коментар
 
Не надо вываливать столько счастья сразу.Разберитесь вначале с анонсированными кредитами,а то в банках уже говорят о 15% и сумма залога ну его нах.... .
 показати весь коментар
 
 
Мені КСЗІ забороняє мати інтернет на роботі... який доступ? які швидкості, коли область з районами працює на 2Мб/сек?
 показати весь коментар
 
Колись для занюханого провайдера якогось Нікополя і 512 кб/с до Дніпра було за щастя. Мої колеги спостерігали як директор міні-провайдерської фірми не дочекався закінчення тестів каналу і почав кацати музику з mp3.alkar.net.
А... у вас на роботі мобільного Інету теж нема? Глушать?
 показати весь коментар
 
не в кожного відвідувача СЦ є мобільний інтернет, а шаровий wi-fi значно би покращив очікування в черзі.
 показати весь коментар
 
Для державних СЦ вайфай це нереально. А мобільним інетом для звичайної навігації (браузер) та обміну документами можна користуватися і через 2G.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору