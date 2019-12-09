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 Автомобілі від волонтерів зареєструють і введуть в штати підрозділів, - Генштаб

Транспорт мають взяти на облік до кінця року. Це дозволить організувати його законну експлуатацію і ремонт. Такий порядок діятиме до закінчення особливого періоду.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗСУ.

"Ще у червні 2019 року Генеральним штабом ЗС України надано військовим частинам розпорядження, яким визначено до кінця поточного року взяти на облік наявні транспортні засоби", - сказано в повідомленні.

У Генштабі підкреслюють, що  належний облік техніки дозволяє організувати її законну експлуатацію, заправку та ремонт. 

Всі наявні на сьогодні у військових часинах і підрозділах Збройних Сил України автомобілі, що надано волонтерами та благодійниками, мають бути інвентаризовані та введені до штатів підрозділів, обліковано Центральним автомобільним управлінням ЗС України, оформлено на них паспорти. Це дозволить здійснити подальшу їхню реєстрацію Військовою інспекцією безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у ЗС України (тимчасово до завершення особливого періоду), та належну експлуатацію відповідно до керівних документів", - додали в Генштабі.

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У повідомленні зазначається, що ЗСУ вдячні волонтерам та організаціям за допомогу та підтримку.

Також в Генштабі підкреслюють, що облік та введення в експлуатацію автомобілів пройдуть швидше і легше, якщо машини будуть надані в як гуманітарної (благодійної) допомоги в порядку, визначеному Міністерством соціальної політики.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що в оперативному командуванні "Схід" наказом штабу ООС заборонили використовувати отримані від волонтерів автомобілі.

Автомобілі від волонтерів зареєструють і введуть в штати підрозділів, - Генштаб 01
Автомобілі від волонтерів зареєструють і введуть в штати підрозділів, - Генштаб 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164364
 
 
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Наконец-то принято правильное решение. Если на решение этого вопроса в любой другой нормальной стране ушёл бы один день, у нас в Украине решалось аж 5 лет. Теперь подсчитайте, как долго мы будем страны Африки догонять. Помните: олигархи- это страшная сила. В ближайшие 5 лет нас перегонят все страны Африки и мы будем по уровню жизни на последнем месте в мире.
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це невпинна боротьба з цими явищами
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Особливо легко невпинно бороти те,чого нема. Автомобілі від волонтерів зареєструють і введуть в штати підрозділів, - Генштаб - Цензор.НЕТ 5282
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Якби громадськість не підняла галас , то зєлєбєні з погонами , позбавили ЗСУ волонтерських авто .
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Не соромно? Як діти...А шо та якби в роті виросли гриби,.ля!
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Розумію що для тебе це трудно , але вперто пробуй інколи користуватись головою . Тоді і нерозумних питань не появиться .
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А выйдет как в 15м - по штату "НЕ ПОЛОЖЕНО"! И закрепят за хоз.взводами...
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Три дні, патріоти панамських офшорів, кричали зрада....
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для тех кто служил в армии напомню , что введение в штат любой техники предполагает, что эта техника остается там навечно. не поняли? этотзначит если автомобиль например митсубиси паджеро отъездил свое (подорвался , сгорел, пришел в полную негодность и т.д.) то это подразделение должно быть обеспечено таким же или подобным по классу автомобилем! потому что теперь этому подразделению и части такой автомобиль положен по штату! теперь понятно? исходя из этого я считаю что то что написано в этой заметке полная фигня и вранье!!! просто их обликуют и не более того...
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Включить в штат и поставить на облик - 2 большие разницы, как говорят в Одессе. Ну поставят их, дадут им стоимость, и что? Ремонт, заправка, обслуживание. По каким нормам? Чухня это всё
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вот и я о том же! они нас за лохов держат....
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