 Загиблого на Донбасі воїна 72-ї ОМБ Дмитра Темного поховають 10 грудня на Черкащині. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Дмитро Темний, 1991 року народження, уродженець села Малий Бузуків Смілянського району, молодший сержант, військовослужбовець 72-ї окремої механізованої бригади, який загинув 7 грудня о 22.55 в районі населеного пункту Золоте Луганської області від смертельних осколкових поранень, яких зазнав під час обстрілу наших позицій з автоматичних гранатометів.

Розпорядженням Черкаської районної державної адміністрації 10 грудня 2019 в районі оголошено день жалоби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїн бригади ім. Чорних Запорожців Дмитро Темний загинув 7 грудня внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. ФОТО

Для участі в церемонії похорону для всіх небайдужих об 11.00 буде організовано підвезення від будівлі Черкаської райдержадміністрації, що за адресою: вул. Чорновола, 157 в село Хацьки й у зворотному напрямку.

У Героя залишилися дружина і дочка