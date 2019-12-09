 Путін і Зеленський поспілкуються до спільної пресконференції "нормандської четвірки", - Пєсков

Інформацію підтвердив "Інтерфаксу" прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Так, це так (...) до пресконференції", - сказав Пєсков.
Раніше програма паризького саміту передбачала, що президенти РФ і України проведуть зустріч вже після спільної пресконференції "нормандської четвірки".
Помічник президента РФ Юрій Ушаков зазначав, що вона "не має особливих обмежень" за часом.
Майбутня розмова Путіна і Зеленського - перший особистий контакт президентів Росії й України, які до цього спілкувалися тільки по телефону.
Я не поддерживаю Зе,но и пороха хвалить не надо,много он тоже дров наломал.
Память у вас короткая
Зачем вы мне пишете про Зе?я больше вас знаю про его окружение,и что ожидать от всей этой шоблы.Но это не значит закрыть глаза на то,что натворил Порох,прикрываясь поступками Вовчика.
Не будет будущего у Украины,пока не начнут критически мыслить,а не оправдывать "своего"лидера.
Мой коммент был реакцией на ваше воспевание гимнов Пороху-"благодаря ему мы живы"...
Mikhail Golub
@golub
·17 мин
Зеля на корпоративе у *****
Не то что ваш барыга, он руку Путину пожимал!
Ти крутий як найкрутіше ЗЕбільное яйце)))
тем более это желание 73% малороссов...
так что все нормуль...
Так уделал Путина с первых минут встречи! А вы в него не верили!
Однозначно в меморіз )
Но все же попадут в Рай из этого Ада? Как было обещано?
Наразі лідери чотирьох країн спілкуються без преси. Журналістам не дозволили бути навіть на початку їхнього спілкування. Президенти вирішили не виходити до преси доти, доки не завершиться остання двостороння зустріч - між Зеленським та Путіним, що відбудеться вже після засідання у форматі «четвірки». Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/society/zelenskiy-i-putin-ne-potisli-odne-odnomu-ruki-pered-pochatkom-samitu-u-normandskomu-formati-645597.html
інформація протилежна.
але було би добре, якби вони не ручкались.
меркельша вже заявила що приводу для скасування санкцій немає.