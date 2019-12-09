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 Політика України, За кордоном
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 Путін і Зеленський поспілкуються до спільної пресконференції "нормандської четвірки", - Пєсков

Зустріч президентів РФ Володимира Путіна й України Володимира Зеленського відбудеться до пресконференції лідерів "нормандського формату".

Інформацію підтвердив "Інтерфаксу" прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Так, це так (...) до пресконференції", - сказав Пєсков.

Раніше програма паризького саміту передбачала, що президенти РФ і України проведуть зустріч вже після спільної пресконференції "нормандської четвірки".

Помічник президента РФ Юрій Ушаков зазначав, що вона "не має особливих обмежень" за часом.

Читайте також: Зустріч Зеленського і Путіна в Парижі покаже, чи є в Москви щира воля врегулювати конфлікт з Україною, - Більдт

Майбутня розмова Путіна і Зеленського - перший особистий контакт президентів Росії й України, які до цього спілкувалися тільки по телефону.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164359
 
 
 Топ коментарі
 
от порошеко это было мерзко...., а для клоуна жать (целовать) руки хану Московии это очень даже органично смотрится...
тем более это желание 73% малороссов...
так что все нормуль...
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Смотрите, порохоботы, как наш Президент поглумился над Путиным!
Не то что ваш барыга, он руку Путину пожимал!

Путін і Зеленський поспілкуються до спільної пресконференції "нормандської четвірки", - Пєсков - Цензор.НЕТ 2179
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Клятий Порошенко!!! Як він посмів тиснути руку Хуйлу!
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он херни уже в Украине напорол такой, шо капец, теперь еще и там напорет, вроде тут все хотят Украину продать за газ или за Донбасс с Крымом...я не верю в этого клована только и всего. Петя за 5 лет не сдал Украину по Днепру и вы благодаря пороху живы и грады не рвутся у вас во дворах, или не так?
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Ну Крым они сдали, Донбасс просрали за 5 лет. Хорошо что больше ничего. Зе пока ничего не сдал. Если начнет сдавать будем его бить все вместе.
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кто они сдали? вы? да, По поводу зе . он уже просрал обещания по тарифам( в этом месяце тепло подорожало при дешевом газе и баксе-где бабки зин?), налоговому давлению на фопщиков-обещал не трогать, выпуск и продажа облигаций под 15%, продажа предприятий и земли-это навскидку ваше "ничего". а цены на топливо и продукты,услуги,вас тоже радуют? Задолженности по ЗП не уменьшились а выросли. Промпроизводство упало-это экономически рост? Да...с такими успехами ему еще во внешней политике обосраться и в ростов....вот ваше "пока ничего не сделал"
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Не "благодаря Пороху мы живы",а благодаря ВСУ и добробатам.А как наши ребята были брошены в самые трудные моменты,благодаря в том числе и Пороху-мы помним
Я не поддерживаю Зе,но и пороха хвалить не надо,много он тоже дров наломал.
Память у вас короткая
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это все что вы запомнили? тогда про память не надо, так а что там с блеянием зебила? все вас устраивает по тем вопросам? а если вы его не поддерживаете, зачем этот бред про то что порох не смог сделать за 5 лет, что не смог? продать за газ Украину? на встречу по донбассу приехал новак и миллер-не знаете почему ? и еще-как может зедезертир быть главнокомандующим?
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Вы способны понять такую простую вещь:если я осуждаю Пороха,это не значит что я автоматически за Клоуна.Этот примитивизм уже достал....
Зачем вы мне пишете про Зе?я больше вас знаю про его окружение,и что ожидать от всей этой шоблы.Но это не значит закрыть глаза на то,что натворил Порох,прикрываясь поступками Вовчика.
Не будет будущего у Украины,пока не начнут критически мыслить,а не оправдывать "своего"лидера.
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пороха уже год нету а вам все он мешает-вот где критическое мышление... Путін і Зеленський поспілкуються до спільної пресконференції "нормандської четвірки", - Пєсков - Цензор.НЕТ 971
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У вас проблемы с логикой.
Мой коммент был реакцией на ваше воспевание гимнов Пороху-"благодаря ему мы живы"...
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Поединок века - "красные трусы" против "черного пояса ".)
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Зебики побежали с ****** мириться,а виноваты в этом,как всегда ,петики,Парадокс.
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Надо сделать рисунок, Пу в виде рояля и нести его на форума россиян.
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Кстати, оно там ели ползало, может из-за веса броника, а может нам повезёт и оно откинет копыта наконец-то

Путін і Зеленський поспілкуються до спільної пресконференції "нормандської четвірки", - Пєсков - Цензор.НЕТ 9025
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Смотрите, порохоботы, как наш Президент поглумился над Путиным!
Не то что ваш барыга, он руку Путину пожимал!

Путін і Зеленський поспілкуються до спільної пресконференції "нормандської четвірки", - Пєсков - Цензор.НЕТ 2179
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лайк фотошопу?
Ти крутий як найкрутіше ЗЕбільное яйце)))
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Привет, Кэп! Круче картинки фотошопа могут быть только комментаторы, доказывающие, что это фотошоп Путін і Зеленський поспілкуються до спільної пресконференції "нормандської четвірки", - Пєсков - Цензор.НЕТ 6339
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Молодой еще. Ничего, научится. А петики помогут.
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На нормандській зустрічі в Парижі президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін потиснули один одному руки. Про це повідомляє прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков. (с)
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Клятий Порошенко!!! Як він посмів тиснути руку *****!
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от порошеко это было мерзко...., а для клоуна жать (целовать) руки хану Московии это очень даже органично смотрится...
тем более это желание 73% малороссов...
так что все нормуль...
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справедливости ради, это протокол. Но зебилы и дальше будут делать морду кирпичом, рассказывать, что они нелохи и "вообще у вас там негров линчуют"
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Вчера один зебил,жаль его ник не запомнил,выложил фото с рукопожатием путьки и Пороха,и дал зуб,что зеля не пожмет руку путьке.Интересно,он зуб сейчас себе вырывает с обезболивающим или нет?
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На відео, він йшов куди путін, поки Меркель не показал йому сісти на інший стілець.
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ЗЕбилы может хватит откровенный плохенький фотошоп подавать как перэмогу клоуна?? Или вы эту клоунаду на полном серьёзе воспринимаете??
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Это ваш порошенко такой, а нас гордость берет за Зеленского!
Так уделал Путина с первых минут встречи! А вы в него не верили!
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Вот доказательство! Вся Европа уже знает а у нас тишина!


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а ніфіга...В мордорі двойніків і тройніків ***** з запасом є.
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Буде нахиляти до газових знижок... Якщо шмаркля погодиться, значить взяв гроші й продав Україну...
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Свой шарж выставил?
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ПРИЗЕНТ України. #призент.
Однозначно в меморіз )

Путін і Зеленський поспілкуються до спільної пресконференції "нормандської четвірки", - Пєсков - Цензор.НЕТ 1373
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Це як "презент" (подарунок), але якийсь прип*здений.
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Чехословакию два раза "кидали" в 1938 и 1968-м!
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Вставание с колен жестоко и беспощадно.
Но все же попадут в Рай из этого Ада? Как было обещано?

Путін і Зеленський поспілкуються до спільної пресконференції "нормандської четвірки", - Пєсков - Цензор.НЕТ 5291
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Стыдно за президента клоуна с Шапито 95 вокруг которого вся сепарня собралась..и тревожно за будущее Украины с такой явно прокремлёвской властью колаборантов квартальных клоунов.
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Х@йло зараз порадить нашому Зе, што дєлать вмєстє і што єму с националістамі.
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Президент Володимир Зеленський і президент РФ Хутін не потисли одне одному руки перед початком саміту у «нормандському форматі».

Наразі лідери чотирьох країн спілкуються без преси. Журналістам не дозволили бути навіть на початку їхнього спілкування. Президенти вирішили не виходити до преси доти, доки не завершиться остання двостороння зустріч - між Зеленським та Путіним, що відбудеться вже після засідання у форматі «четвірки». Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/society/zelenskiy-i-putin-ne-potisli-odne-odnomu-ruki-pered-pochatkom-samitu-u-normandskomu-formati-645597.html
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ХЗ Письков говорит что пожали..но верит кацапу конечно такое себе дельце..
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а ёршик говорит, что ручкались... может позже фотки будут.
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почекаємо.
але було би добре, якби вони не ручкались.
меркельша вже заявила що приводу для скасування санкцій немає.
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***** сегодня WADA макнула в жидкие фикалии, вряд ли он готов к конструктиву.
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Цап-Царап и в дамки.Олимпиада 2032 тоже без россии.WADA рулит жестко
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***** как штопаный презерватив ноги волочит😂
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