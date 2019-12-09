 Запрацював цілодобовий онлайн-чат для підприємців, - Мінцифри

Про це йдеться на сторінці відомства в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Це інструмент, який позбавить вас від зайвого стресу і звільнить час для розвитку власної справи. Ми підкажемо відповіді на запитання адміністративного характеру, що стосуються створення, діяльності або закриття бізнесу. Відтепер підприємці не залишаться сам на саи зі своїми проблемами", - сказано в повідомленні.
У відомстві зазначають, що гаряча лінія працюватиме цілодобово, а поки що - в тестовому режимі онлайн-чату. В майбутньому планується додати ще телефонну лінію і чат-бот.
І в медицині є успіхи,після того,як американку прибрали ! :
На ваши ответы можно ссылаться при спорах с налоговой?
Ответ:
Сервіс онлайн-консультування призначений для надання можливості в режимі реального часу надавати користувачам роз'яснення стосовно роботи веб-сайту Урядового контактного центру (у тому числі з питань реєстрації на веб-сайті). З порушених питань, що не потребують безпосереднього розгляду органами виконавчої влади, Урядовим контактним центром надаються заявникам консультації та необхідна довідкова інформація.
Всё понятно