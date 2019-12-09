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Все про:підприємці (146) Мінцифри (7)

 Запрацював цілодобовий онлайн-чат для підприємців, - Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації України спільно з урядовим контактним центром відкриває гарячу лінію для підприємців.

Про це йдеться на сторінці відомства в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Це інструмент, який позбавить вас від зайвого стресу і звільнить час для розвитку власної справи. Ми підкажемо відповіді на запитання адміністративного характеру, що стосуються створення, діяльності або закриття бізнесу. Відтепер підприємці не залишаться сам на саи зі своїми проблемами", - сказано в повідомленні.

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У відомстві зазначають, що гаряча лінія працюватиме цілодобово, а поки що - в тестовому режимі онлайн-чату. В майбутньому планується додати ще телефонну лінію і чат-бот.

Запрацював цілодобовий онлайн-чат для підприємців, - Мінцифри 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164357
 
 
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І на всі питання після музики та довгого чекання буде одна відповідь?
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Чекайте відповідь! Ваш дзвоник дуже важливий для нас!
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Ета пабєда ! (а скільки витрачено на цей проект ? Це ж і купу народу працевлаштували ? )
І в медицині є успіхи,після того,як американку прибрали ! :
Запрацював цілодобовий онлайн-чат для підприємців, - Мінцифри - Цензор.НЕТ 4183
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Да,много лохов на свете! Один Пенис Пушилин чего стоит!
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Вопрос:
На ваши ответы можно ссылаться при спорах с налоговой?
Ответ:
Сервіс онлайн-консультування призначений для надання можливості в режимі реального часу надавати користувачам роз'яснення стосовно роботи веб-сайту Урядового контактного центру (у тому числі з питань реєстрації на веб-сайті). З порушених питань, що не потребують безпосереднього розгляду органами виконавчої влади, Урядовим контактним центром надаються заявникам консультації та необхідна довідкова інформація.

Всё понятно
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Очевидно на другом конце чат-бот имени Димы Дубилета Запрацював цілодобовий онлайн-чат для підприємців, - Мінцифри - Цензор.НЕТ 8764
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