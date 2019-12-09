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 Політика України
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 Зеленський, Меркель, Макрон і Путін сіли за стіл переговорів - протокольну частину зустрічі завершено - тепер іде спілкування без преси. ФОТО

Лідери "нормандської четвірки" сіли за один стіл - як передбачено протокольною частиною переговорів у чотиристоронньому форматі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадське ТВ.

Президент України Володимир Зеленський, президент Росії Володимир Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон вперше сіли за один стіл.

Також на зустріч прийшли представники делегацій.

Після завершення переговорів очікується спільна пресконференція керівників України, Росії, Франції та Німеччини - її заплановано орієнтовно на 22:00 за Києвом після робочої вечері. Пресу попросили вийти із зали.


Зустріч учасників переговорів

Зеленський, Меркель, Макрон і Путін сіли за стіл переговорів - протокольну частину зустрічі завершено - тепер іде спілкування без преси 01

Початок переговорів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164355
 
 
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Вона певно єдина, що хоча б для блізіру захищає Україну.
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Меркель. Її Путін травмував, випустивши пса, яких вона смертельно боїться. Мало кондраха не цапнула бабку, але завдяки витривалості, набутій в часи партійності, канцлерка вього лишень зненавиділа єхидного карлика та вирішила помститись)
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***** її "прєдставляєт" (кац. "уявляє"). В ролі Малоросійського АО.
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Макарон всех поцеловал а Зе нет) Путена так вообще чуть ли в не в Ж поцеловал)
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Макрон не поцеловал Зе. Теперь всем капец.
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От герантофила до жертви педофила один шаг
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Да дряхлый уже плешивый, шел от машины так походка уже как у старого пердуна.
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Дай Бог нашому телятку та й вовка з'їсти.
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а що там за ху"ло? удмурт, бурят, чи говорун?

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Мудре, з життевим досвідом ботексне опудало
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Да,тяжелые будут переговоры.Так бы на троих сообразили за 0,5 литра .Ну а на четверых придется как минимум 1.0 литра.
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Это результат нашей лени и активности тех , кто не думает , когда надо думать , а им нечем .
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Якщо преси нема, то тепер путін почне розмовляти нецензурною лайкою.
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Ааа! Спалился, кацапик! Сколько с Путькиным времени провел, какая твоя должность?
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Ну, это, я так понимаю, стенания путриота из России, и они так схожи со стенаниями наших пэдриотов!
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У Львові є кнайпа з вивіскою - "сіли - з"їли,встали - всрали"...
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Сразу видно кто за кого, лягушатник поцеловал бабку и ху"ла, а Зеленского нет. Жалко прийдется отбиваться от троих.
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Сомневаюсь что сильно ЗЕ будет от них отбиваться. Скорее прыгнет к ним в постель. А завтра скажет я вам привез мир. Сложите оружие и выходите на улицу с поднятыми руками строиться возле своих домов и приветствуйте миротворца ***** на белом коне.
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Просто з Вовіком він мало знайомий. Тим більш, що дехто може щось подумати "не те". Там такі сміливі на карикатури Шарлі Абдо, що обов'язково щось придумають Зеленський, Меркель, Макрон і Путін сіли за стіл переговорів - протокольну частину зустрічі завершено - тепер іде спілкування без преси - Цензор.НЕТ 3753
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С какой стороны не посмотри а позор для Украины очевиден. Я даже боюсь представить что Моника будет там говорить за закрытыми дверьми без Богдана
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Я смотрю, подтянулась соевая ылита - аналитики с образованием в 8 классов Коломыйской спецшколы для детей с задержками развития
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и что , и как....
Будет заикаться перед весьма вельможным Паном с самой Масквы, теребить рученками и ножками..., смотреть глазками в пол...
Представляю что будет думать о нем хан Московии... Зеленський, Меркель, Макрон і Путін сіли за стіл переговорів - протокольну частину зустрічі завершено - тепер іде спілкування без преси - Цензор.НЕТ 6488
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"Увидеть Ху*ло в Париже и умереть". Мечта Зели уже наполовину исполнилась. Зеленський, Меркель, Макрон і Путін сіли за стіл переговорів - протокольну частину зустрічі завершено - тепер іде спілкування без преси - Цензор.НЕТ 1124
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Буде дивитися йому в очі, але не розуміє того, що це очі двійника.
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Х#йло выглядит так, как называется. искренние соболезнования тем, кому с ним приходится общаться. бабло конечно в 21 веке пока много что решает, но на месте адекватных людей все происходило бы намного проще, бешенство как правило неизлечимо, а трупы обычно сжигают.
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что за бред про $4000? Это кто говорил такое - твой ПетроСвын? И Видео есть , как он обещал 4000? Зеленський, Меркель, Макрон і Путін сіли за стіл переговорів - протокольну частину зустрічі завершено - тепер іде спілкування без преси - Цензор.НЕТ 2609
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по TV обіцяли зустріч чотирьох президентів де цей довбаний Штанмайер?
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Стерх с французом собрались скушать зеленую жабу. И только старая тортила Меркель пока что этому несильно и вяло мешает.
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Це тому, що їй не далі швабські сосиски з тушеною капустою🧐
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Один удар молотком по бошке ***** решил бы миллиарды людей многих проблем.
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Міллер, Новак, Оржель та Вітренко проводять перемовини про Донбас.
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Путін щось на себе не схожий.
Не захворал ли часом "царь"?
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"Штабс-капитан Студзинский стоял поодаль ее в группе офицеров и молчал. Странное дело, в глазах его был тот же косоватый отблеск тревоги, как и у полковника Малышева, начиная с четырех часов утра. Но всякий, кто увидал бы и полковника и штабс-капитана в эту знаменитую ночь, мог бы сразу и уверенно сказать, в чем разница: у Студзинского в глазах - тревога предчувствия, а у Малышева в глазах тревога определенная, когда все уже совершенно ясно, понятно и погано"
(с) М. Булгаков "Белая гвардия"

Поки що тривога передчуття. І не хочеться, щоб дуже скоро вона перетворилася на тривогу другого типу - коли вже все відомо і все хмуйово.
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Встреча наставит точки над i, после чего будет видно кто Ху..ло, а кто лох.
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Так чего вы ожидаете от етих переговоров?
1. Что ***** выведет свои войска с дамбаса? По словам ***** его войск там нету.
2. Что ***** вернет крым Украине? За крым ***** даже отказывается разговаривать.
3. Что росийские войска перестанут убивать украинцев? Смотри пункт1. (росийских войск в Украине нету).
Дальше идут притензии к Рашки к Украине. Тоесть мы сами захотели переговоров чтобы подписать для себя невыгодные условия и сдачу страны?
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Нужно пробовать для мира в Укроане .
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Что Вы тут мрази пишите ? пОрох что сделал , чтобы война закончилась ? 6 лет войне и вЫ защищаете пороха на мародерстве на войне ?
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