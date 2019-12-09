 Зеленський, Меркель, Макрон і Путін сіли за стіл переговорів - протокольну частину зустрічі завершено - тепер іде спілкування без преси. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадське ТВ.

Президент України Володимир Зеленський, президент Росії Володимир Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон вперше сіли за один стіл.

Також на зустріч прийшли представники делегацій.

Після завершення переговорів очікується спільна пресконференція керівників України, Росії, Франції та Німеччини - її заплановано орієнтовно на 22:00 за Києвом після робочої вечері. Пресу попросили вийти із зали.





Зустріч учасників переговорів

Початок переговорів