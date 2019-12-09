 Зеленський, Меркель, Макрон і Путін сіли за стіл переговорів - протокольну частину зустрічі завершено - тепер іде спілкування без преси. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадське ТВ.
Президент України Володимир Зеленський, президент Росії Володимир Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон вперше сіли за один стіл.
Також на зустріч прийшли представники делегацій.
Після завершення переговорів очікується спільна пресконференція керівників України, Росії, Франції та Німеччини - її заплановано орієнтовно на 22:00 за Києвом після робочої вечері. Пресу попросили вийти із зали.
Зустріч учасників переговорів
Початок переговорів
Будет заикаться перед весьма вельможным Паном с самой Масквы, теребить рученками и ножками..., смотреть глазками в пол...
Представляю что будет думать о нем хан Московии...
Не захворал ли часом "царь"?
(с) М. Булгаков "Белая гвардия"
Поки що тривога передчуття. І не хочеться, щоб дуже скоро вона перетворилася на тривогу другого типу - коли вже все відомо і все хмуйово.
1. Что ***** выведет свои войска с дамбаса? По словам ***** его войск там нету.
2. Что ***** вернет крым Украине? За крым ***** даже отказывается разговаривать.
3. Что росийские войска перестанут убивать украинцев? Смотри пункт1. (росийских войск в Украине нету).
Дальше идут притензии к Рашки к Украине. Тоесть мы сами захотели переговоров чтобы подписать для себя невыгодные условия и сдачу страны?