 Почалася зустріч "нормандської четвірки", - ОП. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на telegram-канал Офісу президента.

"Зараз чотири лідери зберуться на переговори в "нормандському форматі", - наголошується в повідомленні.

В ОП нагадують, що сьогодні запланована двостороння зустріч Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним.

Після цього відбудеться пресконференція за результатами переговорів у "нормандському форматі".

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