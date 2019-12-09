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 Почалася зустріч "нормандської четвірки", - ОП. ВIДЕО

Завершилася двостороння зустріч президента Володимира Зеленського з Канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на telegram-канал Офісу президента.

"Зараз чотири лідери зберуться на переговори в "нормандському форматі", - наголошується в повідомленні.

В ОП нагадують, що сьогодні запланована двостороння зустріч Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним.

Після цього відбудеться пресконференція за результатами переговорів у "нормандському форматі".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пресконференцію за підсумками зустрічі "нормандської четвірки" перенесено на пізніший час

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164345
 
   
 Топ коментарі
 
Зебилы не могут написать на чмошую мразину что оно Хуйло. Это говорит о многом...
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Идиот, сегодня могут переиграть Страну, а это куда как хуже. Все твой зелепуп до одного места!!!
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У петекантропов сегодня очень важный день - вдруг ***** не удасться ничего навязать Зеленскому, тогда широко анонсированная грандиозная зрада окажется мыльным пузырем . Поэтому все соевые макаки переживают за *****, что бы не подвел их ожиданий!
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тогда зелох навяжет шото путлеру, может шнурки, или хер на рояле?
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Ребят, а как вы собираетесь проводить Майдан? Вы понимаете, что если сегодня что-то подпишут, то это поддержат и Германия, и Франция, и США? Вы собираетесь идти против них?
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Що означає "збираєтесь проводити", Майдан виникає сам і менше всього звертає увагу на інші країни.
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Ну, понимаешь ли, соглашение с Овощем тоже много кто поддерживал, а бежать ему все равно пришлось. Кроме того, у президента нет полномочий изменять границы или территориальное устройство Украины. Это прописано в нашей Конституции и украинцам в этом вопросе как бы насрать на мнение Запада.
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А таким, что Трамп сказал Зеленскому: я надеюсь, что Вы встретитесь с Путиным и решите проблемы, потому что вы очень долго воюете.
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Ну я не затрагиваю территориальные вопросы - это святое. Но Майдан против Овоща поддерживала Америка, а с ней и Европа. А теперь они будут против Майдана, вот в чём смысл.
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Кто тебе сказал чушь про поддержку майдана Америкой? КацапТВ? Кроме того интересы США и той же Германии уже давным-давно не совпадают. При участии делегации Запада с Овощем Майдан подписал соглашения. Запад выступал сдерживающим фактором - не более того. Но это не помогло - Овощу пришлось бежать.
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Тем временем США предали !!

Официальная статистика Госдепа (МИД) США за 2019 финансовый (фискальный) год.
Доля отклонений в гостевых визах (B-visa) для поездок в США: гражданам Украины 45,06%.
Для граждан России 15%.

Польши ~ 4%,

Румынии ~ 10%.

Венгрии ~ 10,5%,
Словакии ~ 16%,

Белоруссии ~ 23%
Молдовы ~ 61%,
Ирана - 87%,
Джибути - 85%,
Сомали - 80%,
Йемена - 78%.
Микронезии, Палау и Северной Кореи (100%).
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А США присягали Україні? Як можна зрадити тому, кому не давав присягу. Правильно роблять що не дають всім .
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потому что под видом граждан Украины в США прут лугандонцы и крысчане
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.Посмотрел бы я на Бубочку в 2014 , когда бы ему досталась такая Украина как Пороху ,, без армии и с пустой казной . .
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І з якої свиня Парашенко вкрав сотні міліардиів гривень
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Ага ,, тольки не мильярдив , а -трильйон квадрильйонив . !! Почалася зустріч "нормандської четвірки", - ОП - Цензор.НЕТ 6508 .
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До Пороха инфляция 15% При нем 5% рост экономики до -15% после +4,8% армии до не было после есть золотовалютные было 0 после 20 миллиардов $ гос дол - 7 миллиардов а что зе сделал хорошего кроме -1,7 промышленности за 4 месяца +1 миллиард гос долга цены ростущие при том что доллар падает и подобного ?
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Злоба и несуразица соерыговых придурков доставляет.
Идиоты песные, почему кудряшкапью не смог собрать нормандский саммит? Наверное сыньоносому очень все доверяли, да?
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А нах он нужен , этот формат . Он нужен одним вам , зебанашкам . Почалася зустріч "нормандської четвірки", - ОП - Цензор.НЕТ 9960 .
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порохоботы пока все делают правильно, помагают Президенту расслабится на переговорах, спасибо.
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Зе взял с собой Авакова и Баканова . Но зачем ? Наверно Путин что-то не по плану сделал а Зе звоню Баканову по поводу этого черта !
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Порохоскот как обычно истерит, ну ничего, все будет Украина.
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а все заметили,какое у ***** напряжённое выражение морды лица?
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