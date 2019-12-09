 Почалася зустріч "нормандської четвірки", - ОП. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на telegram-канал Офісу президента.
"Зараз чотири лідери зберуться на переговори в "нормандському форматі", - наголошується в повідомленні.
В ОП нагадують, що сьогодні запланована двостороння зустріч Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним.
Після цього відбудеться пресконференція за результатами переговорів у "нормандському форматі".
Официальная статистика Госдепа (МИД) США за 2019 финансовый (фискальный) год.
Доля отклонений в гостевых визах (B-visa) для поездок в США: гражданам Украины 45,06%.
Для граждан России 15%.
Польши ~ 4%,
Румынии ~ 10%.
Венгрии ~ 10,5%,
Словакии ~ 16%,
Белоруссии ~ 23%
Молдовы ~ 61%,
Ирана - 87%,
Джибути - 85%,
Сомали - 80%,
Йемена - 78%.
Микронезии, Палау и Северной Кореи (100%).
Идиоты песные, почему кудряшкапью не смог собрать нормандский саммит? Наверное сыньоносому очень все доверяли, да?