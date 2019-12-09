 Пресконференцію за підсумками зустрічі "нормандської четвірки" перенесено на пізніший час

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ".

Раніше повідомлялося, що "нормандський саміт" має початися о 17:00 за київським часом.

При цьому анонсована раніше на 19:45 підсумкова пресконференція лідерів Франції, України, Німеччини і Росії перенесена щонайменше на 22:00.

За неофіційною інформацією, лідери ще матимуть робочу вечерю.

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