Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ".
Раніше повідомлялося, що "нормандський саміт" має початися о 17:00 за київським часом.
При цьому анонсована раніше на 19:45 підсумкова пресконференція лідерів Франції, України, Німеччини і Росії перенесена щонайменше на 22:00.
За неофіційною інформацією, лідери ще матимуть робочу вечерю.
https://www.youtube.com/watch?v=okPB6ifDE4g&feature=emb_logo
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******, мля.
Результати ДЕ?!
Впервые за три года они вместе поужинают
Піонер Гриша (бадьоро). Жаба живе в саду, живиться продуктами народного господарства, тому жаба - шкідник, її треба знищувати. Наш народ вже даво оголосив війну жабі.
(с) х/ф "Зелений слонік"
Саміт розпочався 5 хвилин тому, якщо розпочався.
А соедебилы говорили, что встреча так себе
буде добре, якщо ЗЕ все ж таки обрав Київ, а не ростов в чумайдані футіна.
И только соечмо верит в путч сыньоносого диабетика
Двое осужденных сбежали из колонии в Житомирской области
Поэтому сдвинута и пресс-конференция лидеров.
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Через 1 год и 29 дней, началась Вторая мировая война.
Какой мир привезет нам Владимир Зеленский?
І давайте об'єднаємо свято ! 12 грудня Рада ЄС буде розглядати питання продовження санкцій проти РФ у зв'язку із невиконанням і не імплементацією Мінських угод.Шоб у кремлі конкретне свято було,і жирік з шампанським вітав обох Владіміров !