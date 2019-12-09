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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:прес-конференція (93) нормандська четвірка (804)

 Пресконференцію за підсумками зустрічі "нормандської четвірки" перенесено на пізніший час

Час початку зустрічі "нормандської четвірки" перенесли. Тому зсунуто і пресконференцію лідерів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ".

Раніше повідомлялося, що "нормандський саміт" має початися о 17:00 за київським часом.

При цьому анонсована раніше на 19:45 підсумкова пресконференція лідерів Франції, України, Німеччини і Росії перенесена щонайменше на 22:00.

За неофіційною інформацією, лідери ще матимуть робочу вечерю.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Поїхали?" - Зеленський виїжджає з паризького готелю на переговори в "нормандському форматі". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164340
 
 
 Топ коментарі
 
скорее всего будут новые Харьковские договорняки"" как у Яныка в 2013
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От здав би вован в свій час аналіз, все б було добре, і далі грав би собі на піаніно, а тепер всьо.
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скорее всего будут новые Харьковские договорняки"" как у Яныка в 2013
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скоріше всього не будемо прогнозувати, цим займаються (безуспішно) політологи. І чекати на інфу
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Пенсію ОРДЛО будуть платити по черзі Україна і Россія?
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Жители ОРДЛО уже забыли что такое гривна или нет? Пресс-конференция по итогам встречи "нормандской четверки" перенесена на более позднее время - Цензор.НЕТ 7057
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По неофициальной информации, лидеры еще будут иметь рабочий ужин.

...
******, мля.
Результати ДЕ?! Пресс-конференция по итогам встречи "нормандской четверки" перенесена на более позднее время - Цензор.НЕТ 452
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Петикам жалко Зелю? Ну, если он пожертвует собой на благо Украины, то войдёт в историю.
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пусть входит,а не ,как сизоносый,вступыв...Пресс-конференция по итогам встречи "нормандской четверки" перенесена на более позднее время - Цензор.НЕТ 380
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Ужин - это величайшая победа.

Впервые за три года они вместе поужинают
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Накриють столи на одну мінімальну українську зарплату🐸
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а сколько на одну минимальную зарплату можно наловить жаб ?

Піонер Гриша (бадьоро). Жаба живе в саду, живиться продуктами народного господарства, тому жаба - шкідник, її треба знищувати. Наш народ вже даво оголосив війну жабі.
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- Покушаем вместе!..
(с) х/ф "Зелений слонік"
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Бухать будут сидоры.капитуляцию приливать
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кого низя называть опаздывает, говорят, что это чтобы если кто спланирует теракт по времени, чтобы не совпало....
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Мабуть нічого нормального не вирішено, як і планувалося.
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що і ким планувалося?)
Саміт розпочався 5 хвилин тому, якщо розпочався.
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Рішення готували заздалегідь, а перенесли бо хотіли мабуть кулуарно їх змінити.
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братан если зеля сделает что то хорошее я искренне извинюсь но предпосылки такие что он под благовидным предлогом присоединит украину к ордилососам.
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Твоим сыньоносым четыре года шось "планувалось", но его пинали, как козлину последнюю. Зеленский за пол года собрал самит и рулит, утрись
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Путина мысленно садим на кол и поджариваем в аду!
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Ну слава богу , у Зели будет время еще одной дорожкой "подкрепиться" .
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ha рф допоможе збудувати стіну.... gl
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От здав би вован в свій час аналіз, все б було добре, і далі грав би собі на піаніно, а тепер всьо.
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Все так плохо что налюди показать Зелупу не подмытым боитесь?
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Очень плохо, петики. Скоро вам платить не будут. Работать придётся.
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а зебилы с кацапьем - завидущие,только на бояру заробатывающие))))не бзди - нам демократы из госдепа платят
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А 13 апос( секретутокОП) с иудой тоже покормят?
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А где будет Ермак ао время обеда? Тезисы Лаврова в туалете записывать?
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та их при кухне офуршетят )))) ну где холуи должны быть когда баре трапезничают ? ))))
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Напрасно ваше ожидание, пока ничего не решат, даром на Майдане будут мерзнуть.
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Вот это Зеленский пресонул фрау с макроном, шо те аж пресуху переносят.
А соедебилы говорили, что встреча так себе
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бачиш, як акція "ні капітуляції" подіяла - прямо чарівний пєндєль під зелену дупу.
буде добре, якщо ЗЕ все ж таки обрав Київ, а не ростов в чумайдані футіна.
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Видишь, как заявления всех, начиная от Зеленского, заканчивая уборщицей ОП о НЕ сдачи никаких интересов Украины действуют на саммит?
И только соечмо верит в путч сыньоносого диабетика
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Що там пресуху, вони вже від посад відмовились, думають Зеля призначить їх головою Крижопільскої РДА.
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А, чем тебя, пэдриот чокнутый, не устраивает пгт Крыжопль?
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говорят, что проезжая по улице в Париже...х.ла кортеж вынуждены были тормознуть...ибо какой-то велосипедист вдруг решил проехаться....а не стоял по стойке смирно))))
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Нужно подкорректировать, чтоб не сразу украинцев обухом (Досягненнями бубочки) по голове.
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Все подписанные договара между Украиной и Рашкой способствовали только потери украинских территорий и Азова. Никаких договоров с окупантами.
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Не знаю що на вечерю, але скоморохи будуть.
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Так выше петики писали: каждому дорожку. Только вот Зеля привычный...
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Ветерани АТО напередодні зустрічі у Нормандському форматі прибули до будівлі Єлисейського палацу.)
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вони вже вспіли і прапори рашки та л/днр розшматувати...і у французській поліції побувати (вже випустили... свої знамена не віддали).. і знову там, пісні співають...їх трохи відгородили від рашаговносмі...бо ті жахались і папірці з заготовками тіряли ))))
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"Я привез вам мир", сказал Невилл Чемберлен, сходя с трапа самолета, после подписания Мюнхенских соглашений.
Через 1 год и 29 дней, началась Вторая мировая война.
Какой мир привезет нам Владимир Зеленский?
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да...там велосипедист какой-то проехал...так бронеавто х.ла (кстати он на своем...не доверяет свою душонку никому) чуть на дыбы не встало... так жахонулось-тормознуло))))
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требую, что бы офис Ютуба перенесли в Киев, иначе инфовойну отосрем.
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не не не, только голодомор поправит глобально ситуацию, ну так шоб больше никагда, наверняка тоесть.......
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да там зебубочка просто невменяемая - пуйлу рожки ставит,может заигрывает...
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Главное, чтобы петикам результат понравился. Зеля для них готов на всё!
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Дохріна місця в самольоті займає.І так не всі влізли-ні візажиста,ні суфлера не прихопили,за маму Рімму вже мовчу(хто сопельки витиратиме ?)
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Дєлов !-дали якісь бумажки-підписав-свободєн !
І давайте об'єднаємо свято ! 12 грудня Рада ЄС буде розглядати питання продовження санкцій проти РФ у зв'язку із невиконанням і не імплементацією Мінських угод.Шоб у кремлі конкретне свято було,і жирік з шампанським вітав обох Владіміров !
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