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 Ексдиректор ЛБТЗ Тимків, який "забув" задекларувати 4,6 млн, постане перед Антикорупційним судом

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направили до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт проти колишнього директора державного підприємства "Львівський бронетанковий завод" за підозрою в поданні недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави за 2016-2018 роки.

Про це повідомляє пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.

Розслідування, яке проводили детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП, встановило, що посадовець умисно не відобразив у щорічних деклараціях право користування квартирою у місті Відень (Австрія) вартістю 381 тис. євро, що належить його дружині.

Також підозрюваний "забув" вказати у деклараціях відомості про власну компанію, зареєстровану на території Белізу зі статутним капіталом 50 тис. доларів США.

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Крім того, вказаний посадовець разом з іншими особами обвинувачується ще у розтраті коштів державного бюджету, вчиненому на ДП "Львівський бронетанковий завод" під час закупівлі військового майна. Наразі ця справа слухається у Вищому антикорупційному суді.

У вересні цього року Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру колишньому директору Львівського бронетанкового заводу Роману Тимківа в недекларуванні близько 4,6 млн грн.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, НАБУ і САП затримали посадових осіб Збройних сил України та ДП "Львівський бронетанковий завод" за організацію корупційної схеми з не новими двигунами. Зокрема, замість нових двигунів для танків Т-72 закуповувалися двигуни, які раніше були у використанні. Таким чином, за даними слідства, вони в 2015 році вчинили розтрату бюджетних коштів на суму 28,5 млн грн.

15 липня суд ухвалив рішення про арешт директора Львівського бронетанкового заводу Тимківа на 60 діб з можливістю внесення застави 2 млн грн.

18 липня за Тимківа заставу внесла його сестра.

Ексдиректор ЛБТЗ Тимків, який забув задекларувати 4,6 млн, постане перед Антикорупційним судом 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164338
 
 
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Компании в Белизе имеют объявленный капитал по умолчанию 50т$. Оплачивать его не нужно. По жене - тоже шито белыми нитками. Значит нам показывают туфту, имитацию расследования
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А ведь все так просто: все что укрыл от декларации - автоматически конфисковать. Все, происхождение чего не смог подтвердить - автоматически конфисковать. И коррупция резко пойдет на спад.....
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Зірвали з язика )))) Бачу, я не один прочитав заголовок статті у гендерному ключі )))
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И будущий директор шконки у параши.хотя учитывая что прокуроры это те же представители ЛГБТ то навряд ли они закроют своего коллегу.так, потрусят слегка
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Да, писали, что у него еще компания в Белизе, появившаяся во время войны... Ексдиректор ЛБТЗ Тимків, який "забув" задекларувати 4,6 млн, постане перед Антикорупційним судом - Цензор.НЕТ 2283
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Ну и что толку-то, откупится всё равно, не он первый, и не он последний.
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