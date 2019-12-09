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 Політика України, Суспільство
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Все про:Порошенко (7819) Клімкін (1508)

 "Я був частиною зовнішньополітичної команди України і говорив про загрози, які бачу", - Клімкін

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що ніколи не був частиною політичної команди експрезидента України Петра Порошенка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю виданню "ГОРДОН"

Відповідаючи на запитання журналіста про схожість позиції Клімкіна з позицією команди експрезидента Петра Порошенка, яка розпочала акцію "Ні капітуляції!" проти виконання "формули Штайнмаєра", ексміністр заявив, що не варто проводити такі паралелі.

"Я ніколи не був частиною політичної команди Порошенка, я був частиною зовнішньополітичної команди України. Я ніколи не кричав про якусь "капітуляцію", а говорив про загрози, які бачу - на основі аналізу і досвіду", - зазначив Клімкін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Те, що Зеленський щиро вважає" звільненням Донбасу", - не що інше, як спецоперація РФ", - Клімкін

Він висловив думку, що всередині країни потрібна реальна дискусія, тому що суспільство має розуміти ціну дій влади.

Тому наполягаю на загальнонаціональній дискусії, для втілення якої створюватиму відповідну платформу. У нас як такої навіть дискусії стосовно Донбасу немає. І те, що вона взагалі почалася, нехай і з "формули Штайнмаєра", дуже добре", - додав ексміністр.

Читайте також: Усю зовнішню політику України повністю замкнуто на Зеленському і Єрмаку, - Клімкін

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164332
 
   
 Топ коментарі
 
так было ВСЕГДА - Украина была уверена что Порох НЕ сдаст, и гордилась этим)
напомни хоть раз - был ли случай, чтобы Порох ехал на встречу - а переживала ВСЯ Украина?
Наоборот: вся Украина была спокойна - никто не выходил на Майдан с требованиями "Нет капитуляции!", и НИ один иностранный деятель и главы стран - НЕ призывали Пороха: "Не сдавайте Украину!.... Как это деляют сейчас ВСЕ страны - от моники шмаркли
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ты подзабыл, что из себя представляла Украинская Армия, когда Хуйло попёрло регулярными войсками
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"туда сюда" все 5 танков - что выделили на парад - которого ждала ВСЯ Украина, а особенно - бойцы ВСУ? в то время как беня решил втихаря захватить ЗуГРЭС и кинул добробаты в Иловайск...
Причем рашка тогда НЕ собиралась вторгаться в Украину - только-только они сбили Боинг, а теперь подставляться?
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После того,как Ленка Зеленская в 2014 году призвала через соцсети сдавать сепарам позиции ВСУ.а она,напомню,сейчас "первая леди",напоминания о чьем-то тесте в Крыму звучат недолуго.
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А ну дай пруф на этот призыв? Что нету? Вот и не пи зди петярастище.
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Гугл тебе в помощь,тролль дырявый.Кстати,где пропадал сколько времени?Под каким ником прятался?
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Эти обвинения уже давно сняты, но порохатым это уже не интересно...
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Я возможно подзабыл, напомните мне те случаи, когда великий дипломат, полководец и президент Порошенко встречался с ******, был ли хоть один раз, когда мы всей страной испытали гордость от того, как уделал Порох путина?
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ты подзабыл, что из себя представляла Украинская Армия, когда ***** попёрло регулярными войсками
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Да, а Порошенко гонял танки туда-сюда на парад, а чтобы прорвать котел в Иловайске техники не хватило
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"туда сюда" все 5 танков - что выделили на парад - которого ждала ВСЯ Украина, а особенно - бойцы ВСУ? в то время как беня решил втихаря захватить ЗуГРЭС и кинул добробаты в Иловайск...
Причем рашка тогда НЕ собиралась вторгаться в Украину - только-только они сбили Боинг, а теперь подставляться?
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почему порохло во время гибели солдат ВСУ под Иловайском стоял и лыбился на параде?
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тебе побачив, ось і скалився... Чи ти у танку під Іловайськом горів?
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зебил, потому что в момент парада - НИКТО не докладывал в Киев о реальной обстановке в Иловайске... Корбан, Хомчак, Коломойский и сема семенченко слали бодрые рапортА - "ничего не происходит, то фейк, у нас ВСЕ ХОРОШО"
потому что спрашивать нужно у авакова - руководство ЗСУ не принимало участие в планируемой операции, потому что это была тема МВД, и на коммуникацию с ЗСУ потенциальные «победители» тупо забили..
https://coolyanews.info/roman-doniik-ilovajsk-byl-chisto-milicejskoj-operaciej.html
Если Бутусов требут наказания для тех, кто по его версии "не смог" вывести людей из Иловайска, то почему он не требует наказания для тех, кто завел людей в Иловайскую ловушку? Почему Бутусов не говорит о своем участии в Иловайской трагедии?
Почему не говорит о том, что группа людей без информации, без данных разведки, без образования, без военного опыта, без малейшего представления о войне на тот момент, в угоду шкурнякам одной из ФПГ спланировала "операцию", а точнее авантюру, истинной целью которой был отжим Зугреса у Ахметова?
Кутейниково на тот момент было уже наше. Фащевка с другой стороны уже была наша. И автомобильная дорога и жд была перерезана нашими десантниками. Фактически снабжение Иловайска было перерезано. Но на это было наплевать тем, кто планировали это.
Потому что Иловайск был прикрытием. Корбану нужен был Зугрес, а Иловайск был афишей и парадной вывеской для "победителей" собравшихся въехать в Киев с победой.

Почему не говорит, что именно они, в кабинете ДнепрОДА, приняли решение провести МВДшную операцию по якобы освобождению Иловайска? Без тяжелого вооружения и бронетехники. Силами добровольцев на джипах со стрелкотней. Почему не говорит о своей роли - летописца победы, тот кого наняли для освещения "окончания войны" под руководством команды Коломойского и восхождения новой военной звезды Хомчака?Почему же он не пишет, что руководство ЗСУ не принимало участие в планируемой операции, потому что это была тема МВД, и на коммуникацию с ЗСУ потенциальные «победители» тупо забили?Почему не пишет, как Хомчак нарушив приказ пошел на Иловайск за венком победителя от ЗСУ, подняв все доступные ему подразделения ВСУ? Почему не пишет, что Муженко включился на стадии, когда все что можно было запороть, уже запороли? Почему не требует суда над людьми, которые не владея оперативной обстановкой, без разведки, без резервов, без артиллерии, просто повели людей на гибель?Почему не требует расследования, где были трое суток сбежавшие генерал Хомчак и Береза?

От ЗСУ Корбан отправил туда Хомчака. Который должен был одеть лавровый венок победителя, закончившего АТО. А после этого стать НГШ или министром обороны. Который нарушил приказ Муженко. Который не мог отказать Коломойскому. А освещать историю победы должен был летописец Бутусов.



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потому что вторжение регулярных кацапских войск началось после парада.

Ты не местный и не знал об этом ?
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Бои за Иловайк начались после парада на след день а погнал их помошник Бени хотевший себе лавры чемпиона не дождавшись частей ВСУ
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так было ВСЕГДА - Украина была уверена что Порох НЕ сдаст, и гордилась этим)
напомни хоть раз - был ли случай, чтобы Порох ехал на встречу - а переживала ВСЯ Украина?
Наоборот: вся Украина была спокойна - никто не выходил на Майдан с требованиями "Нет капитуляции!", и НИ один иностранный деятель и главы стран - НЕ призывали Пороха: "Не сдавайте Украину!.... Как это деляют сейчас ВСЕ страны - от моники шмаркли
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але, зебил.. вылезь из своего гоФноящика с г+г))
Кристер Парис записал интервью с очевидцами трагических событий августа 2014 года. В частности, доброволец Ярема Галайда подтверждает роль Геннадия Корбана в побуждении бойцов к штурму Иловайска.
«Корбану захотелось свое имя поднять (а Коломойскому - отжать у Ахметова ЗуГРЭС), я так понимаю это все. Он собрал всех командиров добробатов, поскольку финансирование их шло из Фонда обороны страны, он начал их шантажировать, принуждать идти в бой, в Иловайск», - рассказал Кристер Парису Ярема Галайда.
Собственно, отправка добровольцев из Днипра на штурм Иловайска - это уже смертельно опасное задание, поскольку бойцы были неподготовленные и не имели нужного вооружения, выяснил Кристер Парис.
«Добровольческие подразделения не имели тяжелого вооружения. Они находились в штате в министерства внутренних дел, и они не были предназначены для ведения серьезных боев. Основное назначение - зачистка уже освобожденных территорий от остаточных банд террористов», - рассказал в интервью эстонскому журналисту блогер и историк Дмитрий Вовнянко
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https://coolyanews.info/roman-doniik-ilovajsk-byl-chisto-milicejskoj-operaciej.html
Если Бутусов требут наказания для тех, кто по его версии "не смог" вывести людей из Иловайска, то почему он не требует наказания для тех, кто завел людей в Иловайскую ловушку? Почему Бутусов не говорит о своем участии в Иловайской трагедии?
Почему не говорит о том, что группа людей без информации, без данных разведки, без образования, без военного опыта, без малейшего представления о войне на тот момент, в угоду шкурнякам одной из ФПГ спланировала "операцию", а точнее авантюру, истинной целью которой был отжим Зугреса у Ахметова?
Кутейниково на тот момент было уже наше. Фащевка с другой стороны уже была наша. И автомобильная дорога и жд была перерезана нашими десантниками. Фактически снабжение Иловайска было перерезано. Но на это было наплевать тем, кто планировали это.
Потому что Иловайск был прикрытием. Корбану нужен был Зугрес, а Иловайск был афишей и парадной вывеской для "победителей" собравшихся въехать в Киев с победой.

Почему не говорит, что именно они, в кабинете ДнепрОДА, приняли решение провести МВДшную операцию по якобы освобождению Иловайска? Без тяжелого вооружения и бронетехники. Силами добровольцев на джипах со стрелкотней. Почему не говорит о своей роли - летописца победы, тот кого наняли для освещения "окончания войны" под руководством команды Коломойского и восхождения новой военной звезды Хомчака?Почему же он не пишет, что руководство ЗСУ не принимало участие в планируемой операции, потому что это была тема МВД, и на коммуникацию с ЗСУ потенциальные «победители» тупо забили?Почему не пишет, как Хомчак нарушив приказ пошел на Иловайск за венком победителя от ЗСУ, подняв все доступные ему подразделения ВСУ? Почему не пишет, что Муженко включился на стадии, когда все что можно было запороть, уже запороли? Почему не требует суда над людьми, которые не владея оперативной обстановкой, без разведки, без резервов, без артиллерии, просто повели людей на гибель?Почему не требует расследования, где были трое суток сбежавшие генерал Хомчак и Береза?

От ЗСУ Корбан отправил туда Хомчака. Который должен был одеть лавровый венок победителя, закончившего АТО. А после этого стать НГШ или министром обороны. Который нарушил приказ Муженко. Который не мог отказать Коломойскому. А освещать историю победы должен был летописец Бутусов.
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ну-ка, зебил, срочно пруф - где были акции и Майдан с требованиями к Пороху "не сдавать"?))
да заодно и обращения глав государств и организаций - опять же, к Пороху - "не сдавать"?))
как сейчас ВСЕ главы стран мира призывают зеленского "не сдавать Украину".. Наверное они тоже куплены... порохом?))
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А понимает ли это бубочка?
Сегодня Ермак( неизвестно откуда никем не выбранный черт) вел нашу БУБОЧКУ как овцу на мясо
Блин, есть в Украине лидеры, шоб жто опротестовать?
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Бред. Каждый раз, когда Потрох туда ехал, было даже не ощущение, а уверенность в том, что он сдаст интересы Украины. Что, собственно, и происходило. Только под аккомпанемент окозамыливания и фантонирующих "патриотических речей", которые были диаметрально противоположны действиям. Правда "всплывала" очень постепенно, в деталях. И люто опровергалась. Даже то, что уже было подписано. К примеру, момент передачи Украине контроля на границе рашей. В реале- ПОСЛЕ выборов (как подписал Потрох), а втиралось, что "логика другая"- якобы ДО. Но написано-то черным по белому....
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бред, чухонец)) возможно у таких как ты любителей рузького мира и было "ощущение", но НИ ОДИН патриот Украины - НЕ переживал, и уж тем более - НИ один руководитель державы или организаций (за Украину) - НЕ просил Пороха "не поступаться интересами Украины"... Да и на Майдан - НИКТО не выходил))
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более того, когда моника шмаркля собрался на встречу с фуйлом - кремль поднял своих БОТОВ на оправдание и выгораживание моники. "Я был частью внешнеполитической команды Украины и говорил об угрозах, которые вижу", - Климкин - Цензор.НЕТ 3682
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штопанный, не суди по себе о других. Именно такие как ты - привели к власти "зеленных человечков" "Я був частиною зовнішньополітичної команди України і говорив про загрози, які бачу", - Клімкін - Цензор.НЕТ 907

ви чиїх будете? Де прапор, де шеврони? Де український герб? Символіка держави де?????
Де військове привітання: Слава Україні ???.
ЗЕлені чоловічки, бл@@@@
"Я був частиною зовнішньополітичної команди України і говорив про загрози, які бачу", - Клімкін - Цензор.НЕТ 4406
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Я не приводил! А у Порошенка была возможность посадить всю донецкую быдлоту и пресечь коррупцию! Понял меня?! А ты сидишь и строчишь коменты за бабло, которое отмыто Порошенком на гражданах Украины! И если проголосовало 73% значит на то была причина у людей!!! А ты или быдло продажное, или ватник!
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чухонец, да ты самО себя не понимаешь - зато истерики устраиваешь. ЧТО ты сделало для Украины, кроме того что продалось за "обещание" понизить тарифы? "Я був частиною зовнішньополітичної команди України і говорив про загрози, які бачу", - Клімкін - Цензор.НЕТ 1571
НИЧЕГО... только и смогло что пойти и "про-голо-совать" за монику. А сейчас сидишь, ботяра по вызову, и "строчишь за бабло - отмытое моникой и его хозяином - на гражданах Украины". "Я був частиною зовнішньополітичної команди України і говорив про загрози, які бачу", - Клімкін - Цензор.НЕТ 8883
Кстати, про бабло, два поста:
1.Через офшорные фирмы Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка" - расследование ФБР США.Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".

28 ноября Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником, участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.
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Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильмов. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры.
Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.----------------------согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины:
В 2014 году Зеленский задекларировал 7,3 млн грн. , а в 2018 году состояние Зеленского уже составило 37 млн.грн. Рост более, чем в 5 раз. При этом, согласно Bloomberg, состояние Порошенко за пять лет уменьшилось на 40%.
"... Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило на своєму сайті декларацію про доходи Президента України Володимира Зеленського.
Слід зазначити, що в декларації Зеленський вказав 9,2 млн грн доходу, в тому числі зарплату, яка становить 4,1 млн грн. Його дружина отримала за рік 5,5 млн грн доходу.
Крім того, презЕдент повідомив, що разом з дружиною мають у своїй власності 20 будинків і квартир, в тому числі в Києві та окупованій Ялті загальною вартістю 313 млн грн. Серед нерухомості Зеленський вказав і два будинки в Італії за 88 млн грн кожен, придбані у 2015 році.
Чинний глава держави володіє автомобілями Land Rover вартістю майже 4,7 млн грн і Mercedes-Benz S-класу ціною 1,8 млн грн.
Крім того, йому належать акції компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі, а також компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95".
Задекларував Зеленський і кілька номерів у готелі "Марина Тауерс" у Белізі...."
Классный "бизнесмен", правда зебилы? Ни разу не барыга.
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кто о чем, а ботоферма лахти - о своей продажности и зарплате переживает "Я був частиною зовнішньополітичної команди України і говорив про загрози, які бачу", - Клімкін - Цензор.НЕТ 9173
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кому и что вы ходите объяснить?! тут половина любителей 95 квартала! уже ники свои раз пять поменяли, что бы их не узнавали! это стадо говорит за 73 процента даже понимая сути своего голосования! верят великому пояцу!
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Это заметно, начали слетаться как ко второму туру президентских выборов...
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Точно тогда всей страной не волновались, как сегодня всей сРной переживаем. Дипломат и полководец может выжать из ситуации максимум. У тебя были варианты?
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Я щось не зрозумів, а що є привід пишатись перемогою Зебіла?
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В Минске с Меркель и Олландом, когда они все ночь не спали. Бацька им варил кофе.
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Генсек НАТО: "Рішення прийнято! Україна буде членом НАТО". Столтенберг виступив з гучною заявою про Україну"Я был частью внешнеполитической команды Украины и говорил об угрозах, которые вижу", - Климкин - Цензор.НЕТ 496Україна і Грузія обов'язково будуть членами НАТО, хоч чіткі терміни цього поки невідомі. Тому поки країни повинні цінувати проміжні стадії на шляху до вступу в Альянс. Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг на конференції NATO Engages в Лондоні, передають Патріоти України.
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Политический Кашпировский, Надо было не говорить, а ликвидировать угрозы дипломатическим путем, тебя туда для того ставили, а ты, согласен, прозвездел и все дела.
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Тебя дурака в сельсовет поставить, ликвидировать угрозы навозных мух в помещении, и то не справишься, а рассуждаешь о великом. Иди побрей под мышками, почисти зубы и грязь из под ногтей.
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Вот там Климкину место, в сельсовет, где народа уже нет. А тебя помощником, там бы и ЗВЕЗДЕЛИ, о ВЕЛИКОМ. А то шаритесь по форумам и воняете. Знаем мы таких недоносков. ВСЕ ВИДЯТ и НЕ........ НЕ ДЕЛАЮТ.
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А ты в курсе, что ЗЕбибика выродили в 6 месяцев-недоносок. Баба Рима долго колебалась, аборт не аборт, дорого не дорого, прозевали. Походу млеешь, что в Украине как в засРашке все под пархатыми ублюдками.
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Загрози з боку росії на Нормандській зустрічі є. Але попередня стаття, де Клімкін виклав своє бачення цих загроз говорить про його поблажливе ставлення до їхніх непрофесійних дій.
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опа-ча, Браво Климкин! Так я тоже никогда не был в команде Пороха. Ну как бы. Но чуть хотелось. Ото нихрена у вас всех и не вышло, что вы не были одной командой! Сходи к Шустрому в пятницу, там подбирают. Расскажи задним числом про число-ПИ. Это про писюков писюкастых! А мы поплюём в экран!
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Климкин никогда, оказывается, не был частью политической команды порошенко ! Это уже даже интересно. Петя явно уже на хрен никому не нужен. Из него путчист и политик : как из говна пуля. Что он хорошо умеет - это лгать на публику и воровать
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еще один зрячий шыкалодным глазом "Я был частью внешнеполитической команды Украины и говорил об угрозах, которые вижу", - Климкин - Цензор.НЕТ 4799 а расейский пачпорт таки бережно хранит.....
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===Я никогда не был частью политической команды Порошенко, я был частью внешнеполитической команды Украины.===

Порошенко настолько токсичный, что минимально адекватные от него дистанцируются. Что и показал порохо-минимайдан. Никого не быо, люди не поддержали. Это хорошо. Угрозы, что выведем людей, лишь не трогайте прошлую власть, этот шантаж не работает. Пора Пораженку за граты, надолго
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В учебниках пишут, что при демократии народ выдвигает избранников во власть и не устраивает общественных дискуссий. А еще есть один из принципов демократии, демократический централизм. Меньшинство подчиняется большинству. Все остальное хаос ведущий к самоуничтожению.
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Это в каких учебниках пишут ?

В кацапских ?
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"хаос ведущий к самоуничтожению" - это большинство созданное вражеской боевой пропагандой.
Конституция ещё есть:

Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
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Виктор Коваль. а всегда ли большинство было право? Христа распяло большинство! они тоже думали, что поступают правильно, а вышло как то боком!
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кацап климкин сафсем поехал. не смирится никак. хотел век править. пшол ты уже!
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Оба-на. Недооценивал я этого курского паренька. Переобулся налету!
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Это единственное,что он умеет!
Каков ПОП,таков приход!
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У команді петріотів з'явився черговий зрадник? "Я був частиною зовнішньополітичної команди України і говорив про загрози, які бачу", - Клімкін - Цензор.НЕТ 7506
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Петьку предали. И кто? Довольно таки неглупый руководитель МИДа соевых времен. Ну шо будете теперь лаять, стэцьки?
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Схоже ,лахта і зелена ботоферма сьогодні ввечері вигнали на форум усі три зміни ботів.Злиднюки,вам хоча б за аврал подвійна плата буде,чи як звичайно - 11.80 за висер?
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А як ви вважаєте, Клімкін з лахти, чи з зеленої ботоферми? Я не можу вирішити...
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Дуже нагадують корабельних крис(пацюків) під час шторму...
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5 пять лет!
Пять лет ты был главой МИД!
И где твои достижения?
Зато сейчас ты захотел дискуссии,и увидел угрозы!
Климкин козэл ты переодетый,ты вспомни,как ты был послом в ФРГ;это было не посольство,а придча во языцах.Как не приедешь,никого!Как не обратишься всем пох!
А сейчас ты увидел угрозы!
Иди он с Огрызко обсуди,в суарэ,кофейку выпейте.
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Вы идиоты малолетние, ЧИТАТЬ умеете?
"Я никогда не был частью политической команды Порошенко, я был частью внешнеполитической команды Украины."

Вы СМЫСЛ сказанного постичь в состоянии?
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Так понять, царь-надежа, его не трудно... Говорит, петух ваш Порошенко, и я его знать не знаю!
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амфаш. не пытайтесь им , что то объяснить! это электорат зеленского! они свою писанину понять не могут, а вы им о серьезном!
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Если родственники на стороне врага - очень трудно принимать решения,которые будут удобны всем. Я отрицаю пользу таких людей.
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Ну так у него родственники на стороне врага все пять лет были, а пороховата кричала - не трожь пэдриота!
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У Клим(Чугун)кина своя причина на гавно исходить - никто ж теперь не привезёт французское или немецкое средство по уходу за изделиями из цветных металлов. От чем теперь Сиплоголосому Курскому Соловью драить до зеркального состояния тестюхину российскую медаль «За возвращение Крыма»?
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При чём тут моё мнение? Это факт - тесть Климкина, проживающий в Крыму отставной советский генерал, награждён Российской медалью «За возвращение Крыма». Остальное - стёб.
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Страшно как то при Порошенко или победа или ничего . А тут ...
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Может я что-то пропустил,так была победа?
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