 "Я був частиною зовнішньополітичної команди України і говорив про загрози, які бачу", - Клімкін

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю виданню "ГОРДОН"
Відповідаючи на запитання журналіста про схожість позиції Клімкіна з позицією команди експрезидента Петра Порошенка, яка розпочала акцію "Ні капітуляції!" проти виконання "формули Штайнмаєра", ексміністр заявив, що не варто проводити такі паралелі.
"Я ніколи не був частиною політичної команди Порошенка, я був частиною зовнішньополітичної команди України. Я ніколи не кричав про якусь "капітуляцію", а говорив про загрози, які бачу - на основі аналізу і досвіду", - зазначив Клімкін.
Він висловив думку, що всередині країни потрібна реальна дискусія, тому що суспільство має розуміти ціну дій влади.
Тому наполягаю на загальнонаціональній дискусії, для втілення якої створюватиму відповідну платформу. У нас як такої навіть дискусії стосовно Донбасу немає. І те, що вона взагалі почалася, нехай і з "формули Штайнмаєра", дуже добре", - додав ексміністр.
зебилы делают вид что "не помнят"
Причем рашка тогда НЕ собиралась вторгаться в Украину - только-только они сбили Боинг, а теперь подставляться?
потому что спрашивать нужно у авакова - руководство ЗСУ не принимало участие в планируемой операции, потому что это была тема МВД, и на коммуникацию с ЗСУ потенциальные «победители» тупо забили..
https://coolyanews.info/roman-doniik-ilovajsk-byl-chisto-milicejskoj-operaciej.html
Если Бутусов требут наказания для тех, кто по его версии "не смог" вывести людей из Иловайска, то почему он не требует наказания для тех, кто завел людей в Иловайскую ловушку? Почему Бутусов не говорит о своем участии в Иловайской трагедии?
Почему не говорит о том, что группа людей без информации, без данных разведки, без образования, без военного опыта, без малейшего представления о войне на тот момент, в угоду шкурнякам одной из ФПГ спланировала "операцию", а точнее авантюру, истинной целью которой был отжим Зугреса у Ахметова?
Кутейниково на тот момент было уже наше. Фащевка с другой стороны уже была наша. И автомобильная дорога и жд была перерезана нашими десантниками. Фактически снабжение Иловайска было перерезано. Но на это было наплевать тем, кто планировали это.
Потому что Иловайск был прикрытием. Корбану нужен был Зугрес, а Иловайск был афишей и парадной вывеской для "победителей" собравшихся въехать в Киев с победой.
Почему не говорит, что именно они, в кабинете ДнепрОДА, приняли решение провести МВДшную операцию по якобы освобождению Иловайска? Без тяжелого вооружения и бронетехники. Силами добровольцев на джипах со стрелкотней. Почему не говорит о своей роли - летописца победы, тот кого наняли для освещения "окончания войны" под руководством команды Коломойского и восхождения новой военной звезды Хомчака?Почему же он не пишет, что руководство ЗСУ не принимало участие в планируемой операции, потому что это была тема МВД, и на коммуникацию с ЗСУ потенциальные «победители» тупо забили?Почему не пишет, как Хомчак нарушив приказ пошел на Иловайск за венком победителя от ЗСУ, подняв все доступные ему подразделения ВСУ? Почему не пишет, что Муженко включился на стадии, когда все что можно было запороть, уже запороли? Почему не требует суда над людьми, которые не владея оперативной обстановкой, без разведки, без резервов, без артиллерии, просто повели людей на гибель?Почему не требует расследования, где были трое суток сбежавшие генерал Хомчак и Береза?
От ЗСУ Корбан отправил туда Хомчака. Который должен был одеть лавровый венок победителя, закончившего АТО. А после этого стать НГШ или министром обороны. Который нарушил приказ Муженко. Который не мог отказать Коломойскому. А освещать историю победы должен был летописец Бутусов.
Ты не местный и не знал об этом ?
напомни хоть раз - был ли случай, чтобы Порох ехал на встречу - а переживала ВСЯ Украина?
Наоборот: вся Украина была спокойна - никто не выходил на Майдан с требованиями "Нет капитуляции!", и НИ один иностранный деятель и главы стран - НЕ призывали Пороха: "Не сдавайте Украину!.... Как это деляют сейчас ВСЕ страны - от моники шмаркли
Кристер Парис записал интервью с очевидцами трагических событий августа 2014 года. В частности, доброволец Ярема Галайда подтверждает роль Геннадия Корбана в побуждении бойцов к штурму Иловайска.
«Корбану захотелось свое имя поднять (а Коломойскому - отжать у Ахметова ЗуГРЭС), я так понимаю это все. Он собрал всех командиров добробатов, поскольку финансирование их шло из Фонда обороны страны, он начал их шантажировать, принуждать идти в бой, в Иловайск», - рассказал Кристер Парису Ярема Галайда.
Собственно, отправка добровольцев из Днипра на штурм Иловайска - это уже смертельно опасное задание, поскольку бойцы были неподготовленные и не имели нужного вооружения, выяснил Кристер Парис.
«Добровольческие подразделения не имели тяжелого вооружения. Они находились в штате в министерства внутренних дел, и они не были предназначены для ведения серьезных боев. Основное назначение - зачистка уже освобожденных территорий от остаточных банд террористов», - рассказал в интервью эстонскому журналисту блогер и историк Дмитрий Вовнянко
Если Бутусов требут наказания для тех, кто по его версии "не смог" вывести людей из Иловайска, то почему он не требует наказания для тех, кто завел людей в Иловайскую ловушку? Почему Бутусов не говорит о своем участии в Иловайской трагедии?
Почему не говорит о том, что группа людей без информации, без данных разведки, без образования, без военного опыта, без малейшего представления о войне на тот момент, в угоду шкурнякам одной из ФПГ спланировала "операцию", а точнее авантюру, истинной целью которой был отжим Зугреса у Ахметова?
Кутейниково на тот момент было уже наше. Фащевка с другой стороны уже была наша. И автомобильная дорога и жд была перерезана нашими десантниками. Фактически снабжение Иловайска было перерезано. Но на это было наплевать тем, кто планировали это.
Потому что Иловайск был прикрытием. Корбану нужен был Зугрес, а Иловайск был афишей и парадной вывеской для "победителей" собравшихся въехать в Киев с победой.
Почему не говорит, что именно они, в кабинете ДнепрОДА, приняли решение провести МВДшную операцию по якобы освобождению Иловайска? Без тяжелого вооружения и бронетехники. Силами добровольцев на джипах со стрелкотней. Почему не говорит о своей роли - летописца победы, тот кого наняли для освещения "окончания войны" под руководством команды Коломойского и восхождения новой военной звезды Хомчака?Почему же он не пишет, что руководство ЗСУ не принимало участие в планируемой операции, потому что это была тема МВД, и на коммуникацию с ЗСУ потенциальные «победители» тупо забили?Почему не пишет, как Хомчак нарушив приказ пошел на Иловайск за венком победителя от ЗСУ, подняв все доступные ему подразделения ВСУ? Почему не пишет, что Муженко включился на стадии, когда все что можно было запороть, уже запороли? Почему не требует суда над людьми, которые не владея оперативной обстановкой, без разведки, без резервов, без артиллерии, просто повели людей на гибель?Почему не требует расследования, где были трое суток сбежавшие генерал Хомчак и Береза?
От ЗСУ Корбан отправил туда Хомчака. Который должен был одеть лавровый венок победителя, закончившего АТО. А после этого стать НГШ или министром обороны. Который нарушил приказ Муженко. Который не мог отказать Коломойскому. А освещать историю победы должен был летописец Бутусов.
да заодно и обращения глав государств и организаций - опять же, к Пороху - "не сдавать"?))
как сейчас ВСЕ главы стран мира призывают зеленского "не сдавать Украину".. Наверное они тоже куплены... порохом?))
Сегодня Ермак( неизвестно откуда никем не выбранный черт) вел нашу БУБОЧКУ как овцу на мясо
Блин, есть в Украине лидеры, шоб жто опротестовать?
ви чиїх будете? Де прапор, де шеврони? Де український герб? Символіка держави де?????
Де військове привітання: Слава Україні ???.
ЗЕлені чоловічки, бл@@@@
НИЧЕГО... только и смогло что пойти и "про-голо-совать" за монику. А сейчас сидишь, ботяра по вызову, и "строчишь за бабло - отмытое моникой и его хозяином - на гражданах Украины".
Кстати, про бабло, два поста:
1.Через офшорные фирмы Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка" - расследование ФБР США.Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".
28 ноября Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником, участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры.
Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.----------------------согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины:
В 2014 году Зеленский задекларировал 7,3 млн грн. , а в 2018 году состояние Зеленского уже составило 37 млн.грн. Рост более, чем в 5 раз. При этом, согласно Bloomberg, состояние Порошенко за пять лет уменьшилось на 40%.
"... Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило на своєму сайті декларацію про доходи Президента України Володимира Зеленського.
Слід зазначити, що в декларації Зеленський вказав 9,2 млн грн доходу, в тому числі зарплату, яка становить 4,1 млн грн. Його дружина отримала за рік 5,5 млн грн доходу.
Крім того, презЕдент повідомив, що разом з дружиною мають у своїй власності 20 будинків і квартир, в тому числі в Києві та окупованій Ялті загальною вартістю 313 млн грн. Серед нерухомості Зеленський вказав і два будинки в Італії за 88 млн грн кожен, придбані у 2015 році.
Чинний глава держави володіє автомобілями Land Rover вартістю майже 4,7 млн грн і Mercedes-Benz S-класу ціною 1,8 млн грн.
Крім того, йому належать акції компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі, а також компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95".
Задекларував Зеленський і кілька номерів у готелі "Марина Тауерс" у Белізі...."
Классный "бизнесмен", правда зебилы? Ни разу не барыга.
Порошенко настолько токсичный, что минимально адекватные от него дистанцируются. Что и показал порохо-минимайдан. Никого не быо, люди не поддержали. Это хорошо. Угрозы, что выведем людей, лишь не трогайте прошлую власть, этот шантаж не работает. Пора Пораженку за граты, надолго
В кацапских ?
Конституция ещё есть:
Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
Каков ПОП,таков приход!
Пять лет ты был главой МИД!
И где твои достижения?
Зато сейчас ты захотел дискуссии,и увидел угрозы!
Климкин козэл ты переодетый,ты вспомни,как ты был послом в ФРГ;это было не посольство,а придча во языцах.Как не приедешь,никого!Как не обратишься всем пох!
А сейчас ты увидел угрозы!
Иди он с Огрызко обсуди,в суарэ,кофейку выпейте.
"Я никогда не был частью политической команды Порошенко, я был частью внешнеполитической команды Украины."
Вы СМЫСЛ сказанного постичь в состоянии?