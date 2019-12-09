 "Я був частиною зовнішньополітичної команди України і говорив про загрози, які бачу", - Клімкін

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю виданню "ГОРДОН"

Відповідаючи на запитання журналіста про схожість позиції Клімкіна з позицією команди експрезидента Петра Порошенка, яка розпочала акцію "Ні капітуляції!" проти виконання "формули Штайнмаєра", ексміністр заявив, що не варто проводити такі паралелі.

"Я ніколи не був частиною політичної команди Порошенка, я був частиною зовнішньополітичної команди України. Я ніколи не кричав про якусь "капітуляцію", а говорив про загрози, які бачу - на основі аналізу і досвіду", - зазначив Клімкін.

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Він висловив думку, що всередині країни потрібна реальна дискусія, тому що суспільство має розуміти ціну дій влади.

Тому наполягаю на загальнонаціональній дискусії, для втілення якої створюватиму відповідну платформу. У нас як такої навіть дискусії стосовно Донбасу немає. І те, що вона взагалі почалася, нехай і з "формули Штайнмаєра", дуже добре", - додав ексміністр.

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