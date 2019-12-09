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Все про:Житомирщина (480) колонія (156) втеча (131)

 Двоє засуджених втекли з колонії в Житомирській області

У Житомирській області в ніч на 9 грудня двоє засуджених втекли з Райковської виправної колонії

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба місцевої поліції.

За даними правоохоронців, із виправної колонії втекли засуджений за крадіжку Микола Моїсеєнко, 1980 року народження, і Геннадій Мазур, який відбував покарання за незаконне виготовлення і збут наркотиків, 1985 р.н.

"Місце відбування покарання самовільно залишив Моісеєнко Микола Миколайович 07.08.1980 р.н., уродженець с.Маркуш Бердичівського району, який проживає в с.Велика Фосня Овруцького району. Також серед розшукуваних - Мазуренко Геннадій Павлович, 20.03.1985 р.н., уродженець с. Заболоття Радомишльського району", - розповіли в поліції.

Зараз правоохоронці встановлюють місце перебування засуджених.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164327
 
 
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Сегодня Житомирская,а завтра Хмельницкая или Ровенская ..так бывает Двоє засуджених втекли з колонії в Житомирській області - Цензор.НЕТ 4157
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А сбежали то как? Через дверь, окно или через дымоходную трубу канализации...
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местные,и до киева не далеко.Майдан зросте,заховає
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Они чё там на пожизненном были? Добавят лет по несколько.Придурки!
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Вот радуют сегодня контрасты новостей. Вчитайтесь ещё раз в текст. Самовольно покинул. И сбежали. Ну не стёб! В смысле один в самоволку, а другой с ним вслед но сбежал! Сменить всю смену суточную и начальника колонии. Он уже наелся. * С Одесского кичмана сбежали два уркана*.... !
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С одесского кичмана
Бежали два уркана....
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Они это сделали вместе.И заработали на новый срок...
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а рядом сними должен сидеть зеленский,за надругательством над Украиной
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