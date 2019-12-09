 Зеленський проводить переговори з Меркель у Парижі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила пресслужба глави держави.
"Триває двостороння зустріч Президента України Володимира Зеленського і канцлера Німеччини Ангели Меркель у рамках Нормандського саміту в Парижі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Зеленський провів двосторонню зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном.
И принуждать к евросоитию с пуйлом не будет.
А не хочешь - будет тебе пуйлова труба, но после возврата Крыма.
Вот и притихнет канцлерша.
Наш гений дипломатии, философ и мыслитель, в прошлом суровый военный, - Владимир Зеленский не оставит пуйлу никакого шанса...
Бабушки, оне такие.
вавку зеленкой помажет (о чем это я?)))
играющий на пианинотам вижу.
Где-то во Франции.
Товарооборот между рашкой и Германией, в 2018 году, составил 59,6 млрд долларов.
Товарооборот между Украиной и ЕС, в 2018 году, составил 26,3 млрд долларов.
Интересно, что посоветуют Зеленскому, Меркель с Макроном?
Для особо продвинутых, можно упростить.
Для Франции и Германии, рашка более интересный партнер чем Украина.
Огромный рынок сбыта и масса дешевого сырья.
Санкции рашка научилась обходить , к сожалению. Слишком много времени прошло без их усиления. Они к ним просто адаптировались
Для Франции и Германии, рашка более интересный партнер чем Украина.
Огромный рынок сбыта и масса дешевого сырья.
Не можно бути таким тупим.
Ось їх ведуть з-під готелю "Турист" після інструктажа.Ввечері-зарплата.Це вони кричать "А чьто мнє дала ета страна ! Пусть синпарашенка ваюєт ! і Развє на ету пєнсію можна пражить !"
Зе Меркель: ты держишь правую.
Зе Трампу: ты великий - держишь за шею.
А ты, что делаешь, спрашивают Зе?
А я бью между ног.