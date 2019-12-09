 Зеленський проводить переговори з Меркель у Парижі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила пресслужба глави держави.

"Триває двостороння зустріч Президента України Володимира Зеленського і канцлера Німеччини Ангели Меркель у рамках Нормандського саміту в Парижі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Зеленський провів двосторонню зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном.

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