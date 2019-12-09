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 Зеленський проводить переговори з Меркель у Парижі

Президент України Володимир Зеленський почав двосторонню зустріч із німецьким канцлером Ангелою Меркель.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила пресслужба глави держави.

"Триває двостороння зустріч Президента України Володимира Зеленського і канцлера Німеччини Ангели Меркель у рамках Нормандського саміту в Парижі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Зеленський провів двосторонню зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном.

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Зеленський проводить переговори з Меркель у Парижі 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164326
 
   
 Топ коментарі
 
Конечно не будет Зеленский проводит переговоры с Меркель в Париже - Цензор.НЕТ 5470 Скажет- Володья, пили свою ГТС, теперь она нам и даром не нужна, у нас с партнером владимиром скоро будет свой северный поток!
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Удачи Президенту во всех переговорах.
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А Зе скажет - хочешь с пуйлом под трамповы санкции, анжела?
А не хочешь - будет тебе пуйлова труба, но после возврата Крыма.
Вот и притихнет канцлерша.
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Надеюсь, Меркель ничего плохого Зеленскомуй советовать не будет.
И принуждать к евросоитию с пуйлом не будет.
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Конечно не будет Зеленский проводит переговоры с Меркель в Париже - Цензор.НЕТ 5470 Скажет- Володья, пили свою ГТС, теперь она нам и даром не нужна, у нас с партнером владимиром скоро будет свой северный поток!
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А Зе скажет - хочешь с пуйлом под трамповы санкции, анжела?
А не хочешь - будет тебе пуйлова труба, но после возврата Крыма.
Вот и притихнет канцлерша.
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А она ему: Вовик, май либе, нам Трамповые санкции как ежу футболка. Мы для того и зетевали сей кардебалет с "потоками", чтобы вертеть на половом органе, миль прардон, и Трампа и Пуйло одновременно. А ты, Володя, моншер, давай заканчивай там заварушку и присоединяйся к нам чай пить...
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Полный бред. "Повертит" она Америку, которая сделала из разрушенной послевоенной Германии самую богатую страну ЕС. Зеленський проводить переговори з Меркель у Парижі - Цензор.НЕТ 2875 Как подняла- так и опустит. И Мерхель это прекрасно знает. Трамп не даст соврать.
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Спорить с петярастами бессмысленно, будь выше этого.
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Скорее скажет, Володька бери тоже акции Газпрома как мы и нах. тебе та Украина.
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Свалились тете Анжеле на голову два убогих недоноска нелоха, оба Вовочки, оба карлики, оба пархатые, бздливые наполеончики.
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Пуйлу - приготовиться!
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Пусть лучше плешь раскрасит под клавиши и яйца латунью под педали.
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Это петиики спамят? Ни фига не понял. За х.йла обидно?
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У них уже не разберёшь, где соевые, а где кацапы.
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готовься, не готовься это ему не поможет...
Наш гений дипломатии, философ и мыслитель, в прошлом суровый военный, - Владимир Зеленский не оставит пуйлу никакого шанса...
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Бабушка комсомолка насоветует.
Бабушки, оне такие.
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Ну и брат по образу и подобию Маркон от бабушки не отстанет.
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а может обнимет...успокоит.. пожалеет... некоторые бабушки такие))))
вавку зеленкой помажет (о чем это я?)))
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Вот иду я по Парижу И ЗЕлёный хрен играющий на пианино там вижу.
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"пони бегает по кругу" © мультик из детства
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Узкоголовые, сегодня ничего не будут принимать, будут ОБГОВОРЮВАТЫ. Никакой ЗРАДЫ, ПОБЕДЫ не будет. Будут предлагать пути решения этой проблемы. Никаких ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. А, НЕКОТОРЫЕ, уже решили, что сегодня будут ставить печати на лбу, лишь бы потрендеть - ЗРАДА чи ПЕРЕМОГА. Пока не будет ни ХР........... на.
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Товарооборот между рашкой и Францией, в 2018 году, составил 17,2 млрд долларов.
Товарооборот между рашкой и Германией, в 2018 году, составил 59,6 млрд долларов.
Товарооборот между Украиной и ЕС, в 2018 году, составил 26,3 млрд долларов.
Интересно, что посоветуют Зеленскому, Меркель с Макроном?
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А без санкцій для росії товарообіг збільшиться😏
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Только одно, по заветам ватного классика- Хорошего настроения и держаться! Зеленський проводить переговори з Меркель у Парижі - Цензор.НЕТ 7676
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А где товарооборот между Украиной и рф?
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РФ не являются посредником на переговорах.
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От этого изменятся сальдо в 4.5 ярда?
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№2
Для особо продвинутых, можно упростить.
Для Франции и Германии, рашка более интересный партнер чем Украина.
Огромный рынок сбыта и масса дешевого сырья.
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Конечно и так будет всегда,если растаскивать бюджет,а потом просить вливания от мвф и снова растаскивать.Если бы вы видели Сингапур или Стамбул 30 лет тому назад,а мы эти 30 лет поднимали экономику Турции,Польши и Китая.
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Ну и что. Сравнить размеры рашки и наши! При этом их основной товар - это газ. Так что нормально мы торгуем с ес.
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Но они же под санкциями, а с Украиной весь мир!!
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На словах, да. А по факту нет. Пока коррупция и война - в Украину не идут инвестиции. А в нарашке те же немцы строят заводы, вот в чем проблема.

Санкции рашка научилась обходить , к сожалению. Слишком много времени прошло без их усиления. Они к ним просто адаптировались
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Логично. Отсюда вывод, что надо заканчивать с войной и создавать условия для инвестиций. Или держаться "красной линии" , надеяться что РФ сама развалится и не ожидать качественного улучшения в экономике.
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Для особо продвинутых, можно упростить.
Для Франции и Германии, рашка более интересный партнер чем Украина.
Огромный рынок сбыта и масса дешевого сырья.
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засунуть шток триколора в задницу )(уйлу, помоему самый реальный совет.
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А почему бы и нет! У рашенции покупают ресурсы, но и продавать ей что-то надо. Если выгодно для собственной страны...
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Зрозуміло, що Меркель буде радити Зе погоджуватися на умови путіна.
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Советуй не советуй, а война будет идти до победного конца одной из сторон.
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Удачи Президенту во всех переговорах.
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А ты тоже чистиш зубы той щеткой которой золотой унитаз у Овоща чистили?
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Тарасик Чорновіл це ганьба для свого Батька.
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Цитировать это рыгоанальное ЧМО, позор своего великого отца- самое что ни на есть ДНИЩЕ. Но у пецяботов дня НЕТ. Зеленський проводить переговори з Меркель у Парижі - Цензор.НЕТ 4745
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Інтрига полягає у тому чи вручить ***** Зебілу зірку героя Росії, чи все ж таки втримається...
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порохобот, интрига одна, Петя сядет с конфискацией или компенсацией ущерба что еще хуже!
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Дурню, тобі ж сказали, весна пройшла
Не можно бути таким тупим.
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Чувак прикинь, до весны менее 3 мес, а Петя еще не разу на нарах не был...нельзя мириться с позорным упущением!
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угу, коли остання 5-та весна пройде і нічого не зміниться, що будеш розповідати? Визнаєш, що ти тупий лох?
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ну так осень пришла и посадки пошли.У пэти все впереди.осенью тоже садют... сирожа пашинский не даст сбрэхать.
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100% - дышать станет легче без его интриг!
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Яка там інтрига ! Все по накатаній :спитає,скільки той хоче-мільярд ? п'ять мільярдів ? Іще якихось ніштячків запропонує,якийсь компромат покаже-все як завжди...
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Фрау Рибентроп расскажет зе , о позах с ****** ..))
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аааа))))этот киздец начался Зеленський проводить переговори з Меркель у Парижі - Цензор.НЕТ 1871неужели зеля все таки нюхнул...
Зеленський проводить переговори з Меркель у Парижі - Цензор.НЕТ 306
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То для Баканова фотка, мол я нашел этого черта.
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да пофиг мне на твоего ху-ла -я боюсь,чтоб бубочка к меркель под юбку не полез Зеленський проводить переговори з Меркель у Парижі - Цензор.НЕТ 88
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Меркель на фото нет. Есть Зеленский, Макрон и твое обожаемое *****. С глазами вечная соевая проблема? Видишь то, чего нет?
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А кацап кроме своего пуйла, как обычно ,ничего не видит зебоба с меркель не встречается ?вот и иди читай под какой новостью строчишь)))
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хто про шо,а сексуальноозабоченная о своём.юбки зелупы...бананы.
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йди мову вчи,кацапура)а то так и будешь тут только за бояру строчить Зеленський проводить переговори з Меркель у Парижі - Цензор.НЕТ 8070
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Ефрейтор Перепелица , а где ваш рядовой Бровкин ? Два таких персонажа должньі работать в паре.
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Саско , кто и что тебе должен . Зеленський проводить переговори з Меркель у Парижі - Цензор.НЕТ 3660 . !? Не пойму ,ты о чём вообще .?Ты вот должен сидеть на бутылке , но не сидишь , и мне до этого нет дела . Зеленський проводить переговори з Меркель у Парижі - Цензор.НЕТ 3780 .
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я би на місці ***** задом не повертався. а то із роялем переплутає...
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По фотке видно что моника рога пуйло наставила
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Судя по разным оттенкам белого (рубашки) и цвета лиц, это просто фотожаба. У Зе кишка тонка что-то даже отдаленно похожее учудить.
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А Бєніни тітухани працюють під НБУ."Ораньжевиє жілєткі".
Зеленський проводить переговори з Меркель у Парижі - Цензор.НЕТ 8192

Ось їх ведуть з-під готелю "Турист" після інструктажа.Ввечері-зарплата.Це вони кричать "А чьто мнє дала ета страна ! Пусть синпарашенка ваюєт ! і Развє на ету пєнсію можна пражить !"
Зеленський проводить переговори з Меркель у Парижі - Цензор.НЕТ 3634
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и как же так без рошена
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Есть информация, что никто из переговорщиков не любит шоколад.
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а где-то сывочолый папередник пьёт проклятую и плачет....
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Алэ ж плачэ патриотычно, потужно та мыролюбно. Та й вышыванку одягнув до столу знову ж такы...
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Зе Макрону: ты держишь левую.
Зе Меркель: ты держишь правую.
Зе Трампу: ты великий - держишь за шею.
А ты, что делаешь, спрашивают Зе?
А я бью между ног.
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переговоры с меркель закончились. теперь переговоры вчетвером а вот потом... потом самое главное.... встреча клоуна и *****. причем долгая....
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Ура! Свершилось! Наконец в Парыже стартовали продажи билетов на концерты 95ого квартала!
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