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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (3729) Париж (89) нормандська четвірка (804) Макрон Емманюель (319)

 Завершилася двостороння зустріч Зеленського і Макрона в Парижі, - ОП

Двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Франції Емманюеля Макрона завершилася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомила пресслужба глави держави.

"Завершилася двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном. Це була перша двостороння зустріч у рамках переговорів, запланованих сьогодні для напрацювання бачення завершення війни в Донбасі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Макрон як приймаюча сторона, ознайомив Зеленського зі сценарієм і форматом проведення переговорів.

Читайте також: Зеленський розпочав зустріч із Макроном, Путін проводить переговори з Меркель

Завершилася двостороння зустріч Зеленського і Макрона в Парижі, - ОП 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164323
 
   
 Топ коментарі
 
Нормального мужика Эманнуелью не назовут. После того как он облизал Хуйла все стало ясно.
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НавЭрное Макарон в уши Моники херни якойисть надув!
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Про Макрона помню фильм был в конце 80-х - "Эмануэль".
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НавЭрное Макарон в уши Моники херни якойисть надув!
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Там каждый будет дуть исходя из своих интересов.
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Нє, янеЛох віддав Макрону найвищу почесть, збацав "ківою" на піаніно, собачий вальс.
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Тема интересует исключительно петярастов как повод для очередного обсыра ЗЕ. Остальное адекватное население Украины спокойно ждет результатов переговоров. Лишний пердеж в лужу ничего не даст, но петя своим растам платит за это бабло.
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ниче не решено, пока украинцы не согласуют.
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Лучше бы ***** встретился с виселицей...
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пока Рачку не закопает, шоб ниадин волос не упал.
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французский шарм, немецкая педантичность, руцкий долбло**зм... и украинское счастье..
(глинтвейн... или уксус ?)
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Ох у ни туса там! Клоун, геронтофил, педофил и немецкая матюрка! Жесткое порно получается.)))) Завершилась двусторонняя встреча Зеленского и Макрона в Париже, - ОП - Цензор.НЕТ 2685
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Воно то так, але "великий" музикант маленького зросту, там тільки один!
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"ознакомил Зеленского сценарию и форматом проведения переговоров"
вот это правильно. вазелин знает что такое "сценарий". ему привычно
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не знаю в кого ты метился, Стрелок, но в нос попал.... Вот ответь мне,- откуда столько жовто блакитных скунсов развелось? Неужели бройлер Петя их высиживает конвейерным способом?...
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Лишнехромосомный, они всегда были и сто лет назад и три с половиной века назад, уставшие от войны, но только они не Стрелок назывались, а средними Мариями и Мониками.
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Глянь у дзеркало,мразота-вазелін вже пре із рота.
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Ани наверна обсуждали,какой вазелин больше нравицца пуцьке?
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Може, запропонував зробити йому "французьке шампанське"?
Це коли партнерка (чи партнер) набирає в рота ковток шампаньйоли, а потім робить французьке кохання.
Витончений плезір тут полягає у дії бульбашок шампанського на струк.
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Макарон хочет славы не меньше, чем Зеля!
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Бабок он хочет,всё остальное прикупится.
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Нормального мужика Эманнуелью не назовут. После того как он облизал ***** все стало ясно.
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Та ще й геронтофіл. Кожному своє, але... зазвичай чоловіки віддають перевагу або ровесницям, або (ще краще) молоденьким дівчатам. А тут ось воно що:

2007 - одружився зі своєю колишньою вчителькою французької мови Бріджит Макрон, старшою від нього на 24 роки, у яку був закоханий зі шкільних часів. Спільних дітей пара не має.
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никакой он не геронтофил, обычный гей, а жОна егойная- так называемая борода.
поинтересуйтесь, что это означает.






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Прочитав.
І втік з тієї сторінки (ЛГБТ-сленг), щоб уникнути фатальних наслідків для світосприйняття Завершилася двостороння зустріч Зеленського і Макрона в Парижі, - ОП - Цензор.НЕТ 783
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які діти їй вже за 60, а у 2007 р. було аж 52
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С пуйлом будет в десна целоватся интересно?
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шо за чес? после кадыровской бутылки в десна? акстись.
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Завершилася двостороння зустріч Зеленського і Макрона в Парижі, - ОП - Цензор.НЕТ 6514tZE inform‏ @tZEinform

Участие Авакова в переговорах особенно приятно.
Дело в том, что в РФ он объявлен в розыск
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Макрон или записял портки, или продажная шкура, за 5 копеек в Церкви пернет.
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Если Зеленский запрыгнет макрону на горб и укусит в шею , тот тоже станет Зеленским🤔🤔🤔
Хотя нет ... 2 ватных говна не могут испортить друг друга априори 😁😁😁
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