 Завершилася двостороння зустріч Зеленського і Макрона в Парижі, - ОП

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомила пресслужба глави держави.
"Завершилася двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном. Це була перша двостороння зустріч у рамках переговорів, запланованих сьогодні для напрацювання бачення завершення війни в Донбасі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Макрон як приймаюча сторона, ознайомив Зеленського зі сценарієм і форматом проведення переговорів.
(глинтвейн... или уксус ?)
вот это правильно. вазелин знает что такое "сценарий". ему привычно
Це коли партнерка (чи партнер) набирає в рота ковток шампаньйоли, а потім робить французьке кохання.
Витончений плезір тут полягає у дії бульбашок шампанського на струк.
2007 - одружився зі своєю колишньою вчителькою французької мови Бріджит Макрон, старшою від нього на 24 роки, у яку був закоханий зі шкільних часів. Спільних дітей пара не має.
поинтересуйтесь, что это означает.
І втік з тієї сторінки (ЛГБТ-сленг), щоб уникнути фатальних наслідків для світосприйняття
Участие Авакова в переговорах особенно приятно.
Дело в том, что в РФ он объявлен в розыск
Хотя нет ... 2 ватных говна не могут испортить друг друга априори 😁😁😁