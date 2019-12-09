 Завершилася двостороння зустріч Зеленського і Макрона в Парижі, - ОП

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомила пресслужба глави держави.

"Завершилася двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном. Це була перша двостороння зустріч у рамках переговорів, запланованих сьогодні для напрацювання бачення завершення війни в Донбасі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Макрон як приймаюча сторона, ознайомив Зеленського зі сценарієм і форматом проведення переговорів.

Читайте також: Зеленський розпочав зустріч із Макроном, Путін проводить переговори з Меркель