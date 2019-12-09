 Розгляд апеляції на запобіжний захід підозрюваному в убивстві Бахмутського волонтера Мірошниченка Барабашу перенесли на 11 грудня через "замінування" суду

Як повідомила прессекретарка суду Ксенія Стратій, засідання щодо Миколи Барабаша тепер проведуть у середу, 11 грудня. Час ще узгодять додатково, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на freeradio.com.ua.

Нагадаємо, 16-річного Миколу Барабаша підозрюють у побитті волонтера Артема Мірошниченка, яке призвело до смерті людини. Поки Артем був у комі, нападника відправили під домашній арешт. Але зараз справу перекваліфікували, і прокуратура знову просить суд відправити підозрюваного в СІЗО.

Засідання в суді було призначено на 9 грудня. Але за 1,5 години до суду в поліцію повідомили про замінування будівлі. Працівників суду евакуювали, а всі засідання відклали.

Напад на Артема скоїли двоє молодиків, 2002 і 2003 років народження: Микола Барабаш та Олександр Баришок, який вже мав судимість за грабіж.

З матеріалів справи, озвучених на засіданні суду 7 грудня стало відомо, що били Мірошниченка обоє. Це зафіксували відеокамери з будинків поруч і відеореєстратор машини, яка була припаркована біля місця побиття. Хоча слідство вказувало, що удари здійснював тільки Барабаш.

Двом нападаючим інкримінують ч. 2 ст. 121 КК - умисне заподіяння тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого. Злочин карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

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