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 Суспільство
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Все про:суд (5646) вбивство (1978) Мірошниченко Артем (4)

 Розгляд апеляції на запобіжний захід підозрюваному в убивстві Бахмутського волонтера Мірошниченка Барабашу перенесли на 11 грудня через "замінування" суду

У Бахмуті правоохоронці отримали повідомлення про мінування Донецького апеляційного суду, де розглядалася апеляція на запобіжний захід двом підозрюваним у вбивстві місцевого активіста Артема Мірошниченка.

Як повідомила прессекретарка суду Ксенія Стратій, засідання щодо Миколи Барабаша тепер проведуть у середу, 11 грудня. Час ще узгодять додатково, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на freeradio.com.ua.

Нагадаємо, 16-річного Миколу Барабаша підозрюють у побитті волонтера Артема Мірошниченка, яке призвело до смерті людини. Поки Артем був у комі, нападника відправили під домашній арешт. Але зараз справу перекваліфікували, і прокуратура знову просить суд відправити підозрюваного в СІЗО.

Засідання в суді було призначено на 9 грудня. Але за 1,5 години до суду в поліцію повідомили про замінування будівлі. Працівників суду евакуювали, а всі засідання відклали.

Напад на Артема скоїли двоє молодиків, 2002 і 2003 років народження: Микола Барабаш та Олександр Баришок, який вже мав судимість за грабіж.

З матеріалів справи, озвучених на засіданні суду 7 грудня стало відомо, що били Мірошниченка обоє. Це зафіксували відеокамери з будинків поруч і відеореєстратор машини, яка була припаркована біля місця побиття. Хоча слідство вказувало, що удари здійснював тільки Барабаш.

Двом нападаючим інкримінують ч. 2 ст. 121 КК - умисне заподіяння тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого. Злочин карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бахмут попрощався з волонтером Мірошниченком, який помер після жорстокого побиття. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164318
 
 
 Топ коментарі
 
Не киборг, не волонтер,- за шо ж его тиранить в СИЗО
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Окуеть подозреваемый в УБИЙСТВЕ-домашний арест. Рассмотрение апелляции на меру пресечения подозреваемому в убийстве бахмутского волонтера Мирошниченко Барабашу перенесли на 11 декабря из-за "заминирования" суда - Цензор.НЕТ 8435
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Нах, цього Барабаша судить ,
треба по демократичному, як робили наші предки, НА КОЛ,
тоді і поважать будуть українців,
можливо й самі забелькотять к-н.
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могут как того мариупольского гомика прямо в квартирке приговорить..
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Окуеть подозреваемый в УБИЙСТВЕ-домашний арест. Рассмотрение апелляции на меру пресечения подозреваемому в убийстве бахмутского волонтера Мирошниченко Барабашу перенесли на 11 декабря из-за "заминирования" суда - Цензор.НЕТ 8435
 показати весь коментар
 
 
Не киборг, не волонтер,- за шо ж его тиранить в СИЗО
 показати весь коментар
 
 
Нах, цього Барабаша судить ,
треба по демократичному, як робили наші предки, НА КОЛ,
тоді і поважать будуть українців,
можливо й самі забелькотять к-н.
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Ну там эта свистопляска и дальше будет продолжаться, пока не перенесут суд в другое место поближе к бандеровцам.
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Несовершеннолетний --- могут отмазать-- по болезни --
например-гепатит,как когда то в Крыму.
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Певно весь розрахунок робився на неповнолітність , щоб випустити обох . В меншого різко поміняються покази , якщо випишуть відсидку на всю котушку , а "падєльнік" пройде свідком .
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робіть ставки на замінування суду в середу!
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все залежить від місцевої поліції ну а суд у нас найгуманійший та найпродажнійший в світі!
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Наша песня хороша---начинай сначала! Мы потеряли всё. Горела хата---гори сарай! Надо просто полностью заменить все суды от районного до верховного. По всем специализациям и гражданские тоже. Но только одно условие для новых. Базовое образование юридическое и отсутствие у родителей и дедов с бабами работы в судебно-правовой системе страны в прошлом. Только с чистого листа. Хуже не будет---хуже ведь некуда уже. А потом и адвокатуру вычистить. Бабло они заносят всем причём. Ну и суд присяжных вводить. Но тут придётся долго делать. Но выхода нет.
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