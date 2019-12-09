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Все про:Байден (171) бізнес (387) США (5794)

 Байден заборонить сім'ї бізнес за межами США у разі обрання президентом

Колишній віцепрезидент США Джо Байден заявив, що члени його родини не будуть займатися будь-яким бізнесом за межами США, якщо він виграє президентські вибори 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Джо Байден заявив у інтерв'ю Axios on HBO.

"Вони (родина Джо Байдена - ред.) не будуть мати щось спільне з іноземними компаніями ", - заявив Байден.

Також під час інтерв'ю Байден вкотре став на захист свого сина, запевнивши, що Гантер Байден, працюючи в українській компанії, не вчиняв жодних правопорушень.

"Я повністю довіряю своєму синові. Ви знаєте, що немає жодного доказу, жодного маленького, крихітного доказу, що щось було зроблено неправильно. Ви знаєте це, й продовжуєте ставити мені ці питання", — сказав Байден.

Читайте також: Комітет Конгресу США оприлюднив конституційні підстави для імпічменту Трампа

15 листопада Білий Дім опублікував текст першої телефонної розмови Трампа і Зеленського. Розмова відбулася 21 квітня, після перемоги Зеленського на виборах президента.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164312
 
 
 Топ коментарі
 
Думаю, этот выполнит обещание, а не как Порошенко, что продаст Рошен
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А до этого не?Или Хантер Байден уже заработает к тому времени все денежки, какие только сможет?
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Наче Трамп такий чесний бізнесман... такий вже чесний..
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Байден тоже немножко русский - требует доказательств очевидного
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Байден запретит семье бизнес за пределами США в случае избрания президентом

Т.е. в США можно. Байден запретит семье бизнес за пределами США в случае избрания президентом - Цензор.НЕТ 2889
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Думаю, этот выполнит обещание, а не как Порошенко, что продаст Рошен
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На идиотов рассчитано. Потом скажет - "сын за отца не отвечает, я не могу запретить ему".
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Поздно спохватился, поезд ушел. Обделался не по детски этот байден, президентом ему не стать.
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Тут недосказанность. Непонятно, сама Burisma честно работала или что-то нарушала серьезно. Потому что если нарушала, то получается что-то вроде - Байден: Да, мой сын работал в коррумпированной компании, которая давала взятки, совершала другие нарушения, но где ваши доказательства, хоть малейшие доказательства, что мой сын был в этом замешан? И вообще он ничего не делал, просто числился в штате и получал зарплату Байден заборонить сім'ї бізнес за межами США у разі обрання президентом - Цензор.НЕТ 6716
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Газодобывающая компания в Украине возглавляемая и сотрудничающая с коррупционерами ? Честно ? У вас богатая фантазия.Тут всё абсолютно ясно.
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Поздно дядя пить Боржоми когда почки отказали
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