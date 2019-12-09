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 Політика України
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 Зеленський розпочав зустріч із Макроном, Путін проводить переговори з Меркель

Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч із президентом Франції Емманюелем Макронаом.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Французької Республіки Емманюеля Макрона в рамках Нормандського саміту в Парижі", - сказано в повідомленні.

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Головне питання на порядку денному - обговорення подальших кроків і термінів встановлення миру на Донбасі.

Після завершення саміту буде підготовлено комюніке.

В цей самий час президент РФ Володимир Путін проводить зустріч з німецьким канцлером Ангелою Меркель.

Також читайте: Зеленський прибув до Єлисейського палацу для переговорів у "нормандському форматі"

Зеленський розпочав зустріч із Макроном, Путін проводить переговори з Меркель 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164310
 
 
 Топ коментарі
 
Удачи и успеха пану президенту! Дави пуйло, Зе!
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Удачи и мужества Владимиру Зеленскому!
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ти,кацапе,мабуть намагався сказати вівтар?але щелепа на змогла... Зеленський розпочав зустріч із Макроном у Парижі - Цензор.НЕТ 1551.навєрноє нє судьба
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Вроде как галстуки одинаковые.Два Макрона или два Зеленских ?))
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А Юля тут каким боком? Она,шо янеолигарх?
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А недооцененный вами Зеклоун где? Народ требует! ))
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Весь фейсбук завален подобными картинками . Зе команда запустила в работу минстець ,, или это лахта трудится ?? Откель притащил картину , колись ?? Зеленський розпочав зустріч із Макроном, Путін проводить переговори з Меркель - Цензор.НЕТ 4190 . Кстати , Валерич может рассерчать .
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О чём они могут договориться? Макрон сам в такой же ситуации как и Зеленский. У него самого во французских Альпах окопались кремлёвские оккупанты, правда, пока не в том количестве, что на Донбассе.
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Пока Меркель мочит *****, Макрон обеспечивает алиби Зеленскому.
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Для Росії ЛуганДон і нафік непотрібен, вони вже вивезли все звідти що має min-у вартість, залишились тільки діти, пенсіонери та долбойоби (по нашому боєвики)
Тому, Зеленський повинент сказать *****, що Україна зможе забрать назад Лугандон, якщо Московія заплатить 50 млрд $
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Он им еще как нужен.
С такой раковой опухолью, Украине заказан путь и в ЕС и НАТО и вообще, куда бы то ни было.
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Ничего себе компания: Зеленский, Макрон, Меркель, Путин!
А кто же представляет интересы Украины?
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После окончания этих переговоров, постер будет актуален?
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Кстати, только больной, быдловатый, самовлюблённый поц назовёт свою партию по названию сериала.
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Только больной и т.д. пришльопок назовет партию ПЕС, а ты в ней шавка блохастая
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Это тот - больной, быдловатый , самовлюбленный поц , который оформил слово ЗЕ - как бренд?
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Это тот, который похерил БПП имени себя.
Почему похерил, не скажешь?
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Наверное, чтобы создать партию ЕС - не связанную с именем, как например, у Тимошенко. Так а что там насчет быдловатого и прочее ублюдка, владельца бренда ЗЕ, Он разве не подходит под (уже удаленный комментарий)?
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Так а зачем менять, когда такая партия была, такая патриотичная, такая реформаторская, такая любимая всеми, шо аж стыдно сыньоносому стало и перепрятался?
Кстати, спроси у админа, зачем мой коммент вытер?
Если не ответит, то понимаешь, какое это спидинфо, а не цензор?
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Я же только что ответил, зачем. Затем, чтобы уйти от персоналий в партии. Чтобы партия ориентировалась на программу и принципы, а не на какую либо личность. И это - совершенно правильный ход, имхо
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после окончания переговоров будет вот такой актуален:
Зеленський розпочав зустріч із Макроном, Путін проводить переговори з Меркель - Цензор.НЕТ 8224
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"Зеленський повинент сказать *****")))) Он уже вчера и позавчера все ему жестко сказал, НАЕХАЛ даже. Теперь только мяукать будет.

Зеленський розпочав зустріч із Макроном, Путін проводить переговори з Меркель - Цензор.НЕТ 9904

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Похоже , челобитную х.йлу притаранил . Зачитывает . .
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убалтывает на отсос висяка на КОЛЕНЯХ, как обещал перед выборами
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ты как-то политкорректно назвал подгорающие пуканы )
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Остается только пожелать удачи нашему Президенту!
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Нашему остается удачи только пожелать Президенту !
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А шо то він "козу" показує ? Думає,шо на корпоратів привезли ?Він може хоч десь не кривляться ?

Зеленський розпочав зустріч із Макроном, Путін проводить переговори з Меркель - Цензор.НЕТ 6759
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Коза у тебя в носу, сопливое ничто, ковыряй и съешь, убогий соевый недоумок
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Прости его, он же не знал, что Моника в Кривом звучит аффторитетно, каждая шавка знает!
Зеленський розпочав зустріч із Макроном, Путін проводить переговори з Меркель - Цензор.НЕТ 2508
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Ты, действительно, злой Карлик, т.к. пытаешься самоутвердиться не за счет своих достижений, а за счет унижения достойных людей, чтоб все увидели - знать моська-карлик таки сильна, коль воет на слона. Зе. слишком демократичен. На вас, шавок, спустить бы путина или, хотя бы батьку Лукашенко, быстро бы хвосты поподжимали между ног. Хотя зря теряю время - тролль есть тролль. Людмила.
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Не їж кози ! Це шкідлива звичка,та й не наїсися ти ними.
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по приколу было, если бы он тризуб показал
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Не надо зря волноваться. Что бы наступили какие либо изменения, надо, что бы и Украина и Россия, от этих договоров, каждая сторона по отдельности и обе вместе, поимели бы какую то пользу. Укрепили бы свои позиции в чём либо. А так как никаких прорывных вопросов не предусмотрено, то понапишут всякие буквы, примут коммюнике и разъедутся по домам. Все повысят себе рейтинг. Каждый президент у себя дома скажет, я старался, сделал всё что мог, но не получилось из-за противоположной стороны.
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В филологии я слаб. А в остальном, всё хорошо, всё хорошо.
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а, общий стол будет? или фсе разбредутся по парам
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Пальцы "зайчиком" растопырил... плейбой корпоративный. Еще бы каблуки повыше и потоньше и губы накрасил... Во чепушило...
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Хочу увидеть, как Зеленский при встрече НЕ пожмёт руку *****. Зеленський розпочав зустріч із Макроном, Путін проводить переговори з Меркель - Цензор.НЕТ 8052
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Ну да! И ещё так грозно бровки нахмурил, и гневно ножкой топнул. )
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а где то папередник пьёть горькую и плачет "на его месте должен был быть я!"
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За 28 лет Самостийности вся предыдущая власть привела Украину к дикому упадку во всех сферах, а есть "чудики", верящие в сказки, что за 100 дней или за полгода, или за год можно разгрести эту экономическую и политическую свалку, которая досталась новому президенту с довольно большим приложением предателей, саботажников, оторванных от кормушки бывших высших чинов и их шестерок, всяких перевертышей типа пальчевского и кучи другого дерьма из московии, зарабатывающего на войне и других проблемах Украины. Поэтому новой власти надо быть жестче и скорее вымести весь этот мусор с Украины по местам назначения. И начать строить ту Украину, которую помнят еще многие внуки и правнуки - утопающую в садах, работящую, гостеприимную, веселую и поющую! Иначе эта шваль продаст Украину уже полностью в своих интересах, как делали все время. Пока это не будет сделано, ничего у новой власти, желающей возродить Украину, не получится.- ни попытки прекратить войну, ни поднять экономику, ничто другое. Все будет хитро с интригами блокироваться предателями украинского народа. Людмила (72 года).
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Покажите " лицо Меркель , когда смотришь на *****"
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