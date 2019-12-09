 Зеленський розпочав зустріч із Макроном, Путін проводить переговори з Меркель

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Французької Республіки Емманюеля Макрона в рамках Нормандського саміту в Парижі", - сказано в повідомленні.

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Головне питання на порядку денному - обговорення подальших кроків і термінів встановлення миру на Донбасі.

Після завершення саміту буде підготовлено комюніке.

В цей самий час президент РФ Володимир Путін проводить зустріч з німецьким канцлером Ангелою Меркель.

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