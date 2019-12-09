 Зеленський розпочав зустріч із Макроном, Путін проводить переговори з Меркель

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Французької Республіки Емманюеля Макрона в рамках Нормандського саміту в Парижі", - сказано в повідомленні.
Головне питання на порядку денному - обговорення подальших кроків і термінів встановлення миру на Донбасі.
Після завершення саміту буде підготовлено комюніке.
В цей самий час президент РФ Володимир Путін проводить зустріч з німецьким канцлером Ангелою Меркель.
Такая традиция из СССР пошла.
Тому, Зеленський повинент сказать *****, що Україна зможе забрать назад Лугандон, якщо Московія заплатить 50 млрд $
С такой раковой опухолью, Украине заказан путь и в ЕС и НАТО и вообще, куда бы то ни было.
А кто же представляет интересы Украины?
Почему похерил, не скажешь?
Кстати, спроси у админа, зачем мой коммент вытер?
Если не ответит, то понимаешь, какое это спидинфо, а не цензор?