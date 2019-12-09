 Міноборони оприлюднило списки "квартирної черги": свого житла очікують 47 тис. військовослужбовців, із них близько 7 тис. чекають майже 20 років

Списки загальної черги військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку, наведені станом на 1 липня 2019 року, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляють у Головному квартирно-експлуатаційному управлінні Збройних Сил України, інформація на сайті буде оновлюватися кожні пів року, пише mil.in.ua.

"Наразі в гарнізонах ЗС України у черзі на житло понад 47 тисяч сімей військовослужбовців, близько семи тисяч з яких чекають на новосілля майже 20 років. З початком Антитерористичної операції списки квартирної черги видалено із вільного доступу задля уникнення відтоку персональних даних військовослужбовців Збройних Сил України. Сьогодні відповідна інформація щодо черговиків упорядкована і приведена до вимог Закону України "Про захист персональних даних", – зазначив начальник житлового відділу Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України полковник Юрій Липко.

У 2019 на бюджетну програму "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України" були виділені 826 млн грн. У наступному році передбачено 1,2 млрд грн.

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