EN|RU|UK
Теми дня: Нормандські переговори Газова війна Ринок землі Записи Труби Скандали в Слузі народу Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  1844  33
Все про:житло (190) Міноборони (2942) черга (114) військовослужбовці (2591)

 Міноборони оприлюднило списки "квартирної черги": свого житла очікують 47 тис. військовослужбовців, із них близько 7 тис. чекають майже 20 років

На сайті Міністерства оборони України оприлюднено списки загальної черги військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку.

Списки загальної черги військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку, наведені станом на 1 липня 2019 року, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляють у Головному квартирно-експлуатаційному управлінні Збройних Сил України, інформація на сайті буде оновлюватися кожні пів року, пише mil.in.ua.

"Наразі в гарнізонах ЗС України у черзі на житло понад 47 тисяч сімей військовослужбовців, близько семи тисяч з яких чекають на новосілля майже 20 років. З початком Антитерористичної операції списки квартирної черги видалено із вільного доступу задля уникнення відтоку персональних даних військовослужбовців Збройних Сил України. Сьогодні відповідна інформація щодо черговиків упорядкована і приведена до вимог Закону України "Про захист персональних даних", – зазначив начальник житлового відділу Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України полковник Юрій Липко.

У 2019 на бюджетну програму "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України" були виділені 826 млн грн. У наступному році передбачено 1,2 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністерство у справах ветеранів за 3 доби отримало понад 10 тисяч заявок на участь у програмі кредитування житла для ветеранів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164308
 
 
 Топ коментарі
 
Совок вонючий! Когда эта раздача жилья в собственность закончится?!
 показати весь коментар
 
половина вояк ніщеброди? Саме так. Це ж твоя армія, як ти її годуєш, така вона і є.
 показати весь коментар
 
У чому проблема? Іди, відслужи 25 років, ми й тобі "подаруємо"...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В понедельник, 9 декабря, в ВР планируют одобрить правки в законопроект, которые увеличат плату за интернет в 10 раз

https://internetua.com/zavtra-v-vr-odobryat-pravki-v-zakonoproekt-kotorye-uvelicsat-platu-za-internet-v-10-raz
 показати весь коментар
 
Мы обратились за комментарием по поводу нормы к экспертам BRDO, участвующим в рабочей группе при Комитет ВРУ, крупным игрокам телеком-рынка, НКРСИ и к руководителю рабочей группы, но на данный момент комментариев не получили.Быший председатель Правления ИнАУ, а ныне депутат от "Слуг народа" Александр Павлвич Федиенко - от комментария отказался.
Также в процессе работы над публикацией мы узнали о множественных цензурных рисках, которые, по утверждению экспертов, могут привести страну к российскому сценарию регулирования Интернета и появлению отечественного варианта Роскомнадзора. Этому вопросу мы посвятим отдельную публикацию в ближайшее время.
 показати весь коментар
 
 
А говорят в Украине небыло и нет армии. А как за квартирами там сотни тысяч выстроились в очереди. Если устали от войны то нах. вы нужны вояки.
 показати весь коментар
 
 
Кажуть що з часів розвалу Совка житло не давали. Це майже 30 років. поділи 47/30 - це хєрня. Здавали б 5 великих будинків в рік і ніякої черги не було би.
 показати весь коментар
 
Як почалася війна, так перестав ходити та питати про чергу. Трохи накопичили, трохи взяли в борг і купили собі власну квартиру.
 показати весь коментар
 
 
я теж колись стояв. Коли звільнився, зняли по бєспрєделу, але я навіть судитись не став (хоча спокійно міг поновитись). Зараз маю великий будинок і декілька квартир... Просто бісять скоти, які від армії відкосили, і ляпають тут своїм гнилим язиком. Най би йшли, за "халявою"...
 показати весь коментар
 
 
Якби повернути гроші вкрадені із Приватбанку, то третини сумми вистачило б щоб вирішити квартирне питання.
 показати весь коментар
 
 
А з ЯКОГО-ТАКОГО переляку ТРУДЯЩІ УКРАЇНЦІ МУСЯТЬ ЗІ СВОЇХ ЗАРОБІТКІВ ДАРУВАТИ ТИМ "нісчім" по2-2.5 млн грн??? lt ns 110млрд набрати? Міноборони оприлюднило списки "квартирної черги": свого житла очікують 47 тис. військовослужбовців, із них близько 7 тис. чекають майже 20 років - Цензор.НЕТ 6541
Це ж з КОЖНОГО ТРУДЯЩОГО треба здерти по 6тис грн тим "неспроможним" Міноборони оприлюднило списки "квартирної черги": свого житла очікують 47 тис. військовослужбовців, із них близько 7 тис. чекають майже 20 років - Цензор.НЕТ 6541
Пільгові кредити... то ще таке.. але ж не 110млрд"даруночків"!!
пс. з цього у них може і цукровка роспочатися
 показати весь коментар
 
У чому проблема? Іди, відслужи 25 років, ми й тобі "подаруємо"...
 показати весь коментар
 
 
В смысле? Тебя не устраивает, что военного не спрашивают где служить, но жопу твою он прикрыть должен, живя где? Пыльгови кредиты, это что? от куда такая чухня? Ты кто, лопушара? Не плати, тебя не заставляют, но и хрень не пиши, даун
 показати весь коментар
 
 
Какая мерзкая кремлевская ты падаль! **** продажная, вали в рашу- тебе там быстро, пролетарий хренов, подарят квартирку, которую ты заслужил- 2 на 1,5 метра на кладбище
 показати весь коментар
 
Турчинов нам рассказывал что в Украине в 2014 было всего 5тыс. солдат и некому было защищать страну. Кому спрашивается тогда давать столько квартир?
 показати весь коментар
 
 
на начало 2014 года в армии Украины числилось около 70+ тыс человек. и лишь около 5 тысяч из них были - солдаты.
остальные - "прапорщики", штабисты, телефонистки, охранники складов и т.д. - которые всеми неправда откосили от участия в АТО
 показати весь коментар
 
Про 5 тис. - відверта брехня! Було кому воювати як і зараз, не було кому керувати, усі обісралися та почали шукати собі виправдання!
 показати весь коментар
 
половина вояк ніщеброди? не думаю, що в армії можна заробити накопити.
 показати весь коментар
 
 
половина вояк ніщеброди? Саме так. Це ж твоя армія, як ти її годуєш, така вона і є.
 показати весь коментар
 
 
Совок вонючий! Когда эта раздача жилья в собственность закончится?!
 показати весь коментар
 
 
Ви не звернули увагу на зміст статті? 47 тис. у черзі. Деякі майже 20 років, а говорячи правду, є такі, що й понад 30 років у черзі чекають. Так, що роздавання давно завершилось
 показати весь коментар
 
 
Но кому-то же продолжают раздавать! Догадываемся кому...
 показати весь коментар
 
генералітет, і окремі гарнізони,яким підфартить. Багато від місцевої влади залежить. От у нас за Гриценка в Мукачеві дали більше 200 квартир, а в Ужгороді нуль, а це все одна бригада!
 показати весь коментар
 
Я квартиру здав коли звільнявся і своє черги не дочекався. А коли почалася війна, то взагалі перестав ходити та питати про чергу. Минулого року купили собі квартиру... Минуло 27 років...
 показати весь коментар
 
 
Стоят не срочники , так какая армия,если отношение приблизительно 1:6.
 показати весь коментар
 
Так заберите у не бедных депутатов за все время, у всяких генералов у которых этих квартир по 10 штук на рыло, и раздайте тем военным которые в этом действительно нуждаются.
 показати весь коментар
 
 
Візьміть вартість середньої трикімнатної квартири і розділіть на кількість місяців за 15 років. Отриману цифру додайте автоматом до зарплатні кожного військовослужбовця - контрактника і забудьте назавжди про "квартирне питання" в армії.
 показати весь коментар
 
Компенсацию платят, по 1800 на рыло в месяц, или что-то около того, в областных центрах около 2500, в Киеве еще больше
 показати весь коментар
 
Эта подачка решает проблему в перспективе? Думаю нет.
 показати весь коментар
 
Конечно не решает. Только хуже делает. Компенсацию не получишь, если в этом НП есть где жить. То есть родители Васи не гуляли, откладывали, купили ему хату - он лошара, а Петины родичи жрали водку с утра до ночи и запихнули сынишку в часть по соседству на гособеспечение, он молодец, ему негде жить, он красавчик
 показати весь коментар
 
 
Ни где в цивильном мире нет такой совковой дичи как в капиталистической Украине.
 показати весь коментар
 
Я ******** ждать квартиру от МО с 1991 года и сам купил квартиру и забил хер на очередь. А есть такие ушлепки, которые раз по 5 квартиры получали и продавали их
 показати весь коментар
 
Да они все эти годы заради очереди и мыкались в недоармии. Зато как жаренным запахло увольнялись табунами.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору