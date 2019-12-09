 Засуджених у "справі українських диверсантів" Дудку і Бессарабова етапують у Ставропольський край, - син

Про це 9 грудня Крим.Реалії повідомив син Дудки Ілля Кавернік, пише Цензор.НЕТ.
"Станом на вчорашній день (8 грудня. - Ред.) вони були ще в П'ятигорську. Їх етапують кудись у Ставропольський край. Імовірно, або перша, або 11-та колонія. Більше нічого не знаю", - сказав Кавернік.
Крим.Реалії намагаються зв'язатися з адвокаткою засуджених Оксаною Железняк, але вона не відповідає на телефонні дзвінки.
Нагадаємо, жителі Севастополя Володимир Дудка та Олексій Бессарабов були затримані ФСБ в окупованому Криму в листопаді 2016 року.
За версією слідства, Дудка і Бессарабов були учасниками диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Українська сторона заперечує приналежність засуджених до силових структур країни. Самі обвинувачені свою вину не визнають і вважають кримінальну справу сфабрикованою. Зокрема, захист так званих "диверсантів" стверджує, що сім-картки, які вилучили у них під час обшуку, виходячи з білінгу, раніше використовувалися біля будівель, що належать ФСБ Росії.
4 квітня 2019 року підконтрольний Росії "Севастопольський міський суд" засудив їх до 14 років ув'язнення кожного. Потім Володимира Дудку та Олексія Бессарабова етапували з СІЗО "Матроська тиша" у Москві в невідомому напрямку.
Адвокатка Оксана Железняк 26 листопада сказала, що Володимира Дудку та Олексія Бессарабова, швидше за все, етапують в сусідню Росію.
Согласно приговору российского суда, Рудьковского признали виновным в нападении на учреждение, пользующееся международной защитой, с целью осложнения международных отношений (ч. 2 ст. 360 УК РФ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.
Кроме того, суд взыскал с Рудьковского по гражданским искам в пользу МИД России 5,75 млн рублей и в пользу страховой компании АО "Согаз" - 8,29 млн рублей.
Процесс в отношении Рудьковского прошел без исследования доказательств, поскольку он полностью признал вину и раскаялся. Суд также учел смягчающие обстоятельства - частичное возмещение Рудьковским материального ущерба в размере 2 млн рублей, наличия у него на иждивении малолетних детей и положительных характеристик, поведения в период следствия и раскаяния.
Кроме того, суд зачел Рудьковскому время нахождения под арестом из расчета день в СИЗО за полтора в колонии общего режима. Таким образом, в заключении экс-депутату осталось провести около трех месяцев.
Как сообщалось, гособвинение просило приговорить Рудьковского к шести годам колонии.
Бывший депутат Верховной Рады, экс-министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский задержан в Москве в октябре 2018 года.
Напомним, в ночь с 14 на 15 июня 2014 года у здания посольства РФ в Украине прошла акция протеста после того, как российские оккупанты сбили в аэропорту Луганска военный самолет Ил-76 с 49 военными. При этом участники акции разбили окна в здании, сорвали флаг и перевернули припаркованные рядом машины дипломатов РФ. Тогда Рудьковский также бросил камень в посольство РФ в Украине. Российские следователи возбудили в отношении чиновника уголовное дело.
Напомним, Рудьковский занимал должность министра транспорта и связи Украины в 2006-2007 годах.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164290https://biz.censor.net.ua/news/3164290/moskovskiyi_sud_prigovoril_eksministra_rudkovskogo_k_dvum_godam_tyurmy
https://internetua.com/zavtra-v-vr-odobryat-pravki-v-zakonoproekt-kotorye-uvelicsat-platu-za-internet-v-10-raz