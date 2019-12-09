 Засуджених у "справі українських диверсантів" Дудку і Бессарабова етапують у Ставропольський край, - син

Про це 9 грудня Крим.Реалії повідомив син Дудки Ілля Кавернік, пише Цензор.НЕТ.

"Станом на вчорашній день (8 грудня. - Ред.) вони були ще в П'ятигорську. Їх етапують кудись у Ставропольський край. Імовірно, або перша, або 11-та колонія. Більше нічого не знаю", - сказав Кавернік.

Крим.Реалії намагаються зв'язатися з адвокаткою засуджених Оксаною Железняк, але вона не відповідає на телефонні дзвінки.

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Нагадаємо, жителі Севастополя Володимир Дудка та Олексій Бессарабов були затримані ФСБ в окупованому Криму в листопаді 2016 року.

За версією слідства, Дудка і Бессарабов були учасниками диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Українська сторона заперечує приналежність засуджених до силових структур країни. Самі обвинувачені свою вину не визнають і вважають кримінальну справу сфабрикованою. Зокрема, захист так званих "диверсантів" стверджує, що сім-картки, які вилучили у них під час обшуку, виходячи з білінгу, раніше використовувалися біля будівель, що належать ФСБ Росії.

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4 квітня 2019 року підконтрольний Росії "Севастопольський міський суд" засудив їх до 14 років ув'язнення кожного. Потім Володимира Дудку та Олексія Бессарабова етапували з СІЗО "Матроська тиша" у Москві в невідомому напрямку.

Адвокатка Оксана Железняк 26 листопада сказала, що Володимира Дудку та Олексія Бессарабова, швидше за все, етапують в сусідню Росію.