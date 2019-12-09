 СБУ проводить обшуки в одеській мерії

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Проводиться виїмка документів у приміщенні мерії Одеси", - повідомили агентству в прес-центрі спецслужби в понеділок увечері, зазначивши, що процесуальні дії проходять в рамках розслідування справи про присвоєння коштів міськбюджету чиновниками Одеської міськради та комунального підприємства.

Як повідомлялося, в листопаді співробітники СБУ встановили факт заволодіння посадовцями міськради Одеси і комунального підприємства 100 млн грн з міського бюджету шляхом створення штучної заборгованості перед банківською установою. Розслідується кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна і заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Нагадаємо, 22 листопада ДБР і СБУ вже приходило з обшуками в одеську мерію. Тоді обшукували кабінети Олега Бриндака (голова земельної комісії), Інни Поповської (директорка юридичного департаменту міськради), а також Світлани Бедреги (заступниця Одеського міського голови - директорка департаменту фінансів міськради).

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