 СБУ проводить обшуки в одеській мерії

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Проводиться виїмка документів у приміщенні мерії Одеси", - повідомили агентству в прес-центрі спецслужби в понеділок увечері, зазначивши, що процесуальні дії проходять в рамках розслідування справи про присвоєння коштів міськбюджету чиновниками Одеської міськради та комунального підприємства.
Як повідомлялося, в листопаді співробітники СБУ встановили факт заволодіння посадовцями міськради Одеси і комунального підприємства 100 млн грн з міського бюджету шляхом створення штучної заборгованості перед банківською установою. Розслідується кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна і заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Нагадаємо, 22 листопада ДБР і СБУ вже приходило з обшуками в одеську мерію. Тоді обшукували кабінети Олега Бриндака (голова земельної комісії), Інни Поповської (директорка юридичного департаменту міськради), а також Світлани Бедреги (заступниця Одеського міського голови - директорка департаменту фінансів міськради).
В сейфе у бывшей жены Труханова Татьяны Колтуновой нашли пистолет, принадлежащий мэру, и 300 тысяч долларов его мамы. Сам городской голова заявил, что оружие забыл в ходе ремонта и перевозки вещей, а его мама доверяет Колтуновой иногда больше, чем сыну, и поэтому оставила деньги у экс-супруги Труханова. https://pushkinska.net/news/v-seyife-u-byivsheyi-zhenyi-mera-odessyi-nashli-ego-pistolet-i-300-tyisyach-mamyi-truhanova-video
Извольте полюбоватся:
https://jewishnews.com.ua/society/zayavlenie-oeou-po-povodu-antisemitskogo-inczidenta-ot-6-dekabrya-v-kieve
Там показательно все. Официозная контора пейсатых в Украине принципиально пишет по кацапски.
Опять же обрезанные возмущаются тем,что замалым жиденок не получил в бубен за антиукраинскую пропаганду.
Кароч,эти палестинские жители очень хотят попасть в разряд неприкасаемых.
Это можно устроить.Но предвартельно им прийдется для этого дела подохнуть
https://jewishnews.com.ua/society/zayavlenie-oeou-po-povodu-antisemitskogo-inczidenta-ot-6-dekabrya-v-kieve
Оперативненько!