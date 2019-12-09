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Все про:обшук (823) Одеса (2220) СБУ (4886) мерія (31)

 СБУ проводить обшуки в одеській мерії

Служба безпеки України проводить обшуки в Одеській мерії.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Проводиться виїмка документів у приміщенні мерії Одеси", - повідомили агентству в прес-центрі спецслужби в понеділок увечері, зазначивши, що процесуальні дії проходять в рамках розслідування справи про присвоєння коштів міськбюджету чиновниками Одеської міськради та комунального підприємства.

Як повідомлялося, в листопаді співробітники СБУ встановили факт заволодіння посадовцями міськради Одеси і комунального підприємства 100 млн грн з міського бюджету шляхом створення штучної заборгованості перед банківською установою. Розслідується кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна і заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Нагадаємо, 22 листопада ДБР і СБУ вже приходило з обшуками в одеську мерію. Тоді обшукували кабінети Олега Бриндака (голова земельної комісії), Інни Поповської (директорка юридичного департаменту міськради), а також Світлани Бедреги (заступниця Одеського міського голови - директорка департаменту фінансів міськради).

Також читайте: Поліція проводить обшуки в мерії Миколаєва

СБУ проводить обшуки в одеській мерії 01

СБУ проводить обшуки в одеській мерії 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164305
 
 
 Топ коментарі
 
При Порошенко обыскивали мерию, при ВАЗЕлине уже 2 раз обыскивают, а Трухе все пох..й
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В Высшем антикоррупционном суде в Киеве продолжают рассматривать дело о недостоверной декларации мэра Одессы Геннадия Труханова. Сегодня, 9 декабря, во время заседания показали видео обысков в доме экс-супруги городского головы, сообщил Центр противодействия коррупции на странице в Facebook.
В сейфе у бывшей жены Труханова Татьяны Колтуновой нашли пистолет, принадлежащий мэру, и 300 тысяч долларов его мамы. Сам городской голова заявил, что оружие забыл в ходе ремонта и перевозки вещей, а его мама доверяет Колтуновой иногда больше, чем сыну, и поэтому оставила деньги у экс-супруги Труханова. https://pushkinska.net/news/v-seyife-u-byivsheyi-zhenyi-mera-odessyi-nashli-ego-pistolet-i-300-tyisyach-mamyi-truhanova-video
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При Порошенко обыскивали мерию, при ВАЗЕлине уже 2 раз обыскивают, а Трухе все пох..й
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те що поцоваті марамої одеські називаютьМІСЬКУ РАДУ "мерією".. цілком зрозуміло СБУ проводить обшуки в одеській мерії, - "Думська" - Цензор.НЕТ 5991 бо Ж манкуртам=ашкєназі спаскудить українську мову то ж нахес... А чого таку ДУРНЮ перепечатують інші - ПИТАННЯ!! чи може мішпуха вирішила замість того щоб вивчати свою материнську мову=їдіш паплюжити ДЕРЖАВНУ МОВУ? СБУ проводить обшуки в одеській мерії, - "Думська" - Цензор.НЕТ 5991
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Шота сильно за прызыдента переживаю)Шоб на колени не упал перед Х...лом СОНЦЕЛИКИМ
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В Высшем антикоррупционном суде в Киеве продолжают рассматривать дело о недостоверной декларации мэра Одессы Геннадия Труханова. Сегодня, 9 декабря, во время заседания показали видео обысков в доме экс-супруги городского головы, сообщил Центр противодействия коррупции на странице в Facebook.
В сейфе у бывшей жены Труханова Татьяны Колтуновой нашли пистолет, принадлежащий мэру, и 300 тысяч долларов его мамы. Сам городской голова заявил, что оружие забыл в ходе ремонта и перевозки вещей, а его мама доверяет Колтуновой иногда больше, чем сыну, и поэтому оставила деньги у экс-супруги Труханова. https://pushkinska.net/news/v-seyife-u-byivsheyi-zhenyi-mera-odessyi-nashli-ego-pistolet-i-300-tyisyach-mamyi-truhanova-video
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поц який-такий "мер>?" НЕМА ТАКОЇ ДУРНІ В УКРАЇНІ чи ти з головою не товаришуєш?
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Они уже давно влаштувалы
Извольте полюбоватся:
https://jewishnews.com.ua/society/zayavlenie-oeou-po-povodu-antisemitskogo-inczidenta-ot-6-dekabrya-v-kieve

Там показательно все. Официозная контора пейсатых в Украине принципиально пишет по кацапски.
Опять же обрезанные возмущаются тем,что замалым жиденок не получил в бубен за антиукраинскую пропаганду.
Кароч,эти палестинские жители очень хотят попасть в разряд неприкасаемых.
Это можно устроить.Но предвартельно им прийдется для этого дела подохнуть
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там все ще цікавіше. Люлей вихопив НЕєврей, проте оскільки його було прийнято за єврея - то це антисемітизм. якось так
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Да,их священную книгу,которая называется "Майн кампф"
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Не прошло и шести лет!!!
Оперативненько!
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Вы думаете кого то арестуют и заберут непосильно нажитое да Вы посмотрите кого за 6 лет арестовали и и конфисковали ЗЕРО здесь создана государством (феодально клановым правлением) узаконенная правовая судебная система которая позволяет воровать в больших количествах особенно гос имущество и которая их охраняет украл миллиард миллион залога и свободен а украл шоколадки 5 лет колонии строгого режима то есть система воровства и обогащения прикрывающая этот клан воров дя простых секира
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Банальний наїзд на місцеві клани мільйонників перед місцевими виборами Кличко-Садовий-Труханов,навіть на Філатова трошки рили.Хтозна,може й Кернеса колупнуть.
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Передайте Труханова властям Италии он у них вроде по нескольким делам проходит как участник ОПГ.
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А с этим как? Он угрожает всем СМИ Одессы насилием! Или они согласны?
СБУ проводить обшуки в одеській мерії, - "Думська" - Цензор.НЕТ 2579
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после слова "уважаемье" сми усьо приняли расслаблено и с заглотом, так что больше сию морду некуй постить
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Труханова на нары - коллаборанта и мафиози!
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