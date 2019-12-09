EN|RU|UK
Теми дня: Нормандські переговори Газова війна Ринок землі Записи Труби Скандали в Слузі народу Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  3271  91
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (3729) Париж (89) нормандська четвірка (804)

 Зеленський прибув до Єлисейського палацу для переговорів у "нормандському форматі"

Президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу в Парижі, де відбудеться зустріч лідерів "нормандської четвірки".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський перед "нормандськими переговорами" зустрінеться із президентом Франції Емманюелем Макроном і німецьким канцлером Ангелою Меркель.

Після переговорів з лідерами "нормандської четвірки" запланована зустріч Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разом із Зеленським у Париж прибули 13 високопосадовців. ПЕРЕЛІК

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164295
 
   
 Топ коментарі
 
Сегодня вся Украина за Украину. А за кого Зеля - то будет понятно чуть позже.
 показати весь коментар
 
Надіюсь європейські політики розказали клоуну як розмовляти з кгбістом, тобто не падати зразу на коліна.
 показати весь коментар
 
New Here - Зеленський прибув до Єлисейського палацу для переговорів у "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 5663 поддержать в чем?
В капитуляции и сдачи интересов Украины?
Что бы поддерживать, нужно знать его планы хотя бы...
И еще... - не надо расписываться за всю Украину....
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Надіюсь європейські політики розказали клоуну як розмовляти з кгбістом, тобто не падати зразу на коліна.
 показати весь коментар
 
 
Там пол скользкий, Меркель говорят что оденет войлочную обувь,а кремлёвский Фюрер будет в валенках Зеленський прибув до Єлисейського палацу для переговорів у "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 150
 показати весь коментар
 
 
Какие ж вы, петюшки, жалкие. Из вашего пэти путчист , как из говна пуля.

Почему наш президент должен падать на колени?

Попытки вашего Пети давать советы, которые никто не просил, такие же жалкие, как и его потуги вместе с вашим нагадить нашему президенту перед Нормандской встречей.

Наш президент представляет нас с вами, нашу страну, а вы мерзко прочите ему неудачу .
Чтобы вы понимали - величие и ум ботоксного- это миф, на который рашка потратила миллиарды. Снимите очки - путен жалкий старый чмошник,
 показати весь коментар
 
Кисо, тебя задело? Извини, не хотел тебя обидеть (на самом деле хотел).
 показати весь коментар
 
 
Какое же это начало? Вашего гетмана на выборах разгромил комик! Полгода уже вашей ганьбе. Есть надежда на её продолжение.))
 показати весь коментар
 
 
Это не наша ганьба, а всей страны. Плохо что вы тупоголовое 73% болото, этого еще не поняли.
 показати весь коментар
 
 
В Елисейский дворец прибудет двойник Хутина или ориги а нал?
 показати весь коментар
 
 
Не могу определить какой двойник,удмурт,или ботоксный
 показати весь коментар
 
двойники все по длине и ушам разные, я когда то аж 6 штук насчитал , один двойничек доси не выучил немецкий)) и у него нос немного другой))
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Сегодня вся Украина сегодня за Зелю (даже те кто стоят в палатках говорят что они пришли поддержать Зеленского)
 показати весь коментар
 
 
Сегодня вся Украина за Украину. А за кого Зеля - то будет понятно чуть позже.
 показати весь коментар
 
 
моника только за себя, за свой шкурный интерес
 показати весь коментар
 
 
Не исключено. Но я бы подождал результатов. Всё-таки опыт Овоща ещё свеж. Какой-то инстинкт самосохранения то должен быть.
 показати весь коментар
 
Зеля,как раз за Украину,а от закого пэтя тут вопрос... Все его псевдопатриотические лозунги только за продолжение войны.Тк не будет войны то не будет бабла и впереди только шконка и баланда.Зеленський прибув до Єлисейського палацу для переговорів у "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 5654
 показати весь коментар
 
Ну, за кого зеля и чью волю будет исполнять (а таки будет, поскольку отнюдь не личность), сейчас еще ооочень стремно утверждать. Если судить по внутригосударственной деятельности, то вряд ли будет слугой украинского народа.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Да, и здешние петики тоже. Нельзя желать зла своей стране!
 показати весь коментар
 
 
Треба було про це думати коли дебіла обирав.
 показати весь коментар
 
 
Это точно. Только одна поправка: Порошенко не дебил. Порошенко - мошенник и подонок. А вот порохоботы уж точно не вундеркинды. Как и ты, как и зелеботы. Впрочем, это "ботство" - системное явление, характерное для ограниченного контингента. В смысле, умственно.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Насчет петиков я бы не был так уверен.
 показати весь коментар
 
 
Я думаю, в большинстве, петики - нормальные люди. Работа такая...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
И "транскарпатский" тому пример.
 показати весь коментар
 
Тут питання інше - куди поїде Зе після перемовин - в Київ чи зразу в Ростов.
 показати весь коментар
 
 
Так он же не еврей (если верить зелебобикам).
 показати весь коментар
 
Хрестика нема - значить він самий. Зеленський прибув до Єлисейського палацу для переговорів у "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 4468
 показати весь коментар
 
 
По такой логике не так давно всё население СССР евреями были
 показати весь коментар
 
 
у него есть дом в Крыму и дача в Испании, есть куда ехать, на худой конец может рвануть на настоящую "родину".
 показати весь коментар
 
 
New Here - Зеленський прибув до Єлисейського палацу для переговорів у "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 5663 поддержать в чем?
В капитуляции и сдачи интересов Украины?
Что бы поддерживать, нужно знать его планы хотя бы...
И еще... - не надо расписываться за всю Украину....
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Да не смотрите так часто в зеркало!
 показати весь коментар
 
 
Ванятко, а ты самокритично, похвально для 8 процентов олигофренов, очень похвально.
 показати весь коментар
 
 
Москве 9-го мая может быть уже не до празднования.

 показати весь коментар
 
 
А російські пропагандони кричать Зе чи приїде він 9 травня. Розумієте чому йому це кричали, зебіли?
 показати весь коментар
 
 
Може ти знаєш? Ти ж осягнув 50 відтінків зради чи ще ні?
 показати весь коментар
 
 
Так я не можу, в не бажаю бути задіяним у вашу зрадну віртуальну реальність. Ви іі збудували і вам в ній жити. Хотів почути, як вам там живеться у тотальній Зраді :"А це зрада повна, кацапи Зеленського на 9 травня до себе запросили. А-а-а, все пропало... "
 показати весь коментар
 
 
Якщо не хочете, то всього вам доброго на 8 км від центру Львова. Прощавайте.
 показати весь коментар
 
Руские и порохоскот слились в истеричном вопле....
 показати весь коментар
 
 
вот пригорает у зебилов, Порошенко уже давно не при делах,а у них ******* пердаки,чувствуют что Моника налажает в Париже вот и бесятся
 показати весь коментар
 
 
Как это не приделах?? А кто вчера на Майдане с синим носом и в окружении 5-ти охранников хрюкало со сцены, призывая не выполнять свои же собственные договорняки с пуйлом? Папа Римский что ли?
 показати весь коментар
 
 
Не, Порох уже переходит все границы дозволенного. Такой падлы я в жизни не встречал. Янукович, против него, сущий ангел.
 показати весь коментар
 
А ось ми скоро і побачимо хто кому братушка - не дригай ніжками раніше часу.
 показати весь коментар
 
 
русские унитазы разрываются))), хо-ши-мин к вам приедет!!!)))
 показати весь коментар
 
 
Будем следить за Моникой . Что бы она нам трипера не привезла
 показати весь коментар
 
 
Нехай заразить ним Ху-ло і воно здохне! Зеленський прибув до Єлисейського палацу для переговорів у "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 9429
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Кацапня разрывается во дворе Елисейского дворца "Гаспадин Президент, гаспадин Президент... " Как и соевые шныри тут на ЦН...
 показати весь коментар
 
 
На ЦН кажуть пан препіздент - відчуваєш різницю? Зеленський прибув до Єлисейського палацу для переговорів у "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 5267
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Порохоскот ненавидить всенародно обраного Президента. Нічого нового.
 показати весь коментар
 
 
ненависть слишком сильное чувство, что бы расходовать его на всяких моник
онЕ на ним смеются
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
У порохоскота трагедия))))Идите уже путч организовывайте,а то как то без вас жиденько совсем.Зеля без ваших соплей обойдется)))
 показати весь коментар
 
 
Интересно, это диалог или именно то, что мы видим на фото?
 показати весь коментар
 
Какой позор. Ето не президент Украины ето позор и изменник!!!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Та ты шо. А где и когда он изменил Украине? Шо там в стецьковых методичках?
 показати весь коментар
 
 
про методички не знаю но на цензоре сообщили 24-25 мая
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Обращаю внимание, что руские и порохоскот занимают, как и всегда, позицию ненависти к Украине и ее Президенту. Вся Украина желает Зеленскому удачи и мужества и только порохоскот вместе с рускими собаками гавкает против. Совпадение?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Не думаю. Лахтинские заодно с соевыми подсвинками.
 показати весь коментар
 
 
я такое начало в одном фильме видел. для взрослых. там тоже гости во дворец съезжались вначале. а потом такое началось..... но кончилось все хорошо
 показати весь коментар
 
 
Ты про подписание Будапештского Меморандума? Чы про Минские угоды? И там, и там все херово кончилось...
 показати весь коментар
 
слушай чмошник мне с тобой гидко на одном гектаре срать сесть а ты мне все пишешь и пишешь. ты больной или внимания не хватает? переписывайтесь между собой. я могу только в морду тебе потыкать сам понимаешь чем.
 показати весь коментар
 
ЗЕ, как президент не смотрится.....
А вот в цирке, он был бы ЗвЕздой!!!
 показати весь коментар
 
 
Порохоботы , давайте просто пожелаем успеха Украине ?
 показати весь коментар
 
 
ми бажаємо, від усієї душі, навіть більше ніж всі зелені разом узяті.
та питання не у нас, а в меті зеленського - чи бажає він нам перемоги, чи не створить власноруч капітуляцію.
 показати весь коментар
 
 
і яким гівном там більше смердить: московським, чи зеленим?
 показати весь коментар
 
 
Зверніть увагу на якій скромній автівці привезли ЗЕ.
А в дома він який катається ?
 показати весь коментар
 
 
він позиціонував себе як людина не чуттєва до розкошів.
а виявляється, ******** витребенькі.
 показати весь коментар
 
Эмануэль! Умоляем как мужчину, не оставляй нашу бубочку наедине с плешивым!
 показати весь коментар
 
 
бобіки привикли по поводу і без, скрізь бачити шоколадну сраку, а тут облом--її нема. ось і скавчать
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору