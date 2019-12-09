 Зеленський прибув до Єлисейського палацу для переговорів у "нормандському форматі"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Зеленський перед "нормандськими переговорами" зустрінеться із президентом Франції Емманюелем Макроном і німецьким канцлером Ангелою Меркель.
Після переговорів з лідерами "нормандської четвірки" запланована зустріч Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.
Почему наш президент должен падать на колени?
Попытки вашего Пети давать советы, которые никто не просил, такие же жалкие, как и его потуги вместе с вашим нагадить нашему президенту перед Нормандской встречей.
Наш президент представляет нас с вами, нашу страну, а вы мерзко прочите ему неудачу .
Чтобы вы понимали - величие и ум ботоксного- это миф, на который рашка потратила миллиарды. Снимите очки - путен жалкий старый чмошник,
В капитуляции и сдачи интересов Украины?
Что бы поддерживать, нужно знать его планы хотя бы...
И еще... - не надо расписываться за всю Украину....
онЕ на ним смеются
А вот в цирке, он был бы ЗвЕздой!!!
та питання не у нас, а в меті зеленського - чи бажає він нам перемоги, чи не створить власноруч капітуляцію.
А в дома він який катається ?
а виявляється, ******** витребенькі.
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