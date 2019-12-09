 125 тис. мешканців окупованого Донбасу вже отримали російські паспорти, - МВС РФ

Про це розповів глава МВС РФ Володимир Колокольцев, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОстроВ.

"Всього з квітня поточного року в пункти прийому документів Ростовської області надійшло понад 160 тисяч заяв, а щодо 125 тисяч осіб вже ухвалено рішення про прийняття до громадянства", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія відкриває ще 4 пункти видачі своїх паспортів жителям окупованого Донбасу