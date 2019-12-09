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 Політика України, За кордоном
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 125 тис. мешканців окупованого Донбасу вже отримали російські паспорти, - МВС РФ

У МВС Росії заявляють, що з квітня від жителів ОРДЛО надійшло 160 тисяч заяв про прийняття російського громадянства.

Про це розповів глава МВС РФ Володимир Колокольцев, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОстроВ.

"Всього з квітня поточного року в пункти прийому документів Ростовської області надійшло понад 160 тисяч заяв, а щодо 125 тисяч осіб вже ухвалено рішення про прийняття до громадянства", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія відкриває ще 4 пункти видачі своїх паспортів жителям окупованого Донбасу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164294
 
 
 Топ коментарі
 
Отлично. Всех лишить украинского гражданства и нах. на Ростов. Неочем с ними договариваться. Или вы хотите проводить выборы на дамбасе с гражданами РФ?
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и шо?проблемы?их негде прописать гденить на таймыре или на чукотке? От жителей ОРДЛО поступили 160 тыс. заявок на получение российского гражданства, - МВД РФ - Цензор.НЕТ 6044
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и шо?проблемы?их негде прописать гденить на таймыре или на чукотке?
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ну,то есть,без гражданства Від жителів ОРДЛО надійшло 160 тис. заявок на отримання російського громадянства, - МВС РФ - Цензор.НЕТ 8545.такие есть у придрыстровцев,абхазов и прочих осетин...только нигде в мире не признаются.да и в рашку впускают выборочно.спецсерии
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Еще до войны в Крыму вербовали "сограждан" на Ямал - ни кто и не рыпнулся...
Это РФ себе бюджет наполняет за счет доверчевых граждан...
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Отлично. Всех лишить украинского гражданства и нах. на Ростов. Неочем с ними договариваться. Или вы хотите проводить выборы на дамбасе с гражданами РФ?
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о чем можно в принципе договариваться с гражданами чужого государства, если они находятся в другом государстве?
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Леди сошла с дилижанса - лошадь почувствовала некоторое облегчение.
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Для них большая проблема, что эти паспорта без российской прописки, вот эти коллаборанты и дальше ошиваются на украинской территории.
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Вата неизличима,не проще выехать на историческую родину к себе в Мордор к таким же оркам,будет вам там и скрепность и русский язык,вернее как разХаваривают на луХанщине то каверкания,терпеть не могу тот диалект с ихнем Х вместо Г,ну да ладно езжайте,там кацапы вас сразу определят что хохлы по вашему разХавору,хоть и скажете что вы уже русские,кацапы вас всё равно будут называть хохлами,и второго сорта,но Украине вы точно не нужны
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Хто тримає, дурість їх тримає, після початку рузькемірності квартири в Донецьку впалі в ціні в 10 разів, на що їх поміняти на зруб на Алтаї?
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Квартири вони одержували як громадяни України і тепер не мають на них ніяких прав.Поїдуть до ***** і отримають. Від жителів ОРДЛО надійшло 160 тис. заявок на отримання російського громадянства, - МВС РФ - Цензор.НЕТ 4052
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ну и билет на колыму бесплатный как приложение.
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если так вопрос станет - на билет я скинусь, могу еще и проводить )))
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А что тем идиотам мешало сделать то же самое в 2013 году? Но продав перед этим свои квартиры по нормальным ценам в мирной Украине?
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ум и Лугандон - понятия взаимоисключающие
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Знакомый с Макеевке говорил,что у них и пословица появилась-ДНР на всю голову!...
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1. Они очень любят все российское и ненавидят украинское.
2. Они очень хотят российские зарплаты и пенсии.
3. В 2013 в России действовала программа "возвращения соотечественников".
4. Украинские евреи, что хотели жить в еврейской стране, продали квартиры, выучили язык и выехали в Израиль. Почему жители Донбасса, кто хотел жить в российской стране, не поступили так же?
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Вы их совершенно не понимаете. Ничего они не любят или ненавидят. Пофиг на всё. Реагируют на события, только когда касается непосредственно. И самое главное, не думайте, что они сильно отличаются от других регионов Украины, везде одинаковая интернетная масса.
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В каком еще регионе Украины люди массово выходили на митинги под флагами соседней страны?
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Это Харьков. Соотношение флагов Россия:Украина 5:1

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Это Донецк 2014. Соотношение флагов Россия:Украина 14:0

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Ок. Вы совершенно правы. Это внутренний гражданский конфликт в Украине и РФ не причем, ее символами воспользовались граждане Украины.
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Ок, Вы все неправильно поняли. Ибо очень этого хотели.
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И про массовость, когда захватили ОДА, было порядка 2000 человек. И куча автобусов по прилегающим улицам.
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Потому, что в моем Богом забытом городе двушка стоила от 20 тыс. у.е., а в том же Донецке она стоила так же, как и в Киеве. А сейчас я свою квартиру и за 5 тыс. у.е. не продам, хотя там евроремонт, индивидуалка и т.п. Плюс долг за коммунальные услуги растет. Знал бы, что мои земляки сойдут с ума, продал бы сразу.
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Це вони повинні отримувати наші пенсії і приймати участь у виборах і референдумах?
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Эту цифру сразу можно делить на два. А то и три.- Большевитчина брехливая. На деле,три штуки платить за него мало желающих.И хотя уже месяц идет запугивание о департации их Украиной,все понимают,что это тупой чес. Ведь есть примеры - Славянск,Краматорск и т.д. К тому же ,на пенсии это не сказывается.Рисковать не хотят впустую. Боевики,чиновники - это да. Но у них нет выбора.
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В это число кроме боевиков и "чиновников" входят также те кто уехал в РФ от войны
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какая печаль )))) ханты- мансийск ао ждет пополнение ..да и гнуса кормить надо)))
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какая печаль )))) ханты- мансийск ао ждет пополнение ..да и гнуса кормить надо)))

Давеча смотрел фото за брошенные квартиры в Воркуте...
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Та выдывайте им, сразу, китайские ксивы и отправляйте в Сибирь.
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Скинемось кожному данєцкаму кацапу на квиток в одну сторону ! Хто знає № куди перевести гроші ?
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а сколько заявок на Украинскую пенсию или сивоха ещё не посчитал))
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Маловато будет, надо чтоб два лимона бабпаспаражнякнегонит выехало на родину предков Парашу ,а на место этой шоблы завести всех безквартирных патриотов и даунезг переименовать в Нове Місто або Вільний степ.
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От этого конечно нам не легче, но вот вам пример как нахер надо такое быдло в любой стране. Эти паспорта не дают автоматом гражданства. В РФ сильно не поедешь с таким. Нужно купить тогда недвижимость. Так скорее пойдёт. Но у швали нет денег. Теперь и нам это не надо. Цель тут проста и стара. Под видом защиты русских могут зайти братаны северные. Но так как схема эта не нова, то и в самой РФ уже не поймут. Там нормальных не мало. Из бюджета кормят всех кого попало---своим ерунда! Пусть получают. На перспективу нам выгодно. Если и вернём их, то к выборам таких не пускать 5-10 лет. Поражение в гражданских правах называется. Международная старая практика.
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Гражданство даёт, вида на жительство - нет.
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Я не эксперт. та и от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Надо срочно своё законодательство менять в части гражданства. Это у многих стран святое---а тут базар. А покупка недвижимости кстати во всех странах ускоряет процесс получения всех прав гражданских. некоторые страны даже торгуют гражданством----и тут не все эти страны бедные. Но нам это рано пока. Шваль надо надо отцедить в осадок и слить в унитаз что кацапы спёрли недавно но не в первый раз.
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"В МВД России заявляют, что с апреля от жителей ОРДЛО поступили 160 тысяч заявлений о принятии российского гражданства. "
160тыс. это официальных,потенциальных пассажиров на выезд,отъезд на родину ....а сколько еще наберется желающих? Від жителів ОРДЛО надійшло 160 тис. заявок на отримання російського громадянства, - МВС РФ - Цензор.НЕТ 9837 счастливого путиии!
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А могут ли иностранные граждане принимать участие в украинских выборах?
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Разнобой какой-то
160 тыс заявок
а получили уже 170 тысcensor.net.ua › Новости › За рубежом
Более 170 тысяч жителей ОРДЛО получили российские ...

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добро пожаловать даунбаские чурбесики: колыма, чукотка, магадан к вашим услугам шакальё, будете всем звериным скопом мерами, плять.
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Доля отказа в гостевых визах (B-visa) для поездок в США гражданам Украины составляет 45,06%.
Для граждан России этот показатель составил около 15%. Об этом свидетельствует официальная статистика Госдепа (МИД) США за 2019 финансовый (фискальный) год.
Для сравнения, у Молдовы доля отказов ~ 61%, у Белоруссии ~ 23%, у Польши ~ 4%, у Венгрии ~ 10,5%, у Словакии ~ 16%, у Румынии ~ 10%.
Больше всего США отказывают в визах жителям Микронезии, Палау и Северной Кореи (100%). Доля отказов для граждан Ирана - почти 87%, Джибути - больше 85%, Сомали - больше 80%, Йемена - больше 78%.
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