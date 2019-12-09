 125 тис. мешканців окупованого Донбасу вже отримали російські паспорти, - МВС РФ

Про це розповів глава МВС РФ Володимир Колокольцев, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОстроВ.
"Всього з квітня поточного року в пункти прийому документів Ростовської області надійшло понад 160 тисяч заяв, а щодо 125 тисяч осіб вже ухвалено рішення про прийняття до громадянства", - сказав він.
Это РФ себе бюджет наполняет за счет доверчевых граждан...
2. Они очень хотят российские зарплаты и пенсии.
3. В 2013 в России действовала программа "возвращения соотечественников".
4. Украинские евреи, что хотели жить в еврейской стране, продали квартиры, выучили язык и выехали в Израиль. Почему жители Донбасса, кто хотел жить в российской стране, не поступили так же?
Могу поискать еще
Давеча смотрел фото за брошенные квартиры в Воркуте...
160тыс. это официальных,потенциальных пассажиров на выезд,отъезд на родину ....а сколько еще наберется желающих? счастливого путиии!
160 тыс заявок
а получили уже 170 тысcensor.net.ua › Новости › За рубежом
Более 170 тысяч жителей ОРДЛО получили российские ...
Для граждан России этот показатель составил около 15%. Об этом свидетельствует официальная статистика Госдепа (МИД) США за 2019 финансовый (фискальный) год.
Для сравнения, у Молдовы доля отказов ~ 61%, у Белоруссии ~ 23%, у Польши ~ 4%, у Венгрии ~ 10,5%, у Словакии ~ 16%, у Румынии ~ 10%.
Больше всего США отказывают в визах жителям Микронезии, Палау и Северной Кореи (100%). Доля отказов для граждан Ирана - почти 87%, Джибути - больше 85%, Сомали - больше 80%, Йемена - больше 78%.