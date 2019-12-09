 РНБО помилково внесла до списків терористів не ту особу, - Данілов

Про це секретар РНБО Олексій Данілов написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, під час формування санкційних списків допущена прикра неточність і до переліку осіб, які причетні до терористичної діяльності, було внесено Агапову Вікторію Сергіївну, жительку міста Бахмут, яка на відміну від іншої Агапової не має жодного стосунку до роботи так званої "територіальної виборчої комісії" на окупованій території Донецької області. На засіданні РНБО України в суботу 7 грудня під головуванням Президента Володимира Зеленського це питання було розглянуто і проголосоване рішення про внесення відповідних змін до Указу Президента з метою виправлення допущеної несправедливості. Сьогодні мав телефону розмову з Вікторією Сергіївною і вибачився за допущену помилку. Поінформував, що після повернення Президента Володимира Зеленського із зустрічі у нормандському форматі, буде підписано відповідний Указ, проєкт якого вже підготовлений апаратом РНБО", - розповів він

Читайте на "Цензор.НЕТ": 63% українців проти повної амністії для терористів, які воювали на Донбасі, - опитування Демініціатив і КМІС. ІНФОГРАФІКА