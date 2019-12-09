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 Політика України
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Все про:Данілов (23) санкції (2414) РНБО (607) тероризм (2118)

 РНБО помилково внесла до списків терористів не ту особу, - Данілов

Рада нацбезпеки і оборони помилково внесла жительку Бахмута Вікторію Агапову до списків осіб, причетних до терористичної діяльності.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, під час формування санкційних списків допущена прикра неточність і до переліку осіб, які причетні до терористичної діяльності, було внесено Агапову Вікторію Сергіївну, жительку міста Бахмут, яка на відміну від іншої Агапової не має жодного стосунку до роботи так званої "територіальної виборчої комісії" на окупованій території Донецької області. На засіданні РНБО України в суботу 7 грудня під головуванням Президента Володимира Зеленського це питання було розглянуто і проголосоване рішення про внесення відповідних змін до Указу Президента з метою виправлення допущеної несправедливості. Сьогодні мав телефону розмову з Вікторією Сергіївною і вибачився за допущену помилку. Поінформував, що після повернення Президента Володимира Зеленського із зустрічі у нормандському форматі, буде підписано відповідний Указ, проєкт якого вже підготовлений апаратом РНБО", - розповів він

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РНБО помилково внесла до списків терористів не ту особу, - Данілов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164291
 
 
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ЗАЛИШИЛОСЯ ЩЕ ТИСЯЧ 300 ВНЕСТИ У СПИСОК І БУЛА Б БІЛЬШ-МЕНШ ОБЬЄКТИВНА КАРТИНА.
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не, ну а шо - не у тех же, кто ее внес куда не надо проблемы будут! сами накосячат, а люди потом выгребают, причем же ошибки они исправлять не торопятся
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А чё, Портнова внесли и пришлось извиняться?
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А че - статью прочитать слишком сложно для петекантропа?
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Судя потому каких дебилов туда понабирали Они с будуна и клоуна туда внесут
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Ковбой входит в салун подходит к бармену, заказывает бутылку виски, выпивает ее, и просит бармена разбудить его в 5 утра. Утром его будят, он садиться на лошадь, скачет в другой городок. Находит другой салун заходит, и опять заказывает бутылку виски. Ему говорят: "Мы, черномазых не обслуживаем!" Ковбой подходит к зеркалу: "О, Черт! В предыдущем салуне не того ковбоя разбудили!"
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