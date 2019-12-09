 Ексспівробітник ГПУ Щербина, який намагався за $150 тис. закрити справу в ДБР, вийшов із СІЗО під заставу в 2,1 млн грн

Про це повідомила речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Постолюк також повідомила, що Щербина вийшов із СІЗО.
"Він вніс заставу і вже вийшов із СІЗО", - сказала вона.
За даними УП, вийшов під заставу в 576 тис. грн і другий фігурант справи, підприємець Валентин Шевченко.
Нагадаємо, минулого тижня Вищий антикорупційний суд взяв під варту Ігоря Щербину. Однак, суд призначив заставу в розмірі 2,13 млн гривень. САП просила обрати для Ігоря Щербини запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 3,6 млн гривень.
Наверное по всем родичам собирал.....
И как такое получаецца в ГСУ ГП??? 100% подставили.... Ведь парень "не мог" так воровать...
Правда-же?????)))))))
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