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 Політика України
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Все про:застава (244) Щербина (5)

 Ексспівробітник ГПУ Щербина, який намагався за $150 тис. закрити справу в ДБР, вийшов із СІЗО під заставу в 2,1 млн грн

Ексначальник Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Ігор Щербина вніс заставу 2,1 млн гривень.

Про це повідомила речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Постолюк також повідомила, що Щербина вийшов із СІЗО.

"Він вніс заставу і вже вийшов із СІЗО", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вищий антикорсуд заарештував із можливістю внесення 2 млн застави ексспівробітника ГПУ Щербину, який намагався продати справу в ДБР

За даними УП, вийшов під заставу в 576 тис. грн і другий фігурант справи, підприємець Валентин Шевченко.

Нагадаємо, минулого тижня Вищий антикорупційний суд взяв під варту Ігоря Щербину. Однак, суд призначив заставу в розмірі 2,13 млн гривень. САП просила обрати для Ігоря Щербини запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 3,6 млн гривень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164288
 
 
 Топ коментарі
 
Откупились и хрен на всех...
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Предагал 150 тысяч, а прокатило за 90.
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А генерал Марченко сидит, за него три героя Украині поручались, и залог у него кажись мильонов 6. Пашинскому при всех его, вообще залог не предписан, волонтеры военные муж с женой сидят....Рубан с Надкой вышли, тетя из ОП, взятая с поличным при взятке крупной, вышла....Отакэ
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Не факт, що дешевше. Крім застави, треба ще ж було судді банку Чауса занести!
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150 000 - це приблизно 3.6млн грн. Суддя все прорахував
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всё, нажитое непосильным трудом отдал. голодал с пелёнок, откладывал на пенсию, и тут на тебе!
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Прям жалко пацана(((
Наверное по всем родичам собирал.....
И как такое получаецца в ГСУ ГП??? 100% подставили.... Ведь парень "не мог" так воровать...
Правда-же?????)))))))
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Не трогайте сеВОодня бубочку... Он с ****** тяжолыЄ пЄрЄгАворы сЬодня вЄдЬЙОт... Ексспівробітник ГПУ Щербина, який намагався за $150 тис. закрити справу в ДБР, вийшов із СІЗО під заставу в 2,1 млн грн - Цензор.НЕТ 3181
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Предагал 150 тысяч, а прокатило за 90.
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правильна , и через месяц другой, отдадут залог и щербина легонько окажется в израиле
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судя по темпам работ и подходу "арестовали-отпустили", подозреваю, что на гпу возложили обязанность провести перепись населения.
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Отлично... полным ходом борьба с коррупцией и сепаратизмом. Тем временем боевой генерал сидит в сизо.
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А кто нибудь интересовался где он взял эти лямы на залог? Или как всегда, друЗЗЯ надЙОжные пАдсуетились? Ексспівробітник ГПУ Щербина, який намагався за $150 тис. закрити справу в ДБР, вийшов із СІЗО під заставу в 2,1 млн грн - Цензор.НЕТ 2899
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Да, диалектика:"Украл - заплатил, на работу! Украл - заплатил на работу!"
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Реформы судебной власти от Блазня Ексспівробітник ГПУ Щербина, який намагався за $150 тис. закрити справу в ДБР, вийшов із СІЗО під заставу в 2,1 млн грн - Цензор.НЕТ 2519
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"Экс-начальник Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Игорь Щербина внес залог 2,1 млн гривен".Для этих бандюков у власти,другого слова не нашлось,2 лимона-карманные деньги! Ну кто нибудь найдется в многострадальной Украине что бы упечь за решетку хотя бы пару,тройку вот таких щербын...
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