 Ексспівробітник ГПУ Щербина, який намагався за $150 тис. закрити справу в ДБР, вийшов із СІЗО під заставу в 2,1 млн грн

Про це повідомила речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Постолюк також повідомила, що Щербина вийшов із СІЗО.

"Він вніс заставу і вже вийшов із СІЗО", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вищий антикорсуд заарештував із можливістю внесення 2 млн застави ексспівробітника ГПУ Щербину, який намагався продати справу в ДБР

За даними УП, вийшов під заставу в 576 тис. грн і другий фігурант справи, підприємець Валентин Шевченко.

Нагадаємо, минулого тижня Вищий антикорупційний суд взяв під варту Ігоря Щербину. Однак, суд призначив заставу в розмірі 2,13 млн гривень. САП просила обрати для Ігоря Щербини запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 3,6 млн гривень.