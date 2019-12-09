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 Якщо Україна не піде назустріч Донбасу, нам доведеться увійти в Київ і покінчити там з анархією, - Жириновський

Скандальний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський запропонував реанімувати пакт Молотова- Ріббентропа і "покінчити з анархією в Києві".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку партії ЛДПР у Facebook.

"Сьогодні відбудеться нормандський саміт. Хочу, щоб на Україні розуміли: якщо питання з ДНР і ЛНР не буде врегульовано за формулою Штайнмаєра, його доведеться вирішувати за новою редакцією Пакту Молотова - Ріббентропа. Тобто проводити остаточний поділ: нехай європейці входять до Львова, а ми увійдемо до Києва і покінчимо там з анархією. А то Зеленський не встиг виїхати в Париж, як вже з'явилися натовпи, готові до нового майдану. Їхній настрій на заворушення проплачений з-за кордону, вони можуть стояти день і ніч, знову палити шини. Але хто це терпітиме? У Києві мріють вирішити питання по-своєму, але перспективи у цього варіанту немає. Про це я попереджав українську владу ще в 2014-му, до того як вони почали по-варварськи бомбити Донбас", - заявив Жириновський.

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Нагадаємо, 9 грудня в Парижі вперше за три роки зібралися лідери України, Росії, Німеччини та Франції, так звана "нормандська четвірка". Вони зустрінуться, щоб відновити переговори з врегулювання конфлікту на Донбасі. Під час саміту планується перша особиста зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Якщо Україна не піде назустріч Донбасу, нам доведеться увійти в Київ і покінчити там з анархією, - Жириновський 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164286
 
 
 Топ коментарі
 
Клоуна на сцену выпустили постращать Если Украина не пойдёт навстречу Донбассу, нам придётся войти в Киев и покончить там с анархией, - Жириновский - Цензор.НЕТ 2383
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стареющий клоун рвется на помощь молодому
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лучше с собой покончи мудило. сделай мир чище.
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Во здоровье у Жирика - столько эмоций на каждом выступлении. И возраст, и политик в раше, и оргии. И никакая кондрашка его не хватит
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Это называется настрой пофигиста. Некая аура поведения,когда размывается границы дозволенного и теряются четкие контуры. Психологически - это самонаркотик. Который питается эмоциями окружающих. И чем больше окружающих,тем самодостаточнее приход ))
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Путин настолько ослабел...Что рад и старому служаке-идиоту. Ведь слова его - мысли путина. Точнее мечты ))
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Вот несмотря на такие высказывания большинство малороссов упорно продолжает считать русских братьями.
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Вообще-то для малоросов вполне нормальное высказывание.

Жирик обещает им помощь против - "толпы, готовой к новому майдану"(с) Источник: https://censor.net.ua/n3164286
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А у Меркель они спросили, хочет ли она стать Риббентропом?
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и ни одного зебила в теме. молчат... совпадение?
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Только идиоты могут обсасывать слова идиота.....
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скажи, а чего вы все время то обсасываете то сосете?
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А вот что думают бульбо-бандеровцы о кацапских свинособаках:
Якщо Україна не піде назустріч Донбасу, нам доведеться увійти в Київ і покінчити там з анархією, - Жириновський - Цензор.НЕТ 5921


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Жирик, да....б,ь покончишь с собой (т.е. самоубийство).. Либо тебя - дурня, твои мальчики - педики грохнут..
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давай жирик- попробуй... остаток жизни срать стоя будешь...ушлепок гребанный. Иди! Только в первой шеренге ))). а то трындишь там...
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Жирик, иди уже на встречу с Кабздоном.
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кацапи, ви можете безкарно входити тільки в дупу один одному
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хорошо отрепетированные истерики этого гебнявого престарелого мурзилки могут впечатлить разве только самых упоротых адептов Зелинского. Этот заслуженный клоун отчетливо понимает , что Киева оркам не видать, как ему свои бейцы. Даже в порядке бреда - Киев очень удачный город для обороны в современной войне , даже при прорыве с севера - от Чернигова - на пути- Днепр на вторую половину Киева и украинцы сожгут там тысячи непобедимых супер - пупер орковских танков. Евреи их жгут за милую душу ,остаётся только внешняя ржавая скорлупа - даже угля от бурятов внутри нету - сирийцы не дадут соврать
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Напоминает мне некоего Maksim Perepelitca тут. Грозился вешать добровольцев, а когда я ему предложил меньше слов и больше дел и даже рассказал, как меня найти - сразу слился.
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