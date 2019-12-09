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 Акція під Офісом президента відбувається без порушень правопорядку, - МВС

Акція "Варта на Банковій" у Києві з вимогою до президента Володимира Зеленського не допустити здачі національних інтересів на переговорах лідерів країн "нормандського формату" відбувається без порушень правопорядку.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ, передає Цензор.НЕТ.

"На Банковій продовжується акція. Ми вдячні учасникам за дотримання закону. Наші хлопці забезпечують правопорядок у центрі столиці. Якщо у вас виникли якісь питання, будь ласка, зверніться до них!", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в понеділок в Парижі відбудеться зустріч в "нормандському форматі", в якій візьмуть участь президенти України, Франції та Росії Володимир Зеленський, Емманюель Макрон і Володимир Путін, а також канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Також читайте: Разом із Зеленським у Париж прибули 13 високопосадовців, - ЗМІ

Активісти почали акцію біля будівлі Офісу президента України 8 грудня, пообіцявши, що вона стане безстроковою в разі здачі національних інтересів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164280
 
 
 Топ коментарі
 
ага.....
привокзальные проститутки не могут понять..., как это можно выйти не за деньги, а за свое достоинство и достоинство своей страны... Акція під Офісом президента відбувається без порушень правопорядку, - МВС - Цензор.НЕТ 1302
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Это с той же оперы что Порошенко набирает рейтинги и обыграет зебобика во втором туре, и из той же что люди вспомнят как было хорошо при Порохе и проголосуют за его партию на парламентских?
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Вата вже на сайті, ще не палає, але вже потроху підгорає і смердить, зараза Акція під Офісом президента відбувається без порушень правопорядку, - МВС - Цензор.НЕТ 7819
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Это с той же оперы что Порошенко набирает рейтинги и обыграет зебобика во втором туре, и из той же что люди вспомнят как было хорошо при Порохе и проголосуют за его партию на парламентских?
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НІ! Зупинись! Не відрізай собі голову! Нам тебе не вистачатиме! З кого ми будемо глузувати???)))
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А я звідкіль знаю? До речі- ти давно з люстерком спілкуєшся?
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а теперь парашенки осталось сдать анализы-
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Та нехай. Акція під офісом президент - чудова картинка для західних ЗМІ і чіткий мессендж для Меркель та Макрон, щоб там не дуже розпиналися і не нав'язувалиУкраїні власних сценаріїв. Це їм нагадування про те, що є червоні лінії, через які нікому не дозволено переступати.
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Остались считанные секунды, щас как диванная орда закричит гневно ЗРАДА, и сразу Зелику можно в Ростов ехать. Вам это самим не надоело? Это уже не смешно.
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"Путин играет с Украиной в долговременную игру, истощая ее человеческие, финансовые и материальные ресурсы и прикладывая огромные усилия для того, чтобы заблокировать ее социально-экономическое развитие. Надеясь на то, что предельно ослабленная и обескровленная Украина со временем будет готова согласиться на все, что будут ей диктовать из Москвы." - В.Каспрук.
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От клятый зебобик, убрал забор чтобы было удобней митинговать, нет же просто бы оставил забор и всё Акция под Офисом президента проходит без нарушений правопорядка, - МВД - Цензор.НЕТ 4029
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Просто людям с памятью предлагаю сравнить что и как делали с протестующими при Мародере.
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Пам'ятаємо- ветеранів на коліна ставили!!!
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так це той самий путч, підготовлений на грудень, про який раніше говорила Ліза Богуцька, чи ще ні?
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Хтось горохового супу пережер й його путчить?)
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пьет, пришли пару тысяч и даже не взяли его на плечи и не принесли на банковую, с криками- петюньчик наш президент
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Кожанку передевает,ему скоро на трактор лезть,не может же он во вчерашнем)))
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Когда уже путч,шо грошей петюня пожал)))Ну ничего скоро как соберутся)))
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Подальші дії будуть відштовхуватись від домовлянь Зеленського.
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Вот и Слава Богу.... Очень рад за "нашу" Варту)))) Стойте ребятки) На Новый Год всяк зарабатывает, как может))) Удачи и трудовых побед)))
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да у параши ничего не получилось, хотя нужно было еще раз попробовать сдать анализы в прямом эфире
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зная *щедрость* сывого кнура будет такой вот заработок на НГ

https://www.youtube.com/watch?v=F2izoVnTm90
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Не люди-же ВЕРИТЬ должны!
Не расстраивайте их(((
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Вата вже на сайті, ще не палає, але вже потроху підгорає і смердить, зараза Акція під Офісом президента відбувається без порушень правопорядку, - МВС - Цензор.НЕТ 7819
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ага.....
привокзальные проститутки не могут понять..., как это можно выйти не за деньги, а за свое достоинство и достоинство своей страны...
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они думают что дешевая коммуналка и кобласа по 2,20 - это и есть "достоинство страны".
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Ой, зараз заридаю! А скажи но мені, як так сталось, що в держави грошей на захист нема, а в президента є?
До речі- з'йомка під різними кутами й з різним освітленням дуже змінює людину.
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Не захотели настоящего президента?
Любите Зе сами!
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"Российские ботофермы активно включились в распространение по сетям сообщений, дискредитирующих активистов, пришедших на акции "Красные линии". " ... И третий тезис - это то, что во всем виноват Порошенко. Это три основных тезиса, которые разгоняются на сегодняшний момент в соцсетях", - отметил политолог."
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"зради" у парижі не буде ...***** вже все порішав ... вже все "решено" ..це просто "балванчика" вивезли на огляд ...навіть клоунам у цирку потрібне "визнання" ...
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О проплаченности митингов говорят Лаптеногие мышебратья и люди, у которых вместо мозга, кусок засохшего Зелёного говна с отпечатком лаптя.
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Вони методички не викидають, періодично дійстають, ******** пил і знову здорово. "Майдан проплачен, апельсины наколоты, это проделки Госдепа (Порошенка)". Не звертайте уваги, хай смердять
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Бот, кому ти свою тюльку гониш? Який госдеп? Там на на слуханнях про імпічмент "госдеп" такі цікаві історії розказує про діяльність твого кормильця, а ти щось лопочеш про свої методички, які, нібито, крім тебе ще хтось "дійстає".
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Інформація вже не має сенсаційного характеру. Ваше троляче кодло давно розсекречене. Всім відомо хто і звідки вас підгодовує і вами керує. Ваша забава в українських патріотів на чолі зі славним і героїчним гетьманом "офшоренком-задунайським" має занадто вульгарний і непристойний вигляд.
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Аааа. Як завжди. Свою брехню вата прикриває сильним смородом. Фактів немає. Ну давай про офшори. Про порнова, про Панаму. Порегочемо.
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в военкоматы протестантов!!!
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Ок, а що з православними та католиками?
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И тут пожадничав петюня. Мало башляє, от і мало патріотів на майдані. Не захотіли виходити за 300грн.
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МВС тонко поиздевались над вартовиками. Мол, заходите, если что.
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Лучше аеродромы хахватите чтобы Зелупа в случай чего в Украину больше не вернулся.
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А чого дивуватсь, коли Петро Олексійович співзасновник ПР.
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А чем тебе ПР не угодила? За нее глосоавл, за Януковича, теперь срешь.
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да за ***** оно голосовало. сейчас тут вся Лахта собралась.
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Доречі, повилазили ніки, котрих з весни не було видко - совпадєніє?
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"Запарєбрік" не може обійтись без анально-фекальної тематики!)))
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Хорошо хоть количество праздношатающихся трутней ничтожное. Остальные работают на благо страны.
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Бамбас кормит всю сРану?
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вчерашний пэдротов майданчик на 1500 чел. был в Киеве. Не в даубассе.
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И даже цензоровская соешобла его проигнорировала. Хэхэ!
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Они на другую работу Петей поставлены,создавать в инете массовку и всенародную "поддержку" карамелькина)))
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Анекдот з попереднього майдану в місті Нікополь

-Жіночка, на що ви разраховуєте стоячи на майдані?
-Як завжди на Україні!
-?!
-На потойбічні сили та воїнів-характерників
-?!
-Коли воїн-характерник наливає в чарку горілку він робить замовляння: "Нехай усі вороги повиздихають, аби ми були здорві!"
-А потойбічні сили?
-У нас є могила атамана Івана Сірка і він не відмовить українцям в перемозі. Атаман, просимо, допоможи!
Слава Україні та її героям всіх віків!
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Залізне правило для кожного майданівця.
Перед тим, як приєднатися до Майдану, переконайся, що на прилеглій території відсутні трактори, бульдозери, фронтальні навантажувачі і десь поблизу не ушивається агент " лоліта".
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Правильный был през, если прокацапы и кацапы и через пол года от его одного имени в припадке скручиваются
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