 Акція під Офісом президента відбувається без порушень правопорядку, - МВС

Про це повідомило Міністерство закордонних справ, передає Цензор.НЕТ.
"На Банковій продовжується акція. Ми вдячні учасникам за дотримання закону. Наші хлопці забезпечують правопорядок у центрі столиці. Якщо у вас виникли якісь питання, будь ласка, зверніться до них!", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, в понеділок в Парижі відбудеться зустріч в "нормандському форматі", в якій візьмуть участь президенти України, Франції та Росії Володимир Зеленський, Емманюель Макрон і Володимир Путін, а також канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Активісти почали акцію біля будівлі Офісу президента України 8 грудня, пообіцявши, що вона стане безстроковою в разі здачі національних інтересів.
🤔
https://www.youtube.com/watch?v=F2izoVnTm90
Не расстраивайте их(((
привокзальные проститутки не могут понять..., как это можно выйти не за деньги, а за свое достоинство и достоинство своей страны...
До речі- з'йомка під різними кутами й з різним освітленням дуже змінює людину.
Любите Зе сами!
-Жіночка, на що ви разраховуєте стоячи на майдані?
-Як завжди на Україні!
-?!
-На потойбічні сили та воїнів-характерників
-?!
-Коли воїн-характерник наливає в чарку горілку він робить замовляння: "Нехай усі вороги повиздихають, аби ми були здорві!"
-А потойбічні сили?
-У нас є могила атамана Івана Сірка і він не відмовить українцям в перемозі. Атаман, просимо, допоможи!
Слава Україні та її героям всіх віків!
Перед тим, як приєднатися до Майдану, переконайся, що на прилеглій території відсутні трактори, бульдозери, фронтальні навантажувачі і десь поблизу не ушивається агент " лоліта".