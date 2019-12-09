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 Події, Київські новини
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Все про:вокзал (83) Київ (6657) прокуратура (1996) клофелін (1)

 Поліція затримала клофелінника на столичному вокзалі

У Києві на Центральному залізничному вокзалі затримали клофелінника.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Київська місцева прокуратура №9 повідомила про підозру 36-річному уродженцю Дніпропетровщини, який пограбував чоловіка, підсипавши йому в напій сильнодійний препарат.

Інцидент стався на території Центрального залізничного вокзалу. Клофеліник вибрав своєю жертвою заробітчанина і запропонував йому випити з приводу нібито народження у нього дитину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зловмисником, який "замінував" залізничний вокзал у Києві, виявився 29-річний росіянин, - прокуратура

Підсипавши в напій сильнодіючий препарат, зловмисник дочекався, коли потерпілий знепритомнів і, користуючись його безпорадним станом, відібрав кошти.

Чоловіка вдалося затримати невдовзі після скоєння злочину в ході оперативно-розшукових заходів.

Дії зловмисника кваліфіковані за ч.1 ст. 187 (розбій) КК України. У Солом'янський районний суд м.Києва подано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164278
 
   
 Топ коментарі
 
Одразу видно що пише зелєкторат Поліція затримала клофелінника на столичному вокзалі - Цензор.НЕТ 1690
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Ні. То блаЗЄнський збирає, щоб оплатити комунальні послуги на своїй італійській віллі. Субсидій там не дають Поліція затримала клофелінника на столичному вокзалі - Цензор.НЕТ 8603
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Ні. То блаЗЄнський збирає, щоб оплатити комунальні послуги на своїй італійській віллі. Субсидій там не дають Поліція затримала клофелінника на столичному вокзалі - Цензор.НЕТ 8603
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Я тоже знаю историю, это было с сыном моей знакомой, он тоже выпил кофе на вокзале и вскоре потерял сознание, хорошо, что рядом были неравнодушные и вызвали полицию, а кофе покупал на вокзальной торговой точке. Так что люди, будьте осторожны.
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Я взагалі в Києві уникаю щось їсти й пити: дорого і не смачно. Хіба що застане якась халепа.
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А як тут людям жити? Дорого і не смачно..
Підняв мені настрій))
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Не живуть, а мучаються. Такі гето, що ні школи ні супермаркета.
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Можна поїсти в "Макдоналдсі" або в "Дровах".
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Вот говорил мне мой отец задолго до того, как покинул этот мир: никогда не пей в дороге. Приедешь - выпьешь.

А вот дед мой как-то пропил в поезде большой кусок выручки за проданный дом и документы. Пропил или напоили и обчистили. Мы бы и не узнали, может быть, но отцу пришлось удостоверять личность деда при восстановлении документов.
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Одурманенный Зеленским зе-лохторат, после осознания того, что его опять развели и конец эпохи бедности откладывается решил закончить свою эпоху бедности самостоятельно.
Кто-то едет на заработки в Польшу, а кто-то клофелинит на вокзале.
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