 Поліція затримала клофелінника на столичному вокзалі

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Київська місцева прокуратура №9 повідомила про підозру 36-річному уродженцю Дніпропетровщини, який пограбував чоловіка, підсипавши йому в напій сильнодійний препарат.

Інцидент стався на території Центрального залізничного вокзалу. Клофеліник вибрав своєю жертвою заробітчанина і запропонував йому випити з приводу нібито народження у нього дитину.

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Підсипавши в напій сильнодіючий препарат, зловмисник дочекався, коли потерпілий знепритомнів і, користуючись його безпорадним станом, відібрав кошти.

Чоловіка вдалося затримати невдовзі після скоєння злочину в ході оперативно-розшукових заходів.

Дії зловмисника кваліфіковані за ч.1 ст. 187 (розбій) КК України. У Солом'янський районний суд м.Києва подано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.