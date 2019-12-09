 Поліція затримала клофелінника на столичному вокзалі

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва, інформує Цензор.НЕТ.
Київська місцева прокуратура №9 повідомила про підозру 36-річному уродженцю Дніпропетровщини, який пограбував чоловіка, підсипавши йому в напій сильнодійний препарат.
Інцидент стався на території Центрального залізничного вокзалу. Клофеліник вибрав своєю жертвою заробітчанина і запропонував йому випити з приводу нібито народження у нього дитину.
Підсипавши в напій сильнодіючий препарат, зловмисник дочекався, коли потерпілий знепритомнів і, користуючись його безпорадним станом, відібрав кошти.
Чоловіка вдалося затримати невдовзі після скоєння злочину в ході оперативно-розшукових заходів.
Дії зловмисника кваліфіковані за ч.1 ст. 187 (розбій) КК України. У Солом'янський районний суд м.Києва подано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Підняв мені настрій))
А вот дед мой как-то пропил в поезде большой кусок выручки за проданный дом и документы. Пропил или напоили и обчистили. Мы бы и не узнали, может быть, но отцу пришлось удостоверять личность деда при восстановлении документов.
Кто-то едет на заработки в Польшу, а кто-то клофелинит на вокзале.