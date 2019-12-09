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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (3729) Париж (89) нормандська четвірка (804)

 Разом із Зеленським у Париж прибули 13 високопосадовців. ПЕРЕЛІК

На "нормандську зустріч" у складі офіційної делегації від України разом із президентом вирушили 13 високопоставлених чиновників.

Як з'ясувало hromadske, інформує Цензор.НЕТ, крім президента Володимира Зеленського, на зустріч "нормандської четвірки" прибули:

міністр закордонних справ Вадим Пристайко;

міністр внутрішніх справ Арсен Аваков;

міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель;

глава Служби безпеки України Іван Баканов;

головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак;

перший помічник президента Сергій Шефір;

помічник президента Андрій Єрмак;

радник президента Руслан Демченко;

глава офісу президента Андрій Богдан;

заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко;

заступник глави Офісу президента Юрій Костюк;

заступник глави Офісу президента Ігор Жовква;

виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сурков, Ушаков, Міллер і Новак входять до російської делегації для участі в переговорах у Парижі, - росЗМІ

Нагадаємо, 9 грудня в Парижі вперше за три роки зібралися лідери України, Росії, Німеччини та Франції, так звана "нормандська четвірка". Вони зустрінуться, щоб відновити переговори з врегулювання конфлікту на Донбасі. Під час саміту планується перша особиста зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164277
 
 
 Топ коментарі
 
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Особенно порадовал первый помошник Шефир Разом із Зеленським у Париж прибули 13 високопосадовців, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 171
ну ладно.. - держим за Зе кулаки!!!
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Да все хотят за горло **** подержаться 😀😀😀
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Кароче:
1. министров - три
2. силовиков - два
3. помощников - два
4. советников - один
5. нафтогазовец - один
6. официантов - ЧЕТЫРЕ
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не все,цепной овчарки не хватает по кличке Мандель
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Почти все руководство "95-го квартала"....посмотрим на их гастроли... Разом із Зеленським у Париж прибули 13 високопосадовців, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3098
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поехали исторически пофотатся с Пуйлом, чтобы потом внукам показывать....
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дядю Пу за пиджачок подергать, автограф попросить ))
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половина українофоби-хохли, як мінім
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Помним Смоленскую трагедию....
Поэтому при отъезде оттуда обязательно надо поменять маршрут и вид транспорта...
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95 квартал, ще парочка грушників та фсбшників, і "по мелочам"
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А Лєнка де?...Пакує чумадани до Ростова, чи вже там?...
Разом із Зеленським у Париж прибули 13 високопосадовців, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7429
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расстрельный список готови без шептуна никак.
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tZE inform

@tZEinform

·8 мин
Украинская делегация состоит из 13 человек ... Вот и не верь в приметы...
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Главное Штирлица - Ермака и Бывалого - Богдана взяли... Но считать их членами "УКРАИНСКОЙ" делегации как-то глупо...
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Пацаны на шопинг к новому году отправились
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ну так може потом Ермаку героя россии обмоют?
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овчарки по кличке Мандель не хватает,или ее Авакян заменяет?
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А як без неї? Без неї ніззя! Але вона не член, вона в ескорті.
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как вариант, пуйло обменяет Донбасс на 3 млд долга Газпрома, на условиях Украины
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Вся московская тролльня высралась... сама себе в рот...
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Ага ! То есть о чём будет идти речь Зеленский " не знал" ... А аких людей туда взять на встречу - знал. НЕ, что ни говори, а . по плотности брехливости в единицу времени ему равных нет
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Зрада. У всей прахоботской своры тупая зрада. Была, есть и будет только одна зрада. И это при том, что по сухому остатку, ни одно из ихних зрадных камланий и вангований не исполнилось. Я для себя уже вывел правило :"Хочешь знать, чего точно и в любом случае не будет - послушай стецьковые завывания. Все получится с точностью до наоборот".
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Такое впеч, что около половины этого списка поехали, что бы сделать исторические селфи с Пуйлом, чтобы потом внукам показывать....
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К черту с чертями и со всей боевой ратью!)
Нормандский формат не предусматривает газовые переговоры.Каким боком Витренко и Оржель. На всякий случай?
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Баканов, который ценично заявляет что ходит в МП, где принимают в епископы, с медалью за захват Крыма?
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Все-таки не умеет комик прикалываться. Взял бы с собой Пороха - Путен бы обосрался!
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По списку так одни 3,14до расы, ни одного порядочного человека!
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В Париж КГБ привезла новый клон Путина: у него и походка совсем другая, и правая рука висит как у парализованного, лицо совсем другое... Готовят теракт????
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Правда, из самолета выходил знакомый вариант (из последних). Где подменили?
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Я бы не советовал ему даже руку пожимать ...разве что только в резиновой перчатке...
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Досить тут шмарклі розводити в коментах. Краще зброю лишній раз почистіть та змастіть -- роботи буде багато...
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Я так розумію, що у Зелі немає чіткої позиції по газовому питанню, тому і залучає людей з профільних структур. І взагалі, "нормандський формат" - це про війну Росії з Україною, а не про газ".
Зеля не змішуй молоко і огірки, а то про@ерешся.
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