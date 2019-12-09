 Разом із Зеленським у Париж прибули 13 високопосадовців. ПЕРЕЛІК

Як з'ясувало hromadske, інформує Цензор.НЕТ, крім президента Володимира Зеленського, на зустріч "нормандської четвірки" прибули:

міністр закордонних справ Вадим Пристайко;

міністр внутрішніх справ Арсен Аваков;

міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель;

глава Служби безпеки України Іван Баканов;

головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак;

перший помічник президента Сергій Шефір;

помічник президента Андрій Єрмак;

радник президента Руслан Демченко;

глава офісу президента Андрій Богдан;

заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко;

заступник глави Офісу президента Юрій Костюк;

заступник глави Офісу президента Ігор Жовква;

виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

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Нагадаємо, 9 грудня в Парижі вперше за три роки зібралися лідери України, Росії, Німеччини та Франції, так звана "нормандська четвірка". Вони зустрінуться, щоб відновити переговори з врегулювання конфлікту на Донбасі. Під час саміту планується перша особиста зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна.