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Все про:Олімпіада (208) Росія (14025) WADA (4)

 Росія не може претендувати на право проведення Олімпійських ігор-2032, - WADA

Росія слідом за усуненням від участі у великих міжнародних турнірах, включно з Олімпіадою та чемпіонатами світу, протягом 4 наступних років позбавлена ​​права боротися за проведення Олімпійських ігор-2032.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в релізі WADA.

Згідно з рішенням, Росія не може претендувати на право проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор 2032 року.

"Ні Президент, ні Генеральний секретар, ні генеральний директор, ні будь-який член Правління/Ради керуючих Олімпійського комітету Росії або Паралімпійського комітету Росії не можуть брати участь у великих заходах, що проводяться протягом чотирирічного періоду", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше виконком WADA на чотири роки позбавив Росію права брати участь у великих міжнародних турнірах, включно з Олімпіадою та чемпіонатами світу, а також позбавив РУСАДА статусу відповідності.

Читайте: МОК заявив про підтримку санкцій WADA проти РФ: "Відповідальність несе російська влада"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164271
 
   
 Топ коментарі
 
Еще одна победа лаптеголовых Россия не может претендовать на право проведения Олимпийских игр-2032, - WADA - Цензор.НЕТ 1053
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Нехай в тундрі з песцями змагання ведуть. Можна і і з білими ведмедями.
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Над усім світом вони знущаються. І світ це терпить чомусь, мля
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не надо, животных жалко.... они же, ****, садисты поголовно. Один цирк чего стоит с запашными
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получаеться что они зря будут допинг еще 12 лет жрать ???) ) ) ) )
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Не-не-не... пайку у них отберут - зачем кормить такое стадо никчемных инвалидов??? Люблю биатлон - так вот несколько лет северная страна проигрывает тем, кто живёт в субтропиках (субтропиках, Карл!!!!). Выдумывают оправдания (слушайте губерниева, только тазик приготовьте, ибо может стошнить) - погода, козни пиндосов, трасса разбитая... только не спортсменки с жопами доярок и не нарики виновны... так что дарить им бабульки без перспектив срубить какой-то профит в виде вЯличия - вряд ли.
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"Это надо сдуреть". Как Россия будет защищать Калининград, если НАТО нападет. Россия не может претендовать на право проведения Олимпийских игр-2032, - WADA - Цензор.НЕТ 9678
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Ну... Олімпіаду на кшталт фашистської вони вже провели в 14-му році... Тому, вважаю, не дуже засмутяться... Зате скільки вони по своєму пропагандонТВ зможуть лайна вилить на решту світу!
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А хтось так аналізи їм побоявся здавати.хто цей сцикун?
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Якщо вірити WADA то Рашка до 2034 року повинна взагалі зникнути з політичної карти світу. Бо хто ж буде проводити Олімпійські ігри в країні, якої просто не існуватиме?
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Все, спорта в России в ближайшие 4 года больше нет!
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Оглушать вони цю "ВАДУ" таким хабарем, що ще й проситимуть пробачення. Просто зараз "ВАДА" вирішила трохи поторгуватися. Ми вже бачили, яка ПАРЄ була принципова. кацапи перекрили гроші і "порозумнішала" Россия не может претендовать на право проведения Олимпийских игр-2032, - WADA - Цензор.НЕТ 6211
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офис Ютуба срочно переносить в Киев, биоматериал банит поисковую машину, не хочет быть закопанным.
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ха-ха...
как обидно наверное малороссийским спортсменам которые перешли в московские клубы...
Пичалька однако... Россия не может претендовать на право проведения Олимпийских игр-2032, - WADA - Цензор.НЕТ 7003
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Как там вы держитесь? новоиспеченные рассияне,принявшее гражданство Мордора и покинувшие Украину,думали олимпиада чемпионаты мира будут срывать победы,а тут облом
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ну, зато могут в думу пробиться - там их полчища... всех не назову, но - валуев, карелин, роднина, кабаева... вот стрелок-лыжник шипулин метит (пройдёт, конечно).... так что есть перспектива, но дорого, наверное
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Я вибачаюсь- це ще "многоходовочка", чи вже "всєх пєрєіграл"?
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Какахи толька им,парашистам, метать мона!!
🤣🤣
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" пол золотого кирпича - и дочь корова становится примой Большого театра" КЛАССИКА.
Как раша забралась в ПАСЕ видели все- раша решает вопросы подкупом , а не честным поведением
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Помідори вони чавлять перед камерами за принципом:

-- двє бутьілкі віна?
-- трі!
-- сбросіла в пропасть.
---

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правильно. они токисчны....
они еще и вам в проирки насцут !
потому их надо сотерегатсо !
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Не ВАДА это решает. Пусть будут там игры. Если страна уцелеет к тому времени. Там по любому будут события сильные. К тому идёт. Когда? Ну по разному тут возможно. Но лет через 5-7 запросто. Та и выборы преза там в 2022 году многое покажут.
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МЫ ГУССКИЕ !!!
!
С нами КОКС !
.
А еще МЕЛЬДОНИЙ , ПОЛОНИЙ , РУТЭНИЙ и ...
.
НОВАЧОК...
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Кто ещё не унижал педофильно-скрепную ********* ***********?
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Ой, они антирасийский заговор быстренько разоблачат!
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проклятые империалисты , их все проклятая зависть мучает , шо спортсмены из поднимающейся с колен страны " где так вольно дышит человек " в самой честной борьбе занимают все вершины пьедестала , тайком и неожиданно нанесли подлый удар в спину буржуйской дубиной ... ну ничего , па-Рашня будет проводить паралельно свою олимпиаду , и свои чм.. белорусов возьмут , армян , из Венесуэлы в конце концов пригласят атлетов разных мастей ... и покажут кузькину мать !!
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"...Не страшны дурные вести,
Начинаем бег на месте,
В выигрыше даже начинающий.
Красота, среди бегущих
Первых нет и отстающих,
Бег на месте общепримиряющий."
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Хочется верить, что к тому времени, россии, в её нынешнем виде, уже не будет существовать.
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