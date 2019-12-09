 Росія не може претендувати на право проведення Олімпійських ігор-2032, - WADA

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в релізі WADA.
Згідно з рішенням, Росія не може претендувати на право проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор 2032 року.
"Ні Президент, ні Генеральний секретар, ні генеральний директор, ні будь-який член Правління/Ради керуючих Олімпійського комітету Росії або Паралімпійського комітету Росії не можуть брати участь у великих заходах, що проводяться протягом чотирирічного періоду", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше виконком WADA на чотири роки позбавив Росію права брати участь у великих міжнародних турнірах, включно з Олімпіадою та чемпіонатами світу, а також позбавив РУСАДА статусу відповідності.
как обидно наверное малороссийским спортсменам которые перешли в московские клубы...
Пичалька однако...
🤣🤣
Как раша забралась в ПАСЕ видели все- раша решает вопросы подкупом , а не честным поведением
-- двє бутьілкі віна?
-- трі!
-- сбросіла в пропасть.
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они еще и вам в проирки насцут !
потому их надо сотерегатсо !
!
С нами КОКС !
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А еще МЕЛЬДОНИЙ , ПОЛОНИЙ , РУТЭНИЙ и ...
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НОВАЧОК...
Начинаем бег на месте,
В выигрыше даже начинающий.
Красота, среди бегущих
Первых нет и отстающих,
Бег на месте общепримиряющий."