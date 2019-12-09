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 Суспільство
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Все про:Дніпропетровськ (1229) школа (745)

 У школах Дніпра вдосконалюють систему харчування: відкриваються сучасні лінії роздачі з великим вибором страв

У Дніпрі триває процес удосконалення системи харчування у закладах освіти: ремонтуються харчоблоки, їдальні, відкриваються нові лінії гарячого харчування.

Цього року виконано проєкти на капітальний ремонт санвузлів і залів прийому їжі у двадцять одному закладі освіти. Критерій відбору – опорні школи-тисячники.

Про це повідомляє інтернет-видання "ДНІПРО. ГОЛОВНЕ" з посиланням на прес-службу міськради.

У школах Дніпра вдосконалюють систему харчування: відкриваються сучасні лінії роздачі з великим вибором страв 01

Такі ремонти вже повністю завершено у 6-ти закладах. В інших 15-ти – взялись за санвузли. Реконструкції у школах Дніпра проводять за ініціативою міського голови Бориса Філатова.

"У період навчального процесу не можемо ремонтувати їдальні, тому проводимо роботи у санвузлах. У період літніх канікул розпочнемо ремонт їдалень у інших школах. Використовуються лише якісні, сучасні, яскраві матеріали та гарні інтер’єрні рішення, щоб діткам було комфортно й приємно харчуватися", – розповів під час виїзної пресконференції виконувач обов’язків начальника відділу технічного нагляду департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Аджимян у школі № 134, де повністю закінчили ремонт їдальні та санвузлів.

Паралельно триває відкриття у школах сучасних ліній роздачі гарячого харчування для старшокласників. Тут учням пропонують великий вибір різноманітних страв: гарніри, салати, м’ясо, рибу, хлібобулочні вироби тощо. Діти можуть обрати те, що їм до смаку. У вересні таку лінію відкрили у школі № 134, а декілька тижнів тому – у школі № 22. У школі № 134 новий куточок харчування облаштований в англійському стилі.

За словами Наталії Забари, заступниці директора з організації харчування ТОВ "Контракт Продрезерв 5", яке виграло тендер і організовує харчування в школах і дитсадках Дніпра, нині шведську лінію роздачі відкрито вже у 22 закладах міста.

"Маємо багато схвальних відгуків від роботи таких ліній роздачі. Дітям подобається те, що вони можуть обрати страви до вподоби, тобто є достатній вибір. Та й умови харчування відповідають сучасному європейському підходу до організації шкільного харчування", – додала Наталія Забара.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164270
 
   
 Топ коментарі
 
А як було? Лініі раздачі повсюди встановлені були? Чи не могли нещасний ШирЛан добудувати?
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Служил в совке в 1984-1986. За консервы не скажу, но мясо глубокой заморозки 1947 года забоя было как резина сколько не вари. Жуешь, жуешь - так целым куском и глотаешь. Мы его называли мясо дружбы - пожевал передай другому.
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Пожуй киць-киць, згадай смак Рошена...
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Брат служил в Совке в 1988. Так давали консервы тушонку родом из 1942 года. Говорил, что вполне сьедобные были.
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Служил в совке в 1984-1986. За консервы не скажу, но мясо глубокой заморозки 1947 года забоя было как резина сколько не вари. Жуешь, жуешь - так целым куском и глотаешь. Мы его называли мясо дружбы - пожевал передай другому.
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А як було? Лініі раздачі повсюди встановлені були? Чи не могли нещасний ШирЛан добудувати?
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Прахоботи просрали "свою Украіну", яку "будували" злодіі і мародери. Через це у вас пукан і палає пекельним полум'ям.
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Та в нас все нормально, а ти можеш тільки посумувати за тушняком 1942 року.
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Пожуй киць-киць, згадай смак Рошена...
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Та не, здесь вроде получше чем было при клятом Порохе https://www.youtube.com/watch?v=RcGreM7qZk8
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Ой, булочки с маком, а сверху - шоколадная глазурь!
Эх!
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