 35% жителів України розмірковують щодо переїзду на роботу за кордон, 60% з них - особи до 30 років, - опитування групи "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Так, за даними опитування, для 50% охочих виїхати за кордон мотивом є забезпечення матеріальних потреб сім'ї, 27% хотіли б реалізуватися, а 17% респондентів не бачать майбутнього в Україні.
Водночас, за даними опитування, найбільше охочих поїхати працювати за кордон у західних містах Івано-Франківську, Луцьку, Чернівцях та Рівному (понад 40%), найменше - у Херсоні (28%) та Полтаві (31%).
Інфографіка: "Рейтинг"
Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту.
Опитування проводилося в 24 обласних центрах України, які не перебувають під контролем російських або проросійських сил, включно з Маріуполем і Сєверодонецьком на Донбасі. Опитування проведено на основі вибірки, яка охоплювала 19 200 респондентів.
Статистична похибка для кожного міста не перевищує ± 3,5%. Досяжність респондентів у середньому становить 67,7%.
много ,ещё мрази в властных кабинетах протирают штаны(((
можно, ненавидеть власть,но нельзя предавать свою Родину