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 Суспільство
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Все про:опитування (441) рейтинг (289) еміграція (41)

 35% жителів України розмірковують щодо переїзду на роботу за кордон, 60% з них - особи до 30 років, - опитування групи "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА

35% жителів України думали над ідеєю еміграції за кордон для пошуку там роботи, 63% респондентів про це не думали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Так, за даними опитування, для 50% охочих виїхати за кордон мотивом є забезпечення матеріальних потреб сім'ї, 27% хотіли б реалізуватися, а 17% респондентів не бачать майбутнього в Україні.

35% жителів України розмірковують щодо переїзду на роботу за кордон, 60% з них - особи до 30 років, - опитування групи Рейтинг 01
35% жителів України розмірковують щодо переїзду на роботу за кордон, 60% з них - особи до 30 років, - опитування групи Рейтинг 02

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Водночас, за даними опитування, найбільше охочих поїхати працювати за кордон у західних містах Івано-Франківську, Луцьку, Чернівцях та Рівному (понад 40%), найменше - у Херсоні (28%) та Полтаві (31%).

35% жителів України розмірковують щодо переїзду на роботу за кордон, 60% з них - особи до 30 років, - опитування групи Рейтинг 03

Інфографіка: "Рейтинг"

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту.

Опитування проводилося в 24 обласних центрах України, які не перебувають під контролем російських або проросійських сил, включно з Маріуполем і Сєверодонецьком на Донбасі. Опитування проведено на основі вибірки, яка охоплювала 19 200 респондентів.

Статистична похибка для кожного міста не перевищує ± 3,5%. Досяжність респондентів у середньому становить 67,7%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164269
 
   
 Топ коментарі
 
молодь спочатку проголосувала за клоуна, а тепер насьо...и
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А скільки людей звільнилося з Рошену?
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Это норма, был бы лет на 10 моложе уже сдергивал из страны зеленой **********.
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это и не удивительно
много ,ещё мрази в властных кабинетах протирают штаны(((
можно, ненавидеть власть,но нельзя предавать свою Родину
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За збереження соціальної та економічної політики усіх яценючих урядів починаючи з 1991 року, тут дійсно немає майбутнього. Або в лінчувателі або в емігранти. Більш розумні і талановиті опиняться в еміграції, а тим хто емігрувати не збирається нічого крім Майданів та зміни яценючої влади на українську не лишається.
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