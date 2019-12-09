 Канада підтверджує свою незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, - глава МЗС Шампань про "нормандський саміт"

"У час, коли лідери України, Росії, Франції та Німеччини зустрічаються в Парижі для Нормандського саміту, Канада підтверджує свою незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Ми завжди будемо стояти з народом України в його прагненні до миру, стабільності і процвітання", - заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
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09.12.2019 г.
Вчера Рябошапка очень долго общался с Бакановым. О чем, мы не знаем. Сегодня пресс-служба СБУ торжественно рапортуя об успехах в борьбе с коррупцией, торжественно сообщила, что именно она отправила за решетку четырех прокуроров за 2019 год.
Попытка СБУ исключить Ермака из списка украинской делегации на "нормандский саммит" с треском провалилась.
Немецкий источник. Канцлер Германии Меркель уверена, что "нормандский формат" будет использован Путиным и Макроном для прикрытия двусторонней встречи Путина и Зеленского вне этого формата. Министр иностранных дел Маас вообще рекомендует ей отказаться от визита в Париж. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform )
В списках для обмена со стороны Украины значатся 286 человек. Россия признает наличие менее 200.Большинство в признаваемом списке - гражданские, осужденные и захваченные на территории ОРДЛО\РФ. Со стороны России в списках на обмен 251 человек из которых все военнослужащие или раскрытая агентура. В списках России есть люди которые реально могут давать свидетельства Международному уголовному суду. Их выдача России -повторение истории Цемаха и сознательный саботаж работы Международного уголовного суда.
Макрон активно поддерживает эту идею, но после обнаружения французской контразведкой шпионского центра России в своих Альпах предпочтет промолчать.