 Канада підтверджує свою незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, - глава МЗС Шампань про "нормандський саміт"

"У час, коли лідери України, Росії, Франції та Німеччини зустрічаються в Парижі для Нормандського саміту, Канада підтверджує свою незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Ми завжди будемо стояти з народом України в його прагненні до миру, стабільності і процвітання", - заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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