 Апеляційний суд зберіг назви проспектів Бандери і Шухевича

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Проспектам Бандери і Шухевича в Києві бути! Ми виграли в апеляційному судді", - написав він і подякував юристу Українського інституту національної пам'яті Сергію Рябенку.
Нагадаємо, 25 червня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міської ради про присвоєння двом проспектам у Києві імен Степана Бандери і Романа Шухевича.
КМДА перейменувала Московський проспект в українській столиці на проспект Степана Бандери в липні 2016 року. За перейменування проспекту генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича (головнокомандувача Української повстанської армії) проголосували в червні 2017 року.
РОНА
КОНР
29-я гренадерская дивизия СС
30-я гренадерская дивизия СС
Дивизия «Руссланд»
Русский корпус
Казачий Стан
15-й казачий кавалерийский корпус СС
1-я русская национальная бригада СС «Дружина»
Боевой союз русских националистов
Хиви
Хіба там росія ?
ГЕРОЯМ СЛАВА!
БАНДЕРА І ШУХЕВИЧ - ГЕРОЇ УКРАЇНИ!
Бл..., а киян хтось питав, коли називали в центрі міста вулицю імені чорного расиста Патріса Лумумби, якого називали конголезьким різником?