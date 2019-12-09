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 Політика України, Суспільство
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Все про:Київ (6657) перейменування (293) В'ятрович (176) декомунізація (261)

 Апеляційний суд зберіг назви проспектів Бандери і Шухевича

Ексдиректор Українського інституту національної пам'яті, депутат ВР від фракції "Європейська Солідарність" Володимир В'ятрович повідомив про перемогу в суді щодо перейменування проспектів Бандери і Шухевича.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Проспектам Бандери і Шухевича в Києві бути! Ми виграли в апеляційному судді", - написав він і подякував юристу Українського інституту національної пам'яті Сергію Рябенку.

Нагадаємо, 25 червня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міської ради про присвоєння двом проспектам у Києві імен Степана Бандери і Романа Шухевича.

КМДА перейменувала Московський проспект в українській столиці на проспект Степана Бандери в липні 2016 року. За перейменування проспекту генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича (головнокомандувача Української повстанської армії) проголосували в червні 2017 року.

Апеляційний суд зберіг назви проспектів Бандери і Шухевича 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164263
 
   
 Топ коментарі
 
Добра новина!
Як раз до нормандскої зустрічі!
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Где-то взвыли слуги Дубинский с Бужанским.)
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У кацапских ватников дырявые жопы горят от таких названий улиц
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Каждое ГОСУДАРСТВО имеет свою собственную ГОСУДАРСТВЕННУЮ историю.
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Пока не передохнут все живущие в Украине гомосоветикусы их личинки и новоявленые путинопитеки с русофилами, будет происходит такая херня. Всех любителей мордора отлавливать и отправлять на разминирование серой зоны.
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...хорошая новость, респект к ней приложившимся!!!..в московском залесье сегодня траурные настроения...из олимпийского и мирового спорта пенделями торчков напрочь выпнули, скрепа войны, развязанной вместе с друганом- адиком, треснула уже бесповоротно, еще и в нормандии к миру принудят...в глубокий запой войдут московиты... Апеляційний суд зберіг назви проспектів Бандери і Шухевича - Цензор.НЕТ 2082 Апеляційний суд зберіг назви проспектів Бандери і Шухевича - Цензор.НЕТ 6496 Апеляційний суд зберіг назви проспектів Бандери і Шухевича - Цензор.НЕТ 3044...
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РОА
РОНА
КОНР
29-я гренадерская дивизия СС
30-я гренадерская дивизия СС
Дивизия «Руссланд»
Русский корпус
Казачий Стан
15-й казачий кавалерийский корпус СС
1-я русская национальная бригада СС «Дружина»
Боевой союз русских националистов
Хиви
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коментар відмічено як спам  
 
а давай-ка я заспамлю твой агитпроп кацапо-советский, прокси-нулёвОчко, раз уж любители спамить - порохоботы, решили тебя оставить.
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подрываться уже собрался, *******? Апеляційний суд зберіг назви проспектів Бандери і Шухевича - Цензор.НЕТ 6955...на лыжах оно сподручнее будет..намыливай. там за горизонтом платную неву открыли. покатаешься.. Апеляційний суд зберіг назви проспектів Бандери і Шухевича - Цензор.НЕТ 6955 ..дороги ему..даффай до мухосранска... Апеляційний суд зберіг назви проспектів Бандери і Шухевича - Цензор.НЕТ 6955 прощайся уже ото ватник, сидор дедын набивай сухарями и в дальний путь
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я не спамлю. я только открыл почитать после спама и обратно туда отправил, там тебе и место...гой-это кто?..раб жидовский?...тогда за тобой уже пошли слуги народа с бородами и без оных, за которых ты, чепушило галаснуло... Апеляційний суд зберіг назви проспектів Бандери і Шухевича - Цензор.НЕТ 9883...сиди ото в спаме лучше... Апеляційний суд зберіг назви проспектів Бандери і Шухевича - Цензор.НЕТ 7884..
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Улицы Бандеры .Шухевича , Коновальца в каждый город Украины !
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Где посмотреть список тех козлов, которые были против переименования?
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Назви мають бути іменами героїв, борців за свободу і незалежність України, а не іменами ворогів. Щоб Росією тут і не пахло.
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СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
БАНДЕРА І ШУХЕВИЧ - ГЕРОЇ УКРАЇНИ!
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Москалі так ******* розповідати, що "кієвлян нє спрасілі" перед перейменуванням.

Бл..., а киян хтось питав, коли називали в центрі міста вулицю імені чорного расиста Патріса Лумумби, якого називали конголезьким різником?
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Степан Бандера бив москалів, українці б'ють москалів і будуть бити завжди. Слава героям Степану Бандері і Роману Шухевичу.
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