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 Політика України, За кордоном
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 Зустріч у "нормандському форматі" має сприяти прогресу у виконанні Мінських угод, - посольство Франції

Саміт "нормандської четвірки" має сприяти досягненню суттєвого прогресу у виконанні Мінських угод.

Про це у своєму Twitter повідомляє посольство Франції в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Парижі проходить саміт у Нормандському форматі за участю Е. Макрона, А. Меркель, В. Зеленського, В. Путіна. Цей саміт має зробити можливим досягнення істотного прогресу у виконанні Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше офіційна представниця МЗС ФРН Марія Адебар зазначила, що частиною переговорів у Парижі стане "формула Штайнмаєра". У ній, підкреслила дипломатка, йдеться про послідовність введення особливого статусу і проведення виборів на Донбасі та їхню оцінку.

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Зустріч у нормандському форматі має сприяти прогресу у виконанні Мінських угод, - посольство Франції 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164260
 
 
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зустріч у нормандському форматі - це операція прикриття зустрічі ***** з *********
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Добрі новини на такій зустрічі- це відсутність новин, а тим більше нових домовленостей.
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Зрадное настроение - это плохо. Нас поддерживает всё мировое сообщество, сам ПАПА Франциск обещал помолиться. Надо на лучшее надеяться.
Зеля привезёт из Парижа мир на наших условиях и перемогу.
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Последний раз после таких переговоров кацапы захватили Дебальцево и прилегающие раены. Что ожидается после етих переговоров? Если принять как аксиому что кремль ето раковая опухоль, то тем кто с ней договаривается нужно еще лечить голову а врачей которые советуют примириться с ней нужно гнать ссаными тряпками подальше...
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Сегодня в Париже проходит саммит в нормандском формате при участии Е. Макрона, А. Меркель, В. Зеленского, В. Путина.

Прочитав состав *переговорщиков* хочется спросить, а от Украины кто будет на переговорах?
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Для Украины, с этого роя не будет ...ничего хорошего
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Та дайте уже закончиться, этому нормандскому саммиту, порошено-московские пропагандоны!
Через несколько часов у вас будет возможность аргументированно открыть свои грязные хавалы. Сатрите, тока, не обосритесь, по итогам встречи.
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Встреча в "нормандском формате" должна способствовать прогрессу в выполнении минских соглашений, а не возврату оккупированных украинских территорий Зустріч у "нормандському форматі" має сприяти прогресу у виконанні Мінських угод, - посольство Франції - Цензор.НЕТ 7091
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tZE inform

@tZEinform

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Соколов\Красиков\Парцхадзе (это один человек, агент ФСБ) задержанный за убийство в Берлине готов дать показания и просит политического убежища. Теперь Германия и Франция не знают что делать... Путин то приехал...
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Гитлер также точно в Мюнхене в сентябре 1938 года отдельно ДОЖИМАЛ своих подельников, а все другие чиновники "навевали" народам спокойствие...? Тогда "под единство" Гитлеру сдали Чехословакию "Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру. Под предлогом спасения шкуры в конце концов мы все друг друга поубиваем. Человеческая шкура стала флагом Европы. ФлагИ раскрашены по-разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры" - КУРЦИО МАЛАПАРТЕ , современник Оруэлла… так же заглянувший в бездну человеческого.... естества. Такой же… пессимист…
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Это хреново. Меркеь и Макрн давно мечтают броситься путлеру в объятия. Давление на Зе будет нехилое.
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