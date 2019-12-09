 Зустріч у "нормандському форматі" має сприяти прогресу у виконанні Мінських угод, - посольство Франції

Про це у своєму Twitter повідомляє посольство Франції в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в Парижі проходить саміт у Нормандському форматі за участю Е. Макрона, А. Меркель, В. Зеленського, В. Путіна. Цей саміт має зробити можливим досягнення істотного прогресу у виконанні Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше офіційна представниця МЗС ФРН Марія Адебар зазначила, що частиною переговорів у Парижі стане "формула Штайнмаєра". У ній, підкреслила дипломатка, йдеться про послідовність введення особливого статусу і проведення виборів на Донбасі та їхню оцінку.
Зеля привезёт из Парижа мир на наших условиях и перемогу.
Прочитав состав *переговорщиков* хочется спросить, а от Украины кто будет на переговорах?
Через несколько часов у вас будет возможность аргументированно открыть свои грязные хавалы. Сатрите, тока, не обосритесь, по итогам встречи.
tZE inform
@tZEinform
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Соколов\Красиков\Парцхадзе (это один человек, агент ФСБ) задержанный за убийство в Берлине готов дать показания и просит политического убежища. Теперь Германия и Франция не знают что делать... Путин то приехал...