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 Політика України, За кордоном
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 Меркель зустрінеться із Зеленським, Путіним і Макроном віч-на-віч до "нормандського саміту", - представниця уряду ФРН Деммер

Канцлер ФРН Ангела Меркель проведе сьогодні в Парижі двосторонні зустрічі з рештою учасників нормандського формату до загального засідання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомила представниця уряду ФРН Ульріке Деммер.

"Канцлер о 15:05 (час паризький. - Ред.) проведе двосторонню зустріч із президентом Путіним, о 15:30 – із Зеленським і о 15:55 – із президентом Макроном", - поінформувала Деммер.

Вона уточнила, що робоче засідання розпочнеться о 16:20, а на 18:45 планується зустріч із пресою.

Офіційна представниця МЗС ФРН Марія Адебар своєю чергою зазначила, що частиною переговорів у Парижі стане "формула Штайнмаєра". У ній, підкреслила дипломатка, йдеться про послідовність уведення особливого статусу та проведення виборів на Донбасі та їхню оцінку.

"Йдеться саме про послідовність, кроки, так би мовити, про те, щоб звести до купи весь цей складний комплекс питань", - сказала Адебар, додавши, що зарано прогнозувати, як просуватимуться перемовини у цій частині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Громадяни Німеччини, вихідці з країн колишнього СРСР, закликали Меркель не піддаватися на енергетичний шантаж РФ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164253
 
 
 Топ коментарі
 
Ложная дихотомия

Вы не понимаете. Сейчас вся лента в постах "Я Зеленского на дух не переношу, но давайте пожелаем ему завтра не сдать Украину".

Мне кажется, у тех, кто это и пишет, и у Владимира Александровича кардинально разное понимание слова "капитуляция".

В его представлении капитуляция - это когда он, стоя на одном колене, подписывает "Я, Владимир Зеленский, главнокомандующий вооруженными силами Украины, полностью и безоговорочно подписываю данный акт капитуляции перед Россией и на веки вечные привожу себя к покорности". И шашку над головой - бац, и пополам.

Поэтому, когда он заявляет, что капитуляции не будет - он имеет в виду, что не будет такой капитуляции.

А договоренность о мире, об отводе войск, об особом статусе, о покупке электроэнергии, о взаимозачетах по транзиту газа - какая же это капитуляция.

Это же победа!

Тем более, выданная мандатом большинства - а то и подавляющего большинства - населения Украины.
Что чистая правда.

Я вам напомню, что этот мирный план Макрона- Меркель чуть не дословно повторяет мирный план Саркози по Грузии. Вот почти слово в слово. Разведение войск, прекращение огня, вывод российских войск, международное наблюдение.

Закончилось это розовое счастье тем, что российская база в Цхинвали - самая большая и богатая военная база, которую я только видел в своей жизни. С населением 4000 человек. Четверть от населения всей Южной Осетии. Дивизион "Точек У". Дивизион с-300. Авиабаза в Джаве. Аэродром в Курте. Полигон в Дзарцеми.

Ползучий захват территории. Граница постоянно перемещается россиянами. А вот так. Просто взяли - и переместили.

При этом грузинская армия, соблюдая мирный договор - ну а как иначе - сидит в казармах.

Что международное сообщество, под гарантии которого Саркози создал этот мирный план?

Стабильно обеспокоено.

На этом всё.

Про мирный договор и признание независимости республики Ичкерия надо рассказывать?

"Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта и Приднестровском регионе Республики Молдова" можете нагуглить сами.

На данный момент в данных обстоятельствах сложившаяся с Минскими патовая ситуация - ЭТО ОПТИМАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ. Лучше сейчас ничего не придумать.
Смысл их не в том, чтобы их выполнять, а в том, чтобы их не выполнять.

Любое качание этой ситуации в любую сторону - Украине не выгодно.
Любое подписание любых новых бумажек - это уже поражение Украины. Что бы он там ни подписал. Хоть одну любую закорючку.

Ситуация "я не люблю Зеленского, но давайте пожелаем ему удачи" - это ситуация ложного выбора.

Нет такой дихотомии - проиграет Украина завтра вместе с Зеленским, или нет. Сам факт встречи Зеленского с Путиным - ЭТО УЖЕ ПРОИГРЫШ УКРАИНЫ.

Все уже состоялось.

Если вы действительно считаете, что Владимир Александрович едет туда, чтобы жестко сказать Владимиру Владимировичу в лицо то, что он говорил в своих предвыборных обещаниях - у меня для вас плохие новости. Что-то как-то все сейчас в этой своей надеже "Пожелаем Зеленскому" уже забыли, что предварительный вариант договоренностей уже согласон и Кремль УЖЕ ЗАЯВИЛ, ЧТО ЭТОТ ВАРИАНТ ЕГО ПОЛНОСТЬЮ УСТРАИВАЕТ.

Еще раз - нет такой дихотомии завтра: или-или.
Дай Боже нашому телятi вовка з'iсти (с).

Всё уже произошло.

Единственный вариант для Украины - если Зеленский уедет завтра из Парижа ни с чем. И все останется ровно так, как есть на данный момент.

Это единственный - нет, не выигрышный - просто не проигрышный - вариант.

Но я сильно сомневаюсь, что этот вариант возможен. Вот что-то мне подсказывает, что Кремль просто так не поедет в Париж, потрещать за жизнь с Зеленским и еще раз убедиться, что ничего не выходит и Владимир Александрович - справжний бандеровец, истинный продолжатель дела кровавого барыги и говорить с ним не о чем.

Да и большинство населения Украины на самом деле ждут от него не этого.

Проблема-то и в этом случае тоже не в Зеленском.

У него абсолютно легитимный мандат на мир от большинства населения страны.

Это правда.

Поэтому, если вы действительно не хотите поражения Украине, вы должны желать Владимиру Александровичу не поддержки и стойкости под общим натиском Путина-Меркель-Макрона, а вы должны желать ему жесточайшей инфекционной дизентерии, чтоб его так в бараний рог свернуло, чтобы он физически не смог слезть с толчка и прибыть на эту встречу.

Это единственный вариант.
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шо, чухонец, подгорело?)) ну, терпи, лаптеногий))
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моника - репетирует Меркель встретится с Зеленским, Путиным и Макроном тет-а-тет до "нормандского саммита", - представитель правительства ФРГ Деммер - Цензор.НЕТ 7130
Меркель встретится с Зеленским, Путиным и Макроном тет-а-тет до "нормандского саммита", - представитель правительства ФРГ Деммер - Цензор.НЕТ 9121
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похоже ты репетируешь. наберись сил. Тебе еще до ночи надо будет волать про зраду и всепропало.
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шо, чухонец, подгорело?)) ну, терпи, лаптеногий))
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А все кто не выступают против Зеленского лаптеногие? ))) Старые добрые времена когда называли всех кто против Пороха лаптеногими вернулись Меркель встретится с Зеленским, Путиным и Макроном тет-а-тет до "нормандского саммита", - представитель правительства ФРГ Деммер - Цензор.НЕТ 9649
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эти времена никуда и не уходили.. более того, все кто на русском пишут - сепары и агенты Путина Меркель встретится с Зеленским, Путиным и Макроном тет-а-тет до "нормандского саммита", - представитель правительства ФРГ Деммер - Цензор.НЕТ 2311
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Да, мы боты, к, все на самом деле против зебобика и за Пороха и показали это на выборах
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та с тебя бот - как из *овна пуля)) скорее ты обычный передаст на подхвате у колорта)
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Ты лучше скажи как один из лучших президентов современности Порошенко проиграл малоросу писюнисту в 5 раз на последних выборах? Почему вас так много в комментах, а на избирательные участки всего 8% пришло? Тоже боты скрутили голоса Пороху и накрутили голоса писюнисту?
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это хорошо что "рабыню Изауру" давно не показывают - а то бы 73% стадо за неё проголосовало, как и в рашке их 87% мышебратьев...Меркель зустрінеться із Зеленським, Путіним і Макроном віч-на-віч до "нормандського саміту", - представниця уряду ФРН Деммер - Цензор.НЕТ 460

как там из твоих "новых лиц" - проболтались: "только 8% населения Украины НЕ подвержено пропаганде и зомбированию", обладая способностью к критическому мышлению
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вы с тамарой Maks Kolorto ходите парой? Меркель встретится с Зеленским, Путиным и Макроном тет-а-тет до "нормандского саммита", - представитель правительства ФРГ Деммер - Цензор.НЕТ 7150
видать у зе-ботов в лахте - бригадный подряд.. или с одного компа строчишь? Меркель встретится с Зеленским, Путиным и Макроном тет-а-тет до "нормандского саммита", - представитель правительства ФРГ Деммер - Цензор.НЕТ 9879
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да, с одного - из кабинета Путина Меркель встретится с Зеленским, Путиным и Макроном тет-а-тет до "нормандского саммита", - представитель правительства ФРГ Деммер - Цензор.НЕТ 2700
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ну ты там разве что подстилкой - перед кабинетом, подрабатываешь Меркель встретится с Зеленским, Путиным и Макроном тет-а-тет до "нормандского саммита", - представитель правительства ФРГ Деммер - Цензор.НЕТ 9797
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Сейчас вместе с Медведевым читаем тебя, смеемся Меркель встретится с Зеленским, Путиным и Макроном тет-а-тет до "нормандского саммита", - представитель правительства ФРГ Деммер - Цензор.НЕТ 3785
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медведев - у путина?)) кацапчег - тебя обманули, то не кабинет - то сортир, где медведев "читает" тебя! Меркель встретится с Зеленским, Путиным и Макроном тет-а-тет до "нормандского саммита", - представитель правительства ФРГ Деммер - Цензор.НЕТ 4196
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точнее - ты вместо газетки и пипифакса Меркель встретится с Зеленским, Путиным и Макроном тет-а-тет до "нормандского саммита", - представитель правительства ФРГ Деммер - Цензор.НЕТ 8036
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.. 009 наш спецагент, внедрился в банду к Потроху и с компа Пагубия строчит зрадоньку.
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ишь как у тебя подгорело., аж два поста в ответ Меркель встретится с Зеленским, Путиным и Макроном тет-а-тет до "нормандского саммита", - представитель правительства ФРГ Деммер - Цензор.НЕТ 8182
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могу и 3 написать - смотрю ты возбудился не на шутку
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ну кудда кацап колорто без истерики "возбуждения" и ора по этому поводу Меркель встретится с Зеленским, Путиным и Макроном тет-а-тет до "нормандского саммита", - представитель правительства ФРГ Деммер - Цензор.НЕТ 9938
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надеюсь тебе стало лучше, после того как ты высякався здесь Меркель встретится с Зеленским, Путиным и Макроном тет-а-тет до "нормандского саммита", - представитель правительства ФРГ Деммер - Цензор.НЕТ 7827
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значить у тебя все так же подгорает, бо тебе НЕ "стало лучше" после того как ты - "высякалось"?)) браво! Меркель зустрінеться із Зеленським, Путіним і Макроном віч-на-віч до "нормандського саміту", - представниця уряду ФРН Деммер - Цензор.НЕТ 9422
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А Вам предстоит снова россию целовать засосом и прямо в путена.
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ты шо! он же не лох какой то! ему уже 42 года!!!!!!
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Ложная дихотомия

Вы не понимаете. Сейчас вся лента в постах "Я Зеленского на дух не переношу, но давайте пожелаем ему завтра не сдать Украину".

Мне кажется, у тех, кто это и пишет, и у Владимира Александровича кардинально разное понимание слова "капитуляция".

В его представлении капитуляция - это когда он, стоя на одном колене, подписывает "Я, Владимир Зеленский, главнокомандующий вооруженными силами Украины, полностью и безоговорочно подписываю данный акт капитуляции перед Россией и на веки вечные привожу себя к покорности". И шашку над головой - бац, и пополам.

Поэтому, когда он заявляет, что капитуляции не будет - он имеет в виду, что не будет такой капитуляции.

А договоренность о мире, об отводе войск, об особом статусе, о покупке электроэнергии, о взаимозачетах по транзиту газа - какая же это капитуляция.

Это же победа!

Тем более, выданная мандатом большинства - а то и подавляющего большинства - населения Украины.
Что чистая правда.

Я вам напомню, что этот мирный план Макрона- Меркель чуть не дословно повторяет мирный план Саркози по Грузии. Вот почти слово в слово. Разведение войск, прекращение огня, вывод российских войск, международное наблюдение.

Закончилось это розовое счастье тем, что российская база в Цхинвали - самая большая и богатая военная база, которую я только видел в своей жизни. С населением 4000 человек. Четверть от населения всей Южной Осетии. Дивизион "Точек У". Дивизион с-300. Авиабаза в Джаве. Аэродром в Курте. Полигон в Дзарцеми.

Ползучий захват территории. Граница постоянно перемещается россиянами. А вот так. Просто взяли - и переместили.

При этом грузинская армия, соблюдая мирный договор - ну а как иначе - сидит в казармах.

Что международное сообщество, под гарантии которого Саркози создал этот мирный план?

Стабильно обеспокоено.

На этом всё.

Про мирный договор и признание независимости республики Ичкерия надо рассказывать?

"Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта и Приднестровском регионе Республики Молдова" можете нагуглить сами.

На данный момент в данных обстоятельствах сложившаяся с Минскими патовая ситуация - ЭТО ОПТИМАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ. Лучше сейчас ничего не придумать.
Смысл их не в том, чтобы их выполнять, а в том, чтобы их не выполнять.

Любое качание этой ситуации в любую сторону - Украине не выгодно.
Любое подписание любых новых бумажек - это уже поражение Украины. Что бы он там ни подписал. Хоть одну любую закорючку.

Ситуация "я не люблю Зеленского, но давайте пожелаем ему удачи" - это ситуация ложного выбора.

Нет такой дихотомии - проиграет Украина завтра вместе с Зеленским, или нет. Сам факт встречи Зеленского с Путиным - ЭТО УЖЕ ПРОИГРЫШ УКРАИНЫ.

Все уже состоялось.

Если вы действительно считаете, что Владимир Александрович едет туда, чтобы жестко сказать Владимиру Владимировичу в лицо то, что он говорил в своих предвыборных обещаниях - у меня для вас плохие новости. Что-то как-то все сейчас в этой своей надеже "Пожелаем Зеленскому" уже забыли, что предварительный вариант договоренностей уже согласон и Кремль УЖЕ ЗАЯВИЛ, ЧТО ЭТОТ ВАРИАНТ ЕГО ПОЛНОСТЬЮ УСТРАИВАЕТ.

Еще раз - нет такой дихотомии завтра: или-или.
Дай Боже нашому телятi вовка з'iсти (с).

Всё уже произошло.

Единственный вариант для Украины - если Зеленский уедет завтра из Парижа ни с чем. И все останется ровно так, как есть на данный момент.

Это единственный - нет, не выигрышный - просто не проигрышный - вариант.

Но я сильно сомневаюсь, что этот вариант возможен. Вот что-то мне подсказывает, что Кремль просто так не поедет в Париж, потрещать за жизнь с Зеленским и еще раз убедиться, что ничего не выходит и Владимир Александрович - справжний бандеровец, истинный продолжатель дела кровавого барыги и говорить с ним не о чем.

Да и большинство населения Украины на самом деле ждут от него не этого.

Проблема-то и в этом случае тоже не в Зеленском.

У него абсолютно легитимный мандат на мир от большинства населения страны.

Это правда.

Поэтому, если вы действительно не хотите поражения Украине, вы должны желать Владимиру Александровичу не поддержки и стойкости под общим натиском Путина-Меркель-Макрона, а вы должны желать ему жесточайшей инфекционной дизентерии, чтоб его так в бараний рог свернуло, чтобы он физически не смог слезть с толчка и прибыть на эту встречу.

Это единственный вариант.
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это как у "шустера" - по опросам 52% против ЛЮБЫХ уступок рашке, а у шустрого - "96% - за"...
фуйло аж поперхнулось - ему только 87% нарисовали))
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Мало того !
Вони після капітуляції будуть ЖАЛЄТЬ Зє, бо: «Протівний Пуцін абідєл нашу бубоцьку... »
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А раніше спільна позиція Німеччини, Франції та України була обговорена перед всіма зустрічами, вони виступили єдиним фронтом проти фуйла.
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Не думал, что я это скажу. Удачи Зеленском у в переговорах в отстаивании интересов Украины.
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Если конкретики подписано не будет, то никакого смысла в этих переговорах нет.
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есть, Зепрезидент должен сказать я штарался, но не судьба, но сделать он это просто должен был.
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Сволочи хотят втихаря договориться и поделить акции Газпрома чтобы общественность не знала.
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А ЙОЛКА всё ближе, а ЙОЛКА всё круче.
Взлётают ЗеДятлы под самые тучи.
Декабрь всегда беспокойный у нас,
Что делать, ведь в кресле сидит
Вот такой п...ас.
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Ти чьо?
А єслі пенісом по фортепіано, то тєбє уже нє понравіцца? ?
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Стецькам пенисом-то пондравилось, до сих пор забыть не могут...
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И шаурма дорожает .....
крепчает мороз, Меркель зустрінеться із Зеленським, Путіним і Макроном віч-на-віч до "нормандського саміту", - представниця уряду ФРН Деммер - Цензор.НЕТ 2649
А Вова на Саммит
Анализы вёз.
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Бабушка напомнит печальную судьбу еврейского народа, который забывает про интересы государства, которое дало ему приют.
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после этой стрелки просто усилят санкции против Рачки и забудут опять на 3 года.
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У россии всего три союзника,Хезболла, ХАМАС и Иран,остальные боятся радиоактивного пепла от димы киселева
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Хм, а после Парижа МОнику, надо будет называть МонИк?
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у Монiки генiальнi плани, та ще й сьогоднi корпоратив

Меркель зустрінеться із Зеленським, Путіним і Макроном віч-на-віч до "нормандського саміту", - представниця уряду ФРН Деммер - Цензор.НЕТ 4825
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Гитлер также точно в Мюнхене в сентябре 1938 года отдельно ДОЖИМАЛ своих подельников? Тогда "под единство" Гитлеру сдали Чехословакию "Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру. Под предлогом спасения шкуры в конце концов мы все друг друга поубиваем. Человеческая шкура стала флагом Европы. ФлагИ раскрашены по-разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры" - КУРЦИО МАЛАПАРТЕ , современник Оруэлла… так же заглянувший в бездну человеческого.... естества. Такой же… пессимист…
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\\"Канцлер в 15.05 проведет двустороннюю встречу с президентом Путиным, в 15.30 - с Зеленским и в 15.55 - президентом Макроном"\\
А путен не опоздает??????????
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опоздает, если он летит из Сочи (борт RSD 177), то борт еще в воздухе и лететь еще минимум час плюс пока в аэропорnу то да се, так что опоздает
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Порохоботы, не хочу вас расстраивать, но война это только прикрытие на самом деле будут обсуждать как общими усилиями Петю за решетку упрятать Меркель зустрінеться із Зеленським, Путіним і Макроном віч-на-віч до "нормандського саміту", - представниця уряду ФРН Деммер - Цензор.НЕТ 7550
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зебил, тебя растрою - твои "влажные мечты" вызывают ржач даже у более-менее умных зебилов))
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а ты себя к каким зебилам относиш?...к более или менее?
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относишЬ с мягким знаком на твоем рассеянском койне, придурок.
тупые хахлы-малоросы, они же ЗеБилы в своем репертуаре.))

думаю, спрашивать к кому ты относишься лишнее. к безграмотным дебилам-ЗеБилам, само собой.
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Не жалеете вы совсем этих ущербных,как же они без святого пятра)))Хотите всплеск суицидов)))
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Мне кажется,что я не покидал россии
И что не может быть в россии перемен
И голуби в ней есть
И мудрые есть змии
И множество волков
К.Бальмонт.русский поэт.переводчик.большую поддержку в становлении поэта оказал украинский профессор Николай Ильич Стороженко.
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А пусть Меркелиха в качестве гарантии мира введёт в ОРДЛО немецкие войска!
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вся лента в постах "Я Зеленского на дух не переношу, но давайте пожелаем ему не сдать Украину".



а ху-ху не хо-хо? жрите то,что посеяли, ЗеБильные дегенераты.

ми на забули, як ЗеЛупа гавкала та скакала перед Порошенком на стадiонi.
не зебудемо, як шмаркля принижувала Україну та все українське все своє недолуге життя. жерiть тепер, сволото, що самi приготували.





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