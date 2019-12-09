 Меркель зустрінеться із Зеленським, Путіним і Макроном віч-на-віч до "нормандського саміту", - представниця уряду ФРН Деммер

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомила представниця уряду ФРН Ульріке Деммер.
"Канцлер о 15:05 (час паризький. - Ред.) проведе двосторонню зустріч із президентом Путіним, о 15:30 – із Зеленським і о 15:55 – із президентом Макроном", - поінформувала Деммер.
Вона уточнила, що робоче засідання розпочнеться о 16:20, а на 18:45 планується зустріч із пресою.
Офіційна представниця МЗС ФРН Марія Адебар своєю чергою зазначила, що частиною переговорів у Парижі стане "формула Штайнмаєра". У ній, підкреслила дипломатка, йдеться про послідовність уведення особливого статусу та проведення виборів на Донбасі та їхню оцінку.
"Йдеться саме про послідовність, кроки, так би мовити, про те, щоб звести до купи весь цей складний комплекс питань", - сказала Адебар, додавши, що зарано прогнозувати, як просуватимуться перемовини у цій частині.
как там из твоих "новых лиц" - проболтались: "только 8% населения Украины НЕ подвержено пропаганде и зомбированию", обладая способностью к критическому мышлению
тамаройMaks Kolorto ходите парой?
видать у зе-ботов в лахте - бригадный подряд.. или с одного компа строчишь?
Вы не понимаете. Сейчас вся лента в постах "Я Зеленского на дух не переношу, но давайте пожелаем ему завтра не сдать Украину".
Мне кажется, у тех, кто это и пишет, и у Владимира Александровича кардинально разное понимание слова "капитуляция".
В его представлении капитуляция - это когда он, стоя на одном колене, подписывает "Я, Владимир Зеленский, главнокомандующий вооруженными силами Украины, полностью и безоговорочно подписываю данный акт капитуляции перед Россией и на веки вечные привожу себя к покорности". И шашку над головой - бац, и пополам.
Поэтому, когда он заявляет, что капитуляции не будет - он имеет в виду, что не будет такой капитуляции.
А договоренность о мире, об отводе войск, об особом статусе, о покупке электроэнергии, о взаимозачетах по транзиту газа - какая же это капитуляция.
Это же победа!
Тем более, выданная мандатом большинства - а то и подавляющего большинства - населения Украины.
Что чистая правда.
Я вам напомню, что этот мирный план Макрона- Меркель чуть не дословно повторяет мирный план Саркози по Грузии. Вот почти слово в слово. Разведение войск, прекращение огня, вывод российских войск, международное наблюдение.
Закончилось это розовое счастье тем, что российская база в Цхинвали - самая большая и богатая военная база, которую я только видел в своей жизни. С населением 4000 человек. Четверть от населения всей Южной Осетии. Дивизион "Точек У". Дивизион с-300. Авиабаза в Джаве. Аэродром в Курте. Полигон в Дзарцеми.
Ползучий захват территории. Граница постоянно перемещается россиянами. А вот так. Просто взяли - и переместили.
При этом грузинская армия, соблюдая мирный договор - ну а как иначе - сидит в казармах.
Что международное сообщество, под гарантии которого Саркози создал этот мирный план?
Стабильно обеспокоено.
На этом всё.
Про мирный договор и признание независимости республики Ичкерия надо рассказывать?
"Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта и Приднестровском регионе Республики Молдова" можете нагуглить сами.
На данный момент в данных обстоятельствах сложившаяся с Минскими патовая ситуация - ЭТО ОПТИМАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ. Лучше сейчас ничего не придумать.
Смысл их не в том, чтобы их выполнять, а в том, чтобы их не выполнять.
Любое качание этой ситуации в любую сторону - Украине не выгодно.
Любое подписание любых новых бумажек - это уже поражение Украины. Что бы он там ни подписал. Хоть одну любую закорючку.
Ситуация "я не люблю Зеленского, но давайте пожелаем ему удачи" - это ситуация ложного выбора.
Нет такой дихотомии - проиграет Украина завтра вместе с Зеленским, или нет. Сам факт встречи Зеленского с Путиным - ЭТО УЖЕ ПРОИГРЫШ УКРАИНЫ.
Все уже состоялось.
Если вы действительно считаете, что Владимир Александрович едет туда, чтобы жестко сказать Владимиру Владимировичу в лицо то, что он говорил в своих предвыборных обещаниях - у меня для вас плохие новости. Что-то как-то все сейчас в этой своей надеже "Пожелаем Зеленскому" уже забыли, что предварительный вариант договоренностей уже согласон и Кремль УЖЕ ЗАЯВИЛ, ЧТО ЭТОТ ВАРИАНТ ЕГО ПОЛНОСТЬЮ УСТРАИВАЕТ.
Еще раз - нет такой дихотомии завтра: или-или.
Дай Боже нашому телятi вовка з'iсти (с).
Всё уже произошло.
Единственный вариант для Украины - если Зеленский уедет завтра из Парижа ни с чем. И все останется ровно так, как есть на данный момент.
Это единственный - нет, не выигрышный - просто не проигрышный - вариант.
Но я сильно сомневаюсь, что этот вариант возможен. Вот что-то мне подсказывает, что Кремль просто так не поедет в Париж, потрещать за жизнь с Зеленским и еще раз убедиться, что ничего не выходит и Владимир Александрович - справжний бандеровец, истинный продолжатель дела кровавого барыги и говорить с ним не о чем.
Да и большинство населения Украины на самом деле ждут от него не этого.
Проблема-то и в этом случае тоже не в Зеленском.
У него абсолютно легитимный мандат на мир от большинства населения страны.
Это правда.
Поэтому, если вы действительно не хотите поражения Украине, вы должны желать Владимиру Александровичу не поддержки и стойкости под общим натиском Путина-Меркель-Макрона, а вы должны желать ему жесточайшей инфекционной дизентерии, чтоб его так в бараний рог свернуло, чтобы он физически не смог слезть с толчка и прибыть на эту встречу.
Это единственный вариант.
фуйло аж поперхнулось - ему только 87% нарисовали))
Вони після капітуляції будуть ЖАЛЄТЬ Зє, бо: «Протівний Пуцін абідєл нашу бубоцьку... »
Взлётают ЗеДятлы под самые тучи.
Декабрь всегда беспокойный у нас,
Что делать, ведь в кресле сидит
Вот такой п...ас.
А єслі пенісом по фортепіано, то тєбє уже нє понравіцца? ?
крепчает мороз,
А Вова на Саммит
Анализы вёз.
А путен не опоздает??????????
тупые хахлы-малоросы, они же ЗеБилы в своем репертуаре.))
думаю, спрашивать к кому ты относишься лишнее. к безграмотным дебилам-ЗеБилам, само собой.
И что не может быть в россии перемен
И голуби в ней есть
И мудрые есть змии
И множество волков
К.Бальмонт.русский поэт.переводчик.большую поддержку в становлении поэта оказал украинский профессор Николай Ильич Стороженко.
а ху-ху не хо-хо? жрите то,что посеяли, ЗеБильные дегенераты.
ми на забули, як ЗеЛупа гавкала та скакала перед Порошенком на стадiонi.
не зебудемо, як шмаркля принижувала Україну та все українське все своє недолуге життя. жерiть тепер, сволото, що самi приготували.