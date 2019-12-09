 Мир на Донбасі потрібен і Росії, - Ясько про переговори в Парижі

Таку думку висловила народна депутатка від фракції "Слуга народу", голова постійної української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Єлизавета Ясько на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Нас очікує, мабуть, найважливіша зовнішньополітична подія року – саміт у "нормандському форматі" в Парижі... На переговорах у Парижі представники України на чолі з главою держави будуть керуватися національними інтересами України… Я переконана, що мир на сході України потрібен також і іншим країнам "нормандської четвірки". Перш за все, це стосується Росії. Справа не лише в санкціях, які, нагадую, прив’язані до Мінських угод. Організація гібридної війни – це великі фінансові, військові та іміджеві втрати для РФ. Нам це протистояння також коштує дуже дорого, але ми знаємо, для чого боремося – за свободу, незалежність і європейське майбутнє", - зазначила Ясько.
За її словами, українська сторона під час зустрічі в Парижі планує "пояснити Путіну та його команді, що українська влада і український народ мають цінності, якими не готові поступатися".
"Наше завдання – перевести боротьбу за наші території та наших людей за стіл переговорів і виграти цю боротьбу", - акцентувала політик.
Вона зазначила, що в "нормандському форматі" за одним столом 9 грудня зустрінуться люди, які прекрасно розуміють, що відбувається на сході України: хто має контролювати кордон і звідки у бойовиків озброєння, військова техніка та боєприпаси.
"Окрім Росії та України, що перебувають де-факто у стані конфлікту – політичного, військового, економічного, інформаційного, до нормандського формату залучені держави-гаранти, держави-посередники, фундатори Євросоюзу, до якого Україна прагне долучитися, – Франція та Німеччина. Це країни, які доводили свою відданість європейським цінностям – надаючи Україні посильну політичну, фінансову, безпекову допомогу, а також виступаючи єдиним фронтом у неприйнятті агресивної політики Росії щодо України… Ми очікуємо на чесну розмову і готові до найгостріших запитань від Макрона, Меркель і Путіна. Такі ж запитання вони почують від нас", - зазначила парламентарій.
При цьому Ясько впевнена: Президент Зеленський гарантує, що поінформує суспільство про результати переговорів і буде чесним у своїх намірах і діях.
Вона також нагадала, що з моменту останньої зустрічі лідерів держав "нормандської четвірки" минуло багато часу - понад три роки. Відтоді, за її словами, не змінилося одне: війна на сході України триває, "ми втрачаємо наших захисників, цей край і далі надзвичайно мілітаризований, перебуває в зоні економічної кризи і наближається до екологічної катастрофи".
"Це наша земля і її треба рятувати. Там живуть наші громадяни і їм треба допомогти. Тим, хто воює проти України зі зброєю в руках, Україна готова допомогти також – скласти зброю і залишити цей край", - зазначила вона.
Водночас вона підкреслила, що Україна в межах "нормандської зустрічі" має свої пропозиції, умови та червоні лінії, які були публічно оголошені учасниками переговорів - Президентом, представниками його Офісу, міністром закордонних справ.
"Червоні лінії не суперечать Мінським угодам, міжнародному праву і здоровому глузду: навпаки, ми вважаємо, що лише в рамках наших законних вимог, як проведення виборів до органів місцевого самоврядування в ОРДЛО українською ЦВК, роззброєння бойовиків, правосуддя для підозрюваних у воєнних злочинах, – мирний процес реально можливий", - додала депутатка.
Бо це Путін з русскім народом розпочав Русско Українську війну.
Тем, кто воюет против Украины с оружием в руках, Украина готова помочь также - сложить оружие и покинуть этот край", - отметила Ясько.
Источник: https://censor.net.ua/n3164251
Понять и простить.
Отдайте ее сексуально озабоченному Чубаке.
Он будет делать из нее леди.
Без табу...
Ложная дихотомия
Вы не понимаете. Сейчас вся лента в постах "Я Зеленского на дух не переношу, но давайте пожелаем ему завтра не сдать Украину".
Мне кажется, у тех, кто это и пишет, и у Владимира Александровича кардинально разное понимание слова "капитуляция".
В его представлении капитуляция - это когда он, стоя на одном колене, подписывает "Я, Владимир Зеленский, главнокомандующий вооруженными силами Украины, полностью и безоговорочно подписываю данный акт капитуляции перед Россией и на веки вечные привожу себя к покорности". И шашку над головой - бац, и пополам.
Поэтому, когда он заявляет, что капитуляции не будет - он имеет в виду, что не будет такой капитуляции.
А договоренность о мире, об отводе войск, об особом статусе, о покупке электроэнергии, о взаимозачетах по транзиту газа - какая же это капитуляция.
Это же победа!
Тем более, выданная мандатом большинства - а то и подавляющего большинства - населения Украины.
Что чистая правда.
Я вам напомню, что этот мирный план Макрона- Меркель чуть не дословно повторяет мирный план Саркози по Грузии. Вот почти слово в слово. Разведение войск, прекращение огня, вывод российских войск, международное наблюдение.
Закончилось это розовое счастье тем, что российская база в Цхинвали - самая большая и богатая военная база, которую я только видел в своей жизни. С населением 4000 человек. Четверть от населения всей Южной Осетии. Дивизион "Точек У". Дивизион с-300. Авиабаза в Джаве. Аэродром в Курте. Полигон в Дзарцеми.
Ползучий захват территории. Граница постоянно перемещается россиянами. А вот так. Просто взяли - и переместили.
При этом грузинская армия, соблюдая мирный договор - ну а как иначе - сидит в казармах.
Что международное сообщество, под гарантии которого Саркози создал этот мирный план?
Стабильно обеспокоено.
На этом всё.
Про мирный договор и признание независимости республики Ичкерия надо рассказывать?
"Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта и Приднестровском регионе Республики Молдова" можете нагуглить сами.
На данный момент в данных обстоятельствах сложившаяся с Минскими патовая ситуация - ЭТО ОПТИМАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ. Лучше сейчас ничего не придумать.
Смысл их не в том, чтобы их выполнять, а в том, чтобы их не выполнять.
Любое качание этой ситуации в любую сторону - Украине не выгодно.
Любое подписание любых новых бумажек - это уже поражение Украины. Что бы он там ни подписал. Хоть одну любую закорючку.
Ситуация "я не люблю Зеленского, но давайте пожелаем ему удачи" - это ситуация ложного выбора.
Нет такой дихотомии - проиграет Украина завтра вместе с Зеленским, или нет. Сам факт встречи Зеленского с Путиным - ЭТО УЖЕ ПРОИГРЫШ УКРАИНЫ.
Все уже состоялось.
Если вы действительно считаете, что Владимир Александрович едет туда, чтобы жестко сказать Владимиру Владимировичу в лицо то, что он говорил в своих предвыборных обещаниях - у меня для вас плохие новости. Что-то как-то все сейчас в этой своей надеже "Пожелаем Зеленскому" уже забыли, что предварительный вариант договоренностей уже согласон и Кремль УЖЕ ЗАЯВИЛ, ЧТО ЭТОТ ВАРИАНТ ЕГО ПОЛНОСТЬЮ УСТРАИВАЕТ.
Еще раз - нет такой дихотомии завтра: или-или.
Дай Боже нашому телятi вовка з'iсти (с).
Всё уже произошло.
Единственный вариант для Украины - если Зеленский уедет завтра из Парижа ни с чем. И все останется ровно так, как есть на данный момент.
Это единственный - нет, не выигрышный - просто не проигрышный - вариант.
Но я сильно сомневаюсь, что этот вариант возможен. Вот что-то мне подсказывает, что Кремль просто так не поедет в Париж, потрещать за жизнь с Зеленским и еще раз убедиться, что ничего не выходит и Владимир Александрович - справжний бандеровец, истинный продолжатель дела кровавого барыги и говорить с ним не о чем.
Да и большинство населения Украины на самом деле ждут от него не этого.
Проблема-то и в этом случае тоже не в Зеленском.
У него абсолютно легитимный мандат на мир от большинства населения страны.
Это правда.
Поэтому, если вы действительно не хотите поражения Украине, вы должны желать Владимиру Александровичу не поддержки и стойкости под общим натиском Путина-Меркель-Макрона, а вы должны желать ему жесточайшей инфекционной дизентерии, чтоб его так в бараний рог свернуло, чтобы он физически не смог слезть с толчка и прибыть на эту встречу.
Это единственный вариант.
на виборах це питання не обговорювалось.
просто зе-команда маніпулює.
1. Возврат Крыма
2. Вывод войск с оккупированной части Донбасса
3. Возмещение убытков, причиненных Украине, в результате агрессии
4. Возвращение украденных предприятий и имущества украинских банков, предприятий, учреждений.
5. Выплата денежных компенсаций семьям погибших на Донбассе украинцев.
Ну и так далее
(дідько, відео настільки емоційне, що мимоволі аж самому ревякати хочеться )
подохнутьумиротвориться ето тоже мир. Никакого мира пока последний окупант не уйдет с нашей земли.
нах пошла тп!
да если б мацкве там нужен был бы мир...то там бы уже был мир...
если б мацква не вбрасывала туда оружие-технику-военщину-деньги-и др. там бы все устаканилось еще в далеком 2015 году...та даже в 2014...к Октябрьским...
ищи кому выгодно! (ну это же классика)...и кому?
ойтыбозечька представляет нас в ПАСЕ? председатель... (итить удивить!)
Доказано историей.
"Считаем, что сегодня необходимо сосредоточиться на воплощении в жизнь Минских договоренностей, утвержденных резолюцией Совета Безопасности ООН и имеющих обязательный для исполнения характер. Украинское руководство должно "повернуться лицом" к собственным гражданам: отказаться от политики экономического удушения Донбасса, признать право дончан и луганчан говорить на родном языке, отмечать свои святые даты и праздники, чтить своих национальных героев", - заявил Лавров.Источник: https://censor.net.ua/n3137950Он подчеркнул, что эта позиция была "четко подтверждена" президентом России Владимиром Путиным, в том числе в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским." Источник: https://censor.net.ua/n3137950
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Еге ж. Святого
великоборошникавеликомученика моторилу та преподобного гіві. А кафе "сепар" зробити "храмом усекновения главьі страстотерпця захарченка".
С такой главой нам светит только опа
Але зараз пріоритети щодо неї зовсім інші.
ей впихнулее пропихнул в Раду"?
Людина, що прийшла до влади на брехні та маніпуляціях, а почала президенство з порушення законів буде "чесним в своїх намірах та діях"? Не смішіть мої тапки!
Мое мнение, Елизавета Ясько - не политик, а ребенок, статья бред сумашедшего.
На встречи нужно будет ОБЯСНИТь ПУТИНУ "украинская власть и украинский народ имеют ценности, которыми не готовы поступаться".
Бедный Путин не знает, что ему делать!?!?!?!?
Но тут появилась Лиза, которая ему все обьяснит!
Вообще не смешно... Кто взял этого ребенка в Париж?
Совку нужна война, желательно - быстрая и обязательно победоносная.
Правда, бывает, обосрутся, как в Афгане или Украине. Так для компенсации у них есть телевизор.
1. Впихнуть ОРДЛО в Украину с правом вето на вступление НАТО-ЕС
2. Повесить на Украину расходы по их содержанию.
знає воно, шо треба кацапам
з точністю до навпаки
дурепа
Смахивая невольную соплю умиления, ловлю себя на мысли, что все-таки за неполный год этого гребаного парада бандитов и *лядей одно качественное изменение в обществе все-таки произошло. Если раньше плюс-минус ясно было, кто есть "ху", то сейчас хрен поймешь, то ли человек добросовестный идиот, то ли конченая бл*дь, тем более что совмещение того и другого уже стало залогом успеха.