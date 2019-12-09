 Мир на Донбасі потрібен і Росії, - Ясько про переговори в Парижі

Таку думку висловила народна депутатка від фракції "Слуга народу", голова постійної української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Єлизавета Ясько на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Нас очікує, мабуть, найважливіша зовнішньополітична подія року – саміт у "нормандському форматі" в Парижі... На переговорах у Парижі представники України на чолі з главою держави будуть керуватися національними інтересами України… Я переконана, що мир на сході України потрібен також і іншим країнам "нормандської четвірки". Перш за все, це стосується Росії. Справа не лише в санкціях, які, нагадую, прив’язані до Мінських угод. Організація гібридної війни – це великі фінансові, військові та іміджеві втрати для РФ. Нам це протистояння також коштує дуже дорого, але ми знаємо, для чого боремося – за свободу, незалежність і європейське майбутнє", - зазначила Ясько.

За її словами, українська сторона під час зустрічі в Парижі планує "пояснити Путіну та його команді, що українська влада і український народ мають цінності, якими не готові поступатися".

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"Наше завдання – перевести боротьбу за наші території та наших людей за стіл переговорів і виграти цю боротьбу", - акцентувала політик.



Вона зазначила, що в "нормандському форматі" за одним столом 9 грудня зустрінуться люди, які прекрасно розуміють, що відбувається на сході України: хто має контролювати кордон і звідки у бойовиків озброєння, військова техніка та боєприпаси.

"Окрім Росії та України, що перебувають де-факто у стані конфлікту – політичного, військового, економічного, інформаційного, до нормандського формату залучені держави-гаранти, держави-посередники, фундатори Євросоюзу, до якого Україна прагне долучитися, – Франція та Німеччина. Це країни, які доводили свою відданість європейським цінностям – надаючи Україні посильну політичну, фінансову, безпекову допомогу, а також виступаючи єдиним фронтом у неприйнятті агресивної політики Росії щодо України… Ми очікуємо на чесну розмову і готові до найгостріших запитань від Макрона, Меркель і Путіна. Такі ж запитання вони почують від нас", - зазначила парламентарій.

При цьому Ясько впевнена: Президент Зеленський гарантує, що поінформує суспільство про результати переговорів і буде чесним у своїх намірах і діях.

Вона також нагадала, що з моменту останньої зустрічі лідерів держав "нормандської четвірки" минуло багато часу - понад три роки. Відтоді, за її словами, не змінилося одне: війна на сході України триває, "ми втрачаємо наших захисників, цей край і далі надзвичайно мілітаризований, перебуває в зоні економічної кризи і наближається до екологічної катастрофи".

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"Це наша земля і її треба рятувати. Там живуть наші громадяни і їм треба допомогти. Тим, хто воює проти України зі зброєю в руках, Україна готова допомогти також – скласти зброю і залишити цей край", - зазначила вона.

Водночас вона підкреслила, що Україна в межах "нормандської зустрічі" має свої пропозиції, умови та червоні лінії, які були публічно оголошені учасниками переговорів - Президентом, представниками його Офісу, міністром закордонних справ.

"Червоні лінії не суперечать Мінським угодам, міжнародному праву і здоровому глузду: навпаки, ми вважаємо, що лише в рамках наших законних вимог, як проведення виборів до органів місцевого самоврядування в ОРДЛО українською ЦВК, роззброєння бойовиків, правосуддя для підозрюваних у воєнних злочинах, – мирний процес реально можливий", - додала депутатка.





