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Все про:нормандська четвірка (804) Єлизавета Ясько (14)

 Мир на Донбасі потрібен і Росії, - Ясько про переговори в Парижі

Припинення збройного конфлікту на сході України потрібне й іншим країнам "нормандської четвірки", зокрема Російській Федерації.

Таку думку висловила народна депутатка від фракції "Слуга народу", голова постійної української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Єлизавета Ясько на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Нас очікує, мабуть, найважливіша зовнішньополітична подія року – саміт у "нормандському форматі" в Парижі... На переговорах у Парижі представники України на чолі з главою держави будуть керуватися національними інтересами України… Я переконана, що мир на сході України потрібен також і іншим країнам "нормандської четвірки". Перш за все, це стосується Росії. Справа не лише в санкціях, які, нагадую, прив’язані до Мінських угод. Організація гібридної війни – це великі фінансові, військові та іміджеві втрати для РФ. Нам це протистояння також коштує дуже дорого, але ми знаємо, для чого боремося – за свободу, незалежність і європейське майбутнє", - зазначила Ясько.

За її словами, українська сторона під час зустрічі в Парижі планує "пояснити Путіну та його команді, що українська влада і український народ мають цінності, якими не готові поступатися".

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"Наше завдання – перевести боротьбу за наші території та наших людей за стіл переговорів і виграти цю боротьбу", - акцентувала політик.

Вона зазначила, що в "нормандському форматі" за одним столом 9 грудня зустрінуться люди, які прекрасно розуміють, що відбувається на сході України: хто має контролювати кордон і звідки у бойовиків озброєння, військова техніка та боєприпаси.

"Окрім Росії та України, що перебувають де-факто у стані конфлікту – політичного, військового, економічного, інформаційного, до нормандського формату залучені держави-гаранти, держави-посередники, фундатори Євросоюзу, до якого Україна прагне долучитися, – Франція та Німеччина. Це країни, які доводили свою відданість європейським цінностям – надаючи Україні посильну політичну, фінансову, безпекову допомогу, а також виступаючи єдиним фронтом у неприйнятті агресивної політики Росії щодо України… Ми очікуємо на чесну розмову і готові до найгостріших запитань від Макрона, Меркель і Путіна. Такі ж запитання вони почують від нас", - зазначила парламентарій.

При цьому Ясько впевнена: Президент Зеленський гарантує, що поінформує суспільство про результати переговорів і буде чесним у своїх намірах і діях.

Вона також нагадала, що з моменту останньої зустрічі лідерів держав "нормандської четвірки" минуло багато часу - понад три роки. Відтоді, за її словами, не змінилося одне: війна на сході України триває, "ми втрачаємо наших захисників, цей край і далі надзвичайно мілітаризований, перебуває в зоні економічної кризи і наближається до екологічної катастрофи".

Також читайте: "Ніхто не може поки сказати, скільки точно триватимуть переговори", - заступник голови ОП Тимошенко

"Це наша земля і її треба рятувати. Там живуть наші громадяни і їм треба допомогти. Тим, хто воює проти України зі зброєю в руках, Україна готова допомогти також – скласти зброю і залишити цей край", - зазначила вона.

Водночас вона підкреслила, що Україна в межах "нормандської зустрічі" має свої пропозиції, умови та червоні лінії, які були публічно оголошені учасниками переговорів - Президентом, представниками його Офісу, міністром закордонних справ.

"Червоні лінії не суперечать Мінським угодам, міжнародному праву і здоровому глузду: навпаки, ми вважаємо, що лише в рамках наших законних вимог, як проведення виборів до органів місцевого самоврядування в ОРДЛО українською ЦВК, роззброєння бойовиків, правосуддя для підозрюваних у воєнних злочинах, – мирний процес реально можливий", - додала депутатка.


Мир на Донбасі потрібен і Росії, - Ясько про переговори в Парижі 01
Мир на Донбасі потрібен і Росії, - Ясько про переговори в Парижі 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164251
 
 
 Топ коментарі
 
мир даже в теории не реален, смешной лишнехромасомно-скрепный биоматериал.
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А ещё...другим странам "нормандской четверки", в частности Российской Федерации.нужно возвращение Крыма Украине.
Мир на Донбассе нужен и России, - глава украинской делегации в ПАСЕ Ясько о переговорах в Париже - Цензор.НЕТ 8048
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мир даже в теории не реален, смешной лишнехромасомно-скрепный биоматериал.
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какую Мацу? зачем забирать этот цирк у нас? кадыровцы и рачкинцы нам такой цирк предоставляют, этого низзя лишиться)))))))))))))))))))))))))))))))))))
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ты только глянь на этот цирк, игде исчо такое можно в мире паглядеть https://www.youtube.com/watch?v=juLJ99xgJh4
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А зачем это вам? Нам бы защититься от вас.
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Ну а как вы желаете достигать мира?? Выполнять Минские Украина не хочет, но мир хочет.Как вы его собираетесь достигать, если не победой над РФ??
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Достаточно защитится от вас. Если б вы учили историю, то знали что путь достижения мира только один: хочешь мира готовься к войне. Так что ядерное оружие для этого подойдёт.
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То есть вы не в состоянии даже обогатить руду до состояния необходимого для производства топлива для АЭС собрались разрабатывать ЯО??Для понимания: создание ЯО в разы более сложный процесс, чем создание ядерного топлива.
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Ты за нас не переживай троллина кацапская! Учи китайский лучше! А возвращать Крым прийдется вам убогим!
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И как же сделали ядерное оружие 74 года назад не зная вашего мнения на этот счёт? Всё что сделано один раз можно повторить. И да, мы опять этой зимой замёрзнем.
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Ну, про ваше ЯО и кто его обслуживал почитай тут:http://ehorussia.com/new/node/9061
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Ні.
Бо це Путін з русскім народом розпочав Русско Українську війну.
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Да курсе ми экономике жопа приходит вот они и попросили своих слуг помочь.
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Деньги, идущие на содержание молодых, динамично развивающихся республик, и самим нужны, поэтому почему бы не пересадить их на шею Украине, особенно если ее приЗедент готов хоть сейчас "реинтегрировать" Донбасс и финансовые претензии создателям этих государственных новообразований не предъявляет.
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"Это наша земля и ее надо спасать. Там живут наши граждане и им надо помочь.
Тем, кто воюет против Украины с оружием в руках, Украина готова помочь также - сложить оружие и покинуть этот край", - отметила Ясько.

Источник: https://censor.net.ua/n3164251

Понять и простить.
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Це з тих, що: «В Россіі любят УкрАіну. Порошенко поссоріл наші народи.»
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Вона навіть не голосувала за останню постанову по НАТО . А чого ще можна було очікувати від ватної випускниці МГУ ?
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Депутат от фракции "СП" - этим все сказано
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Ніяка вона не "дура". А звичайна завербована фсб особа, що працює на кацапію. Утім, у блаЗЄнських таких відсотків на 80. А решта -- мріють про це.
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Простите, я не в курсе - уже можно волать про Зраду и требовать спалить Офис Президента?
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отсутсвие мозга полное...как может быть нужен мир лукавому отродью начинающему кровопролитные конфликьы,войны .оккупирующему чужие территории..МИР С ОРУЖИЕМ-ЭТО НАСИЛИЕ И ВОЙНА
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Ну сколько можно пиарить эту куклу?
Отдайте ее сексуально озабоченному Чубаке.
Он будет делать из нее леди.
Без табу...
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Я вже писав колись - не бачу жодної причини із за якою ***** стане раптом білим і пухнастим зайчиком
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Знайдено на пабліку Ібігдана:

Ложная дихотомия

Вы не понимаете. Сейчас вся лента в постах "Я Зеленского на дух не переношу, но давайте пожелаем ему завтра не сдать Украину".

Мне кажется, у тех, кто это и пишет, и у Владимира Александровича кардинально разное понимание слова "капитуляция".

В его представлении капитуляция - это когда он, стоя на одном колене, подписывает "Я, Владимир Зеленский, главнокомандующий вооруженными силами Украины, полностью и безоговорочно подписываю данный акт капитуляции перед Россией и на веки вечные привожу себя к покорности". И шашку над головой - бац, и пополам.

Поэтому, когда он заявляет, что капитуляции не будет - он имеет в виду, что не будет такой капитуляции.

А договоренность о мире, об отводе войск, об особом статусе, о покупке электроэнергии, о взаимозачетах по транзиту газа - какая же это капитуляция.

Это же победа!

Тем более, выданная мандатом большинства - а то и подавляющего большинства - населения Украины.
Что чистая правда.

Я вам напомню, что этот мирный план Макрона- Меркель чуть не дословно повторяет мирный план Саркози по Грузии. Вот почти слово в слово. Разведение войск, прекращение огня, вывод российских войск, международное наблюдение.

Закончилось это розовое счастье тем, что российская база в Цхинвали - самая большая и богатая военная база, которую я только видел в своей жизни. С населением 4000 человек. Четверть от населения всей Южной Осетии. Дивизион "Точек У". Дивизион с-300. Авиабаза в Джаве. Аэродром в Курте. Полигон в Дзарцеми.

Ползучий захват территории. Граница постоянно перемещается россиянами. А вот так. Просто взяли - и переместили.

При этом грузинская армия, соблюдая мирный договор - ну а как иначе - сидит в казармах.

Что международное сообщество, под гарантии которого Саркози создал этот мирный план?

Стабильно обеспокоено.

На этом всё.

Про мирный договор и признание независимости республики Ичкерия надо рассказывать?

"Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта и Приднестровском регионе Республики Молдова" можете нагуглить сами.

На данный момент в данных обстоятельствах сложившаяся с Минскими патовая ситуация - ЭТО ОПТИМАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ. Лучше сейчас ничего не придумать.
Смысл их не в том, чтобы их выполнять, а в том, чтобы их не выполнять.

Любое качание этой ситуации в любую сторону - Украине не выгодно.
Любое подписание любых новых бумажек - это уже поражение Украины. Что бы он там ни подписал. Хоть одну любую закорючку.

Ситуация "я не люблю Зеленского, но давайте пожелаем ему удачи" - это ситуация ложного выбора.

Нет такой дихотомии - проиграет Украина завтра вместе с Зеленским, или нет. Сам факт встречи Зеленского с Путиным - ЭТО УЖЕ ПРОИГРЫШ УКРАИНЫ.

Все уже состоялось.

Если вы действительно считаете, что Владимир Александрович едет туда, чтобы жестко сказать Владимиру Владимировичу в лицо то, что он говорил в своих предвыборных обещаниях - у меня для вас плохие новости. Что-то как-то все сейчас в этой своей надеже "Пожелаем Зеленскому" уже забыли, что предварительный вариант договоренностей уже согласон и Кремль УЖЕ ЗАЯВИЛ, ЧТО ЭТОТ ВАРИАНТ ЕГО ПОЛНОСТЬЮ УСТРАИВАЕТ.

Еще раз - нет такой дихотомии завтра: или-или.
Дай Боже нашому телятi вовка з'iсти (с).

Всё уже произошло.

Единственный вариант для Украины - если Зеленский уедет завтра из Парижа ни с чем. И все останется ровно так, как есть на данный момент.

Это единственный - нет, не выигрышный - просто не проигрышный - вариант.

Но я сильно сомневаюсь, что этот вариант возможен. Вот что-то мне подсказывает, что Кремль просто так не поедет в Париж, потрещать за жизнь с Зеленским и еще раз убедиться, что ничего не выходит и Владимир Александрович - справжний бандеровец, истинный продолжатель дела кровавого барыги и говорить с ним не о чем.

Да и большинство населения Украины на самом деле ждут от него не этого.

Проблема-то и в этом случае тоже не в Зеленском.

У него абсолютно легитимный мандат на мир от большинства населения страны.

Это правда.

Поэтому, если вы действительно не хотите поражения Украине, вы должны желать Владимиру Александровичу не поддержки и стойкости под общим натиском Путина-Меркель-Макрона, а вы должны желать ему жесточайшей инфекционной дизентерии, чтоб его так в бараний рог свернуло, чтобы он физически не смог слезть с толчка и прибыть на эту встречу.

Это единственный вариант.
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в нього немає мандату на мир.
на виборах це питання не обговорювалось.
просто зе-команда маніпулює.
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Хоча якщо послухати/почитати зебобиків, то в них мир на будь-яких умовах - це "вполне мандато".
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Бегемот у ВР заявив дупоголовим зєбілам що ніяких референдумів в Україні не буде , остільки 73% дупоголових назавше віддалися тілом і душею СННН ( слугам не нашого народу) . Тобто узєлєнського вважають що тупоголові зєбіли видали СНН карт-бланш на всі часи і на всі випадки життя . Підписавши здачу України з Банкової втиратимуть своїм зєбілам що вони зробили це виконуючи їхню волю для їхньої радості .
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"Слуги" как не ляпнут, так очередную ГЛУПОСТЬ! Мир на Донбассе нужен и России, - Ясько о переговорах в Париже - Цензор.НЕТ 7719
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Елизавета борется за Украину , исключительно, на своей странице в Facebook, прям вот порвёт всех за Украину)
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Там у Авакова є ще одне таке "дарованіє" дєвєєва .
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Удачи и успехов в Париже пану президенту!
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Расея может получить мир при выполнении следующих условий:\
1. Возврат Крыма
2. Вывод войск с оккупированной части Донбасса
3. Возмещение убытков, причиненных Украине, в результате агрессии
4. Возвращение украденных предприятий и имущества украинских банков, предприятий, учреждений.
5. Выплата денежных компенсаций семьям погибших на Донбассе украинцев.
Ну и так далее
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Может и будет. Когда? Тогда, когда или Украины не станет, или параша рассыпется
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Украины не станет - лично я это никогда не увижу, вариант Рачки не станет более предпочтительный.
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Всё так. Но для этого её сначала нужно победить.
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падаждать и когда наступит время Ч закапывать биоматериал фсех мастей по месту абнаружения.
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А есть другие варианты? Да и победа может быть не только в результате боевых действий. Будет так
Мир на Донбасі потрібен і Росії, - Ясько про переговори в Парижі - Цензор.НЕТ 6707
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так тоже не должно быть, слово Хлеб на Рачке должно быть под запретом.
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Приблизно ось так, тільки з ******
(дідько, відео настільки емоційне, що мимоволі аж самому ревякати хочеться Мир на Донбасі потрібен і Росії, - Ясько про переговори в Парижі - Цензор.НЕТ 5338 Мир на Донбасі потрібен і Росії, - Ясько про переговори в Парижі - Цензор.НЕТ 6096)
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Так (только тогда Сталина несли) закончилась Корейская война - после выхода из войны СССР, КНР и КНДР обратились к "силам ООН" с просьбой начать мирные переговоры.
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Гораздо меньше чем показать своей биомассе к чему приводят майданы ! И если не удастся впихнуть назад на своих условиях,то вообще как то пофиг,мир или гибридная война! Где рашка будет утилизировать свой биомусор чтоб не кормить его в тюрьмах,а нам эта война не даст нормально развиваться ! Так что это дура сказала,полная фигня,а на счет санкций, так путлеровский лохторат,будет траву жрать но не включит мозг.
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Какой мир? Вы что уже освободили украинские территории и украинских людей от окупантов? Сейчас мир звучит как ефтаназия. Смириться с болезнью и подохнуть умиротвориться ето тоже мир. Никакого мира пока последний окупант не уйдет с нашей земли.
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неужели?так это для этого кацапо-фашисты напали на Украину?!чтоб потом про мир говорить?!
нах пошла тп!
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кто тебе такое сказал, деточка?
да если б мацкве там нужен был бы мир...то там бы уже был мир...
если б мацква не вбрасывала туда оружие-технику-военщину-деньги-и др. там бы все устаканилось еще в далеком 2015 году...та даже в 2014...к Октябрьским...
ищи кому выгодно! (ну это же классика)...и кому?
ойтыбозечька представляет нас в ПАСЕ? председатель... (итить удивить!)
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рачкинцы, ножки трампа можите не ждать, их не будет, падыхать будете от голодомора, по другому никак.
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России мир не нужен.
Доказано историей.
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А ещё...другим странам "нормандской четверки", в частности Российской Федерации.нужно возвращение Крыма Украине.

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Зелена влада плани пуйла видає за "власну перемогу"? "Отвечая на вопрос, планирует ли Россия официально признать оккупированные районы Донецкой и Луганской областей, Лавров сказал: "Донбассу должен быть предоставлен особый статус, закрепленный на постоянной основе в Конституции Украины".
"Считаем, что сегодня необходимо сосредоточиться на воплощении в жизнь Минских договоренностей, утвержденных резолюцией Совета Безопасности ООН и имеющих обязательный для исполнения характер. Украинское руководство должно "повернуться лицом" к собственным гражданам: отказаться от политики экономического удушения Донбасса, признать право дончан и луганчан говорить на родном языке, отмечать свои святые даты и праздники, чтить своих национальных героев", - заявил Лавров.Источник: https://censor.net.ua/n3137950Он подчеркнул, что эта позиция была "четко подтверждена" президентом России Владимиром Путиным, в том числе в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским." Источник: https://censor.net.ua/n3137950
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> чтить своих национальных героев <

...
Еге ж. Святого великоборошника великомученика моторилу та преподобного гіві. А кафе "сепар" зробити "храмом усекновения главьі страстотерпця захарченка".
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Оу, Дженни, какие сурьезные люди на Цензоре. Как пагодка-та нонче в Госдепе-т?
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России нужен мир? Для того, чтобы был этот самый мир, России достаточно уйти из Донбасса и не спонсировать террористов. Но она почему-то этого не делает.
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И вот эта мукла глава украинской делегации в ПАСЕ .
С такой главой нам светит только опа
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Она во время войны в России училась.
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Взагалі-то я б її сексом трахнув...
Але зараз пріоритети щодо неї зовсім інші.
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"Но позвольте, кто же ей впихнул ее пропихнул в Раду"?
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та ему насрать на своих людей, они для него расходный материал, для удолетворения своих геополитических хотелок
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а, ну конечно! это же именно для этого туда "гумконвои" едут и снайпера заходят.
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Президент Зеленский гарантирует, что проинформирует общество о результатах переговоров и будет честным в своих намерениях и действияхИсточник: https://censor.net.ua/n3164251

Людина, що прийшла до влади на брехні та маніпуляціях, а почала президенство з порушення законів буде "чесним в своїх намірах та діях"? Не смішіть мої тапки!
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Почитал статью....
Мое мнение, Елизавета Ясько - не политик, а ребенок, статья бред сумашедшего.

На встречи нужно будет ОБЯСНИТь ПУТИНУ "украинская власть и украинский народ имеют ценности, которыми не готовы поступаться".
Бедный Путин не знает, что ему делать!?!?!?!?

Но тут появилась Лиза, которая ему все обьяснит!

Вообще не смешно... Кто взял этого ребенка в Париж?
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Вот вам и ЗООПАРК Коломойского...... Какие чудные зверушки там обитают)))))
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Звучит как РОССИЯ ХОЧЕТ ВЕРНУТЬ КРЫМ, ПОТОМУ ЧТО УКРАЛА))))
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...Украла, но Путин этого не знал. От него это скрывали. Ему нужно просто обо всём этом рассказать, и всё...
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...... И Боинг Путин тоже не сбивал.... Это все провокация Порошенки, который начал войну на Донбассе.... и который послал БУКИ ВСУ для уничтожения самолетов ДНР, на которых летали трактористы и шахтеры.... но попал в Боинг....
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Овца, это полезное животное, а она - афтса.
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Ну не скажи... оно тоже полезное животное.... Но для Путина, России и Коломойского.... Незря эта бл училась в кацапском МГУ....
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Кремлю мир нужен как собаке пятая нога! Все существование Путинского режима держится на тезисе: "Кругом враги!" А Украина - самый удобный "враг" для спившейся части российского народа! К сожалению, на сегодня это - большая его часть!
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Какой может быть честный разговор с бандитом и убийцей,к тому же с отявленным лгуном .
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Жаль, что лишь "отъявленным"... Твердый бы знак убрать, да одну буквочку заменить...
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Совку мир не нужен. Это ж придется объяснять народу, куда деваются миллиарды с продажи НАРОДНЫХ богатств.
Совку нужна война, желательно - быстрая и обязательно победоносная.
Правда, бывает, обосрутся, как в Афгане или Украине. Так для компенсации у них есть телевизор.
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интересно зачем ***** мир на донбасе?))) что он с этого поимеет? он наоборот заинтересован в войне так как это тормозит украину. а пара лярдов на содержание даунбасят это для него не проблема
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Мир Расии нужен по двум причинам:
1. Впихнуть ОРДЛО в Украину с правом вето на вступление НАТО-ЕС
2. Повесить на Украину расходы по их содержанию.
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ото дурне
знає воно, шо треба кацапам
з точністю до навпаки
дурепа
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Звичайно знає , вона тільки недавно закінчила навчатися в МГУ , поки тут ішла війна .
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Пока Зе продолжит политику игнорирования народа, а будет способствовать олигархам и ворам у власти, никакого прекращения войны не будет.
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"Я убеждена, что мир на востоке Украины нужен также и другим странам "нормандской четверки". Прежде всего, это касается России." Мир на Донбасі потрібен і Росії, - Ясько про переговори в Парижі - Цензор.НЕТ 5092

Смахивая невольную соплю умиления, ловлю себя на мысли, что все-таки за неполный год этого гребаного парада бандитов и *лядей одно качественное изменение в обществе все-таки произошло. Если раньше плюс-минус ясно было, кто есть "ху", то сейчас хрен поймешь, то ли человек добросовестный идиот, то ли конченая бл*дь, тем более что совмещение того и другого уже стало залогом успеха.
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Какое это позорище! Господи как стыдно за таких идиотов и таких больше половины,как эта зеленая шмаркля!
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