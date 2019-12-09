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 Політика України, Події
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Все про:посольство (346) Росія (14025) Рудьковський (10) суд (5646)

 Мосміськсуд призначив екснардепу Рудьковському два роки позбавлення волі у справі про напад на посольство РФ у Києві

Мосміськсуд призначив два роки позбавлення волі колишньому депутату Верховної Ради України Миколі Рудьковському, який брав участь у нападі на посольство Росії в Києві у 2014 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Призначити Рудьковському покарання у вигляді двох років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму", - йдеться у вироку судді Олени Поспєлової, оголошеному в понеділок.

Згідно із вироком, Рудьковського визнано винним у нападі на установу, яка перебуває під міжнародним захистом, із метою ускладнення міжнародних відносин (ч. 2 ст. 360 КК РФ).

Процес щодо Рудьковського минув в особливому порядку - без дослідження доказів, оскільки він повністю визнав провину та розкаявся у скоєному.

Згідно з фабулою кримінальної справи, у червні 2014 року Рудьковський, будучи депутатом Верховної Ради України, разом із невстановленими особами з-поміж активістів націоналістичної організації та футбольних фанатів взяв участь у нападі на російське посольство в Києві, використовуючи палиці, ломи, сокири та камені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екснардепа ВР Рудьковського судитимуть у Москві за напад на російське посольство в Києві у 2014 році

Нагадаємо, Рудьковського затримали в Москві за "напад" на посольство РФ у Києві. Ще в травні 2016 року його було заочно заарештовано.

Згідно з матеріалами суду, Рудьковському пред'явлено обвинувачення за частиною 2 статті 360 КК РФ (напад на установу, яка користується міжнародним захистом, з метою провокації війни чи ускладнення міжнародних відносин). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

У ніч з 14 на 15 червня 2014 року біля будівлі посольства РФ в Україні відбулася акція протесту після того, як російські окупанти збили в аеропорту Луганська військовий літак Іл-76 із 49 військовими. При цьому учасники акції розбили вікна в будівлі, зірвали прапор і перевернули припарковані поруч машини дипломатів РФ. Тоді Рудьковський також кинув камінь у посольство РФ в Україні. Російські слідчі порушили стосовно чиновника кримінальну справу.

Нагадаємо, Рудьковський обіймав посаду міністра транспорту і зв'язку України в 2006-2007 роках.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164249
 
 
 Топ коментарі
 
вот первый раз в жизни рад приговору хуйловско-мордорского суда!!!
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Вот так бывает когда член политбюро Социалистической партии Украины
- едет к своим духовным братьям на Московию...

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Нехай почитає про долю лідерів Комінтерну, які поїхали в Московію. Теперу нього юуде багато часу для читання...
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вот первый раз в жизни рад приговору *********-мордорского суда!!!
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Маестро, Ви -- наївний ідеаліст. Ніхто не саджає аґента "РудьковскоВо". Він зараз розважається з дівчатками на одній з підмосковних баз "фсб". У нього справді проблеми: не може вже споживати стільки "джек-деніелз", як раніше. А "суд" -- це для хохлів вистава. Мосміськсуд призначив екснардепу Рудьковському два роки позбавлення волі у справі про напад на посольство РФ у Києві - Цензор.НЕТ 3187
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Только мало. Скостили как экс рыгу. Другому лет 20 впарили бы, за "терроризм". Сенцову просто так 20 лет строго режима дали
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Яке ж воно дурне, якщо поперлось на росію після того всього!
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Пацан допрыгался, долго выпрашивал, а может хочет стать Героем Украины?
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Нардепов психологи проверяют? Додумался же - поперся в Рашку. Наверное штукатурить дачи?
Надо обменять, наградить, выдать квартиру, ноутбук, годовой запас галоперидола и назначить замминистра по делам строительства электромобилей.
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Вот жизнь у чувака.. Вираж за виражом.
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Ну хоть где-то посадили любителя дорогих девах. Мосгорсуд приговорил экс-нардепа Рудьковского к двум годам лишения свободы по делу о нападении на посольство РФ в Киеве - Цензор.НЕТ 9591
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Ну шо,тварюка,допомогли тобі твої кацапи? Мосгорсуд приговорил экс-нардепа Рудьковского к двум годам лишения свободы по делу о нападении на посольство РФ в Киеве - Цензор.НЕТ 3545
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Коля-инвалид-колясочник.Как он мог на посольство мордора ногу руку поднять?


Ой,извините,не та картинка.Вот. Мосміськсуд призначив екснардепу Рудьковському два роки позбавлення волі у справі про напад на посольство РФ у Києві - Цензор.НЕТ 7605
Мосміськсуд призначив екснардепу Рудьковському два роки позбавлення волі у справі про напад на посольство РФ у Києві - Цензор.НЕТ 4281
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Цікаво Калян там теж сидить в інвалідному візку і періодично випадає в обморок , як це було на виставі в Києві ?
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там демократизатором пару раз между бильм дадут сразу за такие фокусы Мосміськсуд призначив екснардепу Рудьковському два роки позбавлення волі у справі про напад на посольство РФ у Києві - Цензор.НЕТ 7891
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о! так он "политический! узник кремля получается? капец..
.вот жизнь хробака выкрутила - себя за зад цапанул...
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можно считать, что на курсы изучения русскага языга отправился
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А где на Рудьковского уголовные дела в Украине?
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А хто ж йому коляску передасть? Може як через консула?
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..ну и попал Никила Мосміськсуд призначив екснардепу Рудьковському два роки позбавлення волі у справі про напад на посольство РФ у Києві - Цензор.НЕТ 1070 ...масла в голове совсем нет.. и как только наворовать смог столько, этот изможденный интеллектом, сексуалист-романтик? Мосміськсуд призначив екснардепу Рудьковському два роки позбавлення волі у справі про напад на посольство РФ у Києві - Цензор.НЕТ 1070...друган то вот евонный, Нестер вырви-глаз, поумнее оказался. сидит себе в раде, дурака гоняет, да ржот над ло Мосміськсуд призначив екснардепу Рудьковському два роки позбавлення волі у справі про напад на посольство РФ у Києві - Цензор.НЕТ 1070 хами, за него в какой уже раз проголосовшими... Мосміськсуд призначив екснардепу Рудьковському два роки позбавлення волі у справі про напад на посольство РФ у Києві - Цензор.НЕТ 1070... и я ржу.... в другой стране, они бы гонцами за бояркой и шмурдячком в лучшем случае были б, а тут Министры, Депутаты, Главы Комитетов...***...капец!!!!!!!!страна чудес, сказочная русь... Мосміськсуд призначив екснардепу Рудьковському два роки позбавлення волі у справі про напад на посольство РФ у Києві - Цензор.НЕТ 1070...
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по будь-якій статті в цій справі цьому чмошніку хватить і пів року в російських тюрмах. всі чудово здогадуються по якому заспіває ця падаль.
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Походу всех чиновников времен Петра-кучми надо на расею отправлять.там их хоть за что то посадят
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Ва-а-а-ще - "сюр".... Абсурд, конечно. Но, действительно, может всех этих "танцоров-мачо за казенный счет" надо в Рашку отправлять, если они все тут, в худшем для них случае, залогом из части награбленного отделываются...
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Ну хоть одна приятная новость на сегодня -), в ожидании ...нормандских новостей... (
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А чего он запоребрик поперся, кто знает?
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