 Мосміськсуд призначив екснардепу Рудьковському два роки позбавлення волі у справі про напад на посольство РФ у Києві

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Призначити Рудьковському покарання у вигляді двох років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму", - йдеться у вироку судді Олени Поспєлової, оголошеному в понеділок.

Згідно із вироком, Рудьковського визнано винним у нападі на установу, яка перебуває під міжнародним захистом, із метою ускладнення міжнародних відносин (ч. 2 ст. 360 КК РФ).

Процес щодо Рудьковського минув в особливому порядку - без дослідження доказів, оскільки він повністю визнав провину та розкаявся у скоєному.

Згідно з фабулою кримінальної справи, у червні 2014 року Рудьковський, будучи депутатом Верховної Ради України, разом із невстановленими особами з-поміж активістів націоналістичної організації та футбольних фанатів взяв участь у нападі на російське посольство в Києві, використовуючи палиці, ломи, сокири та камені.

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Нагадаємо, Рудьковського затримали в Москві за "напад" на посольство РФ у Києві. Ще в травні 2016 року його було заочно заарештовано.

Згідно з матеріалами суду, Рудьковському пред'явлено обвинувачення за частиною 2 статті 360 КК РФ (напад на установу, яка користується міжнародним захистом, з метою провокації війни чи ускладнення міжнародних відносин). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

У ніч з 14 на 15 червня 2014 року біля будівлі посольства РФ в Україні відбулася акція протесту після того, як російські окупанти збили в аеропорту Луганська військовий літак Іл-76 із 49 військовими. При цьому учасники акції розбили вікна в будівлі, зірвали прапор і перевернули припарковані поруч машини дипломатів РФ. Тоді Рудьковський також кинув камінь у посольство РФ в Україні. Російські слідчі порушили стосовно чиновника кримінальну справу.

Нагадаємо, Рудьковський обіймав посаду міністра транспорту і зв'язку України в 2006-2007 роках.