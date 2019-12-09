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 Політика України, За кордоном
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Все про:Німеччина (1339) Росія (14025) санкції (2414) Гайко Маас (98)

 Причин змінювати режим санкцій проти РФ у Євросоюзу немає, - глава МЗС Німеччини Маас

У Європейського Союзу на цей момент немає причин знімати санкції з РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ ФРН, цитуючи міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса.

"Російський внесок у пошук миру в Україні є ключем до поліпшення відносин між ЄС і Росією. Люди в Східній Україні занадто довго чекали миру. Наразі немає причин змінювати режим санкцій ЄС", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Конгресі США мають намір схвалити до 20 грудня проєкт оборонного бюджету, який містить санкції проти "Північного потоку-2", - Bloomberg

Причин змінювати режим санкцій проти РФ у Євросоюзу немає, - глава МЗС Німеччини Маас 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164248
 
   
 Топ коментарі
 
Так шо, Пэтруха бреше, а вси порохоидиоты доказывают, что давления нету, санкции сегодня ссымут. Шо ЗЕ уже слил страну, все решено.
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играет на стороне )(уйла, палезные санкции снимать не хочет, предатель.
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якщо зе домовиться про мир, то санкції швидко знімуть.
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Мабуть ***** теж буде важко на цих перемовинах, але його аргументи вагоміші.
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Я про інше. ***** тримає ОРДЛО за горло і фінансує там сепарів.
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так это не новость, а чем это важней чем Ненька?
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Я про його аргументи. Ви українську мову ГУГЛом перекладаєте?
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причем здесь расходы )(уйла? это его праблемы, нам его праблемы до самой сраки.
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При тому, що він контролює ОРДЛО цим фінансуванням. Так де моя відповідь?
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нам его праблемы до самой сраки, главное, что бы санкции больше никогда с Рачки не сняли.
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Так шо, Пэтруха бреше, а вси порохоидиоты доказывают, что давления нету, санкции сегодня ссымут. Шо ЗЕ уже слил страну, все решено.
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Ничего страшного игорь валерич всегда готов протянуть "руку помощи".
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играет на стороне )(уйла, палезные санкции снимать не хочет, предатель.
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Та да. Вони ще ціх санкцій досхочу не на сьорбались:
09.12.19 13:32 "Газпрому" не хватает доходов от экспорта для субсидирования российского рынка.
Причин змінювати режим санкцій проти РФ у Євросоюзу немає, - глава МЗС Німеччини Маас - Цензор.НЕТ 5134Доходов от экспорта природного газа больше не хватает для субсидирования работы "Газпрома" на российском рынке. Источник: https://censor.net.ua/n3164237»
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якщо зе домовиться про мир, то санкції швидко знімуть.
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надо отменять, а то некому будет изучать достопримечательности Солсбери Причин змінювати режим санкцій проти РФ у Євросоюзу немає, - глава МЗС Німеччини Маас - Цензор.НЕТ 8102
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я думаю, что раша (в случае если договорятся х.ло и артист) сможет вас переубедить
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