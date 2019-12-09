 Причин змінювати режим санкцій проти РФ у Євросоюзу немає, - глава МЗС Німеччини Маас

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ ФРН, цитуючи міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса.
"Російський внесок у пошук миру в Україні є ключем до поліпшення відносин між ЄС і Росією. Люди в Східній Україні занадто довго чекали миру. Наразі немає причин змінювати режим санкцій ЄС", - йдеться в повідомленні.
09.12.19 13:32 "Газпрому" не хватает доходов от экспорта для субсидирования российского рынка.
Доходов от экспорта природного газа больше не хватает для субсидирования работы "Газпрома" на российском рынке. Источник: https://censor.net.ua/n3164237»