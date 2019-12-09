 Причин змінювати режим санкцій проти РФ у Євросоюзу немає, - глава МЗС Німеччини Маас

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ ФРН, цитуючи міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса.

"Російський внесок у пошук миру в Україні є ключем до поліпшення відносин між ЄС і Росією. Люди в Східній Україні занадто довго чекали миру. Наразі немає причин змінювати режим санкцій ЄС", - йдеться в повідомленні.

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