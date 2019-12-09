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 Політика України, Суспільство
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Все про:Житомир (193) 95 окрема десантно-штурмова бригада (41) Разумков Дмитро (317)

 Разумков нагородив воїнів 95-ї ОДШБр у Житомирі: політикам варто брати приклад з моральних якостей військовослужбовців

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що політикам варто брати приклад c моральних якостей військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив під час нагородження військовослужбовців 95-ї окремої десантно-штурмової бригади в Житомирі.

"Ми докладаємо зусиль для того, аби ні в 95-й, ні в будь-якій іншій бригаді ми не чули про втрати або поранених. Це не простий і не швидкий шлях, але ми повинні його знайти. Тут немає бути політики, а треба більше державницької позиції. У високих моральних якостях, мабуть, політикам треба брати приклад із військових і робити так само гарно свою роботу", - сказав Разумков.

Спікер парламенту подякував бійцям 95-ї бригади та вручив нагороди від Верховної Ради.

"Це славетна бригада і мені як вихідцю із Житомирської області приємно бути тут", - додав Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Він міг просто пожартувати", - Разумков про слова Зеленського, що нинішніх нардепів "вже пора міняти"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164246
 
 
 Топ коментарі
 
Та ваше кодло потрібно розігнати.
Через одні лише побрехеньки від Генштабу, який прикриває злочини росіскої сторони - в рамках мирних ініціатив зельонского.
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В зеленом петушатнике нет вообще ни одной особи, котолрая бы служила в армии!
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Порох уклонявся від військового обов"язку?
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Потрох? Не в курсе. А кто уклонялся и каким образом?
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А причем здесь политики? Достаточно работников правоохранительных органов. Дали тебе крупную сумму налом за правильное поведение, налоги не заплатил, коррумпированное решение пропустил, ну и сиди в местах не столь отдаленных.
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Та ваше кодло потрібно розігнати.
Через одні лише побрехеньки від Генштабу, який прикриває злочини росіскої сторони - в рамках мирних ініціатив зельонского.
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***
В честь меня не назовут моста
Вежливые злые человечки
Даже если сбудется мечта -
Утром умереть у Чёрной речки.
Дырка в голове прогонит хмель,
Жизнь и без меня пойдёт как надо,
Встретит без меня весной апрель
95-я бригада.

Те, чья жизнь - прекрасна и проста,
Как рисунок безыскусный детский,
Чья мечта - как рушничок чиста -
Отстоять аэропорт донецкий.
"Киборги" - дурацкое словцо -
Не определит вовеки сути
Тех, кто к небу повернув лицо
Лёг на поле, вставши против жути.
Отступили - это ничего,
Там, не долго попануют гады,
Помнит павших всех до одного
95-я бригада.

Я их лица видел только раз,
Пожелал им, чтоб никто не помер,
Чтобы по земле, где жил Тарас,
Все вернулись, как один, в Житомир,
Чтоб детей носили на руках,
Чтобы, шаг чеканя на парадах,
Мир несла не на штыках
95-я бригада.

Слово против смерти - ерунда,
Но хочу, чтоб знали супостаты,
Что на их пути стоит всегда
Вся страна и... дев'яносто п'ята.

Андрей Орлов,(Орлуша)
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В зеленом петушатнике нет вообще ни одной особи, котолрая бы служила в армии!
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Ты про зеленую или про петушатню? Остальное все реально.
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Твои эротические фантазии меня совершенно не волнуют.
Но то, что, например, тот же Хомчак не служил в армии - это уже перебор даже для самого завравшегося петекантропа.
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О мля! ))) Это не эротично, это феерично! Если эту всю мразь посадить в 4 вагона поезда Киев-Ростов (все поместятся) и сказать, что едут одни кретины, ты возразишь про машиниста? Тут согласен, это должен быть нормальный чел, что бы точно довез до места.
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Мразь? Ты часом не из проворовавшихся чинуш, которых "эта мразь" выкинула из теплого кабинета? Слишклм уж много ненависти как для обывателя.
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Дурилка, для этой мрази, "ненависть", это слишком сильное чувство, у всех нормальных людей, к ним брезгливость, как к крысам, жабам, слизнякам..., как вообще ко всем пархато-обрезанным. Это генетическое невосприятие человека разумного homo sapiens.
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Ага, то есть ты еще и открытый антисемит. Вообще-то в цивилизованном мире это не считается нормальным, а считается очень даже НЕ нормальным. Но ты, видать, к цивилизованным людям себя не относишь.
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Та да- "Виват Израэль" это патриотизьмь, а "Слава Украине" это фашизм! Ты поклонник СССР, наследника Империи, а там эта прослойка всегда была поражена в правах, и была презираема обществом. Нюрнбаргские законы мелочь, по сравнению. Читай литературу и настоящую историю, начни с народа хабиру, их проотцов
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Не нужно перевирать слова оппонента.
То, что ты дикарь и антисемит не значит, что я когда-либо произносил "виват Израэль" или плохо отношусь к "Слава Украине".
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Він і зараз служить.
Він же слуга урода Бені.
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Вообще, у нас люди хорошие, кроме верхушки, пораженной "Денежной болезнью".
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Що за нагороди?
Квітки на вечірній квартал?
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То ви з Юзіком попутали. Розумков не з Кварталу.
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То й шо? Порошенко і Медведчук теж обидва в Раді - що з цього?
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Вообще странно - какие награды и на каком основании спикер Верховной Рады выдает военнослужащим? Он каким боком к армии вообще?
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Якби я взяв у долоню ту нагороду,
що повинні отримати справжні патріоти,
які життям заплатили за Батьківщину,
ті, хто життя не шкодував,
ті, хто вбивали ворогів не в фейсбуку, а в донецьких степах...
Та нагорода пропекла б мені руку до кісток, і душу - аж до дна.
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