 Разумков нагородив воїнів 95-ї ОДШБр у Житомирі: політикам варто брати приклад з моральних якостей військовослужбовців

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив під час нагородження військовослужбовців 95-ї окремої десантно-штурмової бригади в Житомирі.

"Ми докладаємо зусиль для того, аби ні в 95-й, ні в будь-якій іншій бригаді ми не чули про втрати або поранених. Це не простий і не швидкий шлях, але ми повинні його знайти. Тут немає бути політики, а треба більше державницької позиції. У високих моральних якостях, мабуть, політикам треба брати приклад із військових і робити так само гарно свою роботу", - сказав Разумков.

Спікер парламенту подякував бійцям 95-ї бригади та вручив нагороди від Верховної Ради.

"Це славетна бригада і мені як вихідцю із Житомирської області приємно бути тут", - додав Разумков.

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