 Разумков нагородив воїнів 95-ї ОДШБр у Житомирі: політикам варто брати приклад з моральних якостей військовослужбовців

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив під час нагородження військовослужбовців 95-ї окремої десантно-штурмової бригади в Житомирі.
"Ми докладаємо зусиль для того, аби ні в 95-й, ні в будь-якій іншій бригаді ми не чули про втрати або поранених. Це не простий і не швидкий шлях, але ми повинні його знайти. Тут немає бути політики, а треба більше державницької позиції. У високих моральних якостях, мабуть, політикам треба брати приклад із військових і робити так само гарно свою роботу", - сказав Разумков.
Спікер парламенту подякував бійцям 95-ї бригади та вручив нагороди від Верховної Ради.
"Це славетна бригада і мені як вихідцю із Житомирської області приємно бути тут", - додав Разумков.
Через одні лише побрехеньки від Генштабу, який прикриває злочини росіскої сторони - в рамках мирних ініціатив зельонского.
В честь меня не назовут моста
Вежливые злые человечки
Даже если сбудется мечта -
Утром умереть у Чёрной речки.
Дырка в голове прогонит хмель,
Жизнь и без меня пойдёт как надо,
Встретит без меня весной апрель
95-я бригада.
Те, чья жизнь - прекрасна и проста,
Как рисунок безыскусный детский,
Чья мечта - как рушничок чиста -
Отстоять аэропорт донецкий.
"Киборги" - дурацкое словцо -
Не определит вовеки сути
Тех, кто к небу повернув лицо
Лёг на поле, вставши против жути.
Отступили - это ничего,
Там, не долго попануют гады,
Помнит павших всех до одного
95-я бригада.
Я их лица видел только раз,
Пожелал им, чтоб никто не помер,
Чтобы по земле, где жил Тарас,
Все вернулись, как один, в Житомир,
Чтоб детей носили на руках,
Чтобы, шаг чеканя на парадах,
Мир несла не на штыках
95-я бригада.
Слово против смерти - ерунда,
Но хочу, чтоб знали супостаты,
Что на их пути стоит всегда
Вся страна и... дев'яносто п'ята.
Андрей Орлов,(Орлуша)
Но то, что, например, тот же Хомчак не служил в армии - это уже перебор даже для самого завравшегося петекантропа.
То, что ты дикарь и антисемит не значит, что я когда-либо произносил "виват Израэль" или плохо отношусь к "Слава Украине".
Він же слуга урода Бені.
Квітки на вечірній квартал?
що повинні отримати справжні патріоти,
які життям заплатили за Батьківщину,
ті, хто життя не шкодував,
ті, хто вбивали ворогів не в фейсбуку, а в донецьких степах...
Та нагорода пропекла б мені руку до кісток, і душу - аж до дна.