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 Політика України
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Все про:Богдан (51) Кличко (483) Нацполіція (8620) виробництво (68)

 Поліція відкрила провадження проти Богдана за заявою Кличка. ДОКУМЕНТ

Національна поліція відкрила кримінальне провадження щодо ймовірного "самоправства" голови Офісу Президента України Андрія Богдана за заявою мера Києва Віталія Кличка.

Про це йдеться у відповіді правоохоронців очільнику Києва, яка опинилася в розпорядженні Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що досудове розслідування доручено старшому слідчому Головного управління Нацполіції Наталії Гайовій.

Поліція відкрила провадження проти Богдана за заявою Кличка 01

"27 листопада 2019 року слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (...) за ознаками кримінального порушення, передбаченого статтею 356 Кримінального кодексу України (самоправство. - Ред.)", – йдеться у відповіді Нацполіції.

Андрій Богдан поки публічно не відреагував на звернення Віталія Кличка до Нацполіції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З боку Банкової спроб "звалити" Кличка більше не буде, - радник Кличка Бахматов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164245
 
   
 Топ коментарі
 
Вот от Баканова ему еже прилетело. Зубы вставлял. А если от Виталика прилетит? Обе челюсти менять придётся. Полиция открыла производство против Богдана по заявлению Кличко - Цензор.НЕТ 3932
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А ти про моніку подумав? Вона ж може тебе і не дочекатися з тюрьми.
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как открыли так и закроют.... а судьи кто?
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Это не бокс, Кличко в проиграше. Можно ставки не ставить.
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Якіїсь два осли, одна старенька шкапа та два нікчемних цапа.
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"овоч" викликає "кучму" до прокуратури Поліція відкрила провадження проти Богдана за заявою Кличка - Цензор.НЕТ 3870
...і це вже було... (с)
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Норм. Хотя лучше бы в синем углу ринга…в красном углу…
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Аваков метит икру.. похоже назревает большой шухер и разбер в ращные сторону у Зеклованов.. после вояжу клована до села Париж все потечет с космической скоростью...
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Бобики как возбудились. Стояк превратился из шишечки в баобаб
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А ти про моніку подумав? Вона ж може тебе і не дочекатися з тюрьми.
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Вот от Баканова ему еже прилетело. Зубы вставлял. А если от Виталика прилетит? Обе челюсти менять придётся. Полиция открыла производство против Богдана по заявлению Кличко - Цензор.НЕТ 3932
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Статья 356. Самоуправство наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до трех месяцев.
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> или исправительными работами на срок до двух лет <

...
Адже непоганий варіянт. Нехай два роки у лікарні виносить вутки з-під пацієнтів Полиция открыла производство против Богдана по заявлению Кличко - Цензор.НЕТ 5806
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да. где-нить в дурке. бо в военный госпиталь его пускать нельзя.
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Я теж, але не тільки лише у перший. Хоча цього не першого разу підтримують його більше усіх, аніж раніше, і в усі завтрашні дні мало хто може не підтримати таку ініціативу Кличка проти зекоманди, це якщо так ребром поставити питання, ніби начебто ми.
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Пан Кличко, лучше скажите, когда шулявский мостик откроют? Вы обещали до Нового года.
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Здається десь пролітало, що до 20-го хоче відкрити... Подивимось...
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а что у вас уже новый год? а если любопытно, поезжайте и посмотрите! люди работают.
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Ну зара або бакланов "порешает за етого черта", або портнов "впряжеться" за другана... О! в рябої шапки є реальна можливість довести свою потрібність! Поліція відкрила провадження проти Богдана за заявою Кличка - Цензор.НЕТ 3962
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Богдан "шестёрка" Бени как и Авакян,так что это просто мыльный пузырь для 73 процентных лохов,типа МВД у нас самостоятельное и независимое от Бени.
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Поговаривают, что авакян зебобу заставляет что то там по игорному бизнесу подписать -даже угрожает не сильно за него заступаться, если что...
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ну ты даёшь?! скока букав новых выучила?!
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да ваш кацапский и не язык вообще... Как ты там пыталось на украинском высрать :"на мовЕ")))) вы, свинрсобаки такие свинособаки...
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Поговаривают, она начала с бабками на лавочке тусоваться!
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поговаривают, ты под лавкой совсем без бабок отсыпаешься?
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Поліція відкрила провадження проти Богдана за заявою Кличка - Цензор.НЕТ 5528педалькина грамота
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та бурятіне пох ці справи.
Він жеж адвокат!
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Виталий, ты должен валить таких богданов силой одного лишь своего взгляда. Кчему эти судебные тяжбы?
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