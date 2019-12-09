EN|RU|UK
Теми дня: Нормандські переговори Газова війна Ринок землі Записи Труби Скандали в Слузі народу Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  1342  18
Все про:децентралізація (261) Разумков Дмитро (317)

 Найближчим часом реформу децентралізації буде завершено, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що децентралізація - це реальний приклад правильної реформи, і найближчим часом її буде завершено.

Про це він заявив під час спілкування з учнями Житомирського обласного ліцею-інтернату для обдарованих дітей, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Децентралізація – це реальний приклад правильної реформи. Вона, на жаль, ще не завершена. Думаю, що найближчим часом ми зможемо її завершити й провести вибори за новою системою. Це дійсно даватиме змогу створювати на місцях якісніші умови, починаючи від шкіл, коледжів, вишів, Бо на місцях краще, ніж із Києва видно, куди спрямувати кошти й проконтролювати це", - зауважив спікер парламенту.

За його словами, найближчим часом реформа децентралізації буде завершена і всі зможуть відчути як якісні, так і кількісні зміни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков нагородив воїнів 95-ї ОДШБр у Житомирі: політикам варто брати приклад з моральних якостей військовослужбовців

Разумков сьогодні перебуває із робочою поїздкою на Житомирщині, де відвідає обласний центр і місто Бердичів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164241
 
 
 Топ коментарі
 
Мне почему-то казалось, что завершать надо саму децентрализацию,

а не её реформу
 показати весь коментар
 
Начнем с того, что в ней хорошего?
 показати весь коментар
 
Угу. И после некоторых изменений в Конституции будет называть федерализация.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Мне почему-то казалось, что завершать надо саму децентрализацию,

а не её реформу
 показати весь коментар
 
 
Ні. Бо децетралізація у виконанні блаЗЄнських -- це зосередження всіх грошей знову у блаЗЄнських у Києві та дозоване фінансування лише лояльних до них міст та громад.
 показати весь коментар
 
та невже всі 110тис ЗАЙВИХ службовців підуть щось корисне робити і в бюджет платити податки.. а не з бюджета тягнути???
 показати весь коментар
 
Угу. И после некоторых изменений в Конституции будет называть федерализация.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А что плохого в федерализации ?
 показати весь коментар
 
Плохого в том что с каждой областью будет то же что и с крымом.
 показати весь коментар
 
 
Та ти що? І в вашому варіанті буде виглядати десь так, як федералізація?
 показати весь коментар
 
 
Для пуйла і бені? Думаю так. Українцям раджу забути назавжди про Європу, НАТО, а голоне, про Вільну і Незалежну Батьківщину, не доведи Боже
 показати весь коментар
 
 
Реформа децентрализации сделана "кривыми руками". Сейчас её нужно срочно менять (законодательно). Из бюджета деньги забрали (у учителей, врачей, науки, пенсионеров и т.п.), а дали мэрам (своим людям), чтобы легче было их "деребанить".
 показати весь коментар
 
Та НЕМА мерів в Україні!! ПРОСТО НЕМА!!
а фінансування шкіл-лікарень це ПРОБЛЕМИ ГРОМАД а не центру!! Найближчим часом реформу децентралізації буде завершено, - Разумков - Цензор.НЕТ 9820
в Україні ЗАРАЗ 100тис вчителів ЗАЙВІ!! 90тис лікарів ЗАЙВІ 100тис службовців ЗАЙВІ!!!
і Замість того щоб платити в бюджет принаймі 15млрд грн... ЗАЙВІ з бюджета смокчуть 35млрд грн щорічно!!! Найближчим часом реформу децентралізації буде завершено, - Разумков - Цензор.НЕТ 9756
 показати весь коментар
 
"Завершить" можна і повністю її нівелювавши, і змінивши до невпізнаваності (та сама федералізація), і просто повернувшись до старої системи. То як саме він її "завершить"? Тим більш, шо все йде до "ручного керування" країною куклами і "смотрящими" від Бені
 показати весь коментар
 
 
От трепло! Шо баба базарная. Они ещё не нашли словарь, в котором поясняется слово "децентрализация". Бюджет 2020 это показал. Клоуны, шо с них взять.
 показати весь коментар
 
Під час війни навіть дуже децентралізовані держави починають стрімко проводити централізацію що дозволяє оперувати ресурсами країни з метою її захисту і перемоги над ворогом. Тільки ідіоти або відверті зрадники можуть ослабляти потенціал країни і проводити децентралізацію під час війни. Всі ресурси країни під час війни мають бути в розпорядженні і під прямим управлінням Генерального Штабу. Але ... централізація суттєво зменшує прибутки приватного бізнесу і створює де-факто соціалістичний механізм перерозподілу суспільного багатства, що може мати негативні політичні наслідки після війни. Тому децентралізацію проводять відразу після закінчення війни для відродження ринкової і зменшення планової (соціалістичної) економіки. Воювати і багатіти хочуть лише яценюки - офшорні зрадники і покидьки які загнали Україну в трійку найкорумпованіших країн планети. У Коломойського та Ярославського Батьківщини не має - вона всюди де їх натирені на крові українців гроші...
 показати весь коментар
 
Деньги уже забрали,а теперь и вообще прикроют.Ну ,что это тоже завершение в своем роде.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору