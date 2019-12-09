 Обговорення "формули Штайнмаєра" буде частиною переговорів у Парижі, - МЗС Німеччини

Про це повідомила офіційний представник МЗС Німеччини Марія Адебар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це буде частиною переговорів у Парижі", - сказала вона. За словами Адебар, йтиметься про те, чи можливо узгодити і викласти цю формулу письмово.

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