EN|RU|UK
Теми дня: Нормандські переговори Газова війна Ринок землі Записи Труби Скандали в Слузі народу Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  1585  42
Матеріали за темою:
Все про:нормандська четвірка (804) Формула Штайнмаєра (171)

 Обговорення "формули Штайнмаєра" буде частиною переговорів у Парижі, - МЗС Німеччини

"Формула Штайнмаєра" буде обговорюватися на саміті "нормандської четвірки" в Парижі в понеділок.

Про це повідомила офіційний представник МЗС Німеччини Марія Адебар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це буде частиною переговорів у Парижі", - сказала вона. За словами Адебар, йтиметься про те, чи можливо узгодити і викласти  цю формулу письмово.

Читайте також: Зустріч Зеленського і Путіна в Парижі покаже, чи є в Москви щира воля врегулювати конфлікт з Україною, - Більдт

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164239
 
 
 Топ коментарі
 
Таня Адамс
24 хв. ·

По понедельникам мне звонит маменька и рассказывает, как отожгла на этой неделе.
Стоит в очереди, чтоб оплатить коммуналку. Нет, она умеет в интернет-банкинг, но если отстоять очередь, то без процентов. А жаба- наш фамильный тотемный зверь.
Кароч.
Марик, очередь.
Действующие лица: маман, образованный музчина лет 40-ка и типичная ватница, приехавшая 30 лет назад из Лаптеландии.
Ватница возмущена квитанциями на украинском:
- Ой, понапишут отэто на телячей мове, ничего не понятно.
Мама:
- Ну так звиздуй в Рассею, там всё понятно.
Ватница:
- Я тут 30 лет прожила, чё я должна куда-то ехать?!
Мама:
- Так ты за 30 лет украинский не асилила на уровне понимания квитанций?
Образованный музчина:
- В Украине проживает очень много национальностей. И поэтому было бы справедливо иметь как минимум семь государственных языков! Чтоб никому не было обидно.
Мама:
- И каждая клава в ЖЭКе или СоБезе должна уметь вести документацию на семи языках?
- Конечно!
- Юноша, посмотрите направо. Перед вами среднестатистическая особь, которая за 30 лет не выучила ОДИН язык. Если её заставить изучать СЕМЬ- она начнёт ссаться под себя и пускать слюни.

Маман, ты моё всё))
 показати весь коментар
 
Тобто буде обговорюватися формула Штайнмайера, про яку не планував Зе обговорювати Обговорення "формули Штайнмаєра" буде частиною переговорів у Парижі, - МЗС Німеччини - Цензор.НЕТ 7881
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
А вот это уже Зрадонька! Обсуждение "формулы Штайнмайера" будет частью переговоров в Париже, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 8816
 показати весь коментар
 
 
"возможно ли согласовать и сформулировать эту формулу письменно" иными словами подписать в присутствии лидеров и конечно она будет в той редакции что говорил Мордор,то есть узаконить Капитуляцию официально
 показати весь коментар
 
 
никакая формула, никакога Шницельштуцера Рачку от нашего боха не спасет.
 показати весь коментар
 
При Пэтрухе такого не позволили бы, боялись его. Распустились гады, свободу почувствовали и красные линии им не указ.
 показати весь коментар
 
Что характерно, знаю лично двух ярых поклонников моники зеленски... - им вообще пох что сейчас происходит, они даже не интересуются деятельностью своего кумира... Чашки, ложки, пряжки, сережки, сваты, 95 квартал... просто куры.
 показати весь коментар
 
 
Нам постоянно все рассказывают что Зелупа такой маладэц и Украине выгодны ети переговоры, приведет к деокупации страны и мира.. Только почему то на переговорах будут подписывать не формулу Украины а формулу *****-Штанмаера которые прямые враги Украины. Неужели формула предложенная врагами Украины будет выгодна самой Украине?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
да узбагойся, ниче не трапится.
 показати весь коментар
 
что бы ниче не трапилось плохого до окончания переговоров.
 показати весь коментар
 
лишнехромасомно-скрепный и законтаченно-апущенный биоматериал закопаем любой ценой, при любых раскладах и гетьманах.
 показати весь коментар
 
Тобто буде обговорюватися формула Штайнмайера, про яку не планував Зе обговорювати Обговорення "формули Штайнмаєра" буде частиною переговорів у Парижі, - МЗС Німеччини - Цензор.НЕТ 7881
 показати весь коментар
 
 
Таня Адамс
24 хв. ·

По понедельникам мне звонит маменька и рассказывает, как отожгла на этой неделе.
Стоит в очереди, чтоб оплатить коммуналку. Нет, она умеет в интернет-банкинг, но если отстоять очередь, то без процентов. А жаба- наш фамильный тотемный зверь.
Кароч.
Марик, очередь.
Действующие лица: маман, образованный музчина лет 40-ка и типичная ватница, приехавшая 30 лет назад из Лаптеландии.
Ватница возмущена квитанциями на украинском:
- Ой, понапишут отэто на телячей мове, ничего не понятно.
Мама:
- Ну так звиздуй в Рассею, там всё понятно.
Ватница:
- Я тут 30 лет прожила, чё я должна куда-то ехать?!
Мама:
- Так ты за 30 лет украинский не асилила на уровне понимания квитанций?
Образованный музчина:
- В Украине проживает очень много национальностей. И поэтому было бы справедливо иметь как минимум семь государственных языков! Чтоб никому не было обидно.
Мама:
- И каждая клава в ЖЭКе или СоБезе должна уметь вести документацию на семи языках?
- Конечно!
- Юноша, посмотрите направо. Перед вами среднестатистическая особь, которая за 30 лет не выучила ОДИН язык. Если её заставить изучать СЕМЬ- она начнёт ссаться под себя и пускать слюни.

Маман, ты моё всё))
 показати весь коментар
 
 
У нас у Києві раніше теж були такі розмови.
 показати весь коментар
 
 
Десь у першій половині 2000-х я переклав (Eng->Ukr) мануал до нової техніки і закинув по "точках", у т.ч. в сімферополь. Не розумієте українську - вчіть англійський оригінал.
Але знайшлася людина, яка не лише прочитала переклад, але й з моєї подачі пройшла практичний курс керування дівайсом через Radmin. Це був кримський татарин, 55+ років, навіть без технікумовської освіти. Тамтешні кацапи "за кадром" шипіли: "его взяли по национальной квоте. Ни в чем не рубит". А коли виникла стрьомна ситуація і вони вимагали приїзду нашого фахівця, я спокійно сказав їхньому насяльнику що пан М. знає не лише всю систему діагностики, але й має доступ до налаштування параметрів (майже root). А я лише дистанційно підстрахую.
 показати весь коментар
 
 
Тим не менш і українцям доводиться "контролювати щелепу" щоби правильно вимовити турецькі імена які містять голосні звуки, що позначаються на письмі діакритичними "двома крапками". Інакше можуть не зрозуміти з ким я прошу мене з'єднати (Özgűr, Özlűk)...
 показати весь коментар
 
 
ну-ну...удивляйте...
и сам Штайнмайер мабудь разъяснять будет
(лучше на немецком - чтоб потом сказать-отбрехаться что нихрена не поняли)
 показати весь коментар
 
 
Він вже зараз говорить, що то не його формула Обговорення "формули Штайнмаєра" буде частиною переговорів у Парижі, - МЗС Німеччини - Цензор.НЕТ 7985
 показати весь коментар
 
 
ну вот! я так и знал!!! и тут...как бы... не все однозначно!
 показати весь коментар
 
 
Формулу Риббетропа/Молотова будут обсуждать в Париже. Кто будет выступать в роли Риббентропа, а кто Молотова?
 показати весь коментар
 
 
"Повірте. Ніякої зради не буде. Зуб даю". Он як лізе зрада з усіх шпарин цього збіговиська. Газ, формула капітуляції, що далі?
 показати весь коментар
 
Алексей Арестович
3 ч. ·

ПАМЯТКА ПЕРЕЖИВАЮЩИМ.
Обговорення "формули Штайнмаєра" буде частиною переговорів у Парижі, - МЗС Німеччини - Цензор.НЕТ 3022

1. Ситуация, когда одновременно улучшается стратегическая позиция Украины и России невозможна.
2. Это значит, что на переговорах кто-то проиграет или они просто ни к чему не приведут.
3. Учитывая, что Украина находится в заведомо более слабой позиции (Путин хочет воевать, Зеленский не хочет), если кто-то и проиграет, то с высокой вероятностью, это будем мы.
4. Учитывая это, данные переговоры - нерациональная затея, и имеет отношение не к устойчивой государственной политике, а попытке снятия эмоциональной фрустрации, вызванной неспособностью принять реальность.
5. Реальность заключается в том, что война не является безымянным, само собой происходящим стихийным бедствием, а является спланированным и последовательным, стратегическим действием Путина.
6. Зеленский и его поклонники создали иллюзорную картину мира, в которой война а) объективна б) ее затеял злой Порошенко, а Зеленский и Путин, бедняжки, попытаются ее заколдовать: чтобы всем было хорошо. Т.е. по сути работают на стратегический замысел Путина.
7. Резюме: эти переговоры, с нашей стороны, не имеют никакого рационального смысла и призваны закрепить иллюзорную картину мира у Зе и поклонников, простыми словами - усилить ложь самим себе; с российской стороны - являются частью путинского замысла, направленного против Украины.
8. Частные вопросы: пленные, разведение, соцпакеты и пр. спокойно можно было решить и без встречи на высшем уровне, в Минске.
9. Никакая судьба Украины «...в эти два дня не решается», с украинской стороны, решается судьба одной забавной иллюзии у миллионов людей, не желающих думать; с российской - темпы и успешность продвижения очередного этапа операции, направленной против нас.
10. Если и нужно молиться о чем-то, то это о ниспослании им хотя бы пары извилин, тем из соотечественников, которые ещё небезнадёжны окончательно.
-----
Виновны ли Зеленский и его сторонники?..
Конечно.
Они:
а) вольно или невольно работают на путинский замысел, направленный против Украины.
б) они распространяют и усиливают ложь, относительно истинного положения вещей.
Сочетание этих пунктов, обойдётся нам в новое, большое бо-бо.
 показати весь коментар
 
 
Блін, чи є в українській делегації хоч один фахівець який розуміється на всіх нюансах формули і знає як викрутити ситуацію хоча би до стабільної нічиєї? Чи знову палікмахери, фотографи та рояльна обслуга?
 показати весь коментар
 
 
Думаю, що можливо це Пристайко та кілька технічних юристів. Сама формула Штайнмайера погана тим, що змінює порядок виконання мінських угод, що все унеможливлює. А так юридично цієї формули не існує, тому можна весь час говорити, що її росіяни не так зрозуміли
 показати весь коментар
 
 
Чим закінчилися наїзди на тебе того Геннадія Васильовича?
 показати весь коментар
 
 
Я вже й забув. Є таке кацапське прислів'я - каждому кланяться - голова отвалится.
 показати весь коментар
 
 
Ну и формулу же загнул Штайнмайер, всем миром разогнуть не могут. Пригласите, наконец, самого автора - пусть расколется по поводу того, что он имел ввиду сказать, а то так и унесёт её с собой в могилу.
 показати весь коментар
 
А вы читали ту формулу? Кароче - закон про ОРДЛО сперва действует временно, а если ОБСЕ признает выборы "в целом в соответствии со стандартами ОБСЕ" - тогда постоянно.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору