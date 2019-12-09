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 Економіка
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Все про:газ (1086) Газпром (463) субсидія (327) експорт (167)

 "Газпрому" бракує доходів від експорту для субсидування російського ринку

Доходів від експорту природного газу більше не вистачає для субсидування роботи "Газпрому" на російському ринку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, заявив на форумі "Газ Росії 2019" заступник начальника департаменту 817 "Газпрому" (економічної експертизи і ціноутворення) Віктор Яценко.

"Будьмо чесними один з одним і зізнаймося, що ось це "перехрестя", коли ми за рахунок експорту підтримували внутрішній ринок, - такої ситуації, напевно, вже більше не буде. Ті ціни в $ 400-500, які ми колись бачили, - якесь покоління після нас, дай бог, побачить. Цієї подушки більше немає. Я думаю, що до керівництва міністерств і відомств це дійде за деякий час, вони це усвідомлять", - зазначив Яценко.

За підрахунками "Інтерфаксу", рівень експортного паритету (тобто нижче експорт є менш прибутковим, ніж поставки до відповідних крайніх західних регіонів Росії) для поставок "Північним потоком" становить приблизно $ 125 за тисячу кубометрів (на виході на німецький берег), а при поставках через Україну - $ 146 (на вході в Словаччину). Минулого літа спотові ціни на газ в Європі опускалися значно нижче цих рівнів. Утім, в найбільш слабкому за цей рік третьому кварталі "Газпром" показав середню ціну експорту в далеке зарубіжжя на рівні $ 170 за тисячу кубометрів.

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За словами Яценка, "відповідно до того, що пропадає подушка, треба подивитися наші темпи (зростання цін і тарифів - ІФ). З 2014 до 2019 року ціни на газ зросли на 20%". "При цьому інфляція виросла на 57%, а ПВКК для "Газпрому" зріс на 60%. Як вам економіка процесу, яка складається? Вже не кажу, що з 2015 року не піднімалися тарифи на транспортування газу", - додав він.

Коментуючи перспективи вирішення проблем російського ринку газу напередодні запуску з 2025 року єдиного ринку Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), Яценко визнав: "Є таке відчуття, що всі проблеми, які у нас сидять усередині, ми в тому чи іншому вигляді перенесемо в загальний ринок газу".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164237
 
   
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І це Ж ще не всі радощі фєдєрастичного ринку газу...!!
На експорт треба газ що не смердить "Газпрому" бракує доходів від експорту для субсидування російського ринку - Цензор.НЕТ 8490 і тому "чіста русцкій"газ з тюмені(країна хантів-мансів) треба бадяжити середнєазійським газом(до 8%!!) інакше воно і смердить і по-калоріям не відповідає вимогам!!А середнєазійці переорентуються на ПІВДЕНЬ і що ж бідним фєдєрастам робити? Чи платити більше "середнєазійським таварісчам -мишибратьям"..чи робити очистку.. а це підвищення собівартості ! а "дєнєх жи Ж нєт" як бзднув мєдвєдік пукіна...
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вам щось пороблено чи як?який середнєазійський газ...нащо так тупити?
-якщо про туркменський газ який по факту йшов до урср а потім і незалежній Україні допоки бджолами покусаний ющара ото все падло не спортив,то туркменський газ більше не йде на територію раші тому що ті були спецом взірвали газопроводи на вході з туркменії,-а туркменбаші послав їх в одно мєсто та відав увесь туркменський газ китаю..
-туркменський газ і є найнищої якості-калорійності порівняно з уренгойським та українським,тому його і змішували з українським а потім поставляли вам до хати..
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и лебединое озеро с телевизором "Газпрому" бракує доходів від експорту для субсидування російського ринку - Цензор.НЕТ 4636 91 годом завоняло из кацапских пердаков "Газпрому" бракує доходів від експорту для субсидування російського ринку - Цензор.НЕТ 4636
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Ничего страшного Моника поможет ему справится с етой проблемой
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Так по этому то и не стоит договариваться. Навсегда. Пусть ЕС договаривается с ними за поставки по нашей трубе. Это мы обязаны обеспечить получая только газ по цене транзита по нашей стране. Но я бы и газ не брал. Только деньги. Тогда сохраним уже наработаные связи и поставки из ЕС газа за эти 3 года. Они партнёры. А цену рынок формирует. А РФ враги нам и давно. Что бы достичь высоких целей мосты сжигают.
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Так отдайте/продайте трубу ЕС. Зачем покупателю уговаривать продавца использовать более дорогие услуги транзитера?
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Та я так , чуть на эмоции. Если копать, то была идея консорциума, давно. Но комуняки у власти и российское лобби и проросийское здесь дело замяли. На Западе нас перестали держать за приличных. Пришло время расхлебать. Так чем скорее---тем лучше. И для нас особенно. Уходя---уходи.
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Вот уже ближе, цена по сев. потоку 125 у немцев, а у словаков на входе 146... хде эти эксерды которые доказывали нерентабельнось сев потока, да только 21 бакс на тысяче... это более 1 млрд баков в год только экономии. Везде вранье, особенно по тв.
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Да яка різниця, якщо є ринок, то ціна має вирішальне значення, бо беруть той що дешевше. Через Україну виходить менш конкурентний... от і все.
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Вот сам и посчитай, учитывая что его стоимость 9 млрд, и только половину из них потратил Газпром. 4-5 лет. Да пусть даже десять)
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Круто. Дійсно вигідно. Пора починати будувати СП-3.
Росіяни затягуємо пояса. Ротенберги вперед!!!
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Їм у будь якому випадку треба затягувати пояса, бо ніде в світі сировинна економіка не робить державу розвиненою, а населення заможнім. Та щей з санкціями.
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Жить стало лучше,жить стало веселей(с) Веселитесь,руснявые
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2014: «Амеріка, давай єщо санкцій ! Насмєшітє наші Іскадери !»
Іскандери насмєшілі, а «Газпром», заплакав.

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У меня такое ощущение, что европейцы поддакивают *****, давай строй потоки... так же, как Китай - получили безальтернативный трубопровод. В момент "Ч" - постановят, что цена будет такая, или никакая.... это будет эпично, когда две трубы будут гонять мыло по тазику. Впрочем, поглядим.
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оті "геройські"ціни на нафту та газ і прискорили кінець ери вуглеводнів яка має шанс закінчитись уже в наступні десять років і символічно що з дати 2020 "Газпрому" бракує доходів від експорту для субсидування російського ринку - Цензор.НЕТ 6469
-і .....раша паде разом зі своїм плешивим наполеончиком...
Елочные базары 2019 во Владивостоке:

"Газпрому" бракує доходів від експорту для субсидування російського ринку - Цензор.НЕТ 1109
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