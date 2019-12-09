 "Газпрому" бракує доходів від експорту для субсидування російського ринку

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, заявив на форумі "Газ Росії 2019" заступник начальника департаменту 817 "Газпрому" (економічної експертизи і ціноутворення) Віктор Яценко.

"Будьмо чесними один з одним і зізнаймося, що ось це "перехрестя", коли ми за рахунок експорту підтримували внутрішній ринок, - такої ситуації, напевно, вже більше не буде. Ті ціни в $ 400-500, які ми колись бачили, - якесь покоління після нас, дай бог, побачить. Цієї подушки більше немає. Я думаю, що до керівництва міністерств і відомств це дійде за деякий час, вони це усвідомлять", - зазначив Яценко.

За підрахунками "Інтерфаксу", рівень експортного паритету (тобто нижче експорт є менш прибутковим, ніж поставки до відповідних крайніх західних регіонів Росії) для поставок "Північним потоком" становить приблизно $ 125 за тисячу кубометрів (на виході на німецький берег), а при поставках через Україну - $ 146 (на вході в Словаччину). Минулого літа спотові ціни на газ в Європі опускалися значно нижче цих рівнів. Утім, в найбільш слабкому за цей рік третьому кварталі "Газпром" показав середню ціну експорту в далеке зарубіжжя на рівні $ 170 за тисячу кубометрів.

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За словами Яценка, "відповідно до того, що пропадає подушка, треба подивитися наші темпи (зростання цін і тарифів - ІФ). З 2014 до 2019 року ціни на газ зросли на 20%". "При цьому інфляція виросла на 57%, а ПВКК для "Газпрому" зріс на 60%. Як вам економіка процесу, яка складається? Вже не кажу, що з 2015 року не піднімалися тарифи на транспортування газу", - додав він.

Коментуючи перспективи вирішення проблем російського ринку газу напередодні запуску з 2025 року єдиного ринку Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), Яценко визнав: "Є таке відчуття, що всі проблеми, які у нас сидять усередині, ми в тому чи іншому вигляді перенесемо в загальний ринок газу".