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 Політика України
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Все про:дипломатія (395) Клімкін (1508) Пристайко (277) Єрмак Андрій (58)

 Усю зовнішню політику України повністю замкнуто на Зеленському і Єрмаку, - Клімкін

Зовнішньою політикою України сьогодні займається не стільки Міністерство закордонних справ, скільки президент Володимир Зеленський і його найближче оточення.

Про це в інтерв'ю "ГОРДОН" повідомив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз усю зовнішню політику України повністю замкнуто на Зеленському, [його помічнику Андрієві] Єрмаку і ще кількох людях в оточенні президента. Тобто зараз МЗС абсолютно нерелевантне міністерство в системі ухвалення рішень на рівні держави. І це проблема", – сказав він.

За словами Клімкіна, нинішньому главі МЗС Вадимові Пристайку не вдалося "інтегруватися в команду нового президента".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Те, що Зеленський щиро вважає" звільненням Донбасу", - не що інше, як спецоперація РФ", - Клімкін

"Отже, він не може впливати на цю команду, не бере повної участі в ухваленні рішень. Що це означає на практиці? Що українське МЗС тотально маргіналізоване, ніхто із західних колег не сприймає його як центр ухвалення рішень. Ніхто. І це реальна проблема", – зазначив дипломат.

Він підкреслив, що "кілька місяців тому" зустрічався із Пристайком і обговорював із ним тему впливу МЗС на ухвалення рішень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164235
 
   
 Топ коментарі
 
А лучше была бы замкнута на Климкине и его тесте - российском генерале.
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За рабиню ізауру ви б ще проголосували.
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Виновать, а вот к примеру человек который всю свою сознательную жизнь не занимался политикой, а имитировал игру х..м на рояле, играл в костюме имитирующем голого мужика, на гитаре ну и т.д., при чём не имеющего не точно профильного образования клоуна, но и просто реального высшего образования, он, как может определять политику государства? И если "да" то обоснуйте.
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То мєстниє рюзьґємана пєрєводчікі, так переклали сказане Павлом Клімкіним слово релевантне.
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А на ком должна быть? На Клямкине и Порохе за которых в 5 раз меньше проголосовали?
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Ты бы ещё вспомнил результаты выборов 2014 года. Ты результаты последних выборов смотрел? 43.18%/8.11%
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Так тут за різних. За зє, бє, йулу, бойка і т.д.
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А лучше была бы замкнута на Климкине и его тесте - российском генерале.
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А про Дірєктора Зєльоного Тєатра, слабо?
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Клоун і фсбник, під прикриттям, хрінового продюсера, куди "краще" професійних дипломатів
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Путин займет жесткую позицию на нормандской встрече,он хочет Зеленского и Ермака всю Украину вместе с пациентами Дохтора Хауса. Вся внешняя политика Украины полностью замкнута на Зеленского и Ермака, - Климкин - Цензор.НЕТ 7315
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Виновать, а вот к примеру человек который всю свою сознательную жизнь не занимался политикой, а имитировал игру х..м на рояле, играл в костюме имитирующем голого мужика, на гитаре ну и т.д., при чём не имеющего не точно профильного образования клоуна, но и просто реального высшего образования, он, как может определять политику государства? И если "да" то обоснуйте.
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ПРЕКРАСНО!
Вот вы к стоматологу ходите? Ходите. Он имеет профильное образование и опыт работы? Наверное имеет и то и другое. Но в вашем случае это получается не обязательно. Так вы ходите не к стоматологу, а к ассенизатору. И детей водите не к педиатру, а к слесарю-сантехнику. А жену вместо гинеколога, направляйте в бомжу. Он то же без профильного образования и оопыта. Но жену ваши осмотрит с удовольствием. Да, если у вас есть авто, вы на СТО не едте, вы к свинарке или к птичнице с дояркой. По вашей логике самое оно.
Ну, а за 73% ОТ ПРИШЕДШИХ на выборы, а не от всего народа, я в курсе. Так, же, как и за % умственно отсталых слоёв нашего населения.
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Да, я люблю МОЮ Украину. И вы, представитель Параши, прокололись именно в этой фразе - свою Украину. Любите свою Парашу. И учите китайский язык. Усю зовнішню політику України повністю замкнуто на Зеленському і Єрмаку, - Клімкін - Цензор.НЕТ 4836
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Я не сказал Россия, я сказал Параша. Но вы сразу всё верно поняли.
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Да, в какой стране я живу, я помню, а вот из какой вы тут свои опусы строчите, вы в курсе?
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Т.е., я вас убедил, и вы, вместо дипломированного стоматолога будите посещать ассенизатора. Вот, что то мне подсказывает, что вы точного голосовали за шута и за его паскудную партейку.
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Правильно - а МИД нужно упразднить....
Развели там соевых бездельников.....
Также можно убрать Мин.обороны, Мин.образования и другие старорежимные учреждения...
А сэкономленные от этого деньги раздать пролетариям...
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Вроде раньше на тебе замкнута была, на ........... еще его мнения выставляют.
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Паша жалуется, что внешнюю политику с ним не обсуждают, как раньше Педро делал
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радует что их не 100 человек, а всего 2. Усю зовнішню політику України повністю замкнуто на Зеленському і Єрмаку, - Клімкін - Цензор.НЕТ 988
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Заплакал бы уже,что не у корыта)))Вся рать петина в соплях и обидах)).Как же так,а ведь недавно мы там были)))Смешные неудачники)))
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Нет внешней политики Украины без Климкина ! Кто еще не понял ?
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Жидовские ******** должны помнить одно - шаг влево, шаг в право, мало не покажется до 10 колена!
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Це уже не політика, а "договорняки" з ...уйлом. Скоро нелохам знову оголосять про чергову "пабеду" бубочки і скажуть, що "не нужно боятся потери суверенитета. Зато будет дешевый газ и тарифы на отопление на 50% ниже" Правда, с 2021 года... якщо бубочка досидить до цього часу.
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Пять лет Климкин кырував МИДом.
Где его громадные успехи и прорывы во внешней политике.
Кроме лозунгов,что весьмирснами,что он сделал?
Мост построен,СП2,скоро будет построен,санкции и план Анаконда,как то не очень Р.Ф.остановили.
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Країна переходить на ручне керування Бені о Ко (богдан, рюкзаков, портнов, єрмак і ширма-моника)?
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Украинский МИД тотально маргинализирован, никто из западных коллег не воспринимает его как центр принятия решений. Никто. И это реальная проблема", - отметил дипломат. (((( если б только это - реальная проблема - это то, что кроме зебилов - Зеленского никто не воспринимает как центр принятия решений. Никто!!!
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обьявился паша руський холуй пэтьки мародера. 5 лет уроды базикали мечтали еще столько же дурить народ
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так это основная функция президента вроде ? не ?
армия и международное представление.

или по мнению климкина должно рулить министерство ?
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Вони вже не рахуються навіть зі своєю гордістю-аби тільки шавкати. На кону олігархічний російсько-український режим. Мріють повернути владу,обгадивши нинішню.
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От засада! А ще ж не так давно вона була цілковито замкнутою на Порошенка та Клімкіна. Усю зовнішню політику України повністю замкнуто на Зеленському і Єрмаку, - Клімкін - Цензор.НЕТ 7999
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Зачем же так дипломатично! На Путина она замкнута, на Пу-ти-на, через Ермака, конечно! Как же без "декораций", какой спектакль без "декораций"!
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