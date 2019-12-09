 Усю зовнішню політику України повністю замкнуто на Зеленському і Єрмаку, - Клімкін

Про це в інтерв'ю "ГОРДОН" повідомив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз усю зовнішню політику України повністю замкнуто на Зеленському, [його помічнику Андрієві] Єрмаку і ще кількох людях в оточенні президента. Тобто зараз МЗС абсолютно нерелевантне міністерство в системі ухвалення рішень на рівні держави. І це проблема", – сказав він.
За словами Клімкіна, нинішньому главі МЗС Вадимові Пристайку не вдалося "інтегруватися в команду нового президента".
"Отже, він не може впливати на цю команду, не бере повної участі в ухваленні рішень. Що це означає на практиці? Що українське МЗС тотально маргіналізоване, ніхто із західних колег не сприймає його як центр ухвалення рішень. Ніхто. І це реальна проблема", – зазначив дипломат.
Він підкреслив, що "кілька місяців тому" зустрічався із Пристайком і обговорював із ним тему впливу МЗС на ухвалення рішень.
Вот вы к стоматологу ходите? Ходите. Он имеет профильное образование и опыт работы? Наверное имеет и то и другое. Но в вашем случае это получается не обязательно. Так вы ходите не к стоматологу, а к ассенизатору. И детей водите не к педиатру, а к слесарю-сантехнику. А жену вместо гинеколога, направляйте в бомжу. Он то же без профильного образования и оопыта. Но жену ваши осмотрит с удовольствием. Да, если у вас есть авто, вы на СТО не едте, вы к свинарке или к птичнице с дояркой. По вашей логике самое оно.
Ну, а за 73% ОТ ПРИШЕДШИХ на выборы, а не от всего народа, я в курсе. Так, же, как и за % умственно отсталых слоёв нашего населения.
Развели там соевых бездельников.....
Также можно убрать Мин.обороны, Мин.образования и другие старорежимные учреждения...
А сэкономленные от этого деньги раздать пролетариям...
Где его громадные успехи и прорывы во внешней политике.
Кроме лозунгов,что весьмирснами,что он сделал?
Мост построен,СП2,скоро будет построен,санкции и план Анаконда,как то не очень Р.Ф.остановили.
армия и международное представление.
или по мнению климкина должно рулить министерство ?