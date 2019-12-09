 Усю зовнішню політику України повністю замкнуто на Зеленському і Єрмаку, - Клімкін

Про це в інтерв'ю "ГОРДОН" повідомив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз усю зовнішню політику України повністю замкнуто на Зеленському, [його помічнику Андрієві] Єрмаку і ще кількох людях в оточенні президента. Тобто зараз МЗС абсолютно нерелевантне міністерство в системі ухвалення рішень на рівні держави. І це проблема", – сказав він.

За словами Клімкіна, нинішньому главі МЗС Вадимові Пристайку не вдалося "інтегруватися в команду нового президента".

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"Отже, він не може впливати на цю команду, не бере повної участі в ухваленні рішень. Що це означає на практиці? Що українське МЗС тотально маргіналізоване, ніхто із західних колег не сприймає його як центр ухвалення рішень. Ніхто. І це реальна проблема", – зазначив дипломат.

Він підкреслив, що "кілька місяців тому" зустрічався із Пристайком і обговорював із ним тему впливу МЗС на ухвалення рішень.