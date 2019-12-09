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Все про:контррозвідка (156) Росія (14025) СБУ (4886) вербування (105)

 Дві доби без води та їжі: ФСБ із застосуванням фізичного і психологічного тиску намагалася завербувати двох українців, - контррозвідка СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України зафіксувала чергові спроби вербування українців спецслужбами РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Двоє мешканців селища Мілове планували відвідати родичів у Ростовській області. Після перетину державного кордону вони були затримані прикордонниками ФСБ. Представники російської спецслужби вимагали від українців зізнання у начебто підготовці диверсій на території РФ", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що під час допитів до затриманих, традиційно для дій російських спецслужб, застосовували психологічний та фізичний тиск. "Дві доби українських громадян тримали в камері слідчого ізолятора без води та їжі. Після цього представники ФСБ стали схиляти бранців до конфіденційної співпраці, обіцяючи відпустити одразу після підписання відповідного зобов’язання. У разі відмови вони погрожували, зокрема, унеможливити контакти з родичами, які мешкають на території РФ".

Від чоловіків вимагали збирати інформацію про особовий склад правоохоронних органів, дислокованих на території Луганщини.

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Після повернення в Україну громадяни відразу повідомили СБУ про свої контакти з іноземною спецслужбою і надали детальні свідчення про обставини вербування.

Варто зауважити, що у поточному році на Луганщині виявлено близько трьох десятків громадян, які стали об’єктами вербування з боку ФСБ при перетині держкордону або під час перебування на території РФ.

У відомстві також нагадали, що, згідно зі ст. 111 Кримінального кодексу України, державна зрада карається позбавленням волі строком до 15 років. Однак добровільне повідомлення про спроби залучення іноземними спецслужбами громадян України до конфіденційного співробітництва звільняє від кримінальної відповідальності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164234
 
 
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Там в конце статьи указан срок за госпреступление такого рода. Та вы один раз дайте такой срок без права пересмотра---и делу конец будет. А идейных мало, их не отменишь.
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У меня есть родственники в **********, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск. Последний раз у них был в 2012г., последний раз созванивался в июне 2015г., вата - ватная
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Где высланные русские дипломаты, вопрос к МИД?
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