 "Дай мені 5 днів. Тобі подзвонять і будемо працювати", - Фірсов розповів, як звільняв керівників 15 терпідрозділів Держекоінспекції

Про це повідомив в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов, інформує Цензор.НЕТ.
"Відбулося щорічне оцінювання керівників територіальних підрозділів інспекції, і я мав можливість з усіма познайомитися, поговорити і майже відразу попрощатися. Так вийшло, що з більшістю керівників у нас різні погляди і на минуле, і на майбутнє роботи в інспекції", - написав він і переказав приблизний діалог з кількома керівниками:
- Вітаю. Ви вже більше 10 років керівник обласної інспекції, а результатів небагато. Не втомились? Може потиснемо руки і розійдемось.
- о! Я это постоянно слышу от новых руководителей
- Вибачте, не зрозумів…
- Да ты уже 7-й руководитель, которого я пережил. Они все говорили заявы писать, потому что оценка неудовлетворительная. Смотри чтоб ты сам заяву не сел писать. Я тут еще при Джарты работал.
- За мене не хвилюйтесь, краще б ви так працювали, як розповідаєте.
- Слушай, дай мне 5 дней. Тебе позвонят. Я уверен ты изменишь мнение и будем работать. Кому нада эти терки?
Фірсов уточнив, що з 23 територіальних організацій 15 відзавтра потребують нових керівників.
15 листопада 2012 року Верховна Рада України ухвалила закон про декриміналізацію економічних злочинів, який підготував Сергій Тігіпко.
Швидше всього по рішенню суду восстановлять. А якщо Фірсов буде пручатись, то його тихо (або гучно) замінять. Бо неможливо змінити демократичним шляхом старе чиновництво і залишити старий мафіозно-феодальний фундамент в основі суспільно-політичної СИСТЕМИ. Навіть якщо і прийде трохи нової крови, то вони або максимум через 1...1,5 роки просоліють наскрізь і стануть такими само хабарними як і стара гвардія, або їх просто виживуть як білих ворон.
Або нещадно садити прокравшихся чиновників диктаторським шляхом, як це робив Саакашвілі (розуміючи, що це шлях до диктатури), або змінювати систему на демократичну, відміняти антиконституційні статті в законах про Конституційний Суд, про Судоустрій, відміняти шахрайський Податковий Кодекс, КЗОТ ... тобто відміняти буквально во всі законах про владу статті, які надають можновладцям антиконституційні пільги і привілеї і приводити їх в відповідність з Конституцією і принципами демократії: рівноправ'я, верховенство права, ринкова економіка і демократичне обрання органів влади.
І потім сидіти склавши руки і слідкувати за неухильним виконанням цих законів. Старе чиновництво або само піде, бо доходи їх будуть менше доходів в бізнесі при жорсткому моніторингу доходів і витрат, або їх посадять до тюрми на основі статей Податкового Кодексу о брудних доходах і несплату податків. Як це відбувається во всьому цивілізованому світі
Але щось сумнівно, що ця нова зелена влада йшла во владу для того щоб змінити країну - старі лиця, стара брехня і старі методи принципово не може дати нову якість.
Думаете насаждения всякие, листья убирать?
А хрена вам!
Они такими разрешениями торгуют, у-у-у!!!!