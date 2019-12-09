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 Політика України
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Все про:Держекоінспекція (49) звільнення (740) Фірсов (73)

 "Дай мені 5 днів. Тобі подзвонять і будемо працювати", - Фірсов розповів, як звільняв керівників 15 терпідрозділів Держекоінспекції

15 територіальних підрозділів Держекоінспекції втратили керівників після їхнього щорічного оцінювання.

Про це повідомив в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов, інформує Цензор.НЕТ.

"Відбулося щорічне оцінювання керівників територіальних підрозділів інспекції, і я мав можливість з усіма познайомитися, поговорити і майже відразу попрощатися. Так вийшло, що з більшістю керівників у нас різні погляди і на минуле, і на майбутнє роботи в інспекції", - написав він і переказав приблизний діалог з кількома керівниками:

- Вітаю. Ви вже більше 10 років керівник обласної інспекції, а результатів небагато. Не втомились? Може потиснемо руки і розійдемось.
- о! Я это постоянно слышу от новых руководителей
- Вибачте, не зрозумів…
- Да ты уже 7-й руководитель, которого я пережил. Они все говорили заявы писать, потому что оценка неудовлетворительная. Смотри чтоб ты сам заяву не сел писать. Я тут еще при Джарты работал.
- За мене не хвилюйтесь, краще б ви так працювали, як розповідаєте.
- Слушай, дай мне 5 дней. Тебе позвонят. Я уверен ты изменишь мнение и будем работать. Кому нада эти терки?

Фірсов уточнив, що з 23 територіальних організацій 15 відзавтра потребують нових керівників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін тимчасово призначив Фірсова в.о. глави Держекоінспекції

Дай мені 5 днів. Тобі подзвонять і будемо працювати, - Фірсов розповів, як звільняв керівників 15 терпідрозділів Держекоінспекції 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164233
 
   
 Топ коментарі
 
Нагадую, в 1991 році статус держслужбовця - номенклатура - мало 3000 осіб в Україні і державна власність складала рівно 100% підприємств, а народ мріяв про скорочення апарату і зменшення бюрократії. За Незалежності почали стрімко роздувати штати працевлашитовуючи на державну службу родичів та кумів згідно законів Паркінсона. Вже в 1997 Тігіпко, який був тоді премєром заявив що штати розрослись до 5 млн. чоловік і потрібно негайно починати скорочення по 450 000 і рік. Його негайно звільнили... Зараз цей статус номенклатури - держслужбовців - мають 285 000, а державна власність лише 12% підприємств. Тобто ту роботу яку в 1991 році виконували 3 тисячі осіб тепер виконують 285 тисяч паразитів... і це коштує державі 45% ВВП. Якщо кількість зайнятих в "держуправлінні" не скоротити до прийнятної норми -1% від населення то державу просто зїдять паразити.
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Вот Порошенко выгнали, а ведь он спец (по дерибану) "Дай мені 5 днів. Тобі подзвонять і будемо працювати", - Фірсов розповів, як звільняв керівників 15 терпідрозділів Держекоінспекції - Цензор.НЕТ 4900
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Свині корито не віддадуть!
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ага - он все для фронта делал ,все для победы
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и что хотел рассказать это сопливое ну теперь не позвонят а просто "вытрут как ластиком" делов то тьфу..... а уволенных наш самый гуманный суд восстановит.. этим зедебилам кто бы пояснил что самый стойкий класс-- это класс бюрократии при любом повторяю любом общественно политическом строе и формациигосударства с часов рабовладельческих.....
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а победю на Мальдивах инкогнито репетировал ?
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не ну куда же ему до вашего - он за свои деньги в 2018 году как и любой военный у нас в отпуск - он на неделю полетел - конечно лучше за гос деньги и гос транспорте - правда?
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запомни на войне полководец , ( а он себя не забывал называть верховным )в отпуска на Мальдивы не ездят,не за свои не за чужие
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та ты шо)) - а понятие ротация ,ну да тебе не знакомо - а полководцу, все равно откуда управлять - главное шоб связь была - шо с Киева шо с Мальдив - тем более на неделю - как то так
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не виляй , какая ротация,что ты мелешь, может еще в жопу ранили и отпуск по ранению?полководить с Мальдив? а может еще президентить с Липецка или Ростова,связь есть
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оооооо - полный набор цапских закладок - как это смешно - на меня ведь не действует - а британцы Черчеля, еще раз Черчеля - который победил фашизм - не выбрали - устали они от войны - потом по новой выбрали ,по тому шо сравнили - но тем не менее - факт и у нас так будет
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а у тебя шо диабет - сладкого нельзя ? сожалею - лечись))
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смешно читать - сам себя не похвалишь ,не кто не похвалит
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Ну а цього, який вже 7-х пережив, звільнили? Чи він тепер 8-го переживає? Бо 15 з 23 це не 23 з 23...
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А ФИО от Джарты озвучить, чтобы потом знать кто же будет восстанавливатся по суду. Самый лучший способ увольнения- в СИЗО за найденные правонарушения, а не хотелку нового дира .
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Выгнать людей и спецов ,много мозгов не надо.А вот создать ,что либо,кроме пока показушной брехни 0!! Причем ,те кто действительно ,спецы уйдут и сами,они не могут с дебилами работать.
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Вот Порошенко выгнали, а ведь он спец (по дерибану)
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то ж ніхто не захоче там працювати, знаючи, що ніяких реформ по еко інспекції не відбувається, тому Фірсов зараз опиниться в дуже складній ситуації
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Ну, розігнати стару банду - це 5% роботи, для цього великого розуму не потрібно. А от налагодити ефективну роботу ввіреного державного органу - тут потрібні мізки і воля...
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Вам особисто - навіщо цей "державний" орган?
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Нагадую, в 1991 році статус держслужбовця - номенклатура - мало 3000 осіб в Україні і державна власність складала рівно 100% підприємств, а народ мріяв про скорочення апарату і зменшення бюрократії. За Незалежності почали стрімко роздувати штати працевлашитовуючи на державну службу родичів та кумів згідно законів Паркінсона. Вже в 1997 Тігіпко, який був тоді премєром заявив що штати розрослись до 5 млн. чоловік і потрібно негайно починати скорочення по 450 000 і рік. Його негайно звільнили... Зараз цей статус номенклатури - держслужбовців - мають 285 000, а державна власність лише 12% підприємств. Тобто ту роботу яку в 1991 році виконували 3 тисячі осіб тепер виконують 285 тисяч паразитів... і це коштує державі 45% ВВП. Якщо кількість зайнятих в "держуправлінні" не скоротити до прийнятної норми -1% від населення то державу просто зїдять паразити.
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В ніч проти 8 липня 2011 року Верховна Рада України ухвалила Пенсійну реформу, яку підготував Сергій Тігіпко.

15 листопада 2012 року Верховна Рада України ухвалила закон про декриміналізацію економічних злочинів, який підготував Сергій Тігіпко.


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Після "яєць всмятку" Тігіпко став "ручним" регіоналом і "автором" ряду "сімейних" законів Януковича рятуючи свій банк...
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Все сходятся на мысли, что паразитов нужно травить, а вместо них нанимать профессионалов. Как наивно! Давайте трезво смотреть на вещи - это невозможно на данном этапе развития общества. А вот разогнать фейковые институты вполне реально. Их отсутствие пойдёт всем на пользу.
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Только вот одних паразитов заменят другими,покрашенными в зелёный цвет!
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Не секрет, що на місцях всіх екоінспекторів перекуповують крупні порушники. Може доцільно було б створити один орган в Києві і контролювати централізовано?
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Як сказали ті начальники теруправлінь - так і буде
Швидше всього по рішенню суду восстановлять. А якщо Фірсов буде пручатись, то його тихо (або гучно) замінять. Бо неможливо змінити демократичним шляхом старе чиновництво і залишити старий мафіозно-феодальний фундамент в основі суспільно-політичної СИСТЕМИ. Навіть якщо і прийде трохи нової крови, то вони або максимум через 1...1,5 роки просоліють наскрізь і стануть такими само хабарними як і стара гвардія, або їх просто виживуть як білих ворон.

Або нещадно садити прокравшихся чиновників диктаторським шляхом, як це робив Саакашвілі (розуміючи, що це шлях до диктатури), або змінювати систему на демократичну, відміняти антиконституційні статті в законах про Конституційний Суд, про Судоустрій, відміняти шахрайський Податковий Кодекс, КЗОТ ... тобто відміняти буквально во всі законах про владу статті, які надають можновладцям антиконституційні пільги і привілеї і приводити їх в відповідність з Конституцією і принципами демократії: рівноправ'я, верховенство права, ринкова економіка і демократичне обрання органів влади.

І потім сидіти склавши руки і слідкувати за неухильним виконанням цих законів. Старе чиновництво або само піде, бо доходи їх будуть менше доходів в бізнесі при жорсткому моніторингу доходів і витрат, або їх посадять до тюрми на основі статей Податкового Кодексу о брудних доходах і несплату податків. Як це відбувається во всьому цивілізованому світі

Але щось сумнівно, що ця нова зелена влада йшла во владу для того щоб змінити країну - старі лиця, стара брехня і старі методи принципово не може дати нову якість.
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Правду сказал Фирсов... Сможет ли что изменить - вопрос... И это - экологическая инспекция, а что говорить о "вечных таможенных инспекторах", прикормленных местными князьками со времен Кучмы! Эти уйдут с границы только "ногами вперед" сжимая последнюю отжатую стодолларовую купюру...
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А что удастся изменить? Наберут тех, кого получится,или кого прикажут. Бородин вон уже от Мариуполя отказался. Испугался что ли.
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Экологическая инспекция....
Думаете насаждения всякие, листья убирать?
А хрена вам!
Они такими разрешениями торгуют, у-у-у!!!!
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Ну так потому и убрали 15 человек,чтобы своих поставить. Это же все в первую очередь деньги и договоряники!
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чесно кажучи дуже багато запитань, чому саме Фірсова назначили на цю посаду, чим керувалися, коли приймали це рішення для мене не зрозуміло, хоча завдяки цьому прояснилася ситуацію по Маріуполю та Донецькій області, де Бородіну Максиму пропонували посаду, а він відмовився, хоча він активіст й ніби як бореться за захист довкілля, побоявся відповідальності
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И что? Убрали тех,кто не смог договориться с новой властью. такой передел происходит постоянно. Понят не удался.
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