 "Ніхто не може поки сказати, скільки точно триватимуть переговори", - заступник голови ОП Тимошенко

Про це він сказав на брифінгу 9 листопада в Парижі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Французька сторона, як приймаюча сторона, зробила план, але ви ж самі розумієте, що це переговори, і вони можуть відбуватися і короткий час, і тривалий час. Ніхто не може наразі сказати, скільки точно триватимуть переговори: як двосторонні зустрічі, так і зустріч у "нормандському форматі", - сказав заступник глави Офісу президента України.
Тимошенко також зазначив, що Україна привезла до Парижа досить велику делегацію.
"Члени делегації можуть мінятися залежно від того, які питання обговорюватимуться. Радники можуть підключатися і допомагати президентові у вирішенні тих чи інших питань", - зазначив він.
Тимошенко повідомив, що до Парижа прибули і глава Служби безпеки України Іван Баканов, і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, і головнокомандувач - начальник Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак.
Із Зеленським до Парижа прибув також керівник Офісу президента Андрій Богдан, перший помічник президента Сергій Шефір і помічник президента Андрій Єрмак.
Якщо буде Юзік то я спокійний.
Источник: https://censor.net.ua/n3164228
і отакі довбні - вся зеко *****
они всегда все знают
Хомчак уже ж договаривался с кацапами в Иловайске. Результат 2000 убитых и раненных украинских солдат. Неужели не понял что значит с кацапами договариваться? Хочет повторить?
а сколько будет длиться встреча...это разве так важно? можно и за пять минут сдать интересы Родины.. а можно и пол дня отмораживаться... это ж не бой на саблях))) где все решает опыт или случай
Утнуть такого "шопена", що ну