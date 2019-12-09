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 Політика України
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Все про:нормандська четвірка (804) Тимошенко_Кирило (15)

 "Ніхто не може поки сказати, скільки точно триватимуть переговори", - заступник голови ОП Тимошенко

Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що поки не готовий сказати, скільки можуть тривати переговори в нормандському форматі 9 грудня в Парижі.

Про це він сказав на брифінгу 9 листопада в Парижі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Французька сторона, як приймаюча сторона, зробила план, але ви ж самі розумієте, що це переговори, і вони можуть відбуватися і короткий час, і тривалий час. Ніхто не може наразі сказати, скільки точно триватимуть переговори: як двосторонні зустрічі, так і зустріч у "нормандському форматі", - сказав заступник глави Офісу президента України.

Тимошенко також зазначив, що Україна привезла до Парижа досить велику делегацію.

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"Члени делегації можуть мінятися залежно від того, які питання обговорюватимуться. Радники можуть підключатися і допомагати президентові у вирішенні тих чи інших питань", - зазначив він.

Тимошенко повідомив, що до Парижа прибули і глава Служби безпеки України Іван Баканов, і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, і головнокомандувач - начальник Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак.

Із Зеленським до Парижа прибув також керівник Офісу президента Андрій Богдан, перший помічник президента Сергій Шефір і помічник президента Андрій Єрмак.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164228
 
 
 Топ коментарі
 
і в аеропорту натовп буде з радістю зустрічати Земберлена.
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Забобонна Бубочка з бородою?
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Перед гріхопадінням Зєлі потрібно покакєтнічать. Мовляв я порядна....
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наверноедолжна быть сцена я вам привез газ ! "Никто не может пока сказать, сколько точно будут длиться переговоры", - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7510
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і в аеропорту натовп буде з радістю зустрічати Земберлена.
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Якби останні роки показували серіал рабиня ізаура, то 73% за неї і проголосували на виборах.
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Сегодня Зеля будет нагибать ху*ла "Никто не может пока сказать, сколько точно будут длиться переговоры", - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 6891 "Никто не может пока сказать, сколько точно будут длиться переговоры", - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8944
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От уважно подивись на вираз обличчя Порошенка, а потім зрівняємо з зеленським.
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У ху.ла как у гремлена или злобного гнома, который затеял что то плохое
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Тимошенко также отметил, что Украина привезла в Париж достаточно большую делегацию.

Якщо буде Юзік то я спокійний.
Источник: https://censor.net.ua/n3164228
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Так сказали ж, делегація ВЕЛИКА. Не називати ж її "жирною, чи товстою".
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По этому вопросу обращайтесь к Ляксеичу и его блогерам "Ніхто не може поки сказати, скільки точно триватимуть переговори", - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9021
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переговоры будут длится пока клоун не расплачется, не станет на колени, скажет дядя прости засранца и согласится на все условия московии
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Мой прогноз, что и тут зрада зрадит порохобота. Разговоры будут разговаривать до глубокого вечера.
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Ну как тут угадаешь сколько будут идти переговоры. Дед ***** уже не в том возрасте и Зелупе придется долго отсасывать пока ***** кончит.
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Порохобьоты точно знают скока будут идти переговоры
они всегда все знают
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По этому вопросу обращайся к Петру Ляксеичу и его блогерам "Ніхто не може поки сказати, скільки точно триватимуть переговори", - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 3667
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Не смешите мои подковы.Все во стресах расписано до минуты,можете взглянуть на регламент.
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Давай по плану, а то порохоидиотики разбегутся, ну, разве сверхсрочные заплатят.
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Порохоботи - не по плану, а по шоколаду. Пихкайте самі, окурки.
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Даже Хамчака на переговоры привезли.

Хомчак уже ж договаривался с кацапами в Иловайске. Результат 2000 убитых и раненных украинских солдат. Неужели не понял что значит с кацапами договариваться? Хочет повторить?
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Будут сношать зельку. Хотя он и без этого предаст Украину. Будет брать сколько нужно и от кого нужно вместе с ленкой своей или как там ее..
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Брехня,секта святого ляксеича все знает.У них сегодня целый день половые страдания из за зели))
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тут интрига на сколько опоздает сцарь всея сруси... и как потом "сомнется" график...
а сколько будет длиться встреча...это разве так важно? можно и за пять минут сдать интересы Родины.. а можно и пол дня отмораживаться... это ж не бой на саблях))) где все решает опыт или случай
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...пєрєґовори с нєпрєдсказуємой партітурой... "Ніхто не може поки сказати, скільки точно триватимуть переговори", - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5664
Утнуть такого "шопена", що ну "Ніхто не може поки сказати, скільки точно триватимуть переговори", - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5664
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